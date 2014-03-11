ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚI
Πιο γρήγορα από την ηλεκτρική σκούπα - μεγαλύτερη άνεση από τη σκούπα και το φαράσι. Ανακάλυψε παρακάτω τις λύσεις που προτείνουμε για περιπτώσεις όπου η ηλεκτρική σκούπα είναι περιττή και το συμβατικό σκούπισμα δύσκολο! Τα επαναφορτιζόμενα σκουπάκια CVH 2 & CVH 2 Premium είναι ιδανικά για τον επιτόπου καθαρισμό χαλιών, συνθετικών δαπέδων και με πλακάκια. Χωρίς καλώδια και χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις! Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου ΚΒ προσφέρει αυτονομία και ευελιξία φτάνοντας εύκολα κάτω από έπιπλα και είναι ιδανικό για σπίτια με κατοικίδια. Και για τις πιο απαιτητικές εργασίες παρουσιάζουμε τη σκούπα χειρός WD 1 Compact με συμπαγή σχεδιασμό για αναρρόφηση υγρών και στερεών ρύπων χωρίς παροχή ρεύματος!
Ανακάλυψε τα επαναφορτιζόμενα σκουπάκια και τη σκούπα χειρός της Kärcher!
Με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας!
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 2 Premium
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης και εκτεταμένη διάρκεια ζωής χάρη στον αθόρυβο κινητήρα BLDC
- Συμπαγής και ελαφριά σχεδίαση
- Δύο διαφορετικά επίπεδα αναρρόφησης με χρόνο λειτουργίας μπαταρίας έως και 20 λεπτά
- Βολικό σταθμό φόρτισης με αποθήκευση αξεσουάρ.
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- 2πλή φίλτρανση α) μεταλικό δίχτυ β) φίλτρο HEPA 12
- 2 σε 1 ακροφύσιο σχισμών
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου ΚΒ 5
- Ευέλικτος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και σε άκρες
- Μαζεύει αποτελεσματικά τρίχες απο κατοικίδια
- Εύκολο άδειασμα δοχείου
- Αυτόματο σύστημα on/off
- Εύκολη μεταφορά και χειρισμός
Αναρρόφηση υγρών και στερεών χωρίς παροχή ρεύματος!
Compact σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης WD
- Δυνατότητα αναρρόφησης υγρών και ξηρών ρύπων
- Λειτουργία με μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V Battery Power της Karcher
- Mέγιστη ελευθερία κινήσεων χωρίς την ανάγκη σύνδεσης σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Eξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής.
- Διάρκεια λειτουργίας έως 20 λεπτά
Το σκουπάκι χειρός που σου λύνει τα χέρια!
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι CVH 2
- Compact διαστάσεων και ελεφρύ
- Ισχυρή αναρρόφηση
- Με μπαταρία ιόντων λιθίου
- Εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης
- 2πλη φίλτρανση: α) μεταλλικό δίχτυ, β) Φίλτρο HEPA 12
- 2 σε 1 ακροφύσιο σχισμών
Για το εσωτερικό και το εξωτερικό του σπιτιού!
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός
Ισχυρός βοηθός για καθημερινές δουλειές
Οι ρύποι δεν έχουν καμία πιθανότητα ενάντια στο επαναφοριζόμενο σκουπάκι μπαταρίας της Kärcher: Το CVH 2 είναι ελαφρύ, συμπαγές, εύκολο στον χειρισμό και ιδιαίτερα κατάλληλο ως αξιόπιστος βοηθός σου για τον καθημερινό καθαρισμό στην κουζίνα, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και το αυτοκίνητο.
Δημητριακά κάτω από το τραπέζι; Επίμονοι ρύποι στα χαλιά;
Το ισχυρό επαναφορτιζόμενο σκουπακι θα τα κάνει όλα αυτά παρελθόν. Το CVH 2 συνδυάζει συμπαγή σχεδιασμό και ισχυρή απόδοση, η οποία επιτρέπει το σκούπισμα μεγαλύτερων ψίχουλων – οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και με μέγιστη κινητικότητα.
Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου
Η τέλεια παγίδα για τους ρύπους: Χάρη στο προφίλτρο του, ένα λεπτό μεταλλικό πλέγμα, το σύστημα φίλτρου δύο βημάτων συγκρατεί αποτελεσματικά τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το φίλτρο υγιεινής HEPA 12 (EN 1822:1998), το οποίο εξασφαλίζει καθαρό εξερχόμενο αέρα , απορροφά με επιτυχία ακόμη και τα πιο λεπτά σωματίδια και μπορεί επίσης να καθαριστεί και να αντικατασταθεί εύκολα. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής!
