ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ KÄRCHER!
Εσύ το ήξερες ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ξοδεύουν περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά καθαρίζοντας κάθε εβδομάδα; Αυτό είναι σύμφωνα με μια μελέτη για τις παγκόσμιες συνήθειες καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Kärcher. Για ένα καθαρό σπίτι, απαιτούνται πολλές συσκευές καθαρισμού και όχι μόνο! Είτε για εσωτερικό είτε για εξωτερικό χώρο, σου δίνουμε τις απαραίτητες συμβουλές για το πως να τα χρησιμοποιείς σωστά για να κάνεις τις εργασίες σου πιο γρήγορα και να έχεις περισσότερο χρόνο για να απολαύσεις τα καλύτερα πράγματα στη ζωή!
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συμβουλές καθαρισμού για το εσωτερικό του σπιτιού
Καθαρισμός της κουζίνας, καθαρισμός του μπάνιου, καθαρισμός σαλονιού – δεν έχεις πολλά να κάνεις μόνο κατά τον ανοιξιάτικο καθαρισμό στο σπίτι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται πολλοί ρύποι μέσα στο σπίτι: λεκέδες στο πάτωμα, ταπετσαρίες και χαλιά. Γύρη, σκόνη και δακτυλικά αποτυπώματα στα παράθυρα. Υπολείμματα φαγητού και λίπους στην κουζίνα. Άλατα και υπολείμματα σαπουνιού στο μπάνιο. Ωστόσο, με μερικά μόνο κόλπα, τις κατάλληλες συσκευές καθαρισμού, καθαριστικά και κάποια tips, μπορείς να αφαιρέσεις γρήγορα τη βρωμιά και το σπίτι σου θα είναι και πάλι υγιεινά καθαρό.
Καθαρισμός σαλονιού
Καθαρισμός κουζίνας
Καθαρισμός μπάνιου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συμβουλές καθαρισμού και συντήρησης γύρω από το σπίτι
Υπάρχουν πολλά να κάνεις γύρω από το σπίτι. Την άνοιξη, τα ίχνη του χειμώνα στο αίθριο, στην είσοδο τα σημάδια πρέπει να αφαιρεθούν. Το καλοκαίρι, τα φυτά πρέπει να ποτίζονται, το γκαζόν να κουρεύεται τακτικά και να κόβονται φράκτες, δέντρα και θάμνοι. Το φθινόπωρο, ο κήπος πρέπει να προετοιμαστεί για το χειμώνα, να αφαιρεθούν τα φύλλα και να αποθηκευτούν τα έπιπλα κήπου. Παρεμπιπτόντως, τα δικά οχήματα χρειάζονται επίσης τακτική συντήρηση – είτε πρόκειται για ποδήλατο, μοτοσικλέτα, αυτοκίνητο ή τροχόσπιτο.
Οι εργασίες αυτές θα είναι εύκολες με αυτές τις πρακτικές συμβουλές.