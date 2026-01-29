Πεδία εφαρμογής

Σαλόνι και κρεβατοκάμαρα

Η σκόνη συγκεντρώνεται γρήγορα, ειδικά σε δωμάτια όπου περνάμε πολύ χρόνο. Οι συμπαγείς καθαριστές αέρα AF φιλτράρουν αποτελεσματικά τη λεπτή σκόνη, τη γύρη και τα βακτήρια από τον αέρα χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

Κουζίνα

Γνωρίζεις το πρόβλημα - η μυρωδιά του μεσημεριανού γεύματος εξακολουθεί να υπάρχει ώρες αργότερα. Οι καθαριστές αέρα της σειράς AF δίνουν τέλος σε αυτό.

Περιοχή εργασίας

Εάν εργάζεσαι από το σπίτι στο δικό σου γραφείο, χρειάζεσαι ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ο καθαριστής αέρα Kärcher εγγυάται καθαρό αέρα δωματίου, ο οποίος με τη σειρά του αυξάνει τη συγκέντρωση.

Γκαράζ

Η δική σου DIY γωνιά στο γκαράζ είναι υπέροχη – αλλά αυτό συνήθως σημαίνει ότι είναι πιθανή η σκόνη και οι χημικοί ατμοί. Με τους καθαριστές αέρα AF, οι DIYers μπορούν να αναπνέουν ξανά εύκολα.

Κάβα και σοφίτα

Τα κελάρια και οι σοφίτες είναι γνωστά ως σκονισμένα. Εάν θέλεις να αποθηκεύσεις τα ρούχα σου ή φαγητό εδώ, θα είσαι ευγνώμων για τα αποτελεσματικά φίλτρα που είναι ενσωματωμένα στους καθαριστές αέρα Kärcher.