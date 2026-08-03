Μπαταριοκίνητα μηχανήματα κήπου
Μπαταριοκίνητα εργαλεία εξωτερικού χώρου για επαγγελματίες Χρησιμοποιείστε το φυσητήρα φύλλων ή το μπορντουροψάλιδο, χρησιμοποιώντας την ίδια μπαταρία! Όλες οι μπαταρίες της κατηγορίας των 36V είναι κατάλληλες για όλα τα επαγγελματικά μηχανήματα της σειράς μπαταριοκίνητων εργαλείων εξωτερικού χώρου Kärcher. Αυτό σημαίνει ότι είστε πάντα άμεσα έτοιμοι να εργαστείτε και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε εργασία, με την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητα των μπαταριοκίνητων μηχανημάτων της Kärcher. Και εργάζεστε εργονομικά και άνετα με χαμηλό θόρυβο. Αυτή είναι η ποιότητα Kärcher για τις υψηλότερες απαιτήσεις και τις μοναδικές σας ανάγκες. Ακριβώς τα σωστά μηχανήματα για όλες τις επαγγελματικές εργασίες συντήρησης κήπου.
Με μία μπαταρία λειτουργούν όλες οι συσκευές!
Όλα τα απαραίτητα εργαλεία μπαταρίας για εργασίες σε κήπους, πάρκα, δάση και αγρούς, είναι κατασκευασμένα για επαγγελματική χρήση από την Kärcher και υποστηρίζονται από τη νέα πλατφόρμα μπαταρίας Battery Power και Battery Power+.
- Εξαιρετικά ανθεκτικές σε πτώση και σε υγρασία μπαταρίες, με οθόνη LCD που προβάλλει το υπολειππόμενο χρόνο λειτπυργίας και το επίπεδο τς φόρτισης.
- Χωρίς καλώδια τροφοδοσίας, τέλος στις πρίζες και στο τύλιγμα του καλωδίου!
- Έως και 90% εξοικονόμηση στο λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα βενζινοκίνητα μηχανήματα.