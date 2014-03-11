ΑΝΤΛΙΕΣ
Η Kärcher διαθέτει ισχυρές, εύχρηστες αντλίες νερού για κάθε απαίτηση και μεγάλη ποικιλία καταστάσεων. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις ανακυκλωμένο νερό από εναλλακτικές πηγές στο σπίτι και τον κήπο σου για να εξοικονομήσεις πολύτιμο πόσιμο νερό; Οι φυγοκεντρικές αντλίες ώθησης της Kärcher μεταφέρουν αξιόπιστα το νερό της βροχής και τα υπόγεια ύδατα από βαρέλια, στέρνες ή πηγάδια σε οπουδήποτε χρειάζεται. Μπορείς να αγοράσεις αντλίες ώθησης από την Kärcher τόσο για το πότισμα του κήπου σου όσο και για οικιακή χρήση, για παράδειγμα ως οικιακές αντλίες. Εάν θέλεις να αδειάσεις την πισίνα ή τη λίμνη του κήπου σου πριν από έναν ανοιξιάτικο καθαρισμό, μια υποβρύχια αντλία από την Kärcher είναι η τέλεια λύση. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μοντέλα για καθαρό νερό και μοντέλα για βρώμικο νερό. Ως κατασκευαστής, η Kärcher έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και παραγωγή αντλιών – συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής χρήσης. Τώρα μπορείς να επωφεληθείς από αυτή τη βιομηχανική τεχνογνωσία.
Η τέλεια αντλία για κάθε περίπτωση
Αντλίες αποστράγγισης
Οι βυθιζόμενες αντλίες της Kärcher αντλούν γρήγορα καθαρό και ακάθαρτο νερό.
Αντλίες κήπου
Πολυχρηστικές για το σπίτι και τον κήπο: χρησιμοποιείστε τις αντλίες για το πότισμα του κήπου ή για οικιακή παροχή νερού.
Αντλίες αποστράγγισης: αποστράγγιση καθαρού νερού
Χρησιμοποιώντας αντλίες νερού επίπεδης αναρρόφησης, το καθαρό νερό μπορεί να αντληθεί από πισίνες, αποβάθρες νερού ή από δάπεδα μετά από διαρροές πλυντηρίου ρούχων σε επίπεδο 1 mm.
• Αντλίες επίπεδης αναρρόφησης
• Υποβρύχιες αντλίες dual
Αντλίες αποστράγγισης: αποστράγγιση βρώμικου νερού
Οι αντλίες βρώμικου νερού είναι κατάλληλες για γρήγορη άντληση πλημμυρικών υδάτων ή νερού από φρεάτια νερού κήπου ή λάκκους εκσκαφής.
• Αντλίες βρώμικου νερού
• Υποβρύχιες αντλίες dual
Αντλίες κήπου: πότισμα κήπου
Οι αντλίες ποτίσματος έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση νερού από πηγάδια, στέρνες και φρεάτια νερού σε φυτά και χλοοτάπητες.
- Αντλίες κήπου
- Αντλίες σπιτιού και κήπου
- Αντλίες βαρελιού
- Αντλία βαθιάς γεώτρησης
- Αντλίες δεξαμενής
Αντλίες κήπου: οικιακές
Οι οικιακές αντλίες μεταφέρουν νερό από εναλλακτικές πηγές για χρήση στο νοικοκυριό (π.χ. καζανάκι τουαλέτας και πλυντήρια ρούχων).
• Οικιακές αντλίες
• Αντλίες σπιτιού και κήπου
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΗΠΟ ΣΟΥ!
Έχουμε τη σωστή λύση για κάθε απαίτηση και οι καινοτόμες αντλίες μας μπορούν να σε βοηθήσουν να ποτίζεις την πράσινη όαση σου αβίαστα και με βιώσιμο τρόπο. Οι αντλίες ώθησης μεταφέρουν το νερό της βροχής και τα υπόγεια ύδατα όπου χρειάζεται, στον κήπο και στο σπίτι. Οι υποβρύχιες αντλίες, αντίθετα, είναι για την αφαίρεση νερού που είναι ανεπιθύμητο ή δεν χρειάζεται πλέον. Και η δουλειά σου; Απλά κάθισε αναπαυτικά και χαλάρωσε!
Αντλίες αποστράγγισης
Οι ισχυρές υποβρύχιες αντλίες Kärcher προσφέρουν γρήγορη, αξιόπιστη βοήθεια εάν θέλεις να αντλήσεις καθαρό ή βρώμικο νερό. Οι υποβρύχιες αντλίες Kärcher περιέχουν το δοκιμασμένο και αξιόπιστο κεραμικό δακτύλιο στεγανοποίησης που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εφαρμογές. Αυτή η στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας κάνει τις αντλίες πιο στιβαρές, παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και σημαίνει ότι είναι τέλειες για απαιτητική χρήση μέσα και γύρω από το σπίτι.
Ακόμα κι αν χρειαστεί να ενεργήσεις γρήγορα σε μια κατάσταση πλημμύρας, μια υποβρύχια αντλία είναι η τέλεια λύση. Είτε υπήρξε διαρροή στο πλυντήριο ρούχων, δυνατή βροχή ή φραγμένη αποχέτευση, μια υποβρύχια αντλία Kärcher βοηθά με ασφάλεια και αξιοπιστία στην απομάκρυνση του νερού στη στιγμή.
