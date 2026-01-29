Ισχυρό και πολύ εύχρηστο: το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, διαθέτει βούρτσα με δίσκο και πλάτος εργασίας 75 cm για εργασίες καθαρισμού σε π.χ. σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή χώρους παραγωγής και αποθήκες. Τα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση κάνουν τον χειρισμό εξαιρετικά απλό. Αυτό υποστηρίζεται από το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει τους εσφαλμένους χειρισμούς. Το κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου ύψους, τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας, η έγχρωμη οθόνη μέσω της οποίας υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης όλων των ρυθμίσεων του μηχανήματος σε 30 γλώσσες καθώς και η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για τη γρήγορη συμπλήρωση του κάδου καθαρού νερού, υπογραμμίζουν το υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη και αυξάνουν την παραγωγικότητα του μηχανήματος. Επίσης, διατίθεται προαιρετικά μια πλευρική διάταξη πλύσης, η οποία επεκτείνει το πλάτος εργασίας κατά 10 cm και επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά σε άκρες καθώς και κάτω από ράφια.