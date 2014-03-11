Αντλίες αποστράγγισης

Οι ισχυρές υποβρύχιες αντλίες Kärcher προσφέρουν γρήγορη, αξιόπιστη βοήθεια εάν θέλεις να αντλήσεις καθαρό ή βρώμικο νερό. Οι υποβρύχιες αντλίες Kärcher περιέχουν το δοκιμασμένο και αξιόπιστο κεραμικό δακτύλιο στεγανοποίησης που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εφαρμογές. Αυτή η στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας κάνει τις αντλίες πιο στιβαρές, παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και σημαίνει ότι είναι τέλειες για απαιτητική χρήση μέσα και γύρω από το σπίτι.

Ακόμα κι αν χρειαστεί να ενεργήσεις γρήγορα σε μια κατάσταση πλημμύρας, μια υποβρύχια αντλία είναι η τέλεια λύση. Είτε υπήρξε διαρροή στο πλυντήριο ρούχων, δυνατή βροχή ή φραγμένη αποχέτευση, μια υποβρύχια αντλία Kärcher βοηθά με ασφάλεια και αξιοπιστία στην απομάκρυνση του νερού στη στιγμή.