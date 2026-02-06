ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά – τα ρομπότ καθαρισμού παραθύρων της Kärcher τα αναλαμβάνουν όλα.
Αυτόματα, μέχρι τις άκρες σε δυσπρόσιτα σημεία, διατηρούν τα παράθυρά σου καθαρά και εξασφαλίζουν κάθε φορά ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το RCW 2 είναι εξαιρετικά γρήγορο με τους 2 περιστρεφόμενους δίσκους του και εξασφαλίζει καθαρά αποτελέσματα με τα λεπτά ακροφύσια υπερήχων. Το RCW 4 μπορεί επίσης να ανιχνεύσει τζάμια χωρίς πλαίσιο χάρη στην τεχνολογία αισθητήρων που διαθέτει. Ο αυτόνομος καθαρισμός παραθύρων εξασφαλίζεται από ένα πολύ μεγάλο πανί καθαρισμού που υγραίνεται συνεχώς από 6 ακροφύσια ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ – ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΒΟΛΙΚΟΣ
Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος.
Γι' αυτό τα ρομπότ μας δεν λειτουργούν μόνο αυτόνομα, αλλά και γρήγορα. Με χρόνο καθαρισμού μόλις 2,5 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο (RCW 2: 3 λεπτά/m²), τα παράθυρα θα είναι καθαρά σε χρόνο μηδέν. Τα RCW χρησιμοποιούν συστηματικό σχεδιασμό διαδρομής για να καθαρίσουν ολόκληρη την επιφάνεια του παραθύρου.
Υγρός καθαρισμός με τεχνολογία λεπτών ακροφυσίων και υψηλής ποιότητας καθαριστικού Kärcher.
Το σύστημα ψεκασμού με υπερήχους εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του καθαριστικού σε όλη την επιφάνεια του παραθύρου. Χάρη στον εξαιρετικά λεπτό ψεκασμό, τα υπολείμματα νερού και οι αντιαισθητικές σταγόνες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτό βελτιστοποιεί την υγρασία στα πανάκια καθαρισμού, εξασφαλίζοντας ένα αποτέλεσμα χωρίς λεκέδες και με λάμψη.
Με το RCW 4, το πανί καθαρισμού υγραίνεται άμεσα και συνεχώς μέσω ενός ακριβούς συστήματος αντλίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασκορπισμός ψεκασμού ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Το ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό όχι μόνο εξασφαλίζει πεντακάθαρα παράθυρα, αλλά τα διατηρεί καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η βροχή τρέχει πιο γρήγορα, καθυστερώντας έτσι την κατακάθιση των ρύπων.
Ασφάλεια για το ρομπότ, τα παράθυρά σου και το περιβάλλον.
Η ισχυρή αναρρόφηση διατηρεί το ρομπότ σταθερά προσκολλημένο στο παράθυρο. Τα τζάμια με κλίση έως 45 μοίρες μπορούν να καθαριστούν αξιόπιστα. Ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή διακοπής λειτουργίας, μια ενσωματωμένη μπαταρία έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζει ότι το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων παραμένει στο παράθυρο για άλλα 40 λεπτά και δεν πέφτει ξαφνικά. Το συμπεριλαμβανόμενο σχοινί ασφαλείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εξωτερικές εφαρμογές σε ύψος. Μπορεί να συνδεθεί στο ρομπότ με ένα γάντζο και να στερεωθεί, για παράδειγμα, σε ένα εσωτερικό πόδι τραπεζιού ή σε κουρτινόξυλα, αποτρέποντας έτσι την πτώση του σε πεζοδρόμια ή δρόμους.
Η νέα λύση από τον πρωτοπόρο στον καθαρισμό ηλεκτρικών παραθύρων.
