Η λιστα με τις φθινοπωρινες δουλειες του σπιτιου
Φθινόπωρο θα πει επιστροφή από τις διακοπές. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο και οι μεγάλοι στις δουλειές τους. Μια εποχή αλλαγής. Μια εποχή μετάβασης. Το ίδιο μεταβατική είναι και η περίοδος στο σπίτι και τις δουλειές αυτού. Για το λόγο αυτό, το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη εποχή για να κάνουμε μια γενική στο σπίτι. Άλλωστε πρέπει να προετοιμαστούμε τόσο εμείς όσο και αυτό για την έλευση της επόμενης εποχής, που δεν είναι άλλη από τον κρύο χειμώνα.
Για να ξεκινήσει η λίστα με τις φθινοπωρινές δουλειές του σπιτιού, προτείνουμε να χωρίσετε το σπίτι σε δύο μέρη, τους εξωτερικούς του χώρους και τους εσωτερικούς.
Αν δείτε πως ο χρόνος δεν επαρκεί, μοιράστε τις δουλειές σε δύο ημέρες.
Οι φθινοπωρινές δουλειές στο εξωτερικό του σπιτιού
Καθαρισμός των επίπλων του κήπου
Καθαρίστε καλά με ένα μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης και αποθηκεύστε τα έπιπλα εξωτερικού χώρου. Αν δεν έχετε χώρο να τα αποθηκεύσετε, τυλίξτε τα καλά με ένα πλαστικό και βάλτε τα σε κάποιο μέρος του μπαλκονιού που δεν το βλέπει ο ήλιος και δεν βρέχεται.
Για να εντοπίσετε το κατάλληλο πλυστικό μηχάνημα για τις δικές σας ανάγκες ακολουθήστε τον οδηγό της Kärcher.
Αποθήκευση πλυστικού μηχανήματος
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυστικό σας μηχάνημα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, σας προτείνουμε να το αποθηκεύσετε.
Πριν την αποθήκευσή του, φροντίστε να έχετε αποσυνδέσει το λάστιχο υψηλής πίεσης, καθώς και όλα τα εξαρτήματα από το μηχάνημα.
Απόφραξη υδρορροών
Το φθινόπωρο φημίζεται για τις ξαφνικές μπόρες και τα πρωτοβρόχια του. Οπότε, χρήσιμο είναι να έχουμε φροντίσει εγκαίρως για τον καθαρισμό και την απόφραξη των υδρορροών.
Εργαστείτε έξυπνα με το kit απόφραξης της Kärcher, το οποίο είναι συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα της Kärcher και θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τις σωληνώσεις γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.
Δείτε εδώ πως ακριβώς λειτουργεί.
Καθαρισμός από τα φύλλα
Στην περίπτωση που έχετε κήπο με γλάστρες και φυτά που ρίχνουν τα φύλλα τους, προσπαθήστε να καθαρίσετε τα πεσμένα φύλλα.
Τα σάρωθρα της Kärcher μπορούν να κάνουν την συλλογή των πεσμένων φύλλων παιχνίδι, καθώς ο καθαρισμός ολοκληρώνεται 5 φορές συντομότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.
Δείτε εδώ πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να καθαρίσετε με τα σάρωθρα της Kärcher.
Οι φθινοπωρινές δουλειές στο εσωτερικό του σπιτιού
Απολύμανση με τον ατμό
Με τους ατμοκαθαριστές της Kärcher, εσείς και η οικογένεια σας μπορείτε να απολαμβάνετε ένα άψογα καθαρό σπίτι - χωρίς την ανάγκη χημικών.
Με την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού ο ατμός σκοτώνει το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ένα υγιεινό περιβάλλον.
Η λύση του ατμού πάει παντού: στην κουζίνα, στο μπάνιο, στα δάπεδα, στα τζάμια, στα χαλιά ή στοσιδέρωμα και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα, οπότε δεν μπορεί να λείπει από .
Ανακαλύψτε εδώ το μεγάλο εύρος των δυνατών εφαρμογών τους!
Περιποίηση κουρτινών
Καλό θα είναι να πλύνετε τις κουρτίνες, οι οποίες θα έχουν μαζέψει αρκετή σκόνη από το καλοκαίρι.
Μόλις τις κρεμάσετε και πάλι, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήστε τον ατμοκαθαριστή σας και το είδικό εξάρτημα/ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων με το οποίο θα μπορέσετε να απομακρύνετε τις ζάρες από τις κουρτίνες, χωρίς να χρειαστεί να τις σιδερώσετε.
Καθαρισμός τζαμιών
Καθαρίστε τα παράθυρα καλά και ελέγξτε, τόσο αν ασφαλίζουν καλά όσο και αν σε κάποιο σημείο τους χρειάζονται στεγανοποίηση. Η τελευταία γενιά μπαταριοκίνητων τζαμοκαθαριστών WV από την Kärcher όχι μόνο εξασφαλίζει καθαρισμό τζαμιών χωρίς γραμμές, αλλά εξοικονομεί πολύ χρόνο και κόπο.
Η έξυπνη συσκευή πολύ απλά και αξιόπιστα αναρροφά το νερό από το τζάμι μετά τον καθαρισμό, χωρίς στάξιμο του βρώμικου νερού και χωρίς να αφήνει στίγματα και γραμμές.
Μετακίνηση επίπλων
Μετακινήστε έπιπλα που δεν μετακινούνται συχνά όπως για παράδειγμα το σύνθετο, τις βιβλιοθήκες ή τους καναπέδες και σκουπίστε και σφουγγαρίστε και πίσω από αυτά. Με την ίδια λογική θα πρέπει να καθαρίσετε και πίσω από την κουζίνα και το ψυγείο.
Καθαρισμός καλυμμάτων
Όση ώρα αερίζετε/πλένετε τα καλύμματα του σαλονιού, γυρίστε τα μαξιλάρια του, αν είναι αποσπώμενα για να αεριστούν.
Καθαρισμός χαλιών
Αν ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που μάζεψαν γρήγορα τα χαλιά στο τέλος της άνοιξης και δεν προλάβατε να τα πλύνετε, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε!
Οι μηχανές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών θα γίνουν ο πολύτιμος συνεργάτης σας σε αυτή τη δουλειά.
Διαβάστε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό των χαλιών.
Κατάλληλες συσκευές και εξαρτήματα
Mηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Είτε για απαλό καθαρισμό είτε για ισχυρό τα μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher προσφέρουν την τέλεια λύση για κάθε πρόβλημα καθαρισμού. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε η βρωμιά τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από καθαριότητα.
Τζαμοκαθαριστές
Απλή ευχαρίστηση. Καθαρίζει απλά χωρίς στάξιμο. Η τελευταία γενιά μπαταριοκίνητων τζαμοκαθαριστών WV από την Kärcher όχι μόνο εξασφαλίζει καθαρισμό τζαμιών χωρίς γραμμές, αλλά εξοικονομεί πολύ χρόνο και κόπο
Ατμοκαθαριστές
Σιδέρωμα και καθαρισμός με ατμό την ίδια στιγμή. Ατμός για σιδέρωμα και καθαρισμό στο σπίτι. Το ατμοσύστημα με λειτουργία σιδερώματος συνδυάζει και τις δύο λειτουργίες.
Χειροκίνητα Σάρωθρα
Σκούπισμα όπως οι επαγγελματίες. Αποχαιρετίστε τη σκούπα και το φαράσι: τα χειροκίνητα σάρωθρα εξωτερικών χώρων της Kärcher καθαρίζουν 5 φορές γρηγορότερα.