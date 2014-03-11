ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ
Η καλύτερη εποχή για σκούπισμα είναι: Όλο το χρόνο.
Είτε πρόκειται για πέταλα την άνοιξη, άμμο το καλοκαίρι, φύλλα το φθινόπωρο ή τρίψιμο το χειμώνα, τα αποτελεσματικά και εργονομικά σάρωθρα S 4 και S 6 από την Kärcher κάνουν το σπίτι και τον κήπο σου να φαίνονται καθαρά και τακτοποιημένα σε χρόνο ρεκόρ όλο το χρόνο.
Πλεονεκτήματα των σαρώθρων
Εύκολο στη χρήση: Ευκολία στο σκούπισμα, χωρίς να χρειάζεται να ασκείς δύναμη.
Εύκολη αναδίπλωση: Η βολική σχεδίαση καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του σάρωθρού χωρίς να χρειάζεται να σκύψεις.
Εύκαμπτες και βολικές: Οι λαβές ώθησης των σαρώθρων είναι ρυθμιζόμενες καθ' ύψος και μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως προς τα κάτω εάν είναι απαραίτητο.
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού: Χάρη στην ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, τις πλαϊνές βούρτσες και το μεγάλο πλάτος σάρωσης, τα σάρωθρα σκουπίζουν περιοχές έως και 3000 m² σε μόλις μία ώρα.
Καθαριότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: Οι μακριές τρίχες στις πλαϊνές βούρτσες των χειροκίνητων σαρώθρων σου εξασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό, ακόμη και στις άκρες.
Εύκολη αφαίρεση: Τα δοχεία απορριμμάτων στα σάρωθρα της Kärcher μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα για άδειασμα – άρπαξες, σήκωσες, τελειώσες! Χωρίς καμία επαφή με τους ρύπους!
Αυτόνομα: Τα δοχεία απορριμμάτων αφαιρούνται εύκολα και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μπορούν να στέκονται μόνα τους.
Απλό και συμπαγές: Όλα τα σάρωθρα της Kärcher μπορούν να στοιβάζονται με τρόπο που εξοικονομείς χώρο και κόπο.
Πλευρικές βούρτσες για υγρούς ρύπους
Οι πλευρικές βούρτσες που αποτελούνται από τυπικές τρίχες και τρίχες που είναι τρεις φορές πιο σκληρές είναι ιδανικές για σκούπισμα υγρών ρύπων. Σου συνιστούμε να τις χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα, για να σκουπίσεις τα φύλλα που έχουν βραχεί από τη βροχή και έχουν κολλήσει στο έδαφος. Οι πλευρικές βούρτσες είναι διαθέσιμες τόσο για τα Σάρωθρα S 4 όσο και για τα S 4 Twin, ενώ ένα μεγαλύτερο ζευγάρι είναι συμβατό με τα S 6 και S 6 Twin.