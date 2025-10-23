Καθαριστής επιφανειών
Χάρη στις περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και την ενσωματωμένη διανομή νερού, ο καθαριστής επιφανειών της Kärcher αφαιρεί προσεκτικά και σχολαστικά τους ρύπους από τα αίθρια, ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένα από ξύλο, WPC ή λεία πέτρινα πλακάκια.
Ο πολύτιμος βοηθός σου για τον καθαρισμό του αιθρίου.
Ας βάλουμε τέλος στο τρίψιμο: χάρη στο καθαριστή επιφανειών, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να καθαρίσεις χειροκίνητα ξύλινα δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους καταναλώνοντας ενέργεια. Μπορείς επίσης να καθαρίσεις απομακρυσμένα σημεία σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ρεύματος: για τον ασύρματο καθαριστή επιφανειών, δεν χρειάζεσαι ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας και μπορείς να απολαύσεις μέγιστη ευελιξία και ελευθερία κινήσεων. Οι περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και το νερό καθαρίζουν ομοιόμορφα, αφαιρώντας ακόμη και επίμονους και ριζωμένους ρύπους από το ξύλο. Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείς μόνο όσο νερό χρειάζεσαι πραγματικά. Οι ρύποι μαλακώνουν και ξεπλένονται με ένα μόνο βήμα. Σε συνδυασμό με τις συμβατές κυλινδρικές βούρτσες, ο καθαριστής επιφανειών καθαρίζει επίσης τους ρύπους από τα πέτρινα πλακάκια στους εξωτερικούς χώρους αποτελεσματικά και χωρίς κόπο.
Η ΒΕΡΑΝΤΑ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΞΑΝΑΔΕΙ!
Δεν χρειάζεσαι πλέον ούτε πρίζα ούτε κάποιο ενοχλητικό καλώδιο επέκτασης για να καθαρίσεις καλά τη βεράντα ή το μπαλκόνι, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δάπεδο. Ο νέος καθαριστής επιφανειών PCL 3-18 μπορεί να καθαρίσει έως και 20 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων ξύλου, WPC ή πέτρας με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας. Επιπλέον, έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις πόση ποσότητα νερού χρησιμοποιείς, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους.
Σχολαστικός και ομοιόμορφος καθαρισμός
Οι καινοτόμες κυλινδρικές βούρτσες με αντίστροφη περιστροφή εξασφαλίζουν σχολαστικό και ομοιόμορφο καθαρισμό των ξύλινων αυλών.
2 σε 1 λειτουργία
Τα δύο ενσωματωμένα ακροφύσια νερού μαλακώνουν και ξεπλένουν τους ρύπους με ένα βήμα.
Χωρίς παροχή ρεύματος
Ο καθαριστής επιφανειών διατίθεται με την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V Kärcher για πιο ευέλικτη χρήση χωρίς την ανάγκη παροχής ρεύματος ή ως συσκευή με καλώδιο για τον καθαρισμό μεγαλύτερων περιοχών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία διαφορετικών εξωτερικών επιφανειών
Χάρη στην επιλογή αλλαγών χωρίς εργαλεία, οι βούρτσες ξύλου που περιλαμβάνονται στη συσκευασία μπορούν να αντικατασταθούν με βούρτσες για τον καθαρισμό των λείων πέτρινων πλακιδίων σε ελάχιστο χρόνο.
Highlights
Από εποχή σε εποχή, η βεράντα απειλείται από πολλούς ρύπους. Ο ήλιος, η βροχή, το χιόνι και ο πάγος αφήνουν τα ίχνη τους και τα βρύα και άλλοι ρύποι καταστρέφουν την επιφάνεια. Ευτυχώς η σκούπα, η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς μπορούν να μείνουν ακριβώς εκεί που είναι: στο ντουλάπι. Ο καθαρισμός είναι πλέον όχι μόνο πολύ πιο γρήγορος, αλλά και πολύ πιο διεξοδικός και εύκολος: με τον καθαριστή επιφανειών της Kärcher!
Συχνές ερωτήσεις για τον καθαριστή επιφανειών
Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher
Ο ασύρματος καθαριστής επιφανειών PCL 3-18 είναι ένα προϊόν που βασίζεται στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power. Ανακάλυψε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων και δες ποια άλλα προϊόντα είναι συμβατά με την μπαταρία 18 V Battery Power.