SensoTimer ST6 eco!ogic - το πότισμα γίνεται εύκολο.

Τα χρονόμετρα νερού SensoTimer ST6 eco!ogic της Kärcher ξεκινούν και σταματάνε αυτόματα το πότισμα. Αυτή η δυνατότητα σάς απαλλάσσει από το χειροκίνητο πότισμα και σας εξασφαλίζει περισσότερο χρόνο για να φροντίσετε τον κήπο ή για άλλες δραστηριότητες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιεί ακριβώς την ποσότητα νερού που απαιτείται. Ο αισθητήρας μετρά την υγρασία του εδάφους και ενεργοποιεί το πότισμα όταν αυτή πέσει κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο υγρασίας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η χρήση νερού μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη, και μάλιστα με οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Πώς λειτουργεί το ST6 eco!logic;

Το SensoTimer ST6 eco!ogic προσφέρει πότισμα με έλεγχο της υγρασίας. Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα που μετρά την υγρασία του εδάφους και αποστέλλει τη μέτρηση ασύρματα στο SensoTimer ανά 30 λεπτά. Το SensoTimer μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε επίπεδα υγρασίας. Το πότισμα ξεκινά αυτόματα την επόμενη προκαθορισμένη ώρα αν η υγρασία του εδάφους πέσει κάτω από το επίπεδο που έχει επιλεγεί. Ο προγραμματισμός είναι εύκολος χάρη στο αφαιρούμενο χειριστήριο με πέντε πλήκτρα λειτουργίας. Μπορείτε να ορίσετε έως και δύο ώρες ποτίσματος ημερησίως. Η μέγιστη διάρκεια ποτίσματος είναι 90 λεπτά. Η λειτουργία eco!ogic επιτρέπει επίσης την αναβολή του ποτίσματος έως και 7 ημέρες. Υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου ποτίσματος ανά πάσα στιγμή. Το ενσωματωμένο πλήκτρο διακοπής διακόπτει το πρόγραμμα ποτίσματος για 24 ώρες. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η χρήση νερού μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη.

Σχετικά με το SensoTimer ST6 eco!ogic

Το SensoTimer ST6 Duo eco!ogic επιτρέπει το πότισμα δύο ξεχωριστών περιοχών του κήπου με διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την υγρασία.

Σχετικά με το SensoTimer ST6 Duo eco!ogic