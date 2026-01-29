Καθαριστης αερα

Το μέσα είναι το νέο έξω. Είτε δουλεύουμε από το σπίτι, είτε χαλαρώνουμε είτε κοιμόμαστε: περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους. Επομένως, είναι καλή ιδέα να διασφαλίσεις ότι ο αέρας μέσα είναι φρέσκος. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο ο εξωτερικός αέρας να είναι πιο μολυσμένος από τον αέρα μέσα στο σπίτι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ισχυροί καθαριστές αέρα Kärcher AF είναι η τέλεια λύση, καθώς όχι μόνο φιλτράρουν αξιόπιστα τη γύρη και τη λεπτή σκόνη που εισέρχονται όταν ανοίγουμε το παράθυρο, αλλά αφαιρούν επίσης αποτελεσματικά και αθόρυβα ιούς, οικιακή σκόνη και δυσάρεστες μυρωδιές από τον αέρα του δωματίου. Ο φρέσκος και καθαρός αέρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και για τους πάσχοντες από αλλεργίες. Οι καθαριστές αέρα κάνουν πραγματικά τη διαφορά — και το παρατηρείς με κάθε αναπνοή που παίρνεις.

Γιατί είναι έξυπνο να χρησιμοποιείς τον καθαριστή αέρα στο σπίτι σου;

Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο σημαντικός είναι ο αέρας, απλώς προσπάθησε να κρατήσεις την αναπνοή σου για λίγα δευτερόλεπτα. Για να νιώθουμε καλά και να μπορούμε να εργαζόμαστε, να μαθαίνουμε, ο αέρας που αναπνέουμε πρέπει να είναι καθαρός. Η Kärcher προσφέρει διάφορους καθαριστές αέρα για διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και με την έξυπνη αυτόματη λειτουργία, η συσκευή προσαρμόζει πάντα την απόδοσή της στην τρέχουσα ποιότητα αέρα.

Αποτελεσματικός καθαρισμός αέρα - για καθαρό αέρα.

Οι καθαριστές αέρα Kärcher λειτουργούν με εξαιρετικά αποτελεσματικό φιλτράρισμα H 13 με φυσικό ενεργό άνθρακα και αντιβακτηριδιακή επίστρωση. Αυτό φιλτράρει το 99,95% όλων των σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,3 μm από τον αέρα του δωματίου. Επομένως, οι καθαριστές αέρα μας βοηθούν ενάντια σε δυσάρεστες οσμές ή σπόρια μούχλας και απομακρύνουν βακτήρια, αερολύματα, χημικούς ατμούς, λεπτή σκόνη, γύρη και αλλεργιογόνα.

Αθόρυβη λειτουργία - για ευχάριστη χρήση.

Οι καθαριστές αέρα AF είναι εξοπλισμένοι με υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά αθόρυβους ανεμιστήρες και κινητήρες, καθώς και με βελτιστοποιημένη ροή αέρα. Με λίγα λόγια: Μπορείς να εστιάσεις στα σημαντικά πράγματα στη ζωή, χωρίς θορύβους που αποσπούν την προσοχή.

Υψηλός ρυθμός ροής αέρα - για γρήγορο καθαρισμό του αέρα.

Οι ισχυροί, εξαιρετικά αποδοτικοί, αλλά και αθόρυβοι κινητήρες εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και γρήγορη εναλλαγή αέρα. 

Χαρακτηριστικά

Τι μπορούν να κάνουν οι καθαριστές αέρα της Kärcher;

Οι καθαριστές αέρα της Kärcher μπορούν να φιλτράρουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ρύπων από τον αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους χάρη στο H 13 και το αντιβακτηριακό φίλτρο ενεργού άνθρακα:

Παθογόνα και αερολύματα

Χημικοί ατμοί

Λεπτή σκόνη

Αλλεργιογόνα

Δυσάρεστες οσμές

Σπόροι μούχλας

Πεδία εφαρμογής

 

 

Σαλόνι και κρεβατοκάμαρα
Η σκόνη συγκεντρώνεται γρήγορα, ειδικά σε δωμάτια όπου περνάμε πολύ χρόνο. Οι συμπαγείς καθαριστές αέρα AF φιλτράρουν αποτελεσματικά τη λεπτή σκόνη, τη γύρη και τα βακτήρια από τον αέρα χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

Κουζίνα
Γνωρίζεις το πρόβλημα - η μυρωδιά του μεσημεριανού γεύματος εξακολουθεί να υπάρχει ώρες αργότερα. Οι καθαριστές αέρα της σειράς AF δίνουν τέλος σε αυτό.

Περιοχή εργασίας
Εάν εργάζεσαι από το σπίτι στο δικό σου γραφείο, χρειάζεσαι ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ο καθαριστής αέρα Kärcher εγγυάται καθαρό αέρα δωματίου, ο οποίος με τη σειρά του αυξάνει τη συγκέντρωση.

