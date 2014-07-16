Υγιεινη καθαριοτητα με ατμο
Οι ατμοκαθαριστές της Kärcher εξασφαλίζουν καθαριότητα σε ολόκληρο το νοικοκυριό και η οικογένειά σου μπορεί να είναι σίγουρη ότι όλα τα μικροσκοπικά σωματίδια καθαρίζονται σε βάθος, χωρίς την χρήση χημικών προϊόντων. Χάρη στην κορυφαία απόδοση καθαρισμού, ο ατμός αφαιρεί έως και 99,999%* τoν κορωνοϊό, καθώς και το 99,99%** όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων, εξασφαλίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης. Είτε στην κουζίνα, το μπάνιο, το πατώμα ή ακόμα και στο σιδέρωμα, η Kärcher πραγματικά προχωράει δυναμικά και προσφέρει κορυφαίες λύσεις καθαρισμού.
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Δυνατότητες εφαρμογής
Οι ατμοκαθαριστές μας έχουν διάφορες δυνατότητες εφαρμογής: εκτός από το καθάρισμα, επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο σιδέρωμα και την περιποίηση υφασμάτων. Εδώ μπορείς να ανακαλύψεις την ποικιλία εφαρμογών του ατμού και να εκπλαγείς από τις απεριόριστες δυνατότητες:
Καθάρισμα δαπέδων από πλακάκια
Για τον ενδιάμεσο καθαρισμό και τη φροντίδα μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποίησε ένα πανί που μπορείς να διπλώσεις και να τεντώσεις πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις το πανί μικροϊνών (ειδικό εξάρτημα) για εξαιρετικά σχολαστικό καθάρισμα.
Μετακίνησε το ακροφύσιο γρήγορα προς τα εμπρός και πίσω αφού πρώτα απελευθερώσεις ατμό. Δεν χρειάζεται να απελευθερώνεις ατμό συνεχώς. Για να καθαρίσεις εσοχές, δεν αρκεί να μετακινείς το ακροφύσιο στις σωστές γωνίες αλλά και διαγώνια προς τις εσοχές.
Αναρρόφηση:
Συνιστούμε να καθαρίσεις το δάπεδο με συσκευή αναρρόφησης πριν από τον καθαρισμό με ατμό. Χρησιμοποίησε σε δάπεδο από μελαμίνη μόνο αν είσαι βέβαιος ότι έχει στρωθεί και κολληθεί από επαγγελματίες.
Καθάρισμα δαπέδων από μελαμίνη
Με τη μισή ποσότητα ατμού, μπορείς να καθαρίσεις δάπεδα από μελαμίνη ή βερνικωμένο παρκέ (όχι περασμένα με λάδι ή κερί!). Ο όγκος του ατμού ρυθμίζεται στο πιστόλι ατμού. Χρησιμοποίησε δύο υφάσματα (= 4 στρώσεις), έτσι ώστε η επιφάνεια να έρχεται σε επαφή με όσο το δυνατόν λιγότερο ατμό. Μην εφαρμόζεις ατμό στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα για να μην βραχεί πολύ το δάπεδο. Τα υπολείμματα υγρασίας θα στεγνώσουν γρήγορα και δεν θα αφήσουν σημάδια.
Συμβουλή:
Συνιστούμε να καθαρίσεις το δάπεδο με συσκευή αναρρόφησης πριν από τον καθαρισμό με ατμό. Χρησιμοποίησε σε δάπεδο από μελαμίνη μόνο αν είσαι βέβαιος ότι έχει στρωθεί και κολληθεί από επαγγελματίες.
Καθαρισμός μπάνιων και τουαλετών
Λάμψη σε χρόνο μηδέν: για τον καθαρισμό πλακιδίων τοίχων, γυαλιών και καθρεφτών, ενώσεων, εσοχών, στενών κενών κλπ.
Υπολείμματα αλάτων και σαπουνιού
Ακόμα και τα επίμονα υπολείμματα αλάτων και σαπουνιού μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με το λειαντικό πανί (κιτ πανιών μικροϊνών για το μπάνιο).
Καθάρισμα ενώσεων
- Χρησιμοποίησε μόνο το ακροφύσιο λεπτομερειών για να μην γρατζουνίσεις τις επιχρωμιωμένες ή ανοξείδωτες ενώσεις. Κρατήσέ το κοντά στο αντικείμενο που θέλεις να καθαρίσεις και περίμενε μέχρι να διαλυθούν τα άλατα. Αν δεν κινείται ή αν είναι σε περίεργη θέση, μπορείς να συνδέσεις στο ακροφύσιο μια βούρτσα. Τρίψε την περιοχή εφαρμόζοντας ταυτόχρονα ατμό με πίεση. Καθαρισμός ενώσεων.