SP Flat
Οι υποβρύχιες αντλίες επίπεδης αναρρόφησης της σειράς SP Flat αναρροφούν ελαφρώς βρώμικο ή καθαρό νερό σε επίπεδο μόλις 1 mm. Αυτός ο τύπος αντλίας νερού χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την άντληση νερού από μια πισίνα πριν από έναν καθαρισμό αποκατάστασης ή για την γρήγορη απομάκρυνση του νερού από το σπίτι μετά από διαρροή πλυντηρίου ρούχων.
SP Dirt
Οι αντλίες βρώμικου νερού επιτρέπουν την άντληση πολύ βρώμικου, λασπώδους νερού. Ακόμη μεγαλύτερα σωματίδια με μέγεθος κόκκου έως 30 mm δεν αποτελούν πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα συνιστώνται για την άντληση λιμνών κήπων ή για γρήγορη βοήθεια σε πλημμύρες ή αν γεμίσουν λάκκοι εκσκαφής.
SP Dual
Ευέλικτο με λειτουργία 2 σε 1: Οι διπλές αντλίες dual SP συνδυάζουν επίπεδη αναρρόφηση έως 1 mm με την επιλογή άντλησης βρώμικου νερού με μεγέθη σωματιδίων έως και 20 mm. Το καλάθι φίλτρου στη βάση του περιβλήματος μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή γρήγορα και εύκολα. Το SP Dual είναι τέλειο για την άντληση νερού από πλημμυρισμένα κελάρια, λίμνες κήπων και πισίνες.
Αντλίες κήπου
Το νερό της βρύσης είναι πολύτιμο και ακριβό. Από πολλές απόψεις λοιπόν, αξίζει να χρησιμοποιείς νερό από εναλλακτικές πηγές. Οι ιδιοκτήτες κήπων μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο αντλίας για να συλλέγουν το νερό της βροχής από τις στέρνες και τα φρεάτια νερού και να το χρησιμοποιούν για να ποτίζουν φυτά και χλοοτάπητες.
BP Garden
Αυτές οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για το πότισμα χλοοτάπητα με ψεκαστήρες και φυτά με ακροφύσια ή κάνες ψεκασμού. Για αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως φρεάτια νερού και στέρνες. Ο εργονομικός διακόπτης on/off λειτουργεί με τα πόδια για ευκολία, επομένως δεν χρειάζεται να σκύβεις.
BP Home
Οι αντλίες BP Home σου επιτρέπουν να τροφοδοτείς το σπίτι σου με ανακτημένο νερό από πηγάδια, στέρνες και παρόμοιες πηγές, για παράδειγμα για το ξέπλυμα της τουαλέτας ή την τροφοδοσία του πλυντηρίου σου.
Οι αντλίες ανάβουν και σβήνουν αυτόματα όπως απαιτείται.
Διατίθενται με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, ένδειξη πίεσης στη συσκευή και δοχείο αντιστάθμισης πίεσης.
BP Home & Garden
Μια ολοκληρωμένη λύση με σταθερή πίεση για την αξιόπιστη παροχή ανακυκλωμένου νερού στο σπίτι και για το πότισμα του κήπου χρησιμοποιώντας εναλλακτικές, φυσικές πηγές.
Όταν χρειάζεται νερό, αυτές οι αντλίες ενεργοποιούνται αυτόματα και στη συνέχεια σβήνουν ξανά αυτόματα.
Οι αντλίες πολλαπλών σταδίων της σειράς προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ. Με τον ίδιο ρυθμό ροής, απαιτούν περίπου 30% λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές αντλίες. Ο εργονομικός ποδοδιακόπτης κάνει το σκύψιμο για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αντλίας παρελθόν.
BP Barrel
Οι αντλίες βαρελιού της BP κάνουν χρήση του νερού από ένα βαρέλι για το πότισμα του κήπου.
Η λειτουργία των αντλιών είναι απλή. Ο διακόπτης on/off είναι τοποθετημένος απευθείας στην άκρη του άκρου, καθιστώντας τον εύκολο στη χρήση.
Η ασύρματη αντλία έκδοσης 18 V με μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται πρόσβαση σε πρίζα. Χάρη στον λεπτό σχεδιασμό τους, οι αντλίες βαρελιού BP χωρούν εύκολα σε δοχεία IBC.
BP Cistern
Αυτές οι αντλίες τοποθετούνται απευθείας στο νερό σε στέρνες, βαρέλια ή φρεάτια για πότισμα κήπων και πληρούν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Ένα ανθεκτικό στη διάβρωση περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρει μακροχρόνια προστασία στον μηχανισμό της αντλίας. Η αντλία είναι βολική και ασφαλής: εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή, η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα.
BP Deep Well
Χάρη σε μια μικρή διατομή, οι αντλίες βαθέων πηγαδιών BP μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα στενά ανοίγματα και τους άξονες των βαθιών πηγαδιών. Χρησιμοποιούνται για την άντληση νερού από βαθύτερα επίπεδα. Τα υδραυλικά πολλαπλών σταδίων παρέχουν την απαιτούμενη πίεση.
Οι αντλίες έχουν περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς βυθίζονται συνεχώς όταν χρησιμοποιούνται.
Εξοπλισμένες με έναν πρόσθετο διακόπτη πίεσης, οι αντλίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή νερού οικιακής χρήσης.
Επέκταση εγγύησης
-
Μπορείς να επεκτείνεις την εγγύηση για τα BP Garden, BP Home, BP Home & Garden και SP Dirt, SP Flat και SP Dual σε 5 χρόνια εδώ!