Γενικές
- Ευέλικτα πεδία εφαρμογής: Μια ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές συσκευές μιας πλατφόρμας μπαταρίας. Αυτό εξοικονομεί κόστος μακροπρόθεσμα και προστατεύει τους πόρους καθώς δεν χρειάζεται να αγοράζεις μπαταρία για κάθε συσκευή.
- Μέγιστη ευελιξία και ελευθερία κινήσεων: Χωρίς ενοχλητικό καλώδιο τροφοδοσίας. Η φόρτιση είναι επίσης δυνατή ανεξάρτητα από την αποθήκευση της συσκευής.
- Εργάσου μέχρι να είναι όλα καθαρά: Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να παραταθεί σημαντικά με τη χρήση πολλών μπαταριών.
- Πιο συμπαγές, πιο ισχυρό και γεμάτο με τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά: Οι πελάτες μας επωφελούνται από την προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας και συσκευών.
Κατά τη χρήση, η Real Time τεχνολογία της Kärcher δείχνει στον χρήστη τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της αντίστοιχης συσκευής μέσω μιας ενσωματωμένης οθόνης. Συνδεδεμένη στο φορτιστή μπαταρίας, η οθόνη δείχνει επίσης τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης. Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται ή βρίσκεται στο φορτιστή μπαταρίας, η υπολειπόμενη χωρητικότητα εμφανίζεται ως ποσοστό.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο βέλτιστος υπολογισμός του χρόνου λειτουργίας, η Kärcher συνιστά να φορτίσεις αρχικά μια νέα μπαταρία στο 100% και στη συνέχεια να την αφήσεις να αποφορτιστεί πλήρως κατά τη χρήση μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο η μπαταρία προσαρμόζεται και η οθόνη της τεχνολογίας πραγματικού χρόνου λειτουργεί σωστά.
Battery Power:
18 V / 2.5 Ah
18 V / 5.0 Ah
36 V / 2.5 Ah
36 V / 5.0 Ah
Battery Power+:
18 V / 3.0 Ah
36 V / 6.0 Ah
36 V / 7.5 Ah
Η Kärcher προσφέρει δύο πλατφόρμες προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.
Η πλατφόρμα μπαταρίας 18 V Kärcher περιλαμβάνει συμπαγή και εύχρηστα προϊόντα για τη φροντίδα και τον καθαρισμό μικρών και μεσαίων κήπων και επιφανειών όπως σκληρές επιφάνειες και υφασμάτινα καλύμματα.
Για μεγάλες περιοχές, η πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher προσφέρει ισχυρές συσκευές σε διάφορες κατηγορίες. Αυτές οι συσκευές είναι κατάλληλες ιδιαίτερα για εργασίες κηπουρικής, επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμό κήπων στο σπίτι, το ξενοδοχείο, σε εργοτάξια ή σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις.
Είναι οι δύο πλατφόρμες 18 V και 36 V συμβατές μεταξύ τους, δηλαδή μπορούν, π.χ., μπαταρίες 36 V να χρησιμοποιηθούν και σε συσκευές 18 V;
Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Οι μπαταρίες είναι κωδικοποιημένες, δηλαδή οι μπαταρίες 18 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συσκευές 18 V και όχι σε συσκευές 36 V. Το ίδιο ισχύει για μπαταρίες 36 V και συσκευές 36 V. Πολλοί φορτιστές μπαταριών μπορούν να φορτίσουν μπαταρίες 18 V και 36 V. Στη συνέχεια, αυτό υποδεικνύεται ξεχωριστά.
Ναι, όλες οι συσκευές και οι μπαταρίες της Kärcher είναι συμβατές μεταξύ τους σε μια κατηγορία τάσης. Αυτό σημαίνει ότι μια συσκευή τροφοδοσίας μπαταρίας 18 V μπορεί επίσης να λειτουργήσει με μπαταρία 18 V Battery Power+.
