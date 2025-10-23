ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Για τον καθαρισμό του ποδηλάτου, τον καθαρισμό του εξοπλισμού camping και τον καθαρισμό του κατοικιδίου... όπου κι αν βρίσκεσαι!
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Με τα πλυστικά μηχανήματα μεσαίας και χαμηλής πίεσης που διαθέτουμε, τα αντικείμενα θα είναι και πάλι καθαρά σε χρόνο μηδέν, ακόμη και όταν ταξιδεύεις και βρίσκεσαι μακριά από πρίζες ρεύματος. Είναι ακόμα πιο εύκολο με τα εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για τον καθαρισμό εν κινήσει, τα οποία μπορούν να κάνουν τη δουλειά ακόμα πιο αβίαστα και αποτελεσματικά.
Διατηρώντας την καθαριότητα στους εξωτερικούς χώρους
Όπου κι αν βρίσκεσαι, δεν χρειάζεται ποτέ να στερείσαι τη δύναμη των καθαριστικών λύσεων της Kärcher. Όταν είσαι έξω, τα μοντέλα OC 3 με μπαταρία και δοχείο νερού παρέχουν χαμηλή πίεση που είναι ιδανική για τον γρήγορο καθαρισμό παπουτσιών, καροτσιών, ποδηλάτων ή ακόμα και σκύλων. Με τα πλυστικά μηχανήματα μεσαίας πίεσης, το απαιτούμενο νερό μπορεί να αντληθεί είτε από μια βρύση είτε μέσω ενός σωλήνα αναρρόφησης από εναλλακτικές πηγές, όπως ένα βαρέλι νερού. Μια μπαταρία παρέχει τώρα όλη την ευελιξία και την ισχύ που απαιτείται για να έχεις απόλυτη καθαριότητα σχεδόν παντού. Ο κινητός καθαρισμός όπως θα έπρεπε να είναι.
OC 6-18 Premium
Δεν υπάρχει πρίζα ή βρύση πουθενά κοντά σου, αλλά τα ποδήλατα ή τα έπιπλα κήπου χρειάζονται ένα γρήγορο πέρασμα; Με το πλυστικά μεσαίας πίεσης OC 6-18 Premium Battery Set, είναι εύκολο.
KHB 6 Battery
Είτε πρόκειται για μια μικρή περιοχή γύρω από το σπίτι, τα έπιπλα κήπου, ένα ποδήλατο ή το σπιτάκι του σκύλου που χρειάζεται καθαρισμό, τα πλυστικά μεσαίας πίεσης από τη σειρά KHB και ένας σωλήνας κήπου είναι το μόνο που χρειάζεται.
OC 3 Foldable
Τα μοντέλα Mobile Outdoor Cleaner που λειτουργούν με μπαταρία παρέχουν χαμηλή πίεση για να καθαρίζουν απαλά παπούτσια, καροτσάκια, ποδήλατα, ακόμη και σκύλους. Ιδανικά για εξωτερικούς χώρους, με δεξαμενή νερού και πλήθος εξαρτημάτων, όπως το ακροφύσιο κωνικού τζετ ή ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης. Και, φυσικά, μια ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου.
Μερικές φορές χρειάζεται λίγη περισσότερη πίεση - υψηλή πίεση. Από τη συμπαγή συσκευή για περιστασιακή χρήση μέχρι το ισχυρό πλυστικό μηχάνημα πίεσης με υποστήριξη μέσω app, το οποίο αναλαμβάνει ακόμη και τη δύσκολη εργασία του καθαρισμού μεγάλων εκτάσεων ή μεγάλων αντικειμένων, έχουμε εγγυημένα την ιδανική λύση.
Πλατφόρμα Μπαταρίας Kärcher
Οι συσκευές χαμηλής και μεσαίας πίεσης για καθαρισμό εν κινήσει αποτελούν μέρος της πλατφόρμας μπαταρίας Kärcher Battery Power 18 V. Ανακάλυψε την πλήρη γκάμα διαφορετικών προϊόντων και δες ποιες άλλες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μπαταρία 18 V που είναι εγκατεστημένη στις συσκευές χαμηλής και μεσαίας πίεσης της Kärcher.