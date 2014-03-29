Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Απόλαυσε ένα νέο επίπεδο καθαριότητας με τις σκούπες SE της εταιρείας μας, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως κατάλληλα για αλλεργικούς από το φημισμένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας για τις Αλλεργίες (ECARF) στο Βερολίνο.

Η σφραγίδα ECARF είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη και αξιόπιστη σφραγίδα έγκρισης για προϊόντα που βελτιώνουν αποδεδειγμένα τη ζωή των αλλεργικών από το 2006. Αυτή η πιστοποίηση είναι η απόδειξη ότι τα μηχανήματά μας όχι μόνο καθαρίζουν, αλλά συμβάλλουν ενεργά σε ένα πιο υγιεινό εσωτερικό κλίμα. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι:

Απομακρύνουν ενεργά τα αλλεργιογόνα από τα χαλιά, τις υφασμάτινες επιφάνειες και τον αέρα.

Εγκλωβίζουν με ασφάλεια ερεθιστικούς παράγοντες όπως η γύρη και η σκόνη, προσφέροντας έτσι μακροχρόνια ανακούφιση από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθματος.



Προσφέρουν σε εσένα και την οικογένειά σου ένα υγιεινό σπίτι και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Ισχύει για τα μοντέλα SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 και SE 4 (αποκλειστικά σε εφαρμογή ψεκασμού-αναρρόφησης).