Οι μπαταρίες Battery Power+ είναι σχεδιασμένες για επαγγελματική χρήση, οι μπαταρίες Battery Power είναι κατάλληλες για ιδιώτες χρήστες. Οι δύο μπαταρίες έχουν διαφορετικά χρώματα: Οι μπαταρίες Battery Power είναι κίτρινες, ενώ οι μπαταρίες Battery Power+ είναι ανθρακί. Καθώς οι μπαταρίες γενικά χρησιμοποιούνται λιγότερο τακτικά για οικιακή χρήση, οι μπαταρίες Battery Power- διαθέτουν λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τα κύτταρα της μπαταρίας από την πρόωρη γήρανση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής: Η λειτουργία αποθήκευσης ενεργοποιείται και αποφορτίζει τη μπαταρία στο 70% εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 21 ημέρες. Όλες οι μπαταρίες Battery Power+ καθώς και οι μπαταρίες 36 V Battery Power έχουν μαλακή λαβή, που εξασφαλίζει σταθερό κράτημα και δεν γλιστράει σε λείες και ανώμαλες επιφάνειες. Οι μπαταρίες Battery Power+ παρέχουν επίσης εκτεταμένες επιλογές επικοινωνίας και υψηλότερες χωρητικότητες.
Γιατί πολλοί κατασκευαστές προσφέρουν μπαταρίες 20 V και 40 V και η Kärcher "μόνο" προσφέρει 18 V και 36 V; Έχει διαφορά;
Όχι, δεν υπάρχει τεχνική διαφορά εδώ. Από τεχνική άποψη, οι μπαταρίες 20 V αντιστοιχούν σε μπαταρίες 18 V και μπαταρίες 40 V σε μπαταρίες 36 V. Σύμφωνα με μια συμφωνία κατασκευαστή, οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν συμφωνήσει να αναφέρουν την τάση καθώς αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση του στοιχείου. Ένα τυπικό στοιχείο μπαταρίας ιόντων λιθίου έχει ονομαστική τάση περίπου. 3,6 V. Αυτό σημαίνει ότι μια μπαταρία με 5 τέτοιες κυψέλες έχει ονομαστική τάση 18 V. μια μπαταρία με 10 τέτοιες κυψέλες έχει 36 V. Τα 20 V και τα 40 V είναι απλώς αξίες μάρκετινγκ.
Μια υψηλότερη ονομαστική τάση σημαίνει ότι η συσκευή είναι πιο ισχυρή. Ανάλογα με την εφαρμογή, αυτό μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά είναι αδύνατο να πούμε εάν μια υψηλότερη ονομαστική τάση είναι πάντα καλύτερη. Εκτός από την τάση, στις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία άλλες παράμετροι, όπως ο χρόνος λειτουργίας και το βάρος της συσκευής (συμπ. μπαταρίας) είναι επίσης σημαντικές. Για το σκοπό αυτό, η χωρητικότητα ή η ενέργεια πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη σε βατώρες, η οποία υπολογίζεται από την τάση σε Volt πολλαπλασιασμένη με την χωρητικότητα σε Ah. Οι συσκευές 18 V και 36 V της Kärcher είναι τέλεια προσαρμοσμένες στις διαφορετικές εφαρμογές και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.
Χρόνοι λειτουργίας
Προτεινόμενη μπαταρία (με bold)
Συμβατή μπαταρία
LMO 18-33 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 λεπτά / 125 m²
- Battery Power 18/50: max. 24 λεπτά / 250 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 14 λεπτά / 150 m²
LMO 18-36 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 λεπτά / 175 m²
- Battery Power 18/50: max. 24 λεπτά / 350 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 14 λεπτά / 210 m²
LMO 36-40 Battery
- Battery Power 36/25: max. 15 λεπτά / 275 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 550 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 λεπτά / 660 m²
LMO 36-46 Battery
- Battery Power 36/25: max. 15 λεπτά / 325 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 650 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36λεπτά / 780 m²
LM 530/36 Bp
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 375 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 40 λεπτά / 450 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 55 λεπτά / 550 m²
WD 1 Compact Battery
- Battery Power 18/25: max. 10 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 20 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 12 λεπτά
