Αναλώσιμα

Ο εξοπλισμός χειροκίνητου καθαρισμού είναι απαραίτητος για τον καθημερινό καθαρισμό δαπέδων, επιφανειών ή παραθύρων. Ειδικότερα, για σημεία που είναι δυσπρόσιτα με το χέρι. Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις για αποτελεσματικές, επαγγελματικές διαδικασίες καθαρισμού υψηλών απαιτήσεων. Τα ποιοτικά υψηλής ποιότητας, εργονομικά αναλώσιμά μας κάνουν τον άψογο καθαρισμό εφικτό!