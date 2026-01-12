Χλοοκοπτικά - Μηχανές Γκαζόν με μπαταρία
Χωρίς καλώδιο. Χωρίς βενζίνη. Χωρίς καλώδιο ή βενζίνη, αλλά ευέλικτα και ισχυρά: τα χλοοκοπτικά 18 V και 36 V με εναλλάξιμη μπαταρία της Kärcher παράγουν το τέλειο αποτέλεσμα κοπής με μέγιστη κινητικότητα. Περιλαμβάνεται σε όλα τα σετ: Μπαταρία 5,0 Ah και γρήγορος φορτιστής.
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες είναι ιδιαίτερα ισχυρός και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ακόμη και μετά από συχνή χρήση η απόδοση δεν μειώνεται, καθώς ο κινητήρας δεν φθείρεται σχεδόν καθόλου και δεν απαιτείται συντήρηση.
iPower
Αποδοτικό κούρεμα και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
Κιτ κοπής χόρτου
Δύο σε ένα: με το κιτ κοπής χόρτου μπορείς να απλώσεις το κομμένο χόρτο στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα σε ένα βήμα. Ταυτόχρονα, το γκαζόν διατηρείται βέλτιστα κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
Χτένες γκαζόν
Η χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας είναι εξοπλισμένη με πρόσθετες χτένες γκαζόν για κούρεμα χωρίς όρια. Συλλέγουν το χόρτο που αναπτύσσεται κοντά στην άκρη των παρτεριών ή των βεραντών. Έτσι εξασφαλίζεται καθαρό κούρεμα χωρίς πρόσθετη προσπάθεια.
Η χλοοκοπτική μηχανή διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ασύρματη εργασία
Μέγιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία: δεν χρειάζεται καλώδιο προέκτασης με την εναλλάξιμη μπαταρία.
Χάρη στη βέλτιστη τοποθέτηση των μπαταριών στη χλοοκοπτική μηχανή και την τεχνολογία Real Time Technology, ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας είναι ορατός κατά τη διάρκεια του κουρέματος (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual και LMO 5-18 Dual).
Ρυθμιζόμενο ύψος μπάρας οδήγησης
Το ύψος του τιμονιού είναι ρυθμιζόμενο και μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος του χειριστή.
Αφρώδης λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual και LMO 5-18 Dual).
Λαβή ενεργοποίησης: άνετη θέση του χεριού ανάλογα με τις ανάγκες του χειριστή (στο πλάι ή στο πάνω μέρος) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual και LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = 36 V ισχύος
Δύο συνδεδεμένες σε σειρά μπαταρίες 18 V για ισχυρό κινητήρα ισχύος 36 V (LMO 4-18 Dual και LMO 5-18 Dual).
Ρύθμιση του ύψους κοπής χλοοκοπτικής μηχανής μπαταρίας
Σε ιδανικές συνθήκες το γκαζόν μπορεί να μεγαλώνει έως και 6 εκατοστά κάθε εβδομάδα. Ωστόσο, το γρασίδι αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να διαφέρει σε μήκος.
Με τις χλοοκοπτικές μηχανές μπαταρίας, ανάλογα με το μοντέλο, το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε 4, 5 ή 6 επίπεδα με μία μόνο κίνηση.
Αποτελεσματική πλήρωση του συλλέκτη χόρτου
Ο σάκος συλλογής χόρτου μπορεί να γεμίσει έως και 95% χάρη στο βελτιστοποιημένο σύστημα ροής αέρα. Το κούρεμα μπορεί να εκτελείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπές, καθώς ο σάκος συλλογής χόρτου δεν χρειάζεται να αδειάζει τόσο συχνά.
Το πτερύγιο του σάκου συλλογής χόρτου κλείνει όταν αυτός είναι εντελώς γεμάτος και πρέπει να αδειάσει (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual και LMO 5-18 Dual).
Εύκολη μεταφορά
Μπορεί να διπλωθεί για εξοικονόμηση χώρου.
Η ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς επιτρέπει την εύκολη μεταφορά της συσκευής.
