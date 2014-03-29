Ιδέα, σχεδιασμός, αρχική εκκίνηση

Οι απαιτήσεις που εξυπηρετεί η Kärcher είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι πελάτες μας, στους οποίους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας από την αρχική ιδέα, στο σχεδιασμό και την κατασκευαστική φάση έως την αρχική εκκίνηση και τη συνεχή λειτουργία του συστήματος.

Τα πολυάριθμα προγράμματα που έχουμε ολοκληρώσει σε κάθε πιθανό τομέα καθαρισμού δεξαμενής και κάδου αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Επίσης συνιστούν το πλεονέκτημα της συνεργασίας με την Kärcher, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία των μηχανημάτων υψηλής πίεσης, ως αξιόπιστο συνεργάτη. Εταιρείες ανά τον κόσμο και από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους επωφελούνται από αυτήν τη λύση.