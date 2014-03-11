Ατμοσύστημα με αναρρόφηση
Ατμός, υγρή & ξηρή αναρρόφηση. Το ατμοσύστημα με αναρρόφηση της Kärcher εκτελεί 3 λειτουργίες - ακόμα και με ένα πέρασμα αν χρειαστεί. Είναι ιδανικό για χρήση σε όλο το σπίτι. Απλό, βολικό, εξοικονομεί χρόνο και χωρίς χημικά.
Εύκολο, πρακτικό και γρήγορο. Αναρρόφηση με ατμό χωρίς χημικά.
Οι σκούπες αναρρόφησης με ατμό της Kärcher συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των ατμοκαθαριστών και των σκουπών ξηρής αναρρόφησης. Μπορούν, για παράδειγμα, να αναρροφήσουν ψίχουλα από το πάτωμα, να σφουγγαρίσουν και να στεγνώσουν το πάτωμα και όλα αυτά με ένα μόνο πέρασμα. Αυτές οι εντυπωσιακές συσκευές και τα εξαρτήματά τους μπορούν να καθαρίσουν οποιοδήποτε σπίτι εύκολα, άνετα, γρήγορα και χωρίς χημικά.
Υγιεινή καθαριότητα
Όταν πρόκειται για μπάνια και τουαλέτες, δεν αρκεί να φαίνονται καθαρά. Η σκούπα αναρρόφησης με ατμό SV 7 εξασφαλίζει αψεγάδιαστη καθαριότητα και υγιεινή με τη χρήση ζεστού ατμού.
Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες μπορούν επιτέλους να αναπνέουν με ευκολία
Αναρρόφηση με σύστημα φίλτρου τεσσάρων σταδίων χωρίς σακούλα σκόνης. Η σκόνη δεσμεύεται στο φίλτρο νερού. Το φίλτρο ΗΕΡΑ απομακρύνει ακόμα και τα εισπνεόμενα σωματίδια. Ο εξερχόμενος αέρας είναι πιο καθαρός από τον αέρα του δωματίου.
Δύο σε ένα
Δυνατότητα χρήσης ατμού και ξηρής αναρρόφησης χωρίς αλλαγή φίλτρου. Το νερό που αναρροφάται, απορροφάται από το φίλτρο νερού.