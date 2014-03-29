καθαρισμος δεξαμενων
Η Kärcher αποτελεί συνώνυμο των αξιόπιστων και ισχυρών συστημάτων για τον εσωτερικό καθαρισμό κάδων εδώ και 40 χρόνια. Ως παγκόσμιος ηγέτης στα επαγγελματικά συστήματα καθαρισμού, προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις βασισμένες σε αρθρωτά μέρη. Τα συστήματα υψηλής ποιότητας που προσφέρουμε είναι αποτελεσματικά, οικονομικά αποδοτικά και εξοικονομούν ενέργεια - το αποτέλεσμα των χρόνων εμπειρίας μας. Από την παροχή συμβουλών μέχρι τον προγραμματισμό και την κατασκευή, την παράδοση και τη συντήρηση των συστημάτων, είμαστε κοντά στους πελάτες μας. Παρέχουμε καινοτόμες ιδέες και εκτεταμένο service.
Συστήματα για κάθε ανάγκη καθαρισμού κάδου.
Αξιόπιστα συστήματα καθαρισμού δεξαμενών και κάδων χρειάζονται στις μεταφορές/διαχείριση υλικού και στη βιομηχανία χημικών. Η αυξανόμενη ροή προϊόντων ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης συνεπάγεται και απαιτήσεις καθαρισμού υψηλότερης ποιότητας. Εκτός από τη συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα HACCP (Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) και SQAS (Σύστημα Αξιολόγησης Ασφάλειας και Ποιότητας), επιβάλλεται και η συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα πιστοποιητικά καθαρισμού όπως το ECD (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Καθαρισμού). Με ένα σύνολο περίπου 200.000 ουσιών, αυτός ο στόχος απαιτεί χρόνια τεχνογνωσίας. Κάθε σύστημα καθαρισμού της Kärcher είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί. Τα ειδικά σχεδιασμένα χημικά προϊόντα καθαρισμού της Kärcher αποτελούν ουσιαστικό μέρος αυτού του συστήματος. Η εγγύηση της ασφάλειας εργασίας είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας στον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών. Περιλαμβάνει διασφαλίσεις ενάντια στον κίνδυνο έκρηξης (ATEX) καθώς και μέτρα επεξεργασίας καυσαερίων και λυμάτων. Οι αρθρωτές λύσεις συστήματος της Kärcher είναι σχεδιασμένες για να ικανοποιούν ποικίλες απαιτήσεις καθαριστικών συστημάτων με τα περισσότερα πλεονεκτήματα για τον πελάτη. Το αρθρωτό σύστημα επιτρέπει τροποποιήσεις και επεκτάσεις όπως απαιτείται.
Εφαρμογές
Από τον εσωτερικό καθαρισμό της δεξαμενής οχημάτων ως τον καθαρισμό πολυσιλικόνης, η Kärcher προσφέρει ευρεία ποικιλία πιθανών εφαρμογών.
Εξοπλισμός
Η χρήση εξοπλισμού υψηλής ποιότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών.
Συστήματα αναφοράς
Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε μια επιλογή από τα συστήματά μας, από τα οποία περισσότερα από 250 έχουν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί παγκοσμίως.
Ομάδες-στόχοι – πάντα η σωστή λύση.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σε όλους σχεδόν τους τομείς βιομηχανίας παγκοσμίως. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων προϊόντων και υλικών. Υγρά, παχύρρευστα, σε μορφή σκόνης ή στερεά υλικά. Χειρισμός ή μεταφορά υλικών σε δεξαμενές, κάδους, βαρέλια και κάθε είδους κάδους αποθήκευσης. Η Kärcher παρέχει συστήματα καθαρισμού για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε όλες τις βιομηχανίες και για όλα τα είδη κάδων.
Βιομηχανία χημικών και εμπόριο
Φάρμακα/φαρμακευτικά είδη, χρώματα και χρωστικές ουσίες, μέταλλα, ξύλο, ορυκτέλαια, πλαστικά, κολλητικές ουσίες, οικοδομικά υλικά, σκυρόδεμα.
Μεταφορά και διαχείριση εμπορευμάτων
Πρακτορεία μεταφορών, εταιρείες αποθήκευσης και αποστολής, μεταφορά σιλό, μεταφορά γενικού φορτίου και χύδην υλικών, σκυροδέματος, τσιμέντου, ασφάλτου και απορριμμάτων καθώς και ειδικές μεταφορές.
Βιομηχανία τροφίμων
Γαλακτοκομεία και ζυθοποιίες, κατασκευαστές πρώτων υλών, παραγωγοί ελαίων και λιπών, γλυκόζης και αμύλου, σοκολάτας, ζάχαρης, πρωτεϊνών και συμπληρωμάτων διατροφής, ποτών και χυμών, έτοιμων προϊόντων διατροφής και ζωοτροφών για κατοικίδια.
