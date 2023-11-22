ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ!
Η εύρεση της καλύτερης λύσης για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για κάθε επιχείρηση.
Στην Kärcher έχουμε προσαρμόσει με ακρίβεια την εκτενή σειρά προϊόντων μας στις απαιτήσεις κάθε επαγγελματία, μειώνοντας το χρόνο, το κόστος και την κατανάλωση πόρων, χωρίς να μειώνεται η απόδοση.
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΓΡΙΠΗ TΩΝ ΠΤΗΝΩΝ & ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ HDS.
Η Kärcher προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις (μηχανήματα, εξαρτήματα, χημικά καθαριστικά, απολυμαντικά, αλλά και τεχνογνωσία) για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων της Αγροτικής Οικονομίας, αλλά και του εξοπλισμού τους, ώστε να πληρούνται όλα τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και να αποφεύγεται η εξάπλωση επιδημικών λοιμών και ασθενειών.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ; ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Σήμερα η ασφάλεια και η υγιεινή είναι προτεραιότητα, ιδιαίτερα στους κλάδους της υγείας, της άθλησης και των τροφίμων. Ένας απλός καθαρισμός των δαπέδων δεν είναι αρκετός για να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον. Με την απλή προσθήκη πιστοποιημένου απολυμαντικού Kärcher, μια μηχανή δαπέδου της Kärcher προσφέρει πιστοποιημένο Covid-free αποτέλεσμα γιατί όχι μόνο καθαρίζει, αλλά και απολυμαίνει κάνοντας έτσι τον απόλυτο καθαρισμό και την απολύμανση μια εύκολη «2 σε 1» υπόθεση.
AΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ!
Εξασφάλισε βαθύ καθαρισμό (αφαίρεση ρύπων & αλάτων) με τους επαγγελματικούς ατμοκαθαριστές της Kärcher χωρίς τη χρήση χημικών, αλλά και απολύμανση, εξουδετερώνοντας το 99,999% των ιών και βακτηρίων. Οι ατμοκαθαριστές είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο εργαστήριο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμη και του Covid-19.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ KÄRCHER
Μία ευρεία γκάμα επαγγελματικών προϊόντων της Kärcher επιτυγχάνουν αποδεδειγμένα απολύμανση έναντι ιών, γεγονός που αποδεικνύεται και από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ. HΡΘΕ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ & ΥΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
Με το νέο φορητό ψεκαστικό χειρός ES 7/1 Bp και με τη χρήση του απολυμαντικού RM 735, πετυχαίνεις απολύμανση μέσα σε μόλις 5 λεπτά.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ KÄRCHER
Και τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά-καθαριστικά της Kärcher είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητα εργαστήρια ως προς τη δράση και την αποτελεσματικότητά τους.
ΕΠΕΙΔΗ H ΥΓΙΕΙΝΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ KÄRCHER
Εξασφάλισε καθαρό αέρα σε χώρους εως 100 τ.μ., χάρη στους καθαριστές αέρα AF της Kärcher οι οποίοι όχι μόνο φιλτράρουν οσμές, ιούς, βακτήρια και αλλεργιογόνα, αλλά και έως 99.9% των αερόβιων μικροβίων και ιών, όπως ο SARS-cov-2.
ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ KÄRCHER
Πιστοποιητικά ατμοκαθαριστών
Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher παράγουν ατμό, ο οποιος εξέρχεται από το ακροφύσιο σε θερμοκρασία 100οC και μεγαλύτερη υπό υψηλή πίεση. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και οι εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι επαφής αρκούν για να εξουδετερώοσυν αποτελεσματικά ή να αδρανοποιήσουν τα βακτήρια και τους ιούς.
Επικυρωμένο από το LABOR ENDERS
Prof. Dr. med Gizela Enders & Kollegen, MYZ Medizinische Diagnostik
Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο κατάφρερε να αποδειξει ότι, με αργή ταχύτητα διέλευσης 30 cm/sec, τα βακτήρια και οι ιοί (μεταξύ αυτών κα οι εγκαψιδιωμένοι ιοί, όπως ο κορωνοϊός, οι αδενοιοί, οι ροτοϊοί και οι νοροϊοί) απολυμαίνονται και συγκεκριμένα τα βακτήρια κατά 99.999%, ενώ οι ιοί κατά 99.99%.
