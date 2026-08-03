Αναλώσιμα

Ο εξοπλισμός χειροκίνητου καθαρισμού είναι απαραίτητος για τον καθημερινό καθαρισμό δαπέδων, επιφανειών ή παραθύρων. Ειδικότερα, για σημεία που είναι δυσπρόσιτα με το χέρι. Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για αποτελεσματικές, επαγγελματικές διαδικασίες καθαρισμού υψηλών απαιτήσεων. Τα ποιοτικά υψηλής ποιότητας, εργονομικά αναλώσιμά μας κάνουν τον άψογο καθαρισμό εφικτό!

Kärcher Καροτσάκι καθαρισμού, καροτσάκι μεταφοράς & κινητά συστήματα κάδου

Καροτσάκι καθαρισμού, καροτσάκι μεταφοράς & κινητά συστήματα κάδου

Ο διαφορετικός βασικός εξοπλισμός, η αρθρωτή και εργονομική κατασκευή, καθώς και η ανθεκτικότητα των καροτσιών καθαρισμού μας καθιστούν εφικτό τον αποτελεσματικό και οικονομικό καθαρισμό συντήρησης.

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Kärcher Δάπεδο και επιφάνειες - στεγνός καθαρισμός

Δάπεδο και επιφάνειες - στεγνός καθαρισμός

Τα ποιοτικά μας προϊόντα καθιστούν τον στεγνό καθαρισμό επιφανειών και δαπέδων πολύ εύκολο. Χάρη στον χρήσιμο βοηθό, ο καθαρισμός γίνεται σε χρόνο μηδέν - αβίαστα και απλά.

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Kärcher Πάτωμα - υγρός καθαρισμός

Πάτωμα - υγρός καθαρισμός

Ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον οικονομικό και αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό δαπέδων - ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες με μηχανήματα.

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Kärcher Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός

Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός

Εργονομικά σχεδιασμένα προϊόντα για τον χειρωνακτικό υγρό καθαρισμό επιφανειών. Χαρακτηρίζονται από κορυφαία ποιότητα για εξαιρετική απορρόφηση ρύπων. Εγγυώνται αξιόπιστη καθαριότητα.

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Kärcher Καθαρισμός παραθύρων

Καθαρισμός παραθύρων

Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες. Ο καθαρισμός τζαμιου χωρίς ραβδώσεις απαιτεί εργονομικό σχεδιασμό, ασφαλή εξαρτήματα σύνδεσης και ευέλικτα εξαρτήματα. Για ασφαλή και οικονομική εργασία.

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Kärcher Εργαλεία καθαρισμού

Εργαλεία καθαρισμού

Περισσότερος χρόνος για τα σημαντικά πράγματα: τέλεια συντονισμένα εργαλεία καθαρισμού για χειρωνακτικό καθαρισμό. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα.

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Kärcher