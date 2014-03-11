ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι εξαιρετικά αποδοτικές λύσεις συστημάτων μας για τον οικονομικό εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων προσφέρουν αξιόπιστα και υψηλών επιδόσεων αποτελέσματα καθαρισμού. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συστήματα πλύσης πύλης, επαγγελματικών οχημάτων και αυτοεξυπηρέτησης, ηλεκτρικές σκούπες αυτοεξυπηρέτησης και εξοπλισμό προαύλιου χώρου, συστήματα εκκίνησης, ψηφιακές λύσεις, συστήματα ανακύκλωσης νερού και καθαριστικά. Προσαρμοσμένο για να παρέχει ένα πλύσιμο οχήματος που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις σας.
Πλύσιμο αυτοκίνητου
Τα πλυντήρια της Kärcher καθαρίζουν οικονομικά και συστηματικά. Για αντιπροσωπίες αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και Σούπερ Μάρκετ.
Πλύσιμο φορτηγού
Με το πρόγραμμα εγκαταστάσεων για την πλύση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης η Kärcher ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εντελώς διαφορετικών τύπων οχημάτων και συνθηκών.
Συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης
Το συνολικό πρόγραμμα της Kärcher για την πλύση επιβατικών αυτοκινήτων με λειτουργία αυτοεξυπηρέτησης. Για επαγγελματίες χρήστες και ως πρόσθετη επιχειρηματική δραστηριότητα για πρατήρια καυσίμων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και συνεργεία αυτοκινήτων.
Σκούπες αυτοεξυπηρέτησης και λοιπός εξοπλισμός self-service
Ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης αυτοεξυπηρέτησης – υψηλή απόδοση για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων
Συστήματα εκκίνησης
Τα συστήματα εκκίνησης μας συνδυάζουν την προσαρμογή και την ευκολία. Η τέλεια λύση για κάθε τοποθεσία, που εγγυάται απλή και διαισθητική λειτουργία.
Ψηφιακές λύσεις
Με τις ψηφιακές μας λύσεις, μπορείτε να διαχειρίζεστε και να βελτιστοποιείτε αβίαστα τις εγκαταστάσεις πλυσίματος αυτοκινήτων σας οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.
Συστήματα ανακύκλωσης νερού
Καθαρό πλύσιμο με καθαρή συνείδηση. Χρησιμοποιώντας τα συστήματα ανακύκλωσης νερού που διαθέτουμε, επενδύετε στην οικονομική βιωσιμότητα. Τα συστήματά μας διασφαλίζουν υπεύθυνη διαχείριση του νερού και των καθαριστικών.
Προϊόντα καθαρισμού
Τα προϊόντα καθαρισμού μας εγγυώνται εξαιρετικά αποτελέσματα. Με τη χρήση τους, όχι μόνο εξοικονομείτε κόστος αλλά διατηρείτε και πολύτιμους πόρους.
Οι λύσεις καθαρισμού αυτοκινήτων μας - προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας
Είναι κατάλληλα για διάφορες ομάδες πελατών με διαφορετικές απαιτήσεις. Η καθαριότητα όχι μόνο δημιουργεί θετική εντύπωση αλλά διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και διατηρεί την αξία. Στην εταιρεία μας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Παρέχουμε μια κατάλληλη λύση για κάθε ανάγκη, εξατομικευμένη για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Τα πλυντήριά μας και τα συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης προσφέρουν μια ιδανική και οικονομικά αποδοτική λύση καθαρισμού. Είναι ιδανικά για χρήση σε κέντρα πλυσίματος αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, συνεργεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Από την άλλη πλευρά, τα εμπορικά συστήματα πλυσίματος αυτοκινήτων εξασφαλίζουν έναν αστραφτερό στόλο για εταιρείες logistics, χειριστές λεωφορείων ή τοπικές αρχές.
Ένας αξιόπιστος συνεργάτης για την επιτυχία σας
Με την πολυετή εμπειρία μας στον τομέα του καθαρισμού αυτοκινήτων, έχουμε μια βαθιά κατανόηση του τι πραγματικά έχει σημασία - και τι θα συνεχίσει να έχει σημασία στο μέλλον. Αυτό επιτρέπει σε εσάς και τους πελάτες σας να απολαμβάνετε τα ακόλουθα οφέλη:
Brand
Μαζί μας, έχετε δίπλα σας έναν έμπειρο συνεργάτη, που σας καθοδηγεί στην επιτυχία με δεκαετίες τεχνογνωσίας και γνώσης. Ως ισχυρή εταιρεία και επιτυχημένος κατασκευαστής συστημάτων καθαρισμού οχημάτων, είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε στην εύρεση της τέλειας λύσης καθαρισμού. Με την εξαιρετική φήμη της επωνυμίας μας, σας βοηθάμε να αυξήσετε τα έσοδά σας και να εργαστείτε μαζί για να επιτύχετε τους στόχους σας. Η επιτυχία σας είναι η αποστολή μας.
Ποιότητα
Η αποδεδειγμένη ποιότητά μας είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Η προηγμένη τεχνολογία στα προϊόντα μας έχει αποδειχθεί αξιόπιστη. Όταν βλέπετε το όνομα Kärcher, μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι ενσωματώνει την ακλόνητη δέσμευση της Kärcher στην ποιότητα. Η ποιοτική μας σφραγίδα ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις της. Το ίδιο ισχύει για τα συστήματα καθαρισμού των οχημάτων μας και τα αντίστοιχα αξεσουάρ τους. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε την ιστορία επιτυχίας σας: Με τα συστήματά μας, θα είστε πάντα τέλεια εξοπλισμένοι.
Συμβουλευτική
Σας βοηθάμε να πετύχετε – από την αρχή. Η Kärcher σας υποστηρίζει από το πρώτο λεπτό στην επιλογή του σωστού συστήματος καθαρισμού οχημάτων μέχρι την εφαρμογή. Ως ολοκληρωμένος πάροχος των ολοκληρωμένων λύσεων καθαρισμού μας, σας συνοδεύουμε από την αρχική ανάλυση του χώρου μέχρι την επιτυχημένη εμπορία και την τελική εγκατάσταση. Ακόμα και μετά την έναρξη λειτουργίας, μπορείτε να βασιστείτε στην πρώτης τάξεως υπηρεσία μας.
Service
Καθαρό πλύσιμο, άψογη εξυπηρέτηση. Σας εγγυόμαστε την υψηλότερη ποιότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Επιπλέον, παρέχουμε την κατάλληλη υπηρεσία. Οι συνεργάτες μας στην εξυπηρέτηση πελατών της Kärcher και οι εκπαιδευμένοι στο εργοστάσιο συνεργάτες μας διασφαλίζουν την άψογη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματός σας μακροπρόθεσμα. Εάν κάτι δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, σας υποστηρίζουμε με τη σωστή λύση και είμαστε δίπλα σας.
Χρηματοδότηση
Φροντίζουμε τα οικονομικά σας στην εντέλεια. Στην εταιρεία μας, θα λάβετε τυποποιημένες και προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.
Βιωσιμότητα
Ένα καθαρό όχημα αντιπροσωπεύει ένα καλό συναίσθημα - και μια καθαρή συνείδηση. Ωστόσο, στο πλύσιμο οχημάτων, πρόκειται για πολύ περισσότερα από εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού. Πρόκειται για τη βιώσιμη και υπεύθυνη λειτουργία των συστημάτων μας, αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη για τους χειριστές και τους πελάτες. Ο στόχος: μια αποδοτική από πλευράς πόρων προσέγγιση για το νερό, την ενέργεια και τα μέσα καθαρισμού.