Highlights
Μπαταρία Kärcher 18 V
LMO 18-33 Battery Set
Μέγιστη κινητικότητα και ευελιξία με χαμηλό βάρος. Το LMO 18-33 Battery Set με την μπαταρία Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah παρέχει την άνεση ενός χλοοκοπτικού με μπαταρία με συμπαγείς διαστάσεις.
Τάση μπαταρίας: 18 V
Πλάτος κοπής: 33 cm
Ύψος κοπής: 35-65 mm
Χωρητικότητα του σάκου συλλογής χόρτων: 35 l
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας:* 250 m²
* Μέγιστη απόδοση με μια μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Power με δυνατότητα αντικατάστασης.
LMO 3-18
Ελαφρύ και ευέλικτο χλοοκοπτικό μηχάνημα με μπαταρία 18 V με ισχυρό κινητήρα χωρίς ψήκτρες και πλάτος κοπής 34 cm. Το LMO 3-18 Battery Set με μπαταρία Kärcher 18 V/5,0 Ah είναι κατάλληλο για χλοοτάπητες έως 350 m².
Τάση μπαταρίας: 18 V
Τάση κινητήρα: 18 V
Πλάτος κοπής: 34 cm
Ύψος κοπής: 25-60 mm
Χωρητικότητα του κιβωτίου σάκου συλλογής χόρτων: 35 l
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας:* 350 m²
* Μέγιστη απόδοση με μια μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Power μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης.
LMO 4-18 Dual
Ισχυρό και εξαιρετικά ευέλικτο: τροφοδοτούμενο από δύο μπαταρίες 18 V και έναν κινητήρα 36 V χωρίς ψήκτρες, το LMO 4-18 Dual είναι η ιδανική λύση για χλοοτάπητες έως 450 m².
Τάση μπαταρίας: 2 × 18 V
Τάση κινητήρα: 36 V
Πλάτος κοπής: 37 cm
Ύψος κοπής: 25-65 mm
Χωρητικότητα κιβωτίου συλλογής χόρτων: 1,5 χλστ: 40 l
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας:* 450 m²
* Μέγιστη απόδοση με μια μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Power μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης.
LMO 5-18 Dual
Με διπλάσια ισχύ: ο ισχυρός κινητήρας 36 V κινείται από δύο μπαταρίες 18 V - ιδανικό για το κούρεμα μεγάλων χλοοταπήτων έως 550 m².
Τάση μπαταρίας: 2 × 18 V
Τάση κινητήρα: 36 V
Πλάτος κοπής: 41 cm
Ύψος κοπής: 25-70 mm
Χωρητικότητα του σάκου συλλογής χόρτων: 45 l
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας:* 550 m²
* Μέγιστη απόδοση με μια μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Power μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης.
Μπαταρία Kärcher 36 V
LMO 36-46 Battery Set
Κοπή χωρίς κόπο και σε πλαγιές: το LMO 36-46 Battery Set διαθέτει τη λειτουργία Push Assist. Η χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας είναι εξοπλισμένη με κίνηση στον πίσω τροχό και σε υποστηρίζει κατά την εργασία στον κήπο.
Τάση: 36 V
Πλάτος κοπής: 46 cm
Ύψος κοπής: 20-70 mm
Χωρητικότητα σάκου συλλογής χόρτων: 1,5 χλστ: 55 l
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας:* 650 m²
* Μέγιστη απόδοση με μια μπαταρία Kärcher 36 V/5,0 Ah Μπαταρία Power ανταλλασσόμενη μπαταρία.
Kärcher Πλατφόρμα Μπαταρίας
Πλατφόρμα Μπαταρίας
Είτε 18 V, είτε 36 V: Εδώ θα βρεις αναλυτικές πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα των εναλλάξιμων μπαταριών της Kärcher.
Συχνές ερωτήσεις για τη Πλατφόρμα Μπαταρίας
Πόσο διαρκεί ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας; Ποιες μπαταρίες είναι συμβατές με ποιες συσκευές; Πώς λειτουργεί η Kärcher Real Time Τεχνολογία; Απαντήσεις σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher μπορείς να βρεις εδώ.