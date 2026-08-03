Καθαρισμός παραθύρων

Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες. Ο καθαρισμός τζαμιου χωρίς ραβδώσεις απαιτεί εργονομικό σχεδιασμό, ασφαλή εξαρτήματα σύνδεσης και ευέλικτα εξαρτήματα. Για ασφαλή και οικονομική εργασία.

Kärcher Ξύστρες και λεπίδες

Ξύστρες και λεπίδες

Καθαρό και ασφαλές: Οι εργονομικές ξύστρες τζαμιών και οι λεπίδες σε διάφορες εκδόσεις επιτρέπουν την απλή και ασφαλή αφαίρεση των επικολλημένων ρύπων.

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Kärcher Πλυντήρια

Πλυντήρια

Υψηλής ποιότητας καλύμματα πλυντηρίου από διάφορα υφάσματα - ιδανικά για τον γρήγορο καθαρισμό γυαλιού και όλων των τύπων λείων επιφανειών.

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Kärcher Στήριγμα Τ για πλυντήριο

Στήριγμα Τ για πλυντήριο

Υψηλής ποιότητα εργονομικά σχεδιασμένες ράβδοι σε σχήμα Τ

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Kärcher Λαβές υαλοκαθαριστήρων

Λαβές υαλοκαθαριστήρων

Όλα υπό έλεγχο: Με τη βοήθεια των υψηλής ποιότητας και εργονομικών μας λαβών υαλοκαθαριστήρων, οι υαλοκαθαριστήρες είναι πάντα ασφαλής και σταθεροί στο χέρι σας.

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Kärcher Τροχιές υαλοκαθαριστήρων και ανταλλακτικά λάστιχα υαλοκαθαριστήρων

Τροχιές υαλοκαθαριστήρων και ανταλλακτικά λάστιχα υαλοκαθαριστήρων

Για καθαρισμό χωρίς ραβδώσεις: επαγγελματικές ράγες από ανοξείδωτο ατσάλι με εγκοπή σχήματος V και ειδικά διαμορφωμένα λάστιχα υαλοκαθαριστήρων: εξαιρετικά ελαστικά και μακράς διάρκειας.

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Kärcher Κάδος

Κάδος

Κουβάδες παραθύρων ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με πλυντήρια και υαλοκαθαριστήρες.

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Kärcher Τηλεσκοπικές λαβές και αξεσουάρ

Τηλεσκοπικές λαβές και αξεσουάρ

Ασφαλής εργασία από το έδαφος: οι εξαιρετικά σταθερές τηλεσκοπικές κάνες μας με αξιόπιστη τεχνολογία στερέωσης και ειδικό κώνο. Ασφαλής στερέωση του εργαλείου χωρίς συστροφή.

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