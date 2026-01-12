Αρδευτικά Συστήματα & Εξαρτήματα Kärcher
Με τη νέα εκτεταμένη γκάμα αρδευτικών συστημάτων και τις αντλίες της Kärcher, οι εργασίες σας επιτελούνται υπεύθυνα και με σεβασμό στο περιβάλλον. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία και τους αισθητήρες ακριβείας, τα φυτά σας δέχονται τον ακριβή όγκο του νερού που χρειάζονται. Έτσι διασφαλίζεται η χρήση του πολύτιμου πόρου του νερού με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Για να απολαμβάνετε στο μέγιστο τη φυσική ομορφιά του κήπου σας, η Kärcher διαθέτει ακροφύσια μέγιστης αποτελεσματικότητας, πιστόλια ψεκασμού, ποτιστήρια, λάστιχα ποτίσματος, προγραμματιστές ποτίσματος, αντλίες, συστήματα σύνδεσης λάστιχων και συστήματα αποθήκευσης εξαρτημάτων.
Kärcher Rain System™
Το νέο Rain System® της Kärcher προσαρμόζεται τέλεια σε φράχτες, θάμνους, φυτείες λαχανικών και παρτέρια. Το νερό παρέχεται μόνο στα ακριβή σημεία όπου απαιτείται κι έτσι εξοικονομείτε χρήματα και προστατέυετε το περιβάλλον.
Αυτόματο πότισμα
Ακόμα και όταν βρίσκεστε σε διακοπές, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τον κήπο σας: οι προγραμματιστές ποτίσματος της Κärcher ρυθμίζουν το πότισμα των φυτών σας με ακρίβεια.
Καρότσι λάστιχου
Πάντα τακτοποιημένο, πάντα έτοιμο για χρήση: Με τα κουτιά σωλήνων Kärcher, τα καροτσάκια σωλήνων, τα καρούλια σωλήνων και τις κρεμάστρες σωλήνων το πότισμα ολόκληρου του κήπου γίνεται γρήγορα και απλά.
Σύνδεσμοι/ προσαρμογείς βρύσης
Σύνδεση, αποσύνδεση και επισκευή: η Kärcher παρέχει τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης για όλα τα διαθέσιμα συστήματα click και λάστιχα standard διαμέτρου.
Sets
Τα πακέτα ποτίσματος της Kärcher είναι το ιδανικό σετ για το σπίτι σας. Από τα πακέτα αρχαρίων για μη έμπειρους κηπουρούς έως τα πακέτα bonus για εκείνους που επιθυμούν να επεκτείνουν το σύστημα ποτίσματος στο σπίτι..
Λάστιχα
Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι εξαιρετικά ευέλικτα, συμπαγή και ανθεκτικά στη στρέβλωση. Έτσι τίποτα δε μπαίνει εμπόδιο στη φροντίδα του κήπου σας!
Ακροφύσια και κάνες ψεκασμού
Απόλυτη επιτυχία: τα ψεκαστήρια και τα πιστόλια ποτίσματος της Kärcher εντυπωσιάζουν χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό τους και το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητάς τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ψεκασμού κατά περίπτωση.
Kärcher Rain System®
Φράχτες, παρτέρια, θάμνοι ή βότανα - το νέο έξυπνο σύστημα ποτίσματος της Kärcher χρησιμοποιεί στοχευμένη διανομή με ελεγχόμενη υγρασία για να παρέχει σε κάθε φυτό ξεχωριστά ακριβώς την ποσότητα νερού που χρειάζεται. Το νέο σύστημα Kärcher Rain System® συνδυάζει τα πλεονέκτημα τoυ μικρο-σταξίματος και του συμβατικού ποτίσματος. Το σύστημα λειτουργεί σε πίεση έως 4 bar και περιλαμβάνει ένα λάστιχο ½" από PVC με ακροφύσια σταξίματος και μικρο-ψεκάσματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης μειωτήρα πίεσης και φίλτρου προστασίας από την υπερβολική πίεση και τα σωματίδια της βρωμιάς. Το σύστημα Kärcher Rain System™ μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε κήπου και να συνδυαστεί άψογα με το SensoTimer ώστε να παρέχει ένα σύστημα ελέγχου του ποτίσματος με βάση τις απαιτήσεις του κήπου.
