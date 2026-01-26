Ανακύκλωση νερού

Περιβαλλοντική φροντίδα: Συστήματα ανάκτησης νερού Kärcher Με την Kärcher μπορείτε να δουλέψετε και εξοικονομώντας χρήματα και με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον. Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος και η προσεκτική διαχείριση των φυσικών πηγών είναι αξίες σημαντικές για την Kärcher. Χάρη στη συγκριτικά χαμηλή κατανάλωση νερού και τα συστήματα ανακύκλωσης νερού που επιστρέφουν το χρησιμοποιημένο νερό πίσω στη διαδικασία πλυσίματος, η κατανάλωση φρέσκου νερού μπορεί να μειωθεί μέχρι και 85%