Μπαταριοκίνητα μηχανήματα κήπου

Μπαταριοκίνητα εργαλεία εξωτερικού χώρου για επαγγελματίες Χρησιμοποιείστε το φυσητήρα φύλλων ή το μπορντουροψάλιδο, χρησιμοποιώντας την ίδια μπαταρία! Όλες οι μπαταρίες της κατηγορίας των 36V είναι κατάλληλες για όλα τα επαγγελματικά μηχανήματα της σειράς μπαταριοκίνητων εργαλείων εξωτερικού χώρου Kärcher. Αυτό σημαίνει ότι είστε πάντα άμεσα έτοιμοι να εργαστείτε και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε εργασία, με την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητα των μπαταριοκίνητων μηχανημάτων της Kärcher. Και εργάζεστε εργονομικά και άνετα με χαμηλό θόρυβο. Αυτή είναι η ποιότητα Kärcher για τις υψηλότερες απαιτήσεις και τις μοναδικές σας ανάγκες. Ακριβώς τα σωστά μηχανήματα για όλες τις επαγγελματικές εργασίες συντήρησης κήπου.