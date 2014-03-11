ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ KÄRCHER!

Εσύ το ήξερες ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ξοδεύουν περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά καθαρίζοντας κάθε εβδομάδα; Αυτό είναι σύμφωνα με μια μελέτη για τις παγκόσμιες συνήθειες καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Kärcher. Για ένα καθαρό σπίτι, απαιτούνται πολλές συσκευές καθαρισμού και όχι μόνο! Είτε για εσωτερικό είτε για εξωτερικό χώρο, σου δίνουμε τις απαραίτητες συμβουλές για το πως να τα χρησιμοποιείς σωστά για να κάνεις τις εργασίες σου πιο γρήγορα και να έχεις περισσότερο χρόνο για να απολαύσεις τα καλύτερα πράγματα στη ζωή!

Kärcher cleaning tips for a cleaner home

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Συμβουλές καθαρισμού για το εσωτερικό του σπιτιού

Καθαρισμός της κουζίνας, καθαρισμός του μπάνιου, καθαρισμός σαλονιού – δεν έχεις πολλά να κάνεις μόνο κατά τον ανοιξιάτικο καθαρισμό στο σπίτι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται πολλοί ρύποι μέσα στο σπίτι: λεκέδες στο πάτωμα, ταπετσαρίες και χαλιά. Γύρη, σκόνη και δακτυλικά αποτυπώματα στα παράθυρα. Υπολείμματα φαγητού και λίπους στην κουζίνα. Άλατα και υπολείμματα σαπουνιού στο μπάνιο. Ωστόσο, με μερικά μόνο κόλπα, τις κατάλληλες συσκευές καθαρισμού, καθαριστικά και κάποια tips, μπορείς να αφαιρέσεις γρήγορα τη βρωμιά και το σπίτι σου θα είναι και πάλι υγιεινά καθαρό.

Window vac
SC bathroom mirror
Kärcher tips for cleaning windows
Καθαρισμός τζαμιών
carpet cleaning SE
Pet bed cleaning
Kärcher tips for cleaning parquet and laminate
Kärcher tips for cleaning carpet
Kärcher tips for cleaning tiles
Kärcher tips for cleaning PVC and linoleum
sidero
ad
fc 5
sinner
vrises
armoi
apoxeteuseis
Bett mit Matratzenreiniger reinigen
Σκούπες-σφουγγαρίστρες FCV
αποθήκη σπιτιού
wd washing machine

Καθαρισμός σαλονιού

Kärcher tips for cleaning living spaces
tzaki
pet
tapetsaria

Καθαρισμός κουζίνας

Kärcher tips for cleaning the kitchen
plintirio
fournos

Καθαρισμός μπάνιου

Kärcher tips for cleaning the bathroom
toilet cleaning
niptires
mpanio ntouz

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Συμβουλές καθαρισμού και συντήρησης γύρω από το σπίτι

 

Υπάρχουν πολλά να κάνεις γύρω από το σπίτι. Την άνοιξη, τα ίχνη του χειμώνα στο αίθριο, στην είσοδο τα σημάδια πρέπει να αφαιρεθούν. Το καλοκαίρι, τα φυτά πρέπει να ποτίζονται, το γκαζόν να κουρεύεται τακτικά και να κόβονται φράκτες, δέντρα και θάμνοι. Το φθινόπωρο, ο κήπος πρέπει να προετοιμαστεί για το χειμώνα, να αφαιρεθούν τα φύλλα και να αποθηκευτούν τα έπιπλα κήπου. Παρεμπιπτόντως, τα δικά οχήματα χρειάζονται επίσης τακτική συντήρηση – είτε πρόκειται για ποδήλατο, μοτοσικλέτα, αυτοκίνητο ή τροχόσπιτο.

Οι εργασίες αυτές θα είναι εύκολες με αυτές τις πρακτικές συμβουλές.

Compact_Range_stone_wall_DB_app_01_CI15_96 dpi
Kärcher Tips: Cleaning wooden terrace
Kärcher Tips: Bin cleaning
Kärcher Tips: Cleaning patio slabs
Kärcher Tips: Garage cleaning
Kärcher Tips: Cleaning pavers
Kärcher Tips: Cleaning conservatory
Kärcher tips for DIY
Kärcher Tips: Cleaning camping equipment
Kärcher Tips: Cleaning gutters
pet cleaning outdoor
khb
pressure
BBQ
Solaranlage
Laub entfernen

Καθαρισμός και συντήρηση οχημάτων

Kärcher Tips: Car care
Kärcher Tips: Rim cleaning
Kärcher Tips: Car washing
Kärcher Tips: Bike cleaning
Kärcher Tips: Caravan cleaning
Kärcher Tips: Motorcycle cleaning
wd
edi 4

Συντήρηση κήπου

Kärcher tips: Maintenance tasks in the garden
Kärcher tips: Mowing the lawn
Kärcher tips: Cutting hedges
Kärcher tips: Cutting a tree
Kärcher tips: Clearing leaves
Kärcher tips: Pond cleaning
Man is removing weeds with a Kärcher Weed Remover
Man is cleaning garden furniture with a Kärcher pressure washer
Man is removing moss with a Kärcher pressure washer
s 6
automato potisma
lmo
potisma