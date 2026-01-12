Ασύρματη εργασία

Μέγιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία: δεν χρειάζεται καλώδιο προέκτασης με την εναλλάξιμη μπαταρία.

Χάρη στη βέλτιστη τοποθέτηση των μπαταριών στη χλοοκοπτική μηχανή και την τεχνολογία Real Time Technology, ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας είναι ορατός κατά τη διάρκεια του κουρέματος (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual και LMO 5-18 Dual).