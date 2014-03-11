Outlet

Home & Garden

Η βασική διαφορά των συσκευών καθαρισμού της σειράς Home & Garden με αυτές της σειράς Professional είναι το μικρότερο μέγεθός τους. Η πιο διάσημη συσκευή της Kärcher είναι το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, αν και η εταιρεία προσφέρει επίσης πληθώρα άλλων συσκευών καθαρισμού που περιλαμβάνονται στη σειρά Home & Garden, όπως τον ατμοκαθαριστή και τον τζαμοκαθαριστή. Η σειρά Garden περιλαμβάνει κυρίως συστήματα ποτίσματος με εξαιρετική απόδοση και εξοικονόμηση πόρων. Συνεπώς, τα προϊόντα της Kärcher αποτελούν την ιδανική λύση για οποιαδήποτε πρόκληση καθαρισμού.

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ KÄRCHER ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ

Kärcher Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

Kärcher Σκούπες αναρρόφησης

Σκούπες αναρρόφησης

Kärcher Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης

Σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης

Kärcher Σκούπες SE

Σκούπες SE

Kärcher Σκούπα σφουγγαρίστρα

Σκούπα σφουγγαρίστρα

Kärcher Ατμοκαθαριστής

Ατμοκαθαριστής

Kärcher Σκούπα Ρομπότ RoboCleaner

Σκούπα Ρομπότ RoboCleaner

Kärcher Καθαριστές Τζαμιών Επαναφορτιζόμενοι

Καθαριστές Τζαμιών Επαναφορτιζόμενοι

Kärcher Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων

Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων

Kärcher Εργαλεία κήπου με μπαταρία

Εργαλεία κήπου με μπαταρία

Kärcher Χλοοκοπτικές μηχανές ρομπότ

Χλοοκοπτικές μηχανές ρομπότ

Kärcher Φορητός καθαρισμός

Φορητός καθαρισμός

Kärcher Σκούπες στάχτης

Σκούπες στάχτης

Kärcher Αρδευτικά Συστήματα & Εξαρτήματα Kärcher

Αρδευτικά Συστήματα & Εξαρτήματα Kärcher

Kärcher Αντλίες

Αντλίες

Kärcher Χειροκίνητα σάρωθρα

Χειροκίνητα σάρωθρα

Kärcher Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων

Μηχανή καθαρισμού σκληρών δαπέδων

Kärcher Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι

Kärcher Σύστημα Σιδερώματος με Ατμό

Σύστημα Σιδερώματος με Ατμό

Kärcher Ατμοσύστημα με αναρρόφηση

Ατμοσύστημα με αναρρόφηση

Kärcher Patio Cleaner

Patio Cleaner

Kärcher Ηλεκτρική ξύστρα πάγου

Ηλεκτρική ξύστρα πάγου

Kärcher Καθαριστές αέρα

Καθαριστές αέρα

Kärcher Φίλτρο νερού

Φίλτρο νερού

Home & Garden Zubehör
Home & Garden Reinigungsmittel
ecologic frog 2015

eco!ogic

Το κίτρινο είναι το νέο πράσινο. Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος με τη σειρά Home & Garden.

Händlersuche

Αναζήτηση καταστήματος λιανικής πώλησης

Βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα εύκολα και γρήγορα.

Fragen und Antworten zu Produkten

Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα προϊόντα μας.

Anwendungstips

Συμβουλές εφαρμογής

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορες συμβουλές και παραδείγματα που θα κάνουν τη χρήση των συσκευών Kärcher ακόμα πιο εύκολη.