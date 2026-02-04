Συνδυάζοντας τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής

Η Kärcher διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην τεχνολογία καθαρισμού παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες. Τα αυτόνομα μηχανήματα καθαρισμού μας συνδυάζουν το πλήρες εύρος της τεχνογνωσίας μας με τεχνολογία αιχμής, υπό τη μορφή εξαιρετικά ακριβών αισθητήρων, ισχυρών υπολογιστών και εξελιγμένου λογισμικού, για να δημιουργήσουν νέα, εξαιρετικά καινοτόμα προϊόντα με αυτόνομο προσανατολισμό.

Είτε πρόκειται για αυτόνομο σφουγγάρισμα είτε για σκούπισμα, τα ρομπότ καθαρισμού της πλατφόρμας KIRA πλοηγούνται εύκολα και με ασφάλεια σε ευρύχωρα ή πολύπλοκα περιβάλλοντα, ανιχνεύοντας αξιόπιστα άτομα και φυσικά εμπόδια. Επεξεργάζονται τα δεδομένα των αισθητήρων σε κλάσματα του δευτερολέπτου και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιούν τους κατάλληλους ελιγμούς αποφυγής. Η ικανότητα των μηχανημάτων να πληρούν τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις της έξυπνης και απόλυτα ασφαλούς πλοήγησης ανά πάσα στιγμή αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά ασφαλείας που δείχνουν ότι λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 63327[SM1] για ασφαλή λειτουργία ακόμη και σε δημόσιους χώρους.