Ο πολύτιμος βοηθός σου για τον καθαρισμό του αιθρίου.

Ας βάλουμε τέλος στο τρίψιμο: χάρη στο καθαριστή επιφανειών, δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να καθαρίσεις χειροκίνητα ξύλινα δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους καταναλώνοντας ενέργεια. Μπορείς επίσης να καθαρίσεις απομακρυσμένα σημεία σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ρεύματος: για τον ασύρματο καθαριστή επιφανειών, δεν χρειάζεσαι ξεχωριστή πηγή τροφοδοσίας και μπορείς να απολαύσεις μέγιστη ευελιξία και ελευθερία κινήσεων. Οι περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και το νερό καθαρίζουν ομοιόμορφα, αφαιρώντας ακόμη και επίμονους και ριζωμένους ρύπους από το ξύλο. Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείς μόνο όσο νερό χρειάζεσαι πραγματικά. Οι ρύποι μαλακώνουν και ξεπλένονται με ένα μόνο βήμα. Σε συνδυασμό με τις συμβατές κυλινδρικές βούρτσες, ο καθαριστής επιφανειών καθαρίζει επίσης τους ρύπους από τα πέτρινα πλακάκια στους εξωτερικούς χώρους αποτελεσματικά και χωρίς κόπο.