Ο ατμός είναι φυσικός και αποτελεσματικός

Απλός, βιολογικά καθαρός και φιλικός προς το περιβάλλον: το καθάρισμα με ατμό είναι ο πιο φυσικός τρόπος καθαρισμού και κατ’ επέκταση, η ιδανική εναλλακτική στις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού. Οι ατμοκαθαριστές μας έχουν διάφορες δυνατότητες εφαρμογής. Εκτός από το καθάρισμα, επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο σιδέρωμα και την περιποίηση υφασμάτων. Χρησιμοποιώντας ατμό θα εξοικονομήσεις πολύτιμο χρόνο που μπορείς να αφιερώσεις σε κάτι άλλο. Η χρήση της δύναμης του ατμού για οικιακές εργασίες, μεγάλες ή μικρές, δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή.

Πώς διευκολύνει τη ζωή μας το καθάρισμα με ατμό.

Πολύ πριν ακόμα οι άνθρωποι σκεφτούν την έννοια της καθαριότητας, ο ατμός ανέβλυζε από το έδαφος από ηφαίστεια και θερμοπίδακες. Ωστόσο, μόλις το 1700 ήταν ώριμες οι συνθήκες για να αξιοποιήσουν οι άνθρωποι τη δύναμη του ατμού σε πρακτικές εφαρμογές. Ο καθαρισμός με ατμό είναι μια σύγχρονη εφαρμογή της δύναμης του ατμού.

Γιατί είναι φιλικός προς το περιβάλλον ο καθαρισμός με ατμό;

Είναι πολύ απλό. Γιατί ο ατμός δεν κάνει χρήση χημικών. Ο συνδυασμός της δύναμης του ατμού και της θερμοκρασίας αρκεί για να διασπάσει την επίμονη βρωμιά καθιστώντας περιττά τα χημικά προϊόντα καθαρισμού. Έτσι, προστατεύεται τόσο το νερό, η πηγή της ζωής, όσο και ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Ο καθαρισμός με ατμό δεν επιβαρύνει τη φύση και τους φυσικούς πόρους και από άλλες απόψεις. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πια λόγος απόρριψης συσκευασιών των χημικών προϊόντων καθαρισμού, γεγονός που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση επιπρόσθετων πόρων και ενέργειας.

Επιπλέον, το νερό είναι εξαιρετικά οικονομικό όταν χρησιμοποιείται στον καθαρισμό με τη μορφή ατμού: ένα λίτρο νερό βρύσης αρκεί για να παράξει 1.700 λίτρα ατμού! Η ποσότητα αυτή φτάνει για 20 λεπτά καθαρισμού με ατμό, αρκετά για να καθαριστεί ένα μικρό διαμέρισμα. Και καθώς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μόνο για το ζέσταμα του νερού, διατηρείται στο ελάχιστο και η ενεργειακή κατανάλωση.

Γιατί είναι πιο υγιεινός ο καθαρισμός με ατμό;

Ο καθαρισμός με ατμό προστατεύει εσένα και την οικογένειά σου. Αντίθετα με τα απορρυπαντικά, ο συμπυκνωμένος ατμός δεν αφήνει αλλεργιογόνα υπολείμματα στις επιφάνειες που καθαρίζονται με αυτόν. Αυτό είναι σημαντικό ειδικά για τα παιδιά, που έχουν την τάση να βάζουν αντικείμενα στο στόμα τους. Επίσης, χάρη στον ατμό δεν υπάρχει πια κίνδυνος ατυχημάτων λόγω χρήσης ακατάλληλων καθαριστικών, δερματικών ερεθισμών ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες δεν έχουν πια λόγο να ανησυχούν. Καθώς ο ατμός δεσμεύει τη σκόνη και δεν απελευθερώνει αλλεργιογόνα στην ατμόσφαιρα (όπως εκκρίσεις ακάρεων), η ποιότητα της ατμόσφαιρας βελτιώνεται σημαντικά. Τέλος, το καθάρισμα με ατμό είναι πιο ξεκούραστο αφού ο ατμός κάνει όλη τη σκληρή δουλειά.