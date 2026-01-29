Σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας WD 1 Compact Battery Σετ (Χειρός)
Αυτονομία και ευελιξία: η συμπαγής, μπαταριοκίνητη σκούπα αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD 1 Compact Battery Set ανήκει στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power. Για υγρούς και ξηρούς ρύπους. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 18 V.
Θέλεις η συσκευή σoυ να διαθέτει την πλήρη λειτουργικότητα μιας σκούπας πολλαπλών εφαρμογών χωρίς όμως να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη σε κεντρική παροχή ρεύματος; Χάρη στον συμπαγή και φορητό σχεδιασμό της, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για το βασικό μοντέλο της πολυλειτουργικής σκούπας αναρρόφησης WD 1 Battery Set. Η μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ παρέχει 10 λεπτά χρόνο λειτουργίας και χρησιμοποιεί την τεχνολογία πραγματικού χρόνου για τη συνεχή εμφάνιση της κατάστασης της μπαταρίας στην ενσωματωμένη οθόνη LCD. Ανθεκτικός πλαστικός κάδος χωρητικότητας 7 λίτρων με αντικραδασμική προστασία. Χάρη στο φίλτρο τύπου φυσιγγίου, η αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων μετατρέπεται σε εύκολη υπόθεση, καθώς δεν απαιτείται αλλαγή του φίλτρου. Ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) αναρρόφησης με βελτιστοποιημένη ροή και τα ειδικά εξαρτήματα καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτων, όπως τα ακροφύσια για εσοχές και ταπετσαρίες, διασφαλίζουν την πλήρη απομάκρυνση των ρύπων. Δυνατότητα πρακτικής φύλαξης των εξαρτημάτων στο διάλειμμα της εργασίας ή στον χώρο αποθήκευσης. Χάρη στη συμβατότητα της συσκευής με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power, η μπαταρία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συσκευές στην πλατφόρμα αυτή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery PowerΕπιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πρίζα και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας. Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της Kärcher.
Συμπαγής, φορητός σχεδιασμόςΜεμονωμένη και ευέλικτη χρήση. Ευκολία στη μεταφορά.
Ειδικό φίλτρο φυσιγγίουΥγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
Ειδικά εξαρτήματα για τον καθαρισμό εσωτερικού αυτοκινήτων
- Ιδανικό για τον εσωτερικό καθαρισμό αυτοκινήτου.
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
- Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία.
Λειτουργία φυσητήρα
- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Ξεκούραστη απομάκρυνση των ρύπων, π.χ. από επιφάνειες με χαλίκι.
Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης
- Εύκολη ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης για μεταφορά με τη χρήση λαστιχένιου ιμάντα.
Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων
- Ασφαλής αποθήκευση εξαρτημάτων με ευκολία πρόσβασης και εξοικονόμηση χώρου.
"Pull&Push" σύστημα κλειδώματος
- Για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο του κάδου.
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή μεταφοράς
- Το μηχάνημα μεταφέρεται εύκολα και άνετα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|250
|Ισχύς αναρρόφησης (W)
|60
|Αναρρόφηση (mbar)
|max. 85
|Ποσότητα αέρα (l/s)
|max. 22
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|7
|Υλικό κάδου
|Πλαστικό
|Χρώμα εξαρτημάτων
|Κεφαλή συσκευής κίτρινο Χωρητικότητα κάδου κίτρινο
|Πλάτος εξαρτημάτων (mm)
|35
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|περίπου 10 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|3,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|386 x 279 x 312
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.2 m
- Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Φίλτρο φυσίγγιο: 1 Τεμάχιο(α), Κυτταρίνη
Εξοπλισμός
- Έξυπνη οθόνη: ενσωματωμένο στην μπαταρία
- Λειτουργία φυσητήρα
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Εσωτερικό οχήματος
- Τροχόσπιτα
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Αποθήκη κήπου
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Δωμάτιο χόμπυ