Πιστοποιητικά πλυστικών ζεστού νερού
Ανεξάρτητο εργαστήριο επιβεβαιώνει: ακόμη και στους 65oC και με χρόνο επαφής μικρότερο του ενός λεπτού, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher απομακρύνουν αποτελεσματικά τους εγκαψιδιωμένους ιούς, όπως τον κορωνοϊό από τις μολυσμένες επιφάνειες. Από τους 75οC και οι μη εγκαψιδιωμένοι ιοί (αδενοϊοί, ροτοϊοί, νοροϊοί) μειώνονται και αδρανοποιούνται αποτελεσματικά.
Θερμική απολύμανση με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση!
Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher, καθώς και τα αντίστοιχα εξαρτήματα, υποβάλλονται σε δοκιμές από ανεξάρτητο εργαστήριο όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους ως προς την απολύμανση επιφανειών και όπως αποδεικνύουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, απομακρύνουν αποτελεσματικά τα βακτήρια* και τους ιούς**. Συνεπώς, είναι ιδανικά για απολύμανση ρουτίνας, όπως η απολύμανση δαπέδων αλλά και πάγκων και επιφανειών εργασίας σε κουζίνες, τουαλέτες και οποιαδήποτε σκληρή επιφάνεια.
Πώς λειτουργεί η απολύμανση με ατμό;
Η αποτελεσματικότητα της θερμικής απολύμανσης με ατμό βασίζεται σε μια απλή αρχή. Παρότι οι ιοί, τα βακτήρια, οι ζυμομύκητες και οι άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν χωρίς δυσκολία για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω σε επιφάνειες από μέταλλο, πέτρα, ξύλο, κεραμικό, πλαστικό ή χαρτί και μπορούν να παραμείνουν μολυσματικά, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες.
Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher παράγουν ατμό, ο οποίος εξέρχεται από το ακροφύσιο σε θερμοκρασία 100 °C και μεγαλύτερη υπό υψηλή πίεση. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και οι εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι επαφής αρκούν για να εξουδετερώσουν αποτελεσματικά ή να αδρανοποιήσουν τα βακτήρια και τους ιούς. Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο κατάφερε να αποδείξει ότι, με αργή ταχύτητα διέλευσης 30 cm ανά δευτερόλεπτο, τα βακτήρια και οι ιοί απολυμαίνονται, και συγκεκριμένα, τα βακτήρια κατά 99,999%* ενώ οι ιοί κατά 99,99%**.
Συνεπώς, η θερμική απολύμανση με ατμό αποδεικνύεται μια αξιόπιστη και εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδο αδρανοποίησης ή εξουδετέρωσης των μικροοργανισμών χωρίς τη βοήθεια χημικών απολυμαντικών. Επίσης, ο ζεστός ατμός μπορεί να διεισδύσει εύκολα σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως οι εσοχές ή οι αρμοί, και να τα καθαρίσει σχολαστικά. Μόνο οι στερεοί ρύποι θα πρέπει να απομακρύνονται προηγουμένως, καθώς τα μικρόβια μπορεί να κρύβονται κάτω από αυτούς.
