Η Kärcher προσφέρει δύο πλατφόρμες προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.

Η πλατφόρμα μπαταρίας 18 V Kärcher περιλαμβάνει συμπαγή και εύχρηστα προϊόντα για τη φροντίδα και τον καθαρισμό μικρών και μεσαίων κήπων και επιφανειών όπως σκληρές επιφάνειες και υφασμάτινα καλύμματα.

Για μεγάλες περιοχές, η πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher προσφέρει ισχυρές συσκευές σε διάφορες κατηγορίες. Αυτές οι συσκευές είναι κατάλληλες ιδιαίτερα για εργασίες κηπουρικής, επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμό κήπων στο σπίτι, το ξενοδοχείο, σε εργοτάξια ή σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις.