Θέλεις η συσκευή σoυ να διαθέτει την πλήρη λειτουργικότητα μιας σκούπας πολλαπλών εφαρμογών χωρίς όμως να χρειάζεται να είναι συνδεδεμένη σε κεντρική παροχή ρεύματος; Χάρη στον συμπαγή και φορητό σχεδιασμό της, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για το βασικό μοντέλο της πολυλειτουργικής σκούπας αναρρόφησης WD 1 Battery Set. Η μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ παρέχει 10 λεπτά χρόνο λειτουργίας και χρησιμοποιεί την τεχνολογία πραγματικού χρόνου για τη συνεχή εμφάνιση της κατάστασης της μπαταρίας στην ενσωματωμένη οθόνη LCD. Ανθεκτικός πλαστικός κάδος χωρητικότητας 7 λίτρων με αντικραδασμική προστασία. Χάρη στο φίλτρο τύπου φυσιγγίου, η αναρρόφηση στερεών και υγρών ρύπων μετατρέπεται σε εύκολη υπόθεση, καθώς δεν απαιτείται αλλαγή του φίλτρου. Ο εύκαμπτος σωλήνας (λάστιχο) αναρρόφησης με βελτιστοποιημένη ροή και τα ειδικά εξαρτήματα καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτων, όπως τα ακροφύσια για εσοχές και ταπετσαρίες, διασφαλίζουν την πλήρη απομάκρυνση των ρύπων. Δυνατότητα πρακτικής φύλαξης των εξαρτημάτων στο διάλειμμα της εργασίας ή στον χώρο αποθήκευσης. Χάρη στη συμβατότητα της συσκευής με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power, η μπαταρία της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συσκευές στην πλατφόρμα αυτή.