- Αν το λίπος έχει συσσωρευτεί για καιρό, η μόνη λύση είναι το επίμονο τρίψιμο και η άσκηση πίεσης. Ταυτόχρονα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείς ατμό.
- Σταδιακά το λίπος θα συσσωρευτεί στο πανί. Γι’ αυτό, πρέπει να το αλλάζεις τακτικά.
- Για ένα αποτέλεσμα χωρίς γραμμές, ολοκλήρωσε το γυάλισμα της καθαρής πια επιφάνειας με το κίτρινο πανί μικροϊνών.
- Ακόμα και η επίμονη βρωμιά που έχει ξεραθεί μπορεί να αφαιρεθεί αν χρησιμοποιήσεις ατμό απευθείας πάνω της και την τρίψεις με δύναμη.
- Αν το στρώμα υπολειμμάτων των αλάτων είναι παχύ, βρέξε το πρώτα με ξύδι ή χυμό λεμονιού και άφησέ το να μουλιάσει.
- Επιπλέον, ο τακτικός καθαρισμός με ατμό αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων στο μέλλον.
Καθαρισμός παραθύρων και καθρεφτών
- Πριν χρησιμοποιήσεις τον ατμοκαθαριστή, πραγματοποίησε καθαρισμό σε βάθος. Σκούπισε ολόκληρη την επιφάνεια με ένα πανί ατμού και το χειροκίνητο ακροφύσιο. Συμβουλή για το χειμώνα: ζέστανε τα πολύ κρύα παράθυρα από απόσταση 5 εκατοστών.
- Στη συνέχεια, εφάρμοσε ατμό στη γυάλινη επιφάνεια από πάνω προς τα κάτω με το ακροφύσιο λεπτομερειών.
- Ξύσε το συμπυκνωμένο νερό προς τα κάτω περνώντας πολλές φορές την επιφάνεια με τον τζαμοκαθαριστή. Για να μην δημιουργηθούν γραμμές, σκούπιζε τακτικά τον τζαμοκαθαριστή με ένα πανί.
- Δεν υπάρχει πρόβλημα αν στο παράθυρο μείνουν μερικές σταγόνες αφού χρησιμοποιήσεις τον τζαμοκαθαριστή. Μπορείς να τις καθαρίσεις εύκολα, χωρίς να αφήσεις γραμμές, με το πανί.
Καθάρισμα εσοχών στα πλακάκια
- Το ακροφύσιο λεπτομερειών χρησιμεύει για το στοχευμένο καθάρισμα των εσοχών στα πλακάκια. Αν χρειάζεται, μπορείς να συνδέσεις και μια στρογγυλή βούρτσα.
- Ακόμα και η επίμονη βρωμιά που έχει ξεραθεί μπορεί να αφαιρεθεί αν χρησιμοποιήσεις ατμό απευθείας πάνω της και την τρίψεις με δύναμη.
- Μετά τον καθαρισμό με ατμό, μπορείς να στεγνώσεις την επιφάνεια με ένα πανί. Σημείωση για τους αρμούς από σιλικόνη: χρησιμοποίησε τον ατμό για λίγη ώρα για να μην προκαλέσεις φθορά στο υλικό.
Αφαίρεση λιπαρών επικαθίσεων
- Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι υπέροχο αλλά μόνο όταν δεν έχουν σχηματιστεί λιπαρές επικαθίσεις. Μπορείς να επιτύχεις ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα με το απαλό βελούδινο κάλυμμα και το κίτρινο πανί μικροϊνών (ειδικά εξαρτήματα) που περιλαμβάνονται στο κιτ πανιών μικροϊνών για την κουζίνα.
- Αν το λίπος έχει συσσωρευτεί για καιρό, η μόνη λύση είναι το επίμονο τρίψιμο και η άσκηση πίεσης. Ταυτόχρονα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείς ατμό.
- Σταδιακά το λίπος θα συσσωρευτεί στο πανί. Γι’ αυτό, πρέπει να το αλλάζεις τακτικά.
- Για ένα αποτέλεσμα χωρίς γραμμές, ολοκλήρωσε το γυάλισμα της καθαρής πια επιφάνειας με το κίτρινο πανί μικροϊνών.
Καθάρισμα εστιών και φούρνων
- Οι γυάλινες κεραμικές εστίες αποτελούν πρόβλημα για πολλές μεθόδους καθαρισμού. Όχι όμως και για τους ατμοκαθαριστές. Ένα σπιράλ σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι προσαρμόζεται στη στρογγυλή βούρτσα. Θα τα βρεις σε οποιοδήποτε κατάστημα οικιακών ειδών.
- Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς μήπως γρατζουνίσεις τη γυάλινη εστία όταν χρησιμοποιείς ατμό. Κατά το καθάρισμα, ο ατμός σχηματίζει ένα είδος λιπαντικού στρώματος. Μπορείς να καθαρίσεις τις εσοχές και τις άκρες της εστίας με το ακροφύσιο λεπτομερειών και τη στρογγυλή βούρτσα (η στρογγυλή βούρτσα συνδέεται στο ακροφύσιο) χωρίς να χρησιμοποιείς το κάλυμμα.
Φρεσκάρισμα ρούχων
Ακόμα και το φρεσκάρισμα των ρούχων είναι παιχνιδάκι με το πρόσθετο ακροφύσιο υφασμάτων. Το ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης χνουδιών απομακρύνει τις τρίχες και τα χνούδια από τα ρούχα χωρίς κόπο. Τώρα μπορείς να εξαφανίσεις τις ζάρες από τις κουρτίνες και τα ρούχα χωρίς να βάλεις το ύφασμα στη σιδερώστρα. Μπορεί να απομακρύνει και τις οσμές. Ένα βάρος λιγότερο!
Ο ατμός είναι φυσικός και αποτελεσματικός
Απλός, βιολογικά καθαρός και φιλικός προς το περιβάλλον: το καθάρισμα με ατμό είναι ο πιο φυσικός τρόπος καθαρισμού και κατ’ επέκταση, η ιδανική εναλλακτική στις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού. Οι ατμοκαθαριστές μας έχουν διάφορες δυνατότητες εφαρμογής. Εκτός από το καθάρισμα, επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στο σιδέρωμα και την περιποίηση υφασμάτων. Χρησιμοποιώντας ατμό θα εξοικονομήσεις πολύτιμο χρόνο που μπορείς να αφιερώσεις σε κάτι άλλο. Η χρήση της δύναμης του ατμού για οικιακές εργασίες, μεγάλες ή μικρές, δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή.
Πώς διευκολύνει τη ζωή μας το καθάρισμα με ατμό.
Πολύ πριν ακόμα οι άνθρωποι σκεφτούν την έννοια της καθαριότητας, ο ατμός ανέβλυζε από το έδαφος από ηφαίστεια και θερμοπίδακες. Ωστόσο, μόλις το 1700 ήταν ώριμες οι συνθήκες για να αξιοποιήσουν οι άνθρωποι τη δύναμη του ατμού σε πρακτικές εφαρμογές. Ο καθαρισμός με ατμό είναι μια σύγχρονη εφαρμογή της δύναμης του ατμού.
Γιατί είναι φιλικός προς το περιβάλλον ο καθαρισμός με ατμό;
Είναι πολύ απλό. Γιατί ο ατμός δεν κάνει χρήση χημικών. Ο συνδυασμός της δύναμης του ατμού και της θερμοκρασίας αρκεί για να διασπάσει την επίμονη βρωμιά καθιστώντας περιττά τα χημικά προϊόντα καθαρισμού. Έτσι, προστατεύεται τόσο το νερό, η πηγή της ζωής, όσο και ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Ο καθαρισμός με ατμό δεν επιβαρύνει τη φύση και τους φυσικούς πόρους και από άλλες απόψεις. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πια λόγος απόρριψης συσκευασιών των χημικών προϊόντων καθαρισμού, γεγονός που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση επιπρόσθετων πόρων και ενέργειας.
Επιπλέον, το νερό είναι εξαιρετικά οικονομικό όταν χρησιμοποιείται στον καθαρισμό με τη μορφή ατμού: ένα λίτρο νερό βρύσης αρκεί για να παράξει 1.700 λίτρα ατμού! Η ποσότητα αυτή φτάνει για 20 λεπτά καθαρισμού με ατμό, αρκετά για να καθαριστεί ένα μικρό διαμέρισμα. Και καθώς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται μόνο για το ζέσταμα του νερού, διατηρείται στο ελάχιστο και η ενεργειακή κατανάλωση.
Γιατί είναι πιο υγιεινός ο καθαρισμός με ατμό;
Ο καθαρισμός με ατμό προστατεύει εσένα και την οικογένειά σου. Αντίθετα με τα απορρυπαντικά, ο συμπυκνωμένος ατμός δεν αφήνει αλλεργιογόνα υπολείμματα στις επιφάνειες που καθαρίζονται με αυτόν. Αυτό είναι σημαντικό ειδικά για τα παιδιά, που έχουν την τάση να βάζουν αντικείμενα στο στόμα τους. Επίσης, χάρη στον ατμό δεν υπάρχει πια κίνδυνος ατυχημάτων λόγω χρήσης ακατάλληλων καθαριστικών, δερματικών ερεθισμών ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.
Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες δεν έχουν πια λόγο να ανησυχούν. Καθώς ο ατμός δεσμεύει τη σκόνη και δεν απελευθερώνει αλλεργιογόνα στην ατμόσφαιρα (όπως εκκρίσεις ακάρεων), η ποιότητα της ατμόσφαιρας βελτιώνεται σημαντικά. Τέλος, το καθάρισμα με ατμό είναι πιο ξεκούραστο αφού ο ατμός κάνει όλη τη σκληρή δουλειά.