AD 2 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 25 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 15 λεπτά
HV 1/1 Bp Fs
- Battery Power 18/25: max. 35 λεπτά / 100 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 42 λεπτά/ 120 m²
WD 3 Battery and WD 3 Battery Premium
- Battery Power 36/25: max. 15 λεπτά / 70 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 140 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 λεπτά/ 168 m²
T 9/1 Bp
- Battery Power 36/50: max. 42 λεπτά / 100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 51 λεπτά / 120 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 64λεπτά / 150 m²
NT 22/1 Ap Bp L Pack
- Battery Power 36/50: max. 20 λεπτά / 100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 24 λεπτά / 120 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 31 λεπτά / 150 m²
BVL 5/1 Bp
- Battery Power 36/50: max. 42 λεπτά / 100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 51 λεπτά / 120 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 64 λεπτά / 150 m²
CVS 65/1 BP
- Battery Power 36/50: max. 40 λεπτά / 1200 m²/h
- Battery Power+ 36/60: max. 48 λεπτά / 1440 m²/h
- Battery Power+ 36/75: max. 60 λεπτά / 1800 m²/h
KHB 4-18
- Battery Power 18/25: max. 14 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 28 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 16 λεπτά
KHB 6 Battery
- Battery Power 18/25: max. 12 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 24 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 14 λεπτά
K 2 Battery
- Battery Power 36/50: max. 14 λεπτά
- Battery Power+ 36/60: max. 16 λεπτά
HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Battery Power 36/50: max. 20 λεπτά
- Battery Power+ 36/60: max. 24 λεπτά
- Battery Power+ 36/75: max. 30 mins
WRE 18-55
- Battery Power 18/25: max. 15 λεπτά / 15 m²
- Battery Power 18/50: max. 30 λεπτά/ 30 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 18 λεπτά / 18 m²
LTR 18-25 Battery
- Battery Power 18/25: max. 30 λεπτά / 300 m
- Battery Power 18/50: max. 60 λεπτά / 600 m
- Battery Power+ 18/30: max. 36 λεπτά / 360 m
LTR 18-30 Battery
- Battery Power 18/25: max. 30 λεπτά / 350 m
- Battery Power 18/50: max. 60 λεπτά / 700 m
- Battery Power+ 18/30: max. 36 λεπτά / 420 m
LTR 36-33 Battery
- Battery Power 36/25: max. 35 λεπτά / 600 m
- Battery Power 36/50: max. 70 λεπτά / 1200 m
- Battery Power+ 36/60: max. 84 λεπτά / 1440 m
LT 380/36 BP
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 250 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 35 λεπτά / 300 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 45 λεπτά / 380 m²
BCU 260/36 Bp
- Battery Power 36/50: max. 45 λεπτά / 375 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 55 λεπτά / 450 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 70 λεπτά / 580 m²
HGE 18-45 Battery
- Battery Power 18/25: max. 35 λεπτά / 250 μέτρα
- Battery Power 18/50: max. 70 λεπτά / 500 μέτρα
- Battery Power+ 18/30: max. 42 λεπτά / 300 μέτρα
HGE 18-50 Battery
- Battery Power 18/25: max. 40 λεπτά / 325 μέτρα
- Battery Power 18/50: max. 80 λεπτά / 650 μέτρα
- Battery Power+ 18/30: max. 48 λεπτά / 390 μέτρα
PHG 18-45 Battery
- Battery Power 18/25: max. 35 λεπτά / 250 μέτρα
- Battery Power 18/50: max. 70 λεπτά / 500 μέτρα
- Battery Power+ 18/30: max. 42 λεπτά / 300 μέτρα
GSH 18-20 Battery
- Battery Power 18/25: max. 110 λεπτά / Γρασίδι: 650 μέτρα Θάμνοι: 450 μέτρα
- Battery Power 18/50: max. 220 λεπτά / Γρασίδι: 1300 μέτρα, Θάμνοι: 900 m
- Battery Power+ 18/30: max. 132 λεπτά / Γρασίδι: 780 μέτρα, Θάμνοι: 540 m
HGE 36-60 Battery
- Battery Power 36/25: max. 85 λεπτά/ 600 μέτρα
- Battery Power 36/50: max. 170 λεπτά / 1200 μέτρα