Καθαρισμός εσωτερικού του αυτοκινήτου
Ο εύκολος χειρισμός συναντά την μεγάλη ισχύ αναρρόφησης: Το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι μπαταρίας καθαρίζει επιφάνειες, ταμπλό, καθίσματα αυτοκινήτου και μοκέτες, καθώς και δυσπρόσιτες περιοχές σε χρόνο μηδέν – και κάνει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου να λάμπει!
Ακροφύσιο σχισμής 2 σε 1
Από ράφια και πληκτρολόγια υπολογιστών μέχρι αρμούς και ρωγμές: Το πτυσσόμενο σύνθετο ακροφύσιο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Απλός καθαρισμός
Στρίψτε, αφαιρέστε το φίλτρο και αδειάστε: Το πλαστικό δοχείο απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να ξεπλυθεί με καθαρό νερό.
Premium έκδοση: Ισχυρό μοτέρ*
Ο κινητήρας BLDC είναι εντυπωσιακός χάρη στην τεχνολογία του κινητήρα χωρίς ψύκτρες, καθιστώντας τη συσκευή ελαφρύτερη, μεγαλύτερης διάρκειας και ισχυρότερη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξαφανίσει τους ρύπους γρήγορα και χωρίς υπολείμματα.
* Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα στην premium έκδοση.
Premium έκδοση: Πρακτική βάση φόρτισης
Αποθήκευσε κομψά, φόρτισε αποτελεσματικά. Χρησιμοποίησε την συμπαγή, μοντέρνα βάση για να αποθηκεύσεις και να φορτίσεις το σκουπάκι με τρόπο που εξοικονομεί χώρο. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι εύκολα προσβάσιμη και έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.
* Διαθέσιμο σε λευκό χρώμα στην premium έκδοση.
Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου ΚΒ 5
Πριν αρχίσει να σου σπάει τα νεύρα η βρωμιά, το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι δαπέδου ΚΒ 5 προσφέρει μια γρήγορη και πρακτική λύση. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος πτυσσόμενη τηλεσκοπική λαβή σου δίνει τη δυνατότητα να σκουπίζεις το πάτωμα σε χρόνο μηδέν, ακόμα και κάτω από έπιπλα με πολύ χαμηλό ύψος.
Σημαντικά στοιχεία:
- Ιδανικό για σπίτια με κατοικίδια
- Με μπαταρία λιθίου, συνεχώς έτοιμο για χρήση
- Εύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα
- Αυτόματο σύστημα on/off
- Κάδος που αφαιρείται εύκολα χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους
- Μικρός αποθηκευτικός χώρος
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Adaptive Cleaning σύστημα
Αξιόπιστα αφαιρεί τους ρύπους από όλα τα δάπεδα. Καινοτόμο ρυθμιζόμενο άκρο καθαρισμού για βέλτιστη πρόσληψη βρωμιάς. Βελτιωμένη εσωτερική γεωμετρία για βέλτιστη απομάκρυνση των ρύπων
Το δοχείο απορριμάτων είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να κουμπωθεί
Εύκολο και γρήγορο άδειασμα, χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.
Αυτόματο σύστημα on/off
Εύκολο στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Γρήγορο και διαισθητικό. Χωρίς να χρειάζεται να το λυγίζεις.
Σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης WD
Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς σύνδεση ρεύματος!
Αναζητάς μια συσκευή που να διαθέτει τη πλήρη λειτουργικότητα μιας σκούπας πολλαπλών εφαρμογών χωρίς όμως να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη σε κεντρική παροχή ρεύματος; Ανακάλυψε την WD 1 Compact Battery και WD 1 Compact Battery Set, η οποία χαρίζει αυτονομία και ευελιξία και αναρροφά υγρούς και ξηρούς ρύπους με μεγάλη ευκολία. Εκτός από το εσωτερικό του σπιτιού σου, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στην αυλή και στο αυτοκίνητο και στο σκάφος! Η WD 1 ανήκει στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power, η οποία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 18 V.
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power
Χωρίς πρίζα για μέγιστη ελευθερία κινήσεων... και με οθόνη LCD για τις ενδείξεις του υπολειπόμενου χρόνου λειτουγίας.
Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός
Μεμονωμένη και ευέλικτη χρήση. Ευκολία στη μεταφορά.
Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Με ανθεκτικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 7 λίτρων, καθώς και φίλτρο τύπου φυσιγγίου για εύκολη αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων!
Λειτουργία φυσητήρα
Απεριόριστες δυνατότητες προσφέρει η μπαταριοκίνητη σκούπα αναρρόφησης WD 1 Compact!