Είδη μολύνσεων:
- Υγρά προϊόντα (όπως τρόφιμα, λάδια και χημικά προϊόντα)
- Χύδην ύλες
- Αέρια
Είδη μολύνσεων
- Υγρά προϊόντα (όπως τρόφιμα, λάδια και χημικά προϊόντα)
- Χύδην ύλες
- Αέρια
Μέσα καθαρισμού
- Νερό, υδατικά διαλύματα (αλκαλικά, όξινα)
- Νερό με ώσμωση
- Αλκαλικά διαλύματα, οξέα, διαλύτες
Προσαρμοσμένες αρθρωτές λύσεις ή λύσεις με το κλειδί στο χέρι.
Τα συστήματα καθαρισμού δεξαμενών και κάδων της Kärcher αποτελούν αρθρωτές λύσεις προσαρμοσμένες για να εξυπηρετούν το συγκεκριμένο είδος μόλυνσης και τη συχνότητα καθαρισμού. Η αξιολόγηση των αναγκών που εστιάζει στην ποιότητα, τη λειτουργική ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα. Μηχανολογία – από τη Γερμανία.
Ιδέα, σχεδιασμός, αρχική εκκίνηση
Οι απαιτήσεις που εξυπηρετεί η Kärcher είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι πελάτες μας, στους οποίους παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας από την αρχική ιδέα, στο σχεδιασμό και την κατασκευαστική φάση έως την αρχική εκκίνηση και τη συνεχή λειτουργία του συστήματος.
Τα πολυάριθμα προγράμματα που έχουμε ολοκληρώσει σε κάθε πιθανό τομέα καθαρισμού δεξαμενής και κάδου αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Επίσης συνιστούν το πλεονέκτημα της συνεργασίας με την Kärcher, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία των μηχανημάτων υψηλής πίεσης, ως αξιόπιστο συνεργάτη. Εταιρείες ανά τον κόσμο και από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους επωφελούνται από αυτήν τη λύση.
Συμβατές και αποτελεσματικές λύσεις με το κλειδί στο χέρι
Η πλειονότητα των πελατών μας προτιμά μια ολοκληρωμένη λύση - ένα σύστημα με το κλειδί στο χέρι. Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε εκτός από τα σύγχρονα, δοκιμασμένα και ελεγμένα αποτελεσματικά συστήματα, άδειες λειτουργίας συμβατές με τα ισχύοντα πρότυπα. Για παράδειγμα, με τη μορφή της προστασίας από τις εκρήξεις σύμφωνα με το ΑΤΕΧ 94/9 ή συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και καυσαερίων συμβατά με τον Ομοσπονδιακό Νόμο για τη Ρύπανση.
Η Kärcher προσφέρει τα κατάλληλα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων και λυμάτων παραγωγής ζεστού νερού, στέγνωσης και προστασίας από την πτώση.
Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις μείωσης ενεργειακού κόστους και εκπομπών CO2 με καινοτόμες, δοκιμασμένες και ελεγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας, οι οποίες διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία. Τα ειδικά χημικά προϊόντα καθαρισμού της Kärcher για τον καθαρισμό κάδων προσφέρουν καλύτερα καθαριστικά αποτελέσματα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα μειώνουν τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.
«Plug and Play» – η έξυπνη έννοια για τους κάδους.
Οι έννοιες καθαρισμού της Kärcher για τους κάδους είναι λύσεις με το κλειδί στο χέρι, δοκιμασμένες και ελεγμένες. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έννοιας αυτής είναι ο απόλυτα ενσωματωμένος σχεδιασμός του κάδου. Αυτό επιτρέπει τη χρήση σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο με ελάχιστη εγκατάσταση και μέγιστη κινητικότητα – παγκοσμίως. Έτοιμο για χρήση αμέσως μόλις τοποθετηθεί ο κάδος. Τα συστήματα καθαρισμού κάδων της Kärcher μπορούν να επεκταθούν με πρόσθετα μέρη, αν χρειάζεται, με την αρχή του «Plug & Play».
Αποτελεσματικές λύσεις
Οι έννοιες για τους κάδους της Kärcher είναι δοκιμασμένες και ελεγμένες: όλες οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις και σωληνώσεις είναι εύκολα προσβάσιμες, τοποθετημένες στο τοίχωμα του κάδου.
Μέρη κατηγορίας από απλούστερης έως βελτιωμένης
Τα μέρη σταθερών μηχανημάτων υψηλής πίεσης ζεστού νερού για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό κάδων και δεξαμενών είναι απολύτως δοκιμασμένα και ελεγμένα με ποικιλία εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές.
Πλεονεκτήματα της έννοιας TSC:
- Λιγότερες εργασίες εγκατάστασης
- Υψηλός σχεδιασμός και ασφάλεια κόστους
- Μέγιστη δυνατότητα πολυμορφικότητας και κινητικότητας
- Αρθρωτός σχεδιασμός με δοκιμασμένα και ελεγμένα μέρη
Επικοινωνία
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την καινοτόμα λύση μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: