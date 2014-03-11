Μηχανικά σάρωθρα και μηχανικά σάρωθρα με αναρρόφηση

Μέγιστη απόδοση σάρωσης - πάντα και παντού. Από τα χειροκίνητα σάρωθρα μέχρι τα βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού και το City-Cleaner: με τα μηχανήματα της Kärcher σκουπίζετε με τεχνολογία αιχμής. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει κλασικές και καινοτομικές μηχανές, όπως το σάρωθρο αναρρόφησης. Και για το σκούπισμα σκεφτόμαστε το μέλλον!