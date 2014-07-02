Ατμοκαθαριστές

Υγιεινή καθαριότητα χωρίς χρήση χημικών ουσιών. Υγιεινή και προστασία του περιβάλλοντος: Οι ατμοκαθαριστές της Kärcher καθαρίζουν κάθε σκληρή επιφάνεια χωρίς κανένα χημικό απορρυπαντικό. Οι επαγγελματικές συσκευές εγγυώνται την αδιάλειπτη εργασία και περιορισμένο χρόνο εξοπλισμού. Γρήγορη, άνετη και πρακτική χρήση οπουδήποτε.