Γκαράζ
Η δική σου DIY γωνιά στο γκαράζ είναι υπέροχη – αλλά αυτό συνήθως σημαίνει ότι είναι πιθανή η σκόνη και οι χημικοί ατμοί. Με τους καθαριστές αέρα AF, οι DIYers μπορούν να αναπνέουν ξανά εύκολα.

Κάβα και σοφίτα
Τα κελάρια και οι σοφίτες είναι γνωστά ως σκονισμένα. Εάν θέλεις να αποθηκεύσεις τα ρούχα σου ή  φαγητό εδώ, θα είσαι ευγνώμων για τα αποτελεσματικά φίλτρα που είναι ενσωματωμένα στους καθαριστές αέρα Kärcher.

Συχνές ερωτήσεις

Όλοι οι καθαριστές αέρα Kärcher χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο. Αυτό αποτελείται από ένα προ-φίλτρο, ένα φίλτρο H 13 και ένα στρώμα ενεργού άνθρακα. Επιπλέον, όλα τα φίλτρα αέρα έχουν αντιβακτηριδιακή επίστρωση και επομένως απομακρύνουν τους ρύπους και τις δυσάρεστες οσμές από τον αέρα.

Οι κοροναϊοί έχουν διάμετρο περίπου 0,1 μm. Αυτά υπάρχουν στον αέρα μέσα στο σπίτι ως μέρος μεγαλύτερων σωματιδίων. Έως και 99,95% των σωματιδίων αυτού του μεγέθους (0,3 μm και άνω) αφαιρούνται από τα φίλτρα.

Οι συσκευές καθαρισμού αέρα διαφέρουν λόγω του μεγέθους της συσκευής, του μεγέθους του φίλτρου, του ρυθμού ροής αέρα που επιτυγχάνεται και της κατανάλωσης ενέργειας.

Οι συσκευές καθαρισμού αέρα μπορούν να λειτουργήσουν χειροκίνητα σε 3 (AF 20) ή 5 ταχύτητες ανεμιστήρα (AF 30 και AF 50). Όλες οι μονάδες διαθέτουν έξυπνη αυτόματη λειτουργία που ρυθμίζει αποτελεσματικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση την ποιότητα του αέρα που ανιχνεύεται. Στη λειτουργία αδράνειας, ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται στο πιο αθόρυβο επίπεδο και τα φώτα των μονάδων σβήνουν. Επιπλέον, όλοι οι καθαριστές αέρα διαθέτουν χειροκίνητα ρυθμιζόμενο χρονόμετρο που κλείνει αυτόματα τις μονάδες μετά από προκαθορισμένο χρόνο. Οι καθαριστές αέρα AF 30 και AF 50 διαθέτουν επίσης μια φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία eco.

Ο χρόνος λειτουργίας του φίλτρου εξαρτάται από το πόσο χρησιμοποιείται καθημερινά και από την ποιότητα του αέρα μέσα στο σπίτι. Ο καθαριστής αέρα εμφανίζει πόσο καιρό έχει απομείνει το φίλτρο και σηματοδοτεί πότε το φίλτρο H 13 χρειάζεται αντικατάσταση. Η μέση διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 1 έτος. Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η ετήσια αλλαγή φίλτρου.

Το αν θα πρέπει να επιλέξεις τον καθαριστή αέρα AF 20, 30 ή 50 εξαρτάται από το μέγεθος του δωματίου και τον τρόπο χρήσης. Εάν δύο μοντέλα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σου, συνιστούμε να επιλέξεις τον μεγαλύτερο καθαριστή αέρα, καθώς έχει υψηλότερο ρυθμό ροής αέρα και επομένως απαλλάσσει το δωμάτιο από τους ρύπους πιο γρήγορα.

Εξαρτήματα

Η τακτική αντικατάσταση του φίλτρου H 13 εγγυάται σταθερά υψηλή απόδοση και συνεπώς καλή ποιότητα αέρα.

Με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Kärcher!

Η Kärcher έχει πιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των φίλτρων High Protect 13 Solution Filter των καθαριστών αέρα AF, οι οποίοι αποδεδειγμένα κατακρατούν αερολύματα και σωματίδια μεγέθους 0,3 µm έως 99,95 %. Με αυτό το φίλτρο προστατεύεται η υγεία μας με τη μείωση των σωματιδίων, των αλλεργιογόνων, και των κινδύνων από μολύνσεις λόγω των αερομεταφερόμενων παθογόνων.

Επαγγελματικοί καθαριστές αέρα

Οι επαγγελματικοί καθαριστές αέρα της Kärcher είναι κατάλληλοι για μεγαλύτερους χώρους, όπως κλειστά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς παρέχουν φρέσκο ​​και καθαρό αέρα σε χώρους με μέγεθος έως 100 τετραγωνικά μέτρα.

