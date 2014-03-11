eco!ogic – το κιτρινο ειναι το νεο πρασινο
Η Kärcher θεωρεί ότι ως επικεφαλής της αγοράς δίνει το καλό παράδειγμα. Οι έννοιες της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν πυλώνες της εταιρικής φιλοσοφίας και δράσεων μας και ενσωματώνονται στην εταιρική πρωτοβουλία "eco!ogic". Με τη σειρά eco!ogic, η Kärcher ανέπτυξε μια ολοκαίνουρια γενιά συσκευών που συνδυάζει εντυπωσιακά την προηγμένη τεχνολογία, την εξαιρετική δύναμη, το φιλικό προς το χρήστη χειρισμό και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον ποιοτικές συσκευές που έθεσαν νέα πρότυπα.
Τα χαρακτηριστικά της σειράς eco!ogic
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό πώλησης και ετικέτα αναπτύχθηκαν για τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα της σειράς Home & Garden, με την εμπορική ονομασία "eco!ogic". Μόνο οι συσκευές που πληρούν τα καθορισμένα πρότυπα φέρουν αυτή την εμπορική ονομασία και το λογότυπο eco. Υπάρχουν διάφορα οικολογικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και τα αντίστοιχα εικονίδια.
Εξοικονόμηση νερού
Η υπεύθυνη χρήση νερού γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ο χαρακτηρισμός eco!ogic συνεπάγεται στοχευμένη, υπεύθυνη κατανάλωση νερού.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η αποτελεσματική χρήση ενέργειας είναι βασικό πλεονέκτημα των συσκευών eco!ogic και όλα αυτά χάρη στην έξυπνη και καινοτόμα τεχνολογία της Kärcher.
Διατήρηση του πόσιμου νερού
Η χρήση των αποθεμάτων όμβριων υδάτων διατηρεί τους πολύτιμους πόρους πόσιμου νερού. Η σειρά eco!ogic προσφέρει επίσης λύσεις για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού.
Μείωση της μόλυνσης των λυμάτων
Οι συσκευές καθαρισμού της Kärcher με τη μονάδα δοσολογίας απορρυπαντικού και τα χημικά προϊόντα καθαρισμού eco!ogic συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της μόλυνσης των λυμάτων.
Υπεύθυνη επιλογή υλικών
Η αποφυγή υλικών όπως οι φθαλικές ενώσεις και το PVC είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σειρά eco!ogic.
Χρήση υλικών με γνώμονα τη διατήρηση των πόρων
Οι συσκευές eco!ogic εντυπωσιάζουν με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως το ανακυκλωμένο πλαστικό. Η συσκευασία κατασκευάζεται από χαρτόνι FSC και ανακυκλωμένα υλικά. Δεν χρησιμοποιείται πολυστυρένιο.
Χαμηλά επίπεδα θορύβου
Ένα από τα χαρακτηριστικά των συσκευών καθαρισμού eco!ogic της Kärcher είναι τα μειωμένα επίπεδα θορύβου.
Αποτελεσματικό φιλτράρισμα της σκόνης
Τα προϊόντα της Kärcher εξασφαλίζουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον χάρη στο αξιόπιστο φιλτράρισμα σκόνης. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τις καινούριες συσκευές eco!ogic.
Βέλτιστη ανακυκλωσιμότητα
Πάνω από το 90% των συσκευών της Kärcher είναι ανακυκλώσιμες, συμπεριλαμβανομένης της νέας σειράς eco!ogic.
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Τα πρότυπα υψηλής ποιότητας της Kärcher διασφαλίζουν ότι οι συσκευές, συμπεριλαμβανομένων αυτών της σειράς eco!ogic, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τον μέσο όρο.
Εύκολη επισκευή
Τα προϊόντα της Kärcher επισκευάζονται εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για τις συσκευές eco!ogic.
Καλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
Φυσικά, και οι συσκευές της σειράς eco!ogic επίσης περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη υπηρεσία ανταλλακτικών της Kärcher.
Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς eco!ogic - μέγιστη εξοικονόμηση νερού.
