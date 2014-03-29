ΣΚΟΥΠΕΣ SE
Υγιεινός καθαρισμός χαλιών, ταπετσαριών, στρωμάτων, υφασμάτινων επιφανειών και καθισμάτων αυτοκινήτου. Το χημικό καθαριστικό χαλιών RM 519, το οποίο διαλύεται στο νερό και στη συνέχεια εισχωρεί βαθιά μέσα στις ίνες και αναρροφάται μαζί με το διαλυμένο ρύπο. Αυτές οι συσκευές είναι ακόμη ιδανικές για εκείνους που υποφέρουν από αλλεργίες και τους κατόχους κατοικιδίων.
Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Απόλαυσε ένα νέο επίπεδο καθαριότητας με τις σκούπες SE της εταιρείας μας, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως κατάλληλα για αλλεργικούς από το φημισμένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας για τις Αλλεργίες (ECARF) στο Βερολίνο.
Η σφραγίδα ECARF είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη και αξιόπιστη σφραγίδα έγκρισης για προϊόντα που βελτιώνουν αποδεδειγμένα τη ζωή των αλλεργικών από το 2006. Αυτή η πιστοποίηση είναι η απόδειξη ότι τα μηχανήματά μας όχι μόνο καθαρίζουν, αλλά συμβάλλουν ενεργά σε ένα πιο υγιεινό εσωτερικό κλίμα. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι:
Απομακρύνουν ενεργά τα αλλεργιογόνα από τα χαλιά, τις υφασμάτινες επιφάνειες και τον αέρα.
Εγκλωβίζουν με ασφάλεια ερεθιστικούς παράγοντες όπως η γύρη και η σκόνη, προσφέροντας έτσι μακροχρόνια ανακούφιση από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθματος.
Προσφέρουν σε εσένα και την οικογένειά σου ένα υγιεινό σπίτι και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.
Ισχύει για τα μοντέλα SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 και SE 4 (αποκλειστικά σε εφαρμογή ψεκασμού-αναρρόφησης).
Οι νέες σκούπες SE απαντούν θετικά σε κάθε πρόκληση καθαρισμού!
ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ
Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείς για τίποτα!. Η εξαιρετική καθαριστική απόδοση των σκουπών SE εξασφαλίζει ότι όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες θα είναι και πάλι καθαρές γρήγορα και ότι όλοι οι λεκέδες θα αφαιρεθούν. Ο εντατικός καθαρισμός των ινών σε βάθος, αφήνει τις ταπετσαρίες επίπλων και τα χαλιά σου να μοιάζουν και πάλι σαν καινούργια. Είναι ιδανικές για οικογένειες, αλλεργικούς και νοικοκυριά με κατοικίδια. Οι σκούπες SE είναι ειδικά σχεδιασμένες για την αντιμετώπιση των επίμονων ρύπων, επιτρέποντάς σου να αισθάνεσαι απόλυτα αναπαυτικά στο σπίτι σου.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
Ο ειδικός στον καθαρισμό χαλιών και υφασμάτινων επιφανειών: Μπορείς να απομακρύνεις ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους, σε όλες σχεδόν τις υφασμάτινες επιφάνειες. Από τα καθίσματα αυτοκινήτων και τα χαλιά, τα χαλάκια πόρτας μέχρι τα έπιπλα κήπου, τις ταπετσαρίες επίπλων ή τα υφασμάτινα καλύμματα - οι μηχανές ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Λίπη, ρύποι και δυσάρεστες οσμές; Δεν έχουν πλέον καμία πιθανότητα!
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΝΑ
Καθαρισμός των ινών σε βάθος: Οι SE κάνουν ακριβώς αυτό. Σου επιτρέπουν να απομακρύνεις ακόμη και επίμονους ρύπους σε ελάχιστο χρόνο. Για απορροφητικό αλλά και ενεργειακά αποδοτικό και υγιεινό καθαρισμό. Ιδιαίτερα όσοι υποφέρουν από αλλεργίες, μπορούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση. Επιπλέον, οι SE εντυπωσιάζουν με τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την υψηλή ποιότητα και την ανθεκτικότητά τους.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Επέκτεινε τις επιλογές καθαρισμού με τη μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων μας. Προσφέρουμε μια ευρεία επιλογή, από το ακροφύσιο σχισμών για δυσπρόσιτες περιοχές μέχρι το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης ταπετσαριών για ταπετσαρισμένα έπιπλα και το ακροφύσιο ψεκασμού αναρρόφησης δαπέδου για χαλιά και μεγάλες υφασμάτινες επιφάνειες. Η χειρολαβή διευκολύνει επίσης τη χρήση κατά τον καθαρισμό δαπέδων. Επιπλέον, ανακάλυψε τα ολοκληρωμένα εξαρτήματά μας για το σκούπισμα δαπέδων, υφασμάτινων επιφανειών και σχισμών με ηλεκτρική σκούπα. Όλα τα εξαρτήματα είναι συμβατά με τα εξαρτήματα για τις σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης που διαθέτουμε.
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Το Shoe!cleaner είναι το τέλειο εξάρτημα για τις σκούπες SE της Kärcher για σχολαστικό και άνετο καθαρισμό αθλητικών υποδημάτων και καθημερινών παπουτσιών. Τα παπούτσια καθαρίζονται γρήγορα, εργονομικά και αξιόπιστα. Μια απλή αλλαγή από τη στρογγυλή βούρτσα στη βούρτσα σχισμών επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό των παπουτσιών από τη σόλα μέχρι το πάνω μέρος. Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία αυτοκαθαρισμού, το Shoe!Cleaner είναι πάντα καθαρό και έτοιμο για χρήση.
SE 6 Signature Line
Μόνο τα πιο καινοτόμα, υψηλής απόδοσης προϊόντα μας φέρουν την υπογραφή του πρωτοπόρου της τεχνολογίας και ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher.
Η υπογραφή του ιδρυτή της εταιρείας Alfred Kärcher χαρακτηρίζει το προϊόν ως την καλύτερη συσκευή Kärcher στην κατηγορία της. Άλλα αποκλειστικά οφέλη περιλαμβάνουν υποστήριξη μέσω εφαρμογής και εκτεταμένη εγγύηση.
Η SE 6 Signature Line είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Η αποδεδειγμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης από την Kärcher εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε υφασμάτινες επιφάνειες. Με μια ποικιλία εξαρτημάτων, μπορεί να μετατραπεί σε μια ευέλικτη συσκευή 3 σε 1 που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πλήρως εξοπλισμένη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης.
Μπαταριοκίνητη σκούπα SE 3-18 Compact
Με την μπαταριοκίνητη SE 3-18 Compact, η αποδεδειγμένη τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher συναντά την πλατφόρμα μπαταρίας 18 V της Kärcher Battery Power. Το αποτέλεσμα: Αποτελεσματικός, βολικός και καθαρισμός ινών σε βάθος με ένα μόνο βήμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απομακρύνεις τους ρύπους από τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τα έπιπλα κήπου ή τις ταπετσαρίες επίπλων σου οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε - ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία. Η συσκευή καθαρίζει εξίσου αποτελεσματικά με τα μοντέλα πρίζας και είναι εξαιρετικά ευέλικτη.
Εξαρτήματα
Με την ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων, οι σκούπες SE είναι ευέλικτες και, με το κατάλληλο καθαριστικό, εξασφαλίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν γρήγορα με ένα μόνο κλικ.