- Battery Power+ 36/60: max. 204 λεπτά / 1440 μέτρα
HT 650/36 Bp
- Battery Power 36/25: max. 30 λεπτά / 160 m²
- Battery Power 36/50: max. 65 λεπτά / 330 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 80 λεπτά / 400 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 100 λεπτά / 500 m²
CNS 18-30 Battery
- Battery Power 18/50: max. 20 λεπτά / 70 κοψίματα
PSW 18-20 Battery
- Battery Power 18/25: max. 15 λεπτά / 80 κοψίματα
- Battery Power 18/50: max. 30 λεπτά / 160 κοψίματα
- Battery Power+ 18/30: max. 18 λεπτά / 96 κοψίματα
CNS 36-35 Battery
- Battery Power 36/50: max. 50 λεπτά / 200 κοψίματα
- Battery Power+ 36/60: max. 60 λεπτά / 240 κοψίματα
CS 400/36 Bp
- Battery Power+ 36/60: max. 25 λεπτά / 170 κοψίματα
- Battery Power+ 36/75: max. 30 λεπτά / 230 κοψίματα
TLO 18-32 Battery
- Battery Power 18/25: max. 20 λεπτά / 375 κοψίματα
- Battery Power 18/50: max. 40 λεπτά / 750 κοψίματα
- Battery Power+ 18/30: max. 24 λεπτά / 450 κοψίματα
LBL 2 Battery
- Battery Power 18/25: max. 22 λεπτά / 400 m²
- Battery Power 18/50: max. 44 λεπτά / 800 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 26 λεπτά / 480 m²
BLV 18-200 Battery
- Battery Power 18/50: max. 30 λεπτά / 850 m² Λειτουργία φυσητήρα / 90 l Λειτουργία αναρροφητήρα
LBL 4 Battery
- Battery Power 36/25: max. 15 λεπτά / 550 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 1100 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 36 λεπτά/ 1320 m²
BLV 36-240 Battery
- Battery Power 36/50: max. 20 λεπτά / 1100 m² Λειτουργία φυσητήρα / 150 l Λειτουργία αναρροφητήρα
Battery Power+ 36/60: max. 24 λεπτά / 1320 m² Λειτουργία φυσητήρα / 180 l Λειτουργία αναρροφητήρα
LB 930/36 Bp
- Battery Power 36/25: max. 15 λεπτά/ 500 m²
- Battery Power 36/50: max. 30 λεπτά / 1000 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 40 λεπτά/ 1200 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 50 λεπτά / 1500 m²
LBB 1060/36 Bp
- Battery Power 36/50: max. 25 λεπτά / 750 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 30 λεπτά/ 900 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 40 λεπτά / 1200 m²
MT 36 Bp + MT CS 250/36
- Battery Power 36/25: max. 15 λεπτά/ 165 κοψίματα
- Battery Power 36/50: max. 35 λεπτά / 330 κοψίματα
- Battery Power+ 36/60: max. 45 λεπτά / 400 κοψίματα
- Battery Power+ 36/75: max. 55 λεπτά / 500 κοψίματα
MT 36 Bp + MT HT 550/36
- Battery Power 36/25: max. 40 λεπτά / 130 m²
- Battery Power 36/50: max. 80 λεπτά / 260 m²
- Battery Power+ 36/60: max. 100 λεπτά / 320 m²
- Battery Power+ 36/75: max. 125 λεπτά/ 400 m²
BP 2.000-18 Barrel
- Battery Power 18/25: max. 25 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 50 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 30 λεπτά
PCL 3-18
- Battery Power 18/25: max. 17 λεπτά / 20 m²
- Battery Power 18/50: max. 34 λεπτά / 40 m²
- Battery Power+ 18/30: max. 20 λεπτά / 24 m²
PSU 4-18
- Battery Power 18/25: max. 400 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 800 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 480 λεπτά
BR 30/1 C BP (18 V)
- Battery Power 18/25: max. 50 λεπτά
- Battery Power 18/50: max. 100 λεπτά
- Battery Power+ 18/30: max. 60 λεπτά
BR 30/4 C BP (36 V)
- Battery Power 36/50: max. 23 λεπτά
- Battery Power+ 36/60: max. 28 λεπτά
- Battery Power+ 36/75: max. 35 λεπτά
Χρόνοι φόρτισης
Battery Power 18 V ταχυφορτιστής
Πλατφόρμα: 18 V
Ρεύμα φόρτισης: 2.5 A
Χρόνοι φόρτισης:
18 V / 2.5 Ah: 80%: 44 λεπτά, 100%: 83 λεπτά
18 V / 3.0 Ah: 80%: 56 λεπτά, 100%: 81 λεπτά
18 V / 5.0 Ah: 80%: 94 λεπτά, 100%: 143 λεπτά
Battery Power 36 V ταχυφορτιστής
Πλατφόρμα: 36 V
Ρεύμα φόρτισης: 2.5 A
Χρόνοι φόρτισης:
36 V / 2.5 Ah: 80%: 48 λεπτά, 100%: 78 λεπτά
36 V / 5.0 Ah: 80%: 98 λεπτά, 100%: 138 λεπτά
36 V / 6.0 Ah: 80%: 108 λεπτά, 100%: 148 λεπτά
36 V / 7.5 Ah: 80%: 139 λεπτά, 100%: 190 λεπτά
Universal φορτιστής
Πλατφόρμα: 18 V and 36 V
Ρεύμα φόρτισης: 6.0 A
Χρόνοι φόρτισης:
18 V / 2.5 Ah: 80%: 32 λεπτά, 100%: 63 λεπτά
18 V / 3.0 Ah: 80%: 40 λεπτά, 100%: 63 λεπτά
18 V / 5.0 Ah: 80%: 39 λεπτά, 100%: 63 λεπτά
36 V / 2.5 Ah: 80%: 35 λεπτά, 100%: 60 λεπτά
36 V / 5.0 Ah: 80%: 40 λεπτά, 100%: 68 λεπτά
36 V / 6.0 Ah: 80%: 45 λεπτά, 100%: 76 λεπτά
36 V / 7.5 Ah: 80%: 58 λεπτά, 100%: 92 λεπτά
Ο χρόνος φόρτισης δεν είναι γραμμικός. Μετά από περίπου τα δύο τρίτα του χρόνου, η μπαταρία φορτίζεται περίπου κατά 80% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Απαιτείται υπερβολικός χρόνος για το τελευταίο 20%. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των κυψελών από υπέρταση και υπερφόρτιση και, συνεπώς, αύξηση της διάρκειας ζωής. Εάν πιεστεί για το χρόνο, η Kärcher συνιστά μόνο τη φόρτιση της μπαταρίας στο 80% και στη συνέχεια τη χρήση της συσκευής.
Διάρκεια Ζωής
Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως η συσκευή που χρησιμοποιείται, η θερμοκρασία κατά τη χρήση, η αποθήκευση, η φόρτιση και η συμπεριφορά φόρτισης. Η ανθεκτικότητα των μπαταριών μας είναι τέλεια προσαρμοσμένη για χρήση με τις συσκευές πλατφόρμας μπαταριών μας.
Χρησιμοποιούνται κυψέλες που έχει επιλέξει η Kärcher για να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και απαιτήσεις απόδοσης. Η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης (μόνο με μπαταρία) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Επιπλέον, όλες οι μπαταρίες διαθέτουν αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας καθώς και έξυπνη παρακολούθηση κυψελών. Αυτό έχει επίσης θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής.
Μην αποθηκεύεις την μπαταρία με χωρητικότητα 0% (δηλαδή εντελώς νεκρή), αλλά φόρτισέ την πριν την αποθήκευση (ιδανικά έως 70%). Οι μπαταρίες Kärcher Battery Power έχουν μια αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης, η οποία αποφορτίζει αυτόματα την μπαταρία στο 70% μετά από 21 ημέρες μη χρήσης, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των στοιχείων.
Επιπλέον, η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται, να φορτίζεται και να χρησιμοποιείται μόνο στο καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας: θερμοκρασία λειτουργίας από -20 έως 40 °C. θερμοκρασία φόρτισης από 4 έως 40 °C, θερμοκρασία αποθήκευσης από -20 έως 60 °C. Υπάρχει επίσης θετικό αποτέλεσμα όταν η μπαταρία αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω των 20 °C και σε ξηρό μέρος.
Πρώτη χρήση
Πριν από την αρχική εκκίνηση, η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η πρώτη διαδικασία φόρτισης ενεργοποιεί την οθόνη. Οι νέες μπαταρίες της Kärcher είναι μόνο προφορτισμένες και πρέπει να φορτιστούν πλήρως πριν από την πρώτη τους χρήση.
Φτάνουν σε πλήρη χωρητικότητα μετά από περίπου 5 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.
Εικόνα Α
Αποθήκευση της μπαταρίας: Όταν δεν χρησιμοποιείται, η οθόνη δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ως ποσοστό.
Εικόνα Β
Χρήση της μπαταρίας: Κατά τη χρήση, η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας σε λεπτά.
Εικόνα Γ
Φόρτιση της μπαταρίας: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας σε λεπτά.
Εικόνα Δ
Φόρτιση της μπαταρίας: Η οθόνη δείχνει πότε η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Εικόνα Ε
Ένδειξη σφάλματος: Η οθόνη δείχνει πότε η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι εκτός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας ή εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα. Το σύμβολο σβήνει μόλις η μπαταρία είναι έτοιμη για χρήση ξανά.