Πλεονεκτήματα της απολύμανσης με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση
- Εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον καθώς δεν χρησιμοποιούνται καθόλου χημικά πρόσθετα
- Κανένα υπόλειμμα (προϊόντος) στις επιφάνειες που απολυμάνθηκαν
- Χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα
- Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα, αν χρησιμοποιείς ατμοκαθαριστή με αναρρόφηση
- Αποτρέπει την ανάπτυξη ανοχής από τους παθογόνους οργανισμούς
- Αποτελεσματική ενάντια στα βακτήρια*, τους εγκαψιδιωμένους ιούς και τους αδενοϊούς, τους ροτοϊούς και τους νοροϊούς (περιορισμένη ιοκτόνος δράση PLUS σύμφωνα με το RKI)** στις σκληρές επιφάνειες, πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615:2015-06
Πεδία εφαρμογής της απολύμανσης με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση
Η θερμική απολύμανση με ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση δεν είναι μόνο εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά και θα σε εντυπωσιάσει με την πανεύκολη εφαρμογή της. Καθώς για την απολύμανση με ατμό απαιτείται μόνο νερό και όχι χημικά πρόσθετα, αυτό το είδος απολύμανσης ρουτίνας ενδείκνυται για οποιονδήποτε χώρο εστιάζει στα τρόφιμα, όπως
- στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων και τη βιομηχανία τροφίμων
- στον κλάδο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, σε κυλικεία και βιομηχανικές κουζίνες
- σε σούπερ μάρκετ για τους καταψύκτες, τους πάγκους ή τα ράφια των καταστημάτων ντελικατέσεν
Η απολύμανση χωρίς χημικά ενδείκνυται επίσης για μικρότερες έως μεσαίου μεγέθους επιφάνειες σε κουζίνες, εγκαταστάσεις υγιεινής και αποδυτήρια, όπως
- σε νοσοκομεία, γηροκομεία και οίκους ευγηρίας, ιατρεία, σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς
- σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στον τομέα της ευεξίας
Είναι επίσης δυνατή η απολύμανση των πλαστικών μερών για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων.
Ατμοκαθαριστές και ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση για επαγγελματική χρήση
Η Kärcher προσφέρει μια ευρεία γκάμα ατμοκαθαριστήρων και ατμοκαθαριστών με αναρρόφηση για επαγγελματική χρήση σε μια τεράστια ποικιλία κατηγοριών απόδοσης και εκδόσεων. Χάρη στην ολοκληρωμένη γκάμα εξαρτημάτων μας, οι συσκευές μας χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλα τα σκληρά δάπεδα και τις επιφάνειες με γυαλί και πλακάκια.
* Σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615, επιφάνεια PVC, συσκευή δοκιμής SG 4/4, SGV 6/5 και SGV 8/5, μικρόβιο δοκιμής: Enterococcus hirae ATCC 10541.
** Σύμφωνα με το πρότυπο EN 16615, επιφάνεια PVC, συσκευή δοκιμής SG 4/4 και SGV 6/5 (SGV 8/5 συμπερασματικά κατ’ αναλογία), μικρόβιο δοκιμής: MVA, νοροϊός από ποντικούς, αδενοϊός (εκτός από την ηπατίτιδα Β), υπό χαμηλό οργανικό φορτίο.
Θερμική απολύμανση με ζεστό νερό με υψηλή πίεση
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher επιτυγχάνουν εύκολα θερμοκρασίες νερού τουλάχιστον 65 °C που απαιτούνται για τη μείωση, την αδρανοποίηση και την πλήρη απομάκρυνση των ιών, των βακτηρίων και των μικροβίων. Ακόμη και με χρόνους επαφής μικρότερους από ένα λεπτό με ζεστό νερό, οι μολυσμένες επιφάνειες απολυμαίνονται αποδεδειγμένα, όπως παρουσιάζεται και στα αντίστοιχα πιστοποιητικά– χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα. Συνεπώς, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού ενδείκνυνται για απολύμανση σε εξωτερικούς χώρους και σε μεγάλες επιφάνειες.
Πώς λειτουργεί η θερμική απολύμανση με ζεστό νερό με υψηλή πίεση;
Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο* επιβεβαιώνει: ακόμη και στους 65 °C και με χρόνο επαφής μικρότερο του ενός λεπτού, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher απομακρύνουν αποτελεσματικά τους εγκαψιδιωμένους ιούς, όπως τον κορονοϊό από τις μολυσμένες επιφάνειες, από τους 75 °C, και οι μη εγκαψιδιωμένοι ιοί μειώνονται και αδρανοποιούνται αποτελεσματικά.
