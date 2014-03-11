Μηχανικά σάρωθρα και μηχανικά σάρωθρα με αναρρόφηση
Μέγιστη απόδοση σάρωσης - πάντα και παντού. Από τα χειροκίνητα σάρωθρα μέχρι τα βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού και το City-Cleaner: με τα μηχανήματα της Kärcher σκουπίζετε με τεχνολογία αιχμής. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει κλασικές και καινοτομικές μηχανές, όπως το σάρωθρο αναρρόφησης. Και για το σκούπισμα σκεφτόμαστε το μέλλον!
Βιομηχανικά σάρωθρα
Στον τομέα των logistics, επεξεργασίας μετάλλων, κατασκευής ή τσιμέντου: Τα βιομηχανικά σάρωθρα της Kärcher είναι αξιόπιστα και αποδοτικά. Είναι σχεδιασμένα για τη σκληρότερη βιομηχανική χρήση για μεγάλες επιφάνειες και αυξημένους όγκους ρύπων.Το βραβευμένο σύστημα φίλτρου εξασφαλίζει ένα περιβάλλον χωρίς σκόνη, ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις.
Εποχούμενα σάρωθρα
Οικονομικά, καθαρά και αποδοτικά για μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες: χάρη στις πολυάριθμες εκδόσεις τους, τα επικαθήμενα σάρωθρα αναρρόφησης της Kärcher ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις.
Σάρωθρα και αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή
Για αυλές, οδούς, αίθουσες, συνεργεία και αποθήκες: τα χειροκίνητα σάρωθρα της Kärcher είναι εύκολα στο χειρισμό τους, εργονομικά σχεδιασμένα και σκουπίζουν αποτελεσματικά χωρίς να σηκώνουν σκόνη – ακόμη και στις γωνίες! Τα σάρωθρα αναρρόφησης πεζού χειριστή με σύστημα μετάδοσης ενδείκνυνται για επιφάνειες από 300 m² και άνω.