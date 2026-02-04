Ρομπότ καθαρισμού
Βελτιστοποιήστε τις εργασιακές διαδικασίες, απελευθερώστε τις ομάδες, αυξήστε την παραγωγικότητα. Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι σε έλλειψη στον τομέα του καθαρισμού κτιρίων, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στον κλάδο είναι υψηλή και, παράλληλα με αυτό, οι εργασίες καθαρισμού γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Η απάντησή μας σε αυτές τις προκλήσεις είναι: Kärcher Intelligent Robotic Application ή "KIRA" εν συντομία – τα ρομπότ καθαρισμού από την Kärcher.
ΣΚΟΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤ KIRA CV 50
ΡΟΜΠΟΤ ΜΗΧΑΝΗ ΔΑΠΕΔΟΥ KIRA B 50
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Η καλύτερη λύση για κάθε εφαρμογή
Ο κόσμος των εταιρειών καθαρισμού κτιρίων έχει υποστεί μια ριζική μεταμόρφωση. Ενώ παλαιότερα αρκούσαν οι ηλεκτρικές σκούπες, τα πανιά καθαρισμού, τα βασικά απορρυπαντικά και η σκληρή δουλειά, σήμερα ο τομέας χαρακτηρίζεται από τεχνολογία καθαρισμού τελευταίας γενιάς, αυστηρά πρότυπα υγιεινής και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και από ολοένα και πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.
Αντί να στέλνετε εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό καθαρισμού για να αναλάβει τις πιο χρονοβόρες εργασίες, όπως ο καθαρισμός δαπέδων, τα εξελιγμένα ρομπότ καθαρισμού της πλατφόρμας KIRA της Kärcher προσφέρουν νέες και καλύτερες εναλλακτικές λύσεις. Ως συμπλήρωμα των ομάδων καθαρισμού, αναλαμβάνουν τον καθαρισμό δαπέδων σε μεγάλες και εκτεταμένες περιοχές, καθώς και σε στενούς και περιορισμένους εσωτερικούς χώρους.
Αντί να συμβιβαζόμαστε με την ποιότητα καθαρισμού με μια λύση μηχανήματος «όλα σε ένα», έχουμε αναπτύξει τα ρομπότ καθαρισμού μας με ακρίβεια ειδικά για την εκάστοτε εφαρμογή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα καθαρισμού και τον καλύτερο χειρισμό για τους χρήστες.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σας με το Connected Cleaning
Ελέγξτε τον εξοπλισμό καθαρισμού σας, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ KIRA, όπως ποτέ άλλοτε.
Βελτιστοποιήστε την απόδοση, αποτρέψτε τις βλάβες και μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας.
Έξυπνη ρομποτική εφαρμογή Kärcher
Η KIRA αντιπροσωπεύει μια νέα κατηγορία προϊόντων με έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επαγγελματικών ρομπότ καθαρισμού που μπορούν να απαλλάξουν το προσωπικό καθαρισμού από μονότονες και χρονοβόρες εργασίες, όπως ο καθαρισμός δαπέδων, αφήνοντάς τους να εκτελούν παράλληλα πιο σύνθετες εργασίες. Με διαισθητικό χειρισμό, τα ρομπότ καθαρισμού μας πλοηγούνται και καθαρίζουν με ασφάλεια και αξιοπιστία σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων χάρη στην ισχυρή τεχνολογία αισθητήρων και το εξελιγμένο λογισμικό.
Συνδυάζοντας τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής
Η Kärcher διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην τεχνολογία καθαρισμού παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες. Τα αυτόνομα μηχανήματα καθαρισμού μας συνδυάζουν το πλήρες εύρος της τεχνογνωσίας μας με τεχνολογία αιχμής, υπό τη μορφή εξαιρετικά ακριβών αισθητήρων, ισχυρών υπολογιστών και εξελιγμένου λογισμικού, για να δημιουργήσουν νέα, εξαιρετικά καινοτόμα προϊόντα με αυτόνομο προσανατολισμό.