Εικόνα ΣΤ
Ένδειξη σφάλματος: Η οθόνη δείχνει ότι η μπαταρία είναι ελαττωματική και είναι απενεργοποιημένη για λόγους ασφαλείας. Η μπαταρία δεν μπορεί να επαναφορτιστεί και πρέπει να απορριφθεί αμέσως.
Φόρτιση
Η θερμοκρασία φόρτισης πρέπει να είναι μεταξύ 4 και 40 °C.
Μερικώς αποφορτισμένες μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν και η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί πριν από τη φόρτιση 100%, χωρίς εφέ μνήμης.
Οι γενικοί φορτιστές μπαταριών Kärcher μπορούν να φορτίσουν μπαταρίες 18 V και 36 V. Όλοι οι άλλοι φορτιστές μπαταριών έχουν σχεδιαστεί μόνο για ειδική κατηγορία τάσης. Η καταλληλότητα δηλώνεται πάντα ξεκάθαρα στον φορτιστή μπαταρίας.
Αποθήκευση και φροντίδα
Οι μπαταρίες Kärcher Battery Power- και Battery Power+ θα πρέπει να αποθηκεύονται μεταξύ −20 και μέγιστη θερμοκρασία 60 °C. Ιδανικά, η μπαταρία φορτίζεται τουλάχιστον στο 70% πριν από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης. Αποθήκευσε τις μπαταρίες μόνο σε ξηρό μέρος σε εσωτερικούς χώρους με χαμηλή υγρασία και κάτω από 20 °C.
Οι μπαταρίες Kärcher Battery Power έχουν μια αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης, η οποία ενεργοποιείται και αποφορτίζει την μπαταρία στο 70% όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 21 ημέρες. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τα κύτταρα της μπαταρίας από την πρόωρη γήρανση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής.
Εάν η μπαταρία φορτίστηκε τουλάχιστον στο 70% πριν από την αποθήκευση, δεν υπάρχει κίνδυνος βαθιάς εκφόρτισης, ακόμη και για μια περίοδο ετών. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται περιστασιακή επαναφόρτιση.
Η μπαταρία δεν πρέπει να αποθηκεύεται στη συσκευή ή να είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή μπαταρίας. Εάν η πλήρως φορτισμένη μπαταρία παραμείνει στο φορτιστή μπαταρίας μέχρι τη χρήση, δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η περιττή χρήση ενέργειας. Επομένως, συνιστάται να αποσυνδέεις το φορτιστή μπαταρίας όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Σημείωσε επίσης τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο οδηγιών σχετικά με την αποθήκευση.
Η οθόνη απαιτεί περίπου. Δυνατότητα 1% ανά μήνα. Για σύγκριση: Η φυσική αυτοεκφόρτιση μιας μπαταρίας χωρίς οθόνη είναι περίπου. 0,5% το μήνα. Εάν η κατάσταση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, τότε η οθόνη σβήνει και προστατεύει την μπαταρία από βαθιά εκφόρτιση.
Εγγύηση, επισκευή και απόρριψη
Οι όροι της εγγύησης εξαρτώνται από τη χώρα. Να λαμβάνεις πάντα τις σχετικές πληροφορίες στην ενότητα Service στον ιστότοπο της αντίστοιχης χώρας.
Οι μπαταρίες και οι φορτιστές μπαταριών δεν απαιτούν καμία συντήρηση και δεν μπορούν να επισκευαστούν. Οι ελαττωματικές μπαταρίες και οι φορτιστές μπαταριών πρέπει να απορρίπτονται αμέσως σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Εάν το αφαιρούμενο τροφοδοτικό του φορτιστή μπαταρίας είναι ελαττωματικό, μπορεί να αντικατασταθεί.
Ειδικοί κανονισμοί απόρριψης ισχύουν για τις μπαταρίες λόγω των υλικών που περιέχουν. Αυτοί οι κανονισμοί ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Επομένως, λάβε πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς για την απόρριψη μπαταριών στην αντίστοιχη χώρα και ενέργησε ανάλογα. Οι φορτιστές μπαταριών πρέπει να απορρίπτονται ως ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Κατά κανόνα: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές μπαταριών δεν μπορούν να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα.