Ανακάλυψε τη δράση του νερού ως νέου καθαριστικού μέσου
Γιατί ο καθαρισμός με ατμό είναι τόσο αποτελεσματικός;
Το μυστικό του καθαρισμού με ατμό κρύβεται στο συνδυασμό της δύναμης του ατμού και της θερμοκρασίας. Όχι μόνο γίνεται πιο εύκολος ο καθαρισμός της βρωμιάς αλλά μπορείς να φτάσεις σε δυσπρόσιτα σημεία πολύ πιο εύκολα και να τα καθαρίσεις πιο σχολαστικά. Και χωρίς καθόλου χημικά! Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καθαριστική δύναμη του ατμού μπορεί να ενισχυθεί με μηχανικό καθαρισμό, π.χ. με μια βούρτσα ή ένα πανί. Επιπλέον, καθώς η παραγωγή ατμού αφαιρεί τα άλατα από το νερό, οι συσκευές μας δεν αφήνουν υπολείμματα αλάτων ή γραμμές.
Γιατί είναι όλα πιο εύκολα και πιο γρήγορα με τον ατμό;
Ατμός σημαίνει ταχύτητα. Ο ατμός μπορεί να διαλύσει σε δευτερόλεπτα ακόμα και την επίμονη βρωμιά και τα λίπη. Το χρονοβόρο τρίψιμο δεν χρειάζεται. Με τον ατμό γλιτώνεις χρόνο ακόμα κι όταν σιδερώνεις. Τα ρούχα δεν χρειάζονται επιπλέον υγρασία και οι ζάρες σιδερώνονται πολύ πιο γρήγορα.
Και το καλύτερο απ’ όλα, κι αυτό ισχύει για διάφορες εργασίες καθαρισμού, χρειάζεσαι μόνο μια συσκευή με την οποία μπορείτε να κάνεις τα πάντα: έναν ατμοκαθαριστή. Έτσι έχεις περισσότερο χρόνο για ό,τι έχει πραγματικά σημασία.
Πώς λειτουργεί ένας ατμοκαθαριστής;
Ο ατμοκαθαριστής λειτουργεί όπως μια χύτρα. Το νερό θερμαίνεται έως το σημείο βρασμού σε στεγανοποιημένο βραστήρα, ώστε να παραχθεί ατμός. Γι’ αυτό χρειάζονται από ένα έως έξι λεπτά ανά λίτρο νερού, ανάλογα με τη συσκευή.
Συμβουλή: Ο ατμός σχηματίζεται καλύτερα αν η δεξαμενή δεν είναι εντελώς γεμάτη. Διαφορετικά, υπάρχει πολλή υγρασία και βρέχεται διαλύεται πολύ γρήγορα. Όταν το νερό βράσει, ο ατμός εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ποσότητες μέσω του πιστολιού ατμού. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση του ατμού, τόσο πιο γρήγορα εκτοξεύεται ο ατμός και έχει μεγαλύτερη δύναμη για να διαλύσει τη βρωμιά. Είναι πολύ απλό. Συμβουλή: Η χρήση ζεστού νερού επιταχύνει τη διαδικασία ζεστάματος. Η πίεση στο βραστήρα φτάνει έως 4 bar, ανάλογα με τη συσκευή.
Χρήσιμες πληροφορίες:
Οι ατμοκαθαριστές της Kärcher πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ως προς την ασφάλεια. Αυτό έχει πιστοποιηθεί από την TÜV και διεθνή κέντρα δοκιμών. Φυσικά, όλα τα ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα είναι αδιάβροχα.
7 καλοί λόγοι για να καθαρίζεις με ατμό:
- Ο ατμός είναι φιλικός προς το περιβάλλον - δεν γίνεται χρήση χημικών καθαριστικών και η κατανάλωση νερού είναι χαμηλή.
- Με τον ατμό επιτυγχάνεται υγιεινό καθάρισμα, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Με τον ατμό το καθάρισμα είναι ξεκούραστο - ξέχνα το τρίψιμο και το γυάλισμα.
- Ο ατμός είναι πιο υγιεινός - δεν χρειάζονται χημικά προϊόντα καθαρισμού.
- Ο ατμός έχει πολλές ιδιότητες - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καθάρισμα κουζινών, μπάνιων, παραθύρων αλλά και για σιδέρωμα και σε υφάσματα.
- Με τον ατμό γλιτώνεις χρόνο - με τον ατμό το καθάρισμα είναι πιο γρήγορο.
- Με τον ατμό γλιτώνεις χρήματα – αφού δεν χρειάζονται χημικά προϊόντα καθαρισμού.