Kärcher Rain System ™

Βροχή κατά παραγγελία! Βροχή κατά παραγγελία! Το νέο Rain System® της Kärcher προσαρμόζεται τέλεια σε φράχτες, θάμνους, φυτείες λαχανικών και παρτέρια. Το νερό πέφτει χωρίς απώλειες ακριβώς εκεί που χρειάζεται κι έτσι εξοικονομείτε χρήματα και προστατέυετε το περιβάλλον. Το Kärcher Rain System® συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος στάλαξης micro και του παραδοσιακού ποτίσματος. Το σύστημα λειτουργεί με πίεση έως 4 bar και διαθέτει λάστιχο 1/2" από PVC με σταλάκτη και μικρά ακροφύσια ψεκασμού. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής πρόσθετων εξαρτημάτων για προστασία από υπερβολική πίεση και είσοδο σωματιδίων βρωμιάς. Το Kärcher Rain System® προσαρμόζεται σε κάθε κήπο.