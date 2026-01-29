Καθαριστης αερα
Το μέσα είναι το νέο έξω. Είτε δουλεύουμε από το σπίτι, είτε χαλαρώνουμε είτε κοιμόμαστε: περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους. Επομένως, είναι καλή ιδέα να διασφαλίσεις ότι ο αέρας μέσα είναι φρέσκος. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο ο εξωτερικός αέρας να είναι πιο μολυσμένος από τον αέρα μέσα στο σπίτι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ισχυροί καθαριστές αέρα Kärcher AF είναι η τέλεια λύση, καθώς όχι μόνο φιλτράρουν αξιόπιστα τη γύρη και τη λεπτή σκόνη που εισέρχονται όταν ανοίγουμε το παράθυρο, αλλά αφαιρούν επίσης αποτελεσματικά και αθόρυβα ιούς, οικιακή σκόνη και δυσάρεστες μυρωδιές από τον αέρα του δωματίου. Ο φρέσκος και καθαρός αέρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και για τους πάσχοντες από αλλεργίες. Οι καθαριστές αέρα κάνουν πραγματικά τη διαφορά — και το παρατηρείς με κάθε αναπνοή που παίρνεις.
Γιατί είναι έξυπνο να χρησιμοποιείς τον καθαριστή αέρα στο σπίτι σου;
Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ πόσο σημαντικός είναι ο αέρας, απλώς προσπάθησε να κρατήσεις την αναπνοή σου για λίγα δευτερόλεπτα. Για να νιώθουμε καλά και να μπορούμε να εργαζόμαστε, να μαθαίνουμε, ο αέρας που αναπνέουμε πρέπει να είναι καθαρός. Η Kärcher προσφέρει διάφορους καθαριστές αέρα για διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και με την έξυπνη αυτόματη λειτουργία, η συσκευή προσαρμόζει πάντα την απόδοσή της στην τρέχουσα ποιότητα αέρα.
Αποτελεσματικός καθαρισμός αέρα - για καθαρό αέρα.
Οι καθαριστές αέρα Kärcher λειτουργούν με εξαιρετικά αποτελεσματικό φιλτράρισμα H 13 με φυσικό ενεργό άνθρακα και αντιβακτηριδιακή επίστρωση. Αυτό φιλτράρει το 99,95% όλων των σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,3 μm από τον αέρα του δωματίου. Επομένως, οι καθαριστές αέρα μας βοηθούν ενάντια σε δυσάρεστες οσμές ή σπόρια μούχλας και απομακρύνουν βακτήρια, αερολύματα, χημικούς ατμούς, λεπτή σκόνη, γύρη και αλλεργιογόνα.
Αθόρυβη λειτουργία - για ευχάριστη χρήση.
Οι καθαριστές αέρα AF είναι εξοπλισμένοι με υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά αθόρυβους ανεμιστήρες και κινητήρες, καθώς και με βελτιστοποιημένη ροή αέρα. Με λίγα λόγια: Μπορείς να εστιάσεις στα σημαντικά πράγματα στη ζωή, χωρίς θορύβους που αποσπούν την προσοχή.
Υψηλός ρυθμός ροής αέρα - για γρήγορο καθαρισμό του αέρα.
Οι ισχυροί, εξαιρετικά αποδοτικοί, αλλά και αθόρυβοι κινητήρες εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και γρήγορη εναλλαγή αέρα.
Χαρακτηριστικά
Τι μπορούν να κάνουν οι καθαριστές αέρα της Kärcher;
Οι καθαριστές αέρα της Kärcher μπορούν να φιλτράρουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ρύπων από τον αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους χάρη στο H 13 και το αντιβακτηριακό φίλτρο ενεργού άνθρακα:
Παθογόνα και αερολύματα
Χημικοί ατμοί
Λεπτή σκόνη
Αλλεργιογόνα
Δυσάρεστες οσμές
Σπόροι μούχλας
Πεδία εφαρμογής
Σαλόνι και κρεβατοκάμαρα
Η σκόνη συγκεντρώνεται γρήγορα, ειδικά σε δωμάτια όπου περνάμε πολύ χρόνο. Οι συμπαγείς καθαριστές αέρα AF φιλτράρουν αποτελεσματικά τη λεπτή σκόνη, τη γύρη και τα βακτήρια από τον αέρα χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.
Κουζίνα
Γνωρίζεις το πρόβλημα - η μυρωδιά του μεσημεριανού γεύματος εξακολουθεί να υπάρχει ώρες αργότερα. Οι καθαριστές αέρα της σειράς AF δίνουν τέλος σε αυτό.
Περιοχή εργασίας
Εάν εργάζεσαι από το σπίτι στο δικό σου γραφείο, χρειάζεσαι ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ο καθαριστής αέρα Kärcher εγγυάται καθαρό αέρα δωματίου, ο οποίος με τη σειρά του αυξάνει τη συγκέντρωση.
Γκαράζ
Η δική σου DIY γωνιά στο γκαράζ είναι υπέροχη – αλλά αυτό συνήθως σημαίνει ότι είναι πιθανή η σκόνη και οι χημικοί ατμοί. Με τους καθαριστές αέρα AF, οι DIYers μπορούν να αναπνέουν ξανά εύκολα.
Κάβα και σοφίτα
Τα κελάρια και οι σοφίτες είναι γνωστά ως σκονισμένα. Εάν θέλεις να αποθηκεύσεις τα ρούχα σου ή φαγητό εδώ, θα είσαι ευγνώμων για τα αποτελεσματικά φίλτρα που είναι ενσωματωμένα στους καθαριστές αέρα Kärcher.
Συχνές ερωτήσεις
Εξαρτήματα
Η τακτική αντικατάσταση του φίλτρου H 13 εγγυάται σταθερά υψηλή απόδοση και συνεπώς καλή ποιότητα αέρα.
Με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Kärcher!
Η Kärcher έχει πιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των φίλτρων High Protect 13 Solution Filter των καθαριστών αέρα AF, οι οποίοι αποδεδειγμένα κατακρατούν αερολύματα και σωματίδια μεγέθους 0,3 µm έως 99,95 %. Με αυτό το φίλτρο προστατεύεται η υγεία μας με τη μείωση των σωματιδίων, των αλλεργιογόνων, και των κινδύνων από μολύνσεις λόγω των αερομεταφερόμενων παθογόνων.
Επαγγελματικοί καθαριστές αέρα
Οι επαγγελματικοί καθαριστές αέρα της Kärcher είναι κατάλληλοι για μεγαλύτερους χώρους, όπως κλειστά γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς παρέχουν φρέσκο και καθαρό αέρα σε χώρους με μέγεθος έως 100 τετραγωνικά μέτρα.