Επισκόπηση εφαρμογής του Kärcher Rain System®
Σχετικά με τα προϊόντα
Εξατομικευμένο πότισμα
Χάρη στα εξαρτήματα σύνδεσης, το λάστιχο του Kärcher Rain System® και το λάστιχο σταξίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Αποτελεσματικό πότισμα σταξίματος
Συνεπές πότισμα για όλα τα φυτά σας με το λάστιχο σταξίματος Κärcher. Κατάλληλο για φυτευμένους χώρους μήκους έως 50 μέτρων.
Στοχευμένο πότισμα
ακροφύσιο σταξίματος με ρύθμιση όγκου για στοχευμένο πότισμα που κατευθύνεται απευθείας πάνω στα φυτά.
Περιοχή ποτίσματος
Ακροφύσια μικρο-ψεκάσματος με τρία διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού (360°, 180° και 90°) και δυνατότητα προσαρμογής της ποσότητας νερού.
SensoTimer ST6 eco!ogic - το πότισμα γίνεται εύκολο.
Τα χρονόμετρα νερού SensoTimer ST6 eco!ogic της Kärcher ξεκινούν και σταματάνε αυτόματα το πότισμα. Αυτή η δυνατότητα σάς απαλλάσσει από το χειροκίνητο πότισμα και σας εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για να φροντίσετε τον κήπο ή για άλλες δραστηριότητες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιεί ακριβώς την ποσότητα νερού που απαιτείται. Ο αισθητήρας μετρά την υγρασία του εδάφους και ενεργοποιεί το πότισμα όταν αυτή πέσει κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο υγρασίας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η χρήση νερού μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη, και μάλιστα με οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Πώς λειτουργεί το ST6 eco!logic;
Το SensoTimer ST6 eco!ogic προσφέρει πότισμα με έλεγχο της υγρασίας. Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα που μετρά την υγρασία του εδάφους και αποστέλλει τη μέτρηση ασύρματα στο SensoTimer ανά 30 λεπτά. Το SensoTimer μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε επίπεδα υγρασίας. Το πότισμα ξεκινά αυτόματα την επόμενη προκαθορισμένη ώρα αν η υγρασία του εδάφους πέσει κάτω από το επίπεδο που έχει επιλεγεί. Ο προγραμματισμός είναι εύκολος χάρη στο αφαιρούμενο χειριστήριο με πέντε πλήκτρα λειτουργίας. Μπορείτε να ορίσετε έως και δύο ώρες ποτίσματος ημερησίως. Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος είναι 90 λεπτά. Η λειτουργία eco!ogic επιτρέπει επίσης την αναβολή του ποτίσματος έως και 7 ημέρες. Υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου ποτίσματος ανά πάσα στιγμή. Το ενσωματωμένο πλήκτρο διακοπής διακόπτει το πρόγραμμα ποτίσματος για 24 ώρες. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η χρήση νερού μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη.
Σχετικά με το SensoTimer ST6 eco!ogic
Το SensoTimer ST6 Duo eco!ogic επιτρέπει το πότισμα δύο ξεχωριστών περιοχών του κήπου με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την υγρασία.
Συμβατές μονάδες ποτίσματος
Παλινδρομικό ψεκαστικό νερού
Διαρκώς ρυθμιζόμενη επιφάνεια ψεκασμού έως 320 m².
Kärcher Rain System®
Σύστημα ελέγχου ποτίσματος, το οποίο παρέχει νερό σύμφωνα με τις απαιτήσεις παράλληλα με το SensoTimer ST6 eco!ogic.
Παλμικό, περιστροφικό ψεκαστικό και ψεκαστικό τομέα
Περιοχή ποτίσματος 30 - 360°.
Επιφανειακό ψεκαστικό πολλαπλών λειτουργιών
Δυνατότητα πολλών μοτίβων ποτίσματος χάρη στα έξι ακροφύσια διαφορετικού σχήματος.
Επισκόπηση εφαρμογής
Ανακαλύψτε την ευρεία γκάμα δυνατοτήτων εφαρμογής των προϊόντων κήπου.