Ασφάλεια και λειτουργικότητα
Οι μπαταρίες Battery Power- και Battery Power+ διαθέτουν ενσωματωμένη έξυπνη παρακολούθηση κυψελών, η οποία προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Τα ακόλουθα εύρη θερμοκρασίας ισχύουν για τη χρήση και την αποθήκευση των μπαταριών:
Φόρτιση: μεταξύ 4°C και 40°C.
Χρήση: μεταξύ −20 και 40 °C.
Αποθήκευση: μεταξύ -20 και 60 °C, οπότε συνιστούμε την αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω των 20 °C.
Επιπλέον, οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται πάντα σε ξηρό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Παράγεται θερμότητα κατά τη διαδικασία φόρτισης και επομένως είναι φυσιολογικό η μπαταρία και ο φορτιστής της μπαταρίας να θερμαίνονται κατά τη διαδικασία φόρτισης. Εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή, το σύμβολο θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη της μπαταρίας και η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται. Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει στο κανονικό εύρος, η μπαταρία φορτίζεται ξανά αυτόματα.
Οι μπαταρίες Battery Power- και Battery Power+ έχουν κυψέλες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης. Αυτά εγγυώνται σταθερή ισχύ με χαμηλή αυτοεκφόρτιση και χωρίς αποτέλεσμα μνήμης. Το τελευταίο συνέβη στην προηγούμενη τεχνολογία με κύτταρα νικελίου καδμίου (NiCd).
Όχι, λόγω της παρακολούθησης της τάσης των μεμονωμένων κυψελών δεν είναι δυνατή η υπερφόρτιση της μπαταρίας κατά τη διαδικασία φόρτισης. Η έξυπνη παρακολούθηση κυψέλης απενεργοποιεί την μπαταρία εκ των προτέρων και την προστατεύει από υπερφόρτιση.
Λόγω της παρακολούθησης της τάσης των μεμονωμένων κυψελών δεν είναι δυνατή η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας κατά την εφαρμογή. Η έξυπνη παρακολούθηση κυψέλης απενεργοποιεί την μπαταρία εκ των προτέρων και την προστατεύει από βαθιά εκφόρτιση. Σε αυτήν την περίπτωση, η οθόνη της μπαταρίας δείχνει 0 λεπτά ή 0%.
Συνιστούμε τη φόρτιση της μπαταρίας πριν την αποθήκευση. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει κίνδυνος βαθιάς εκκένωσης - ακόμη και για πολύ μεγάλες περιόδους αρκετών ετών.
Βοήθεια με βλάβες
Στα εγχειρίδια οδηγιών μπορείς να αναζητήσεΙς όλες τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Βοήθεια με σφάλματα". Μπορείς επίσης να το δεις online στην ενότητα Service και απευθείας στο προϊόν. Εάν τα ζητήματά σου δεν μπορούν να διευκρινιστούν εδώ, επικοινώνησε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας ανά πάσα στιγμή.
Εάν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η οθόνη απενεργοποιείται και προστατεύει την μπαταρία από βαθιά εκφόρτιση. Η μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί για αρκετούς μήνες σε αυτήν την κατάσταση. Η Kärcher συνιστά τη φόρτιση της μπαταρίας πριν την αποθήκευση και μετά από κάθε χρήση. Αυτό έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Εάν η οθόνη σβήσει, μπορεί να επανενεργοποιηθεί συνδέοντας την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας και φορτίζοντας την μπαταρία. Εάν, σε αυτήν την περίπτωση, η οθόνη δεν ανάψει μετά από 2 λεπτά, τότε η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να απορριφθεί αμέσως σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
Οι μπαταρίες Battery Power- και Battery Power+ εμφανίζουν το "Σύμβολο ελαττώματος" σε περίπτωση ελαττώματος. Η οθόνη μπορεί να σβήσει τελείως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν η οθόνη δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εντός 2 λεπτών από τη σύνδεση της μπαταρίας στο φορτιστή μπαταρίας, τότε η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Λάβε υπόψη τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.
Πλατφόρμα Μπαταρίας
Είτε 18 V, είτε 36 V, Battery Power ή Battery Power +: Εδώ θα βρεις αναλυτικές πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα, τα χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα των συστημάτων ανταλλαγής μπαταριών της Kärcher.