Οι συσκευές eco!ogic ελεγμένης ποιότητας από την Kärcher είναι οι επικεφαλής της αγοράς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος: επιτρέπουν στοχευμένη χρήση νερού μόνο όταν απαιτείται, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση νερού. Η καινοτόμα τεχνολογία και οι έξυπνες λύσεις επιτρέπουν την υποδειγματική χρήση των πόρων. Τα πλαστικά μέρη των προϊόντων της σειράς eco!ogic κατασκευάζονται από περίπου 60% ανακυκλωμένα υλικά και δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις και PVC. Η συσκευασία κατασκευάζεται από χαρτόνι FSC και δεν περιλαμβάνει ποτέ επένδυση από πολυστυρένιο.
Τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης eco!ogic με μια ματιά:
K 4 Premium eco!ogic Home
Προστασία του περιβάλλοντος και καθαριότητα: το "K4 Premium eco!ogic Home" υδρόψυκτο μοτέρ εξοικονομεί έως και 20% ισχύ και νερό χάρη στη λειτουργία eco. Επιπλέον, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης χωρίς φθαλικές ενώσεις και PVC κατασκευάζεται από 60% ανακυκλωμένο υλικό και είναι εντυπωσιακά εύχρηστο.
K 5 Premium eco!ogic Home
Εντυπωσιακά φιλικό προς το περιβάλλον και εξαιρετικά αποτελεσματικό! Το K5 Premium eco!ogic Home με το ισχυρό υδρόψυκτο μοτέρ και το Home Kit, που περιλαμβάνει το καθαριστικό επιφανειών T350 για αποτελεσματικό καθάρισμα μεγάλων περιοχών χωρίς πιτσίλισμα. Το ισχυρό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για περιστασιακή χρήση σε μέτρια επίπεδα βρωμιάς.
K 7 Premium eco!ogic Home
Το K7 Premium eco!ogic Home με καρούλι μάνικας για συχνή χρήση και υψηλά επίπεδα βρωμιάς (π.χ. σε μονοπάτια, πισίνες, μεγάλα αυτοκίνητα και ποδήλατα) είναι πολύ εύχρηστο και φιλικό προς το περιβάλλον. Χάρη στη λειτουργία eco, το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με υδρόψυκτο μοτέρ εξοικονομεί έως και 20% νερό και ενέργεια.
Μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher, τα μοντέλα eco!ogic K 4 – K 7 διαθέτουν την πατενταρισμένη τεχνολογία ακροφυσίου της Kärcher που έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται άψογα με τις αντλίες. Οι συσκευές συμβάλλουν τα μέγιστα όσον αφορά την υπεύθυνη χρήση των πολύτιμων πόρων. Οι συσκευές της Kärcher ξεχωρίζουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα λόγω της καλύτερης απόδοσης ως προς την αφαίρεση των λεκέδων και την αποτελεσματικότητα καθαρισμού.
Με λίγα λόγια: Ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται κατά το ήμισυ και εξοικονομείται ενέργεια και νερό έως και 50%. Πρόκειται για σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί από το διακεκριμένο και ανεξάρτητο Ινστιτούτο Fraunhofer.
Εξαιρετική ισχύς.
Οι κατηγορίες Κ 4 έως Κ 7 της σειράς Kärcher Premium eco!ogic διαθέτουν ένα καινοτόμο υδρόψυκτο μοτέρ eco!motor. Οι συσκευές αυτές είναι πολύ ισχυρές με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Και το σημαντικότερο; Είναι έως και 10% ελαφρύτερες.
Καθαρό Νερό για τον Κόσμο
Η Kärcher δεν παράγει απλώς συσκευές που δεν εξαντλούν τους πόρους αλλά έχει δεσμευτεί και στη διατήρηση του νερού. Για παράδειγμα, ξεκίνησε το πρόγραμμα "Καθαρό Νερό για τον Κόσμο" σε συνεργασία με το Global Nature Fund. Για κάθε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης eco!ogic που πωλείται, ένα ποσό χορηγείται για την κατασκευή συστημάτων βιολογικού καθαρισμού του νερού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι, με κάθε συσκευή που πωλείται, καθαρίζονται 1.000 λίτρα νερού σε ποτάμια και λίμνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια ιστορία επιτυχίας για τη φύση και τον άνθρωπο!