Φιλικό προς το περιβάλλον
Η έξυπνη και αποτελεσματική τεχνολογία της Kärcher, καθώς και τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους, σας επιτρέπουν να κάνετε τις εργασίες σας με υπευθυνότητα απέναντι στους φυσικούς πόρους. Επεκτείνοντας τη σειρά eco!ogic έτσι ώστε να περιλαμβάνει και προϊόντα κήπου, η Kärcher επέδειξε αίσθημα οικολογικής ευθύνης με τα τελευταία προϊόντα της. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η κατάργηση της λειτουργίας αναμονής και η προσθήκη του συστήματος ελέγχου του ποτίσματος μέγιστης απόδοσης.
Αποτελεσματικό πότισμα
Η έξυπνη και αποτελεσματική τεχνολογία της Kärcher, καθώς και τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους, σας επιτρέπουν να κάνετε τις εργασίες σας με υπευθυνότητα απέναντι στους φυσικούς πόρους.
Επεκτείνοντας τη σειρά eco!ogic έτσι ώστε να περιλαμβάνει και προϊόντα κήπου, η Kärcher επέδειξε αίσθημα οικολογικής ευθύνης με τα τελευταία προϊόντα της. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η κατάργηση της λειτουργίας αναμονής και η προσθήκη του συστήματος ελέγχου του ποτίσματος μέγιστης απόδοσης.
1 Παροχή από εναλλακτικές πηγές νερού.
2 Έλεγχος της ποσότητας νερού.
3 Μεταφορά της απαιτούμενης ποσότητας νερού.
4 Εφαρμογή χωρίς σπατάλη νερού.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ανθεκτικές και εύχρηστες, οι υψηλής ποιότητας αντλίες της Kärcher είναι ιδανικές για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού. Οι αντλίες ξεκινάνε και σταματάνε αυτόματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Οι πολυβάθμιες αντλίες παρέχουν αυξημένη ισχύ και αποτελεσματικότητα με μικρότερα επίπεδα θορύβου. Έχοντας τον ίδιο ρυθμό παροχής νερού με τις συμβατικές αντλίες εκτόξευσης μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30%. Τα μοντέλα eco!ogic με λειτουργία αναμονής 0-watt είναι ακόμα πιο οικονομικά.
Εξοικονόμηση νερού
Το νέο χρονόμετρο νερού με ραδιοελεγχόμενους αισθητήρες υγρασίας προσφέρει έξυπνο και αποτελεσματικό πότισμα για τον κήπο σας. Το επίπεδο της υγρασίας του εδάφους μεταδίδεται ανά 30 λεπτά και το σύστημα ποτίσματος εκκινείται μόνο όταν απαιτείται. Για να αποφευχθεί το πότισμα όταν δεν είναι απαραίτητο, ο αισθητήρας μετρά το επίπεδο υγρασίας κοντά στο έδαφος. Χάρη στη λειτουργία eco!ogic, το πότισμα μπορεί να αναβληθεί, αν είναι απαραίτητο, επιτρέποντας ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού.
Υπεύθυνη επιλογή υλικών
Η Kärcher δίνει μεγάλη σημασία στην προσεκτική επιλογή των υλικών, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμβατότητας και αποφεύγοντας ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία, όπως οι φθαλικές ενώσεις και τα βαρέα μέταλλα. Τα υψηλής ποιότητας λάστιχα της Kärcher PrimoFlex® ξεχωρίζουν για την αντοχή, την ευκαμψία και την ανθεκτικότητα στη συστροφή.
Μέγιστη αποτελεσματικότητα
Το νέο σύστημα Kärcher Rain System® προσανατολίζεται προς τις ανάγκες των φυτών σας και γίνεται ένα με τους φράχτες, τους θάμνους, τους λαχανόκηπους και τους χλοοτάπητες. Το νερό παρέχεται με ακρίβεια στις περιοχές που το χρειάζονται, χωρίς να σπαταλάται, για ένα αποτέλεσμα φιλικό προς το περιβάλλον και τον προϋπολογισμό σας. Η συνεπής κατανομή της πίεσης επιτρέπει την ομοιόμορφη διανομή του νερού ακόμα και σε απόσταση 50 μέτρων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα του νερού έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
Βίντεο
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα συστήματα ποτίσματος της Kärcher;
Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε τις συσκευές σε λειτουργία.