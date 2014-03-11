Συμβουλές καθαρισμού και συντήρησης γύρω από το σπίτι

Υπάρχουν πολλά να κάνεις γύρω από το σπίτι. Την άνοιξη, τα ίχνη του χειμώνα στο αίθριο, στην είσοδο τα σημάδια πρέπει να αφαιρεθούν. Το καλοκαίρι, τα φυτά πρέπει να ποτίζονται, το γκαζόν να κουρεύεται τακτικά και να κόβονται φράκτες, δέντρα και θάμνοι. Το φθινόπωρο, ο κήπος πρέπει να προετοιμαστεί για το χειμώνα, να αφαιρεθούν τα φύλλα και να αποθηκευτούν τα έπιπλα κήπου. Παρεμπιπτόντως, τα δικά οχήματα χρειάζονται επίσης τακτική συντήρηση – είτε πρόκειται για ποδήλατο, μοτοσικλέτα, αυτοκίνητο ή τροχόσπιτο.

Οι εργασίες αυτές θα είναι εύκολες με αυτές τις πρακτικές συμβουλές.