Ειδικότερα, οι κάνες ψεκασμού της Kärcher, οι οποίες αναπτύχθηκαν αρχικά για τον έλεγχο των ζιζανίων, όπως οι κάνες ψεκασμού WR 10, WR 20, WR 50 και WR 100, είναι κατάλληλες για τη διανομή του ζεστού νερού. Καθώς οι κάνες αυτές επιτρέπουν εφαρμογές χωρίς πίεση, είναι δυνατή η εύκολη απολύμανση χωρίς πιτσίλισμα σε μεγάλες επιφάνειες και εξωτερικούς χώρους.
Για αυτόν τον σκοπό, αρκεί να συνδέσεις την κάνη και το κατάλληλο ακροφύσιο στο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης και να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή ώστε το νερό να εξέρχεται από την έξοδο του λέβητα σε θερμοκρασία περίπου 90–98 °C.
Τέλος, θα πρέπει να απολυμάνεις την επιφάνεια που επιθυμείς με αργές κινήσεις.
*Αποτελεσματική ενάντια στους εγκαψιδιωμένους ιούς, τους αδενοϊούς, τους ροτοϊούς και τους νοροϊούς (περιορισμένη ιοκτόνος δράση PLUS σύμφωνα με το RKI).
Πλεονεκτήματα της θερμικής απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
- Επιταχύνει τον καθαρισμό έως και κατά 40% σε σύγκριση με τη χρήση κρύου νερού με επιπλέον μειωτική δράση κατά των μικροβίων
- Χωρίς καθόλου χημικά πρόσθετα και συνεπώς, ιδανική για την απολύμανση των εξωτερικών χώρων
- Χωρίς κατάλοιπα των απολυμαντικών στις επιφάνειες που καθαρίστηκαν
- Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα
- Αποτρέπει την ανάπτυξη ανοχής από τους παθογόνους οργανισμούς
- Σύντομοι χρόνοι στεγνώματος
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική ακόμη και στους λευκωματώδεις ρύπους
Πεδία εφαρμογής της θερμικής απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
Στις περιπτώσεις όπου η χρήση χημικών προϊόντων καθαρισμού και απολυμαντικών δεν είναι επιθυμητή ή απαγορεύεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα μέτρα απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher αποτελούν μια αξιόπιστη εναλλακτική. Πιθανά πεδία εφαρμογής σε μεγάλες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι, για παράδειγμα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι στάσεις, οι παιδικές χαρές και τα παγκάκια στα πάρκα, τα στάδια και οι πισίνες, ή στον κλάδο του εμπορίου και των ξενοδοχείων, σε κάμπινγκ και σε κρουαζιερόπλοια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού για επαγγελματική χρήση
Η Kärcher προσφέρει μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού για επαγγελματική χρήση σε μια τεράστια ποικιλία κατηγοριών απόδοσης και εκδόσεων.
Τα μεμονωμένα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher μπορούν να θερμάνουν το νερό στους 155 °C, όταν η θερμοκρασία των 80 °C επαρκεί για απολύμανση με ζεστό νερό. Τα παρακάτω μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού έχουν λάβει την ασημένια σφραγίδα για «Ελεγμένη ποιότητα υγιεινής»:
- Οι συσκευές της κατηγορίας HDS compact, της κατηγορίας HDS middle, της κατηγορίας HDS super, τα HDS trailer και τα μοντέλα
- HDS 1000 DE/BE και HDS 8/20 De
Χειρωνακτική απολύμανση
Τα εξαιρετικά αποτελεσματικά απολυμαντικά καθαριστικά και απολυμαντικά της Kärcher, τα οποία έχουν επαληθευτεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14476 μεταξύ άλλων και έχουν ένα ευρύ φάσμα απολυμαντικής δράσης, είναι ιδανικά για απολύμανση με σκούπισμα. Όταν συνδυαστούν με την ευρεία Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γκάμα πανετών μίας ή πολλαπλών χρήσεων για επιφάνειες και δάπεδα και συστήματα σφουγγαρίσματος. Είναι επίσης κατάλληλα για καθαρισμό με προεμβαπτισμένες πανέτες.
