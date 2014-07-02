Ατμοκαθαριστές
Υγιεινή καθαριότητα χωρίς χρήση χημικών ουσιών. Υγιεινή και προστασία του περιβάλλοντος: Οι ατμοκαθαριστές της Kärcher καθαρίζουν κάθε σκληρή επιφάνεια χωρίς κανένα χημικό απορρυπαντικό. Οι επαγγελματικές συσκευές εγγυώνται την αδιάλειπτη εργασία και περιορισμένο χρόνο εξοπλισμού. Γρήγορη, άνετη και πρακτική χρήση οπουδήποτε.
Ατμοκαθαριστής
Ατμοσύστημα με αναρρόφηση
Τα ατμοσυστήματα με αναρρόφηση της Kärcher διαθέτουν υψηλή άνεση λειτουργίας και αποτελεσματική απόδοση καθαρισμού σε όλες τις σκληρές επιφάνειες. Η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει στοχευμένο καθαρισμό.