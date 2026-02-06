ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά – τα ρομπότ καθαρισμού παραθύρων της Kärcher τα αναλαμβάνουν όλα.



Αυτόματα, μέχρι τις άκρες σε δυσπρόσιτα σημεία, διατηρούν τα παράθυρά σου καθαρά και εξασφαλίζουν κάθε φορά ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το RCW 2 είναι εξαιρετικά γρήγορο με τους 2 περιστρεφόμενους δίσκους του και εξασφαλίζει καθαρά αποτελέσματα με τα λεπτά ακροφύσια υπερήχων. Το RCW 4 μπορεί επίσης να ανιχνεύσει τζάμια χωρίς πλαίσιο χάρη στην τεχνολογία αισθητήρων που διαθέτει. Ο αυτόνομος καθαρισμός παραθύρων εξασφαλίζεται από ένα πολύ μεγάλο πανί καθαρισμού που υγραίνεται συνεχώς από 6 ακροφύσια ψεκασμού.