Ως ηγέτης στην αγορά του καθαρισμού παραθύρων, έχουμε ήδη αποδείξει την τεχνογνωσία μας με τα Kärcher Window Vacs και τα ειδικά σχεδιασμένα καθαριστικά μας για αποτελέσματα χωρίς λεκέδες. Με τα νέα ρομπότ καθαρισμού παραθύρων, κάνουμε το αποφασιστικό επόμενο βήμα. Με αυτόν τον καινοτόμο συνδυασμό προϊόντων, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για πεντακάθαρα παράθυρα και όλες τις λείες επιφάνειες και καλύπτουμε όλο το φάσμα του καθαρισμού. Δεν παρέχουμε μόνο προϊόντα, αλλά και όλη την τεχνογνωσία που χρειάζεται για άψογα αποτελέσματα.
RCW 4 – ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΑ
Το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 4 αντικαθιστά τον χειροκίνητο καθαρισμό μεγάλων και δυσπρόσιτων παραθύρων και εξασφαλίζει καθαρή θέα. Ακόμη και οι γυάλινες επιφάνειες χωρίς κουφώματα καθαρίζονται γρήγορα και αξιόπιστα χάρη στη συστηματική πλοήγηση με τέσσερις αισθητήρες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, το πανάκι από μικροΐνες υγραίνεται με καθαριστικό από έξι ακροφύσια ψεκασμού που λειτουργούν με αντλία. Αυτή η άμεση υγρασία αποτρέπει το σχηματισμό σταγονιδίων και την διασπορά τους από τον άνεμο.
Πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαφορά!
Πολυλειτουργικοί αισθητήρες:
Οι τέσσερις πολυλειτουργικοί αισθητήρες ανιχνεύουν όχι μόνο τα κουφώματα των παραθύρων και άλλα εμπόδια, αλλά και τις άκρες των γυάλινων επιφανειών χωρίς κουφώματα.
Ακροφύσια ψεκασμού:
Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, έξι ακροφύσια ψεκασμού υγραίνουν συνεχώς το πανί καθαρισμού με την κατάλληλη ποσότητα νερού.
Δεξαμενή απορρυπαντικού:
Το RCW 4 διαθέτει δεξαμενή 150 ml με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.
Πανί σκούπας από μικροΐνες
Το πανί σκούπας προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση ρύπων και υγρασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές και είναι εύκολο να τοποθετηθεί στη συσκευή χάρη στο σύστημα Velcro. Μετά τη χρήση, μπορεί να καθαριστεί υγιεινά και εύκολα στο πλυντήριο ρούχων.
Κουμπί ON/OFF και ένδειξη LED:
Διαισθητική και απλή λειτουργία. Το χρώμα της ένδειξης LED υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.
Σύστημα ασφαλείας:
Χάρη στην εφεδρική μπαταρία, το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων μπορεί να παραμείνει στο παράθυρο για 40 λεπτά ακόμη και χωρίς τροφοδοσία ρεύματος. Το σχοινί ασφαλείας μήκους 4 μέτρων συγκρατεί το ρομπότ στη θέση του σε περίπτωση πτώσης.
Φωνητική έξοδος:
Οι διάφορες λειτουργίες καθαρισμού και η κατάσταση της συσκευής κοινοποιούνται μέσω φωνητικής εξόδου.
Σχεδιασμός:
Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός με εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση.
Μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας:
Πλήρης ευελιξία ακόμη και για μεγάλα και δυσπρόσιτα παράθυρα χάρη στο καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 5 μέτρων.
Αντιολισθητική κίνηση
Η αντιολισθητική κίνηση εγγυάται σταθερή κίνηση χωρίς ολίσθηση.
Τουρμπίνα αναρρόφησης:
Με ισχύ αναρρόφησης 3.000 Pa, το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων συγκρατείται με ασφάλεια στο τζάμι.
RCW 2 – ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΑ
Εύκολος καθαρισμός παραθύρων και περισσότερος χρόνος για άλλα πράγματα: με το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων RCW 2, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δύο περιστρεφόμενοι δίσκοι και δύο ακροφύσια ψεκασμού με υψηλής ποιότητας απορρυπαντικό Kärcher εξασφαλίζουν καθαρά αποτελέσματα. Και γρήγορα: το RCW 2 χρειάζεται μόνο τρία λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο – καθαρά παράθυρα σε χρόνο μηδέν. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, το ρομπότ είναι επίσης ιδανικό για μικρότερα παράθυρα.
Πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαφορά!
Δύο αισθητήρες:
Οι δύο πλευρικοί αισθητήρες ανιχνεύουν αξιόπιστα τα κουφώματα των παραθύρων και άλλα εμπόδια, προσαρμόζοντας ανάλογα την πλοήγηση.
Ακροφύσια ψεκασμού:
Οι δύο πλευρικοί αισθητήρες ανιχνεύουν αξιόπιστα τα κουφώματα των παραθύρων και άλλα εμπόδια, προσαρμόζοντας ανάλογα την πλοήγηση.
Δεξαμενή απορρυπαντικού:
Το RCW 2 διαθέτει δεξαμενή 70 ml. Το άνοιγμα βρίσκεται κάτω από το πανί σκούπισμα.
Πανί μικροϊνών:
Το στρογγυλό πανί μικροϊνών προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση ρύπων και υγρασίας. Γλιστράει στο γυαλί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Μετά τη χρήση, μπορεί να καθαριστεί υγιεινά και εύκολα στο πλυντήριο ρούχων.
Κουμπί ON/OFF και κατάσταση LED:
Η συσκευή ξεχωρίζει λόγω του διαισθητικού χειρισμού της. Το χρώμα του LED υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.
Σύστημα ασφαλείας:
Διπλή προστασία: Η ενσωματωμένη μπαταρία έκτακτης ανάγκης διατηρεί το ρομπότ ασφαλώς προσκολλημένο στο παράθυρο για έως και 40 λεπτά, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επιπλέον, το σχοινί ασφαλείας μήκους 4 μέτρων προστατεύει από πτώσεις.
Φωνητική έξοδος:
Η φωνητική έξοδος επικοινωνεί τις διάφορες λειτουργίες καθαρισμού και την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.
Σχεδιασμός:
Εύκολος χειρισμός χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό και την εργονομική λαβή.
Μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας:
Χάρη στο καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 5 μέτρων, το RCW 2 μπορεί να φτάσει και σε μεγάλα και δυσπρόσιτα παράθυρα, προσφέροντας πλήρη ευελιξία.
Αντιολισθητικοί τροχοί:
Οι αντιολισθητικοί τροχοί προσφέρουν βέλτιστη πρόσφυση, επιτρέποντας ακριβή οδήγηση.
Τουρμπίνα αναρρόφησης:
Με ισχύ αναρρόφησης 3.300 Pa, το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων παραμένει σταθερά κολλημένο στο τζάμι.
ΠΕΝΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Γρήγορος καθαρισμός
Η λειτουργία γρήγορου καθαρισμού είναι κατάλληλη για ελαφρώς λερωμένα παράθυρα και για τακτικό καθαρισμό.
Εντατικός καθαρισμός
Τα παράθυρα καθαρίζονται ιδιαίτερα σχολαστικά με τη λειτουργία εντατικού καθαρισμού. Σε αυτή τη λειτουργία, το ρομπότ περνάει δύο φορές πάνω από το παράθυρο, στη συνέχεια το γυαλίζει σε ξηρή λειτουργία και τέλος κάνει ένα πλήρες πέρασμα κατά μήκος των άκρων.
Καθαρισμός σημείων
Ο καθαρισμός σημείων είναι ιδανικός για εντατικό καθαρισμό μιας μικρής περιοχής. Το ρομπότ σκουπίζει μπρος-πίσω με σύντομες κινήσεις, αφαιρώντας ακόμη και επίμονους λεκέδες.
Γυάλισμα
Για τέλειο φινίρισμα, το ρομπότ σκουπίζει το παράθυρο χωρίς να προσθέτει επιπλέον απορρυπαντικό, αφαιρώντας έτσι τυχόν υπολείμματα.
Λειτουργία χειροκίνητης
Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σας επιτρέπει όχι μόνο να χειρίζεστε χειροκίνητα το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και να το ανακτάτε εύκολα από παράθυρα και δυσπρόσιτες περιοχές ανά πάσα στιγμή.