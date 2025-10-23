Εργαλεία κήπου με μπαταρία

Χλοοκοπτικά, Χορτοκοπτικά, Μπορντουροψάλιδα, Αλυσοπρίονα, Ψαλίδια γκαζόν και όλα τα απαραίτητα εργαλεία κήπου με μπαταρία στην Kärcher. Είτε πρόκειται για περιποίηση γκαζόν, συντήρηση φρακτών ή δέντρων, είτε για την αφαίρεση των ζιζανίων και των φύλλων. Με τα εργαλεία κήπου της Kärcher, οι κήποι γίνονται ακόμη πιο προσεγμένοι. Και χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, χωρίς κανένα θόρυβο ή καλώδια!