Είτε πρόκειται για αυτόνομο σφουγγάρισμα είτε για σκούπισμα, τα ρομπότ καθαρισμού της πλατφόρμας KIRA πλοηγούνται εύκολα και με ασφάλεια σε ευρύχωρα ή πολύπλοκα περιβάλλοντα, ανιχνεύοντας αξιόπιστα άτομα και φυσικά εμπόδια. Επεξεργάζονται τα δεδομένα των αισθητήρων σε κλάσματα του δευτερολέπτου και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιούν τους κατάλληλους ελιγμούς αποφυγής. Η ικανότητα των μηχανημάτων να πληρούν τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις της έξυπνης και απόλυτα ασφαλούς πλοήγησης ανά πάσα στιγμή αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά ασφαλείας που δείχνουν ότι λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 63327[SM1] για ασφαλή λειτουργία ακόμη και σε δημόσιους χώρους.
Διαισθητική για σταθερά αποτελέσματα καθαρισμού
Η τεχνολογία πίσω από το KIRA είναι εξίσου εντυπωσιακή με την ποιότητα καθαρισμού και τη σταθερότητα που επιτυγχάνει. Επιπλέον, δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση για τη ρύθμιση των μηχανημάτων – αντίθετα, τα ρομπότ είναι βελτιστοποιημένα για απλή και διαισθητική λειτουργία, οπότε η μόνη εκπαίδευση που απαιτείται είναι μια σύντομη εισαγωγική ενημέρωση.
Όσο το δυνατόν πιο ευέλικτα, όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένα
Τα ρομπότ καθαρισμού μας είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επαγγελματιών καθαρισμού στην καθημερινή τους εργασία, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις τους. Ενώ η ρομποτική σκούπα KIRA πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη και διαθέσιμη για χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα – για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό δωματίων και διαδρόμων ξενοδοχείων – και είναι επομένως εξοπλισμένη με μπαταρίες Kärcher Battery Power+ 36 V μακράς διάρκειας, οι σταθμοί φόρτισης εξασφαλίζουν τον πλήρως αυτόνομο καθαρισμό με τη μηχανή δαπέδου KIRA B 50, επιτρέποντας στο μηχάνημα να γεμίζει με καθαρό νερό, να αδειάζει το βρώμικο νερό, να ξεπλένει τη δεξαμενή και να φορτίζει την μπαταρία ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας. Ακόμη και πολύ μεγάλες αποθήκες και βιομηχανικοί χώροι μπορούν να καθαριστούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Καθαρισμός παντού, από τεράστιες αίθουσες μέχρι κάτω από τραπέζια
Από μεγάλες επιφάνειες μέχρι περιορισμένους και ακόμη και γεμάτους χώρους. Ανάλογα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή, τα ρομπότ καθαρισμού μας είναι εξαιρετικά ευέλικτα, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση στη βιομηχανία μεταφορών (αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αποθήκες logistics), στον τομέα του λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα), στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας), σε δημόσια κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμια, μουσεία, αθλητικές αίθουσες, συνεδριακά κέντρα), σε κτίρια γραφείων (αίθουσες εισόδου, διάδρομοι, δωμάτια), στον τομέα της φιλοξενίας (δωμάτια επισκεπτών, λόμπι, διάδρομοι ξενοδοχείων και δωμάτια ξενοδοχείων) και, φυσικά, σε βιομηχανικά περιβάλλοντα για τον καθαρισμό αιθουσών παραγωγής και κατασκευής.
Συνδεσιμότητα και προστασία δεδομένων τελευταίας τεχνολογίας
Για σκοπούς τεκμηρίωσης και για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των μηχανημάτων, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να προβάλλουν ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε τοποθεσία λεπτομερείς αναφορές καθαρισμού, ειδοποιήσεις και την τρέχουσα κατάσταση των μηχανημάτων στο αντίστοιχο διαδικτυακό portal ή μέσω της εφαρμογής KIRA Robots της Kärcher. Για λόγους ασφαλείας, όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και προστατεύονται αυστηρά από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Κατόπιν αιτήματος, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν επίσης να λαμβάνουν ειδοποιήσεις απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, εγγυόμαστε την υπεύθυνη και σκόπιμη διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων και, φυσικά, τη συμμόρφωση με τον GDPR.
Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση της επιχείρησης καθαρισμού σας
Τα ρομπότ καθαρισμού KIRA αποτελούν μέρος του Kärcher Connected Cleaning!
Η ψηφιακή πλατφόρμα B2B της Kärcher ενώνει τη διαχείριση του προσωπικού και του εξοπλισμού: Διαχειριστείτε, βελτιστοποιήστε και αναπτύξτε αποτελεσματικά τις δραστηριότητες καθαρισμού σας σε ένα μόνο μέρος.