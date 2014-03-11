eco!ogic – το κιτρινο ειναι το νεο πρασινο

Η Kärcher θεωρεί ότι ως επικεφαλής της αγοράς δίνει το καλό παράδειγμα. Οι έννοιες της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν πυλώνες της εταιρικής φιλοσοφίας και δράσεων μας και ενσωματώνονται στην εταιρική πρωτοβουλία "eco!ogic". Με τη σειρά eco!ogic, η Kärcher ανέπτυξε μια ολοκαίνουρια γενιά συσκευών που συνδυάζει εντυπωσιακά την προηγμένη τεχνολογία, την εξαιρετική δύναμη, το φιλικό προς το χρήστη χειρισμό και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον ποιοτικές συσκευές που έθεσαν νέα πρότυπα.