Πώς λειτουργεί η χειρωνακτική χημική απολύμανση;
Καθαρισμός, καθαρισμός με ειδικά απολυμαντικά, απολύμανση: μπορεί να ακούγονται παρόμοια, αλλά στην πράξη περιγράφουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Ενώ ο χειρωνακτικός καθαρισμός με χημικά προϊόντα καθαρισμού εστιάζει στην αντικειμενική καθαριότητα, ο καθαρισμός με απολυμαντικά και η απολύμανση ρουτίνας προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Εφαρμόζονται ως προληπτικό μέτρο, μειώνοντας τα μικρόβια και τους μικροοργανισμούς σε επιφάνειες που έρχονται σε τακτική επαφή με το δέρμα με πολλούς ανθρώπους. Τέτοιες επιφάνειες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα πόμολα, τους χειρολισθήρες, τα λειτουργικά στοιχεία, όπως συσκευές ανάγνωσης καρτών, οθόνες αφής κ.λπ. Μέσω τακτικών, επίσημα εξουσιοδοτημένων, στοχευμένων μέτρων απολύμανσης, οι ιοί, τα βακτήρια, οι σπόροι και οι ζυμομύκητες μπορούν να καταστραφούν ή να αδρανοποιηθούν σχεδόν πλήρως, και να διασφαλιστεί ότι οι επιφάνειες δεν είναι πλέον μολυσματικές. Η στοχευμένη απολύμανση με τη χρήση απολυμαντικών συνιστάται σε τομείς με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως, για παράδειγμα, σε δωμάτια και θαλάμους νοσοκομείων, καθώς και κάθε φορά που εμφανίζονται μεταδοτικές ασθένειες, κατόπιν εντολής των κυβερνητικών φορέων, στις πισίνες και στη βιομηχανία τροφίμων.
Η αξιόπιστη απολύμανση απαιτεί ακριβή δοσολογία του απολυμαντικού σε κρύο νερό και επαρκή διαβροχή της προηγουμένως στεγνής επιφάνειας με πανί καθαρισμού. Επίσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί ο καθορισμένος χρόνος επαφής και η κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 20 °C. Όσο στεγνώνει η προς απολύμανση επιφάνεια, δεν πρέπει να την αγγίξεις ή να τη σκουπίσεις προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος επαναμόλυνσης. Μόνο στους κλάδους επεξεργασίας τροφίμων, όπως οι κουζίνες εστιατορίων και κυλικείων, πρέπει η επιφάνεια να ξεπλυθεί στη συνέχεια με πόσιμο νερό.
Οφέλη της χειρωνακτικής χημικής απολύμανσης
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες, τις ανάγλυφες επιφάνειες, τις εγκοπές και τις εσοχές
- Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Γρήγορη και εύκολη απολύμανση επιφανειών ζωτικής σημασίας
- Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Τα απολυμαντικά καθαριστικά εξοικονομούν χρόνο, επιτρέποντας στους χρήστες να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν σε ένα μόνο βήμα
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher έχουν ευρεία απολυμαντική δράση κατά των βακτηρίων (π.χ. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Listeria), των ζυμομυκήτων (π.χ. Candida albicans) και των εγκαψιδιωμένων ιών (π.χ. κορονοϊός, ηπατίτιδα B, HIV, H5N1, H1N1, Έμπολα)
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher υποβάλλονται σε δοκιμή και πιστοποιούνται σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής της χειρωνακτικής χημικής απολύμανσης
Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher έχουν εγκριθεί για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Αυτοί περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κυλικεία, καταστήματα, σχολεία, δημόσιες αρχές, γραφεία και γυμναστήρια και, το πιο σημαντικό, ολόκληρο τον ιατρικό τομέα. Η χειρωνακτική χημική απολύμανση είναι μια ιδανική μέθοδος για όλους τους τύπους επιφανειών σε τουαλέτες, για ράφια προϊόντων και πάγκους ντελικατέσεν στα σούπερ μάρκετ και για ψυκτικές αποθήκες. Αυτή η γρήγορη και απλή μέθοδος ενδείκνυται για την απολύμανση αντικειμένων και επιφανειών που αγγίζουμε συχνά, όπως πόμολα, χειρολισθήρες και εξοπλισμό γυμναστικής. Χρησιμοποιείται επίσης για τη στοχευμένη απολύμανση επιφανειών και δαπέδων σε χώρους νοσοκομείων που χρησιμοποιούνται από ασθενείς.
