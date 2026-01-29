Μηχανή περιποίησης δαπέδου B 110 R Bp+D75
Το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 110 R περιλαμβάνει δύο βούρτσες με δίσκο καθώς και τη λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης για εξοικονόμηση χρόνου. Επίσης, περιλαμβάνεται: το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK.
Ισχυρό και πολύ εύχρηστο: το εποχούμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 110 R, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία, διαθέτει βούρτσα με δίσκο και πλάτος εργασίας 75 cm για εργασίες καθαρισμού σε π.χ. σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή χώρους παραγωγής και αποθήκες. Τα χειριστήρια με χρωματική κωδικοποίηση κάνουν τον χειρισμό εξαιρετικά απλό. Αυτό υποστηρίζεται από το καινοτόμο σύστημα κλειδιού KIK, το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει τους εσφαλμένους χειρισμούς. Το κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου ύψους, τα ενσωματωμένα φώτα ημέρας, η έγχρωμη οθόνη μέσω της οποίας υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης όλων των ρυθμίσεων του μηχανήματος σε 30 γλώσσες καθώς και η λειτουργία αυτόματης πλήρωσης για τη γρήγορη συμπλήρωση του κάδου καθαρού νερού, υπογραμμίζουν το υψηλό επίπεδο φιλικότητας προς τον χρήστη και αυξάνουν την παραγωγικότητα του μηχανήματος. Επίσης, διατίθεται προαιρετικά μια πλευρική διάταξη πλύσης, η οποία επεκτείνει το πλάτος εργασίας κατά 10 cm και επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά σε άκρες καθώς και κάτω από ράφια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα
Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο
Καινοτόμο σύστημα ΚΙΚ
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Κινητήρας έλξης
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|750
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|950
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|110 / 110
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|4500
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|3150
|Μπαταρία (V)
|24
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 4
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|10
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|180
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|40
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|max. 5,7
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|59
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 2350
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|650
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|246
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Πεδίο προμήθειας
- Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)
- Μάκτρο, καμπύλο
Εξοπλισμός
- Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Αυτόματη διακοπή νερού
- Χειρόφρενο
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Σύστημα 2 κάδων
- Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος
- Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού
- Βασικά φώτα ημέρας
- Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας
- Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα
- Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνονται απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher
- Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher
- Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών
- δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο
- Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα ή νοσοκομεία
- Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών