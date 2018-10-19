Καθαρισμός από τα φύλλα

Στην περίπτωση που έχετε κήπο με γλάστρες και φυτά που ρίχνουν τα φύλλα τους, προσπαθήστε να καθαρίσετε τα πεσμένα φύλλα.



Τα σάρωθρα της Kärcher μπορούν να κάνουν την συλλογή των πεσμένων φύλλων παιχνίδι, καθώς ο καθαρισμός ολοκληρώνεται 5 φορές συντομότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Δείτε εδώ πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να καθαρίσετε με τα σάρωθρα της Kärcher.