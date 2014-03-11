ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ

Η καλύτερη εποχή για σκούπισμα είναι: Όλο το χρόνο.

Είτε πρόκειται για πέταλα την άνοιξη, άμμο το καλοκαίρι, φύλλα το φθινόπωρο ή τρίψιμο το χειμώνα, τα αποτελεσματικά και εργονομικά σάρωθρα S 4 και S 6 από την Kärcher κάνουν το σπίτι και τον κήπο σου να φαίνονται καθαρά και τακτοποιημένα σε χρόνο ρεκόρ όλο το χρόνο.