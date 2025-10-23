Εργαλεία κήπου με μπαταρία
Χλοοκοπτικά, Χορτοκοπτικά, Μπορντουροψάλιδα, Αλυσοπρίονα, Ψαλίδια γκαζόν και όλα τα απαραίτητα εργαλεία κήπου με μπαταρία στην Kärcher. Είτε πρόκειται για περιποίηση γκαζόν, συντήρηση φρακτών ή δέντρων, είτε για την αφαίρεση των ζιζανίων και των φύλλων. Με τα εργαλεία κήπου της Kärcher, οι κήποι γίνονται ακόμη πιο προσεγμένοι. Και χάρη στη λειτουργία της μπαταρίας, χωρίς κανένα θόρυβο ή καλώδια!
Χλοοκοπτικά - Μηχανές Γκαζόν με μπαταρία
Οι ευέλικτες χλοοκοπτικές μηχανές των 18 volt είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για επιφάνειες γκαζόν μικρού έως μεσαίου μεγέθους. Για μεγαλύτερες επιφάνειες γκαζόν, οι ισχυρές χλοοκοπτικές μηχανές των 36 volt αποτελούν την ιδανική επιλογή.
Χορτοκοπτικά Μεσινέζας με μπαταρία
Τα μπαταριοκίνητα χορτοκοπτικά μεσινέζας Kärcher εξασφαλίζουν άψογα κομμένες παρυφές και ένα ωραίο περίγραμμα γκαζόν. Από το πιο εύκολο έως το πιο ισχυρό, η Kärcher προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε πεδίο εφαρμογής.
Ψαλιδιά Μπορντούρας με μπαταρία
Ιδανικό για τη διαμόρφωση και το κλάδεμα θάμνων και φυτοφρακτών. Χάρη στη λειτουργία με μπαταρία, είναι αθόρυβο, πρακτικό και χωρίς ενοχλητικά καλώδια.
Ψαλιδιά Γκαζόν & Μπορντούρας με μπαταρία
Με το μπαταριοκίνητο ψαλίδι κοπής χόρτου, το ξάκρισμα των παρυφών του χλοοτάπητα αποτελεί εύκολη διαδικασία. Και με μια απλή αλλαγή λεπίδας, το εργαλείο μετατρέπεται σε ψαλίδι θάμνων για την ακριβή διαμόρφωσή τους.
Χορτοκοπτικά Περιποίησης Δαπέδου με μπαταρία
Κανένα ζιζάνιο δεν μπορεί να ευδοκιμήσει με τη χρήση του μπαταριοκίνητου εργαλείου ξεχορταριάσματος. Τα βρύα και τα ζιζάνια μπορούν να εξαλειφθούν εύκολα από την επιφάνεια χωρίς να προκαλείται πόνος στη μέση του χρήστη.
Φυσητήρες - Αναρροφητήρες κήπου με Μπαταρια
Διατηρήστε τον φθινοπωρινό σας κήπο σε άψογη κατάσταση μετά την καταιγίδα. Ο μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων και ο φυσητήρας-αναρροφητήρας της Kärcher εξασφαλίζουν καθαρά μονοπάτια και κήπους σε ελάχιστο χρόνο.
Αλυσοπρίονα Μπαταρίας
Με τα Αλυσοπρίονα Μπαταρίας της Kärcher, θα εκτελέσετε όλες τις ξυλουργικές εργασίας εύκολα, χωρίς καύσιμα και ρύπους. Κατάλληλα για απαιτητικές εργασίες συντήρησης δέντρων, φτάστε εύκολα οποιοδήποτε κλαδί σε ύψος εως 4 μέτρα. Ασφαλή και βολική συντήρηση δέντρων.
Κλαδευτήρι δέντρων και πριόνι κλαδέματος μπαταρίας
Συντήρηση δέντρων, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς κόπο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι δέντρων της Kärcher και την υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass.
Ψεκαστικό πίεσης
Προστασία και φροντίδα φυτών με το πάτημα ενός κουμπιού: το ψεκαστικό πίεσης PSU 4-18 με εναλλάξιμη μπαταρία 18 V, δεξαμενή 4 λίτρων και τηλεσκοπική κάνη λιπαίνει τα φυτά με τη λεπτή, ομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού, καταπολεμά τα παράσιτα και τα ζιζάνια με στοχευμένο τρόπο και ποτίζει άνετα μικρά σπορόφυτα – χωρίς να χρειάζεται επίπονη, χειροκίνητη άντληση.
Με μία μπαταρία λειτουργούν όλες οι συσκευές! Δες όλα τα μοντέλα μπαταριών 18 & 36V, τους φορτιστές τους, αλλά και τα σετ μπαταρίας της Kärcher
Πλατφόρμα Μπαταρίας
Είτε 18 V, είτε 36 V: Εδώ θα βρεις αναλυτικές πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα των εναλλάξιμων μπαταριών της Kärcher.
Συχνές ερωτήσεις για τη Πλατφόρμα Μπαταρίας
Πόσο διαρκεί ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας; Ποιες μπαταρίες είναι συμβατές με ποιες συσκευές; Πώς λειτουργεί η Kärcher Real Time Τεχνολογία; Απαντήσεις σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher μπορείς να βρεις εδώ.