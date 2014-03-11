Home & Garden

Η βασική διαφορά των συσκευών καθαρισμού της σειράς Home & Garden με αυτές της σειράς Professional είναι το μικρότερο μέγεθός τους. Η πιο διάσημη συσκευή της Kärcher είναι το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, αν και η εταιρεία προσφέρει επίσης πληθώρα άλλων συσκευών καθαρισμού που περιλαμβάνονται στη σειρά Home & Garden, όπως τον ατμοκαθαριστή και τον τζαμοκαθαριστή. Η σειρά Garden περιλαμβάνει κυρίως συστήματα ποτίσματος με εξαιρετική απόδοση και εξοικονόμηση πόρων. Συνεπώς, τα προϊόντα της Kärcher αποτελούν την ιδανική λύση για οποιαδήποτε πρόκληση καθαρισμού.