Καθαρισμός παραθύρων
Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες. Ο καθαρισμός τζαμιου χωρίς ραβδώσεις απαιτεί εργονομικό σχεδιασμό, ασφαλή εξαρτήματα σύνδεσης και ευέλικτα εξαρτήματα. Για ασφαλή και οικονομική εργασία.
Ξύστρες και λεπίδες
Καθαρό και ασφαλές: Οι εργονομικές ξύστρες τζαμιών και οι λεπίδες σε διάφορες εκδόσεις επιτρέπουν την απλή και ασφαλή αφαίρεση των επικολλημένων ρύπων.
Πλυντήρια
Υψηλής ποιότητας καλύμματα πλυντηρίου από διάφορα υφάσματα - ιδανικά για τον γρήγορο καθαρισμό γυαλιού και όλων των τύπων λείων επιφανειών.
Στήριγμα Τ για πλυντήριο
Υψηλής ποιότητα εργονομικά σχεδιασμένες ράβδοι σε σχήμα Τ
Λαβές υαλοκαθαριστήρων
Όλα υπό έλεγχο: Με τη βοήθεια των υψηλής ποιότητας και εργονομικών μας λαβών υαλοκαθαριστήρων, οι υαλοκαθαριστήρες είναι πάντα ασφαλής και σταθεροί στο χέρι σας.
Τροχιές υαλοκαθαριστήρων και ανταλλακτικά λάστιχα υαλοκαθαριστήρων
Για καθαρισμό χωρίς ραβδώσεις: επαγγελματικές ράγες από ανοξείδωτο ατσάλι με εγκοπή σχήματος V και ειδικά διαμορφωμένα λάστιχα υαλοκαθαριστήρων: εξαιρετικά ελαστικά και μακράς διάρκειας.
Κάδος
Κουβάδες παραθύρων ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με πλυντήρια και υαλοκαθαριστήρες.
Τηλεσκοπικές λαβές και αξεσουάρ
Ασφαλής εργασία από το έδαφος: οι εξαιρετικά σταθερές τηλεσκοπικές κάνες μας με αξιόπιστη τεχνολογία στερέωσης και ειδικό κώνο. Ασφαλής στερέωση του εργαλείου χωρίς συστροφή.