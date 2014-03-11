Εύκολο, πρακτικό και γρήγορο. Αναρρόφηση με ατμό χωρίς χημικά.

Οι σκούπες αναρρόφησης με ατμό της Kärcher συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των ατμοκαθαριστών και των σκουπών ξηρής αναρρόφησης. Μπορούν, για παράδειγμα, να αναρροφήσουν ψίχουλα από το πάτωμα, να σφουγγαρίσουν και να στεγνώσουν το πάτωμα και όλα αυτά με ένα μόνο πέρασμα. Αυτές οι εντυπωσιακές συσκευές και τα εξαρτήματά τους μπορούν να καθαρίσουν οποιοδήποτε σπίτι εύκολα, άνετα, γρήγορα και χωρίς χημικά.