Επαγγελματικά απολυμαντικά, χημικά απολύμανσης και εξοπλισμός χειροκίνητου καθαρισμού
Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι ένας αξιόπιστος και απλός τρόπος για να καθαρίσετε τις επιφάνειες από βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες εξοικονομώντας χρόνο. Σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γκάμα εξοπλισμού καθαρισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων υγειονομικού καθαρισμού. Επιπλέον, προσφέρουμε σε όλους τους χρήστες εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
Χημική απολύμανση με μονάδες ψεκασμού
Οι χειροκίνητες ή μηχανικές μονάδες ψεκασμού της Kärcher χρησιμοποιούνται για την απολύμανση σε οποιαδήποτε περίπτωση η απολύμανση με σκούπισμα είναι δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη, όπως δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. εσοχές), καθώς και μεγάλες επιφάνειες. Οι μηχανικές μονάδες ψεκασμού μας λειτουργούν με μπαταρία, είναι ασύρματες, ευέλικτες και εξαιρετικά αθόρυβες κατά τη λειτουργία τους.
Πώς λειτουργεί η απολύμανση με ψεκασμό;
Η απολύμανση με ηλεκτρική μονάδα ψεκασμού ή χειροκίνητο ψεκαστήρα με ηλεκτροστατική λειτουργία περιλαμβάνει τον ψεκασμό μιας ολόκληρης επιφάνειας, η οποία έχει προηγουμένως καθαριστεί με απολυμαντικό προϊόν. Οι ηλεκτρικές μονάδες ψεκασμού διασφαλίζουν ότι το απολυμαντικό προϊόν εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Στα ηλεκτροστατικά συστήματα ψεκασμού, το απολυμαντικό προϊόν φορτίζεται επίσης ηλεκτροστατικά διασφαλίζοντας ότι θα φτάσει στα σημεία όπου τα συνηθισμένα συστήματα ψεκασμού μπορεί να μην φτάσουν, όπως το πίσω μέρος των λαβών, των επίπλων και των εξαρτημάτων. Το απολυμαντικό στεγνώνει εντός του καθορισμένου χρόνου επαφής. Προκειμένου να αποφευχθεί η επαναμόλυνση, δεν πρέπει να αγγίζεις ή να πατάς την επιφάνεια όσο στεγνώνει.
Οφέλη της απολύμανσης με μονάδα ψεκασμού
- Ξεκούραστη εφαρμογή, χωρίς επαφή, των απολυμαντικών σε επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό και δυσπρόσιτα σημεία
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες, τις ανάγλυφες δομές, τις εγκοπές και τις εσοχές
- Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Γρήγορη και εκτεταμένη απολύμανση επιφανειών ζωτικής σημασίας
- Απλή εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher έχουν ευρύ φάσμα απολυμαντικής δράσης ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής της απολύμανσης με ψεκασμό
Οι χειροκίνητες ή μηχανικές μονάδες ψεκασμού της Kärcher για απολύμανση είναι κατάλληλες για χρήση σε οποιαδήποτε περίπτωση οι συμβατικές μέθοδοι απολύμανσης δεν επαρκούν. Με τη χρήση μονάδων ψεκασμού, το απολυμαντικό προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί ξεκούραστα σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως εσοχές και αρμούς, καθώς και ανάγλυφες επιφάνειες γενικά. Επίσης καθίσταται δυνατή η απολύμανση μεγάλων επιφανειών με ελάχιστη προσπάθεια. Συνεπώς, οι μονάδες ψεκασμού προσφέρουν σημαντικά οφέλη όταν χρησιμοποιούνται σε χώρους υψηλού κινδύνου σε νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία και χειρουργεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και κυλικεία, καθώς και τουαλέτες και αποδυτήρια σε κτίρια γραφείων, σχολεία, καταστήματα, γυμναστήρια (συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού εξοπλισμού) ή σε εγκαταστάσεις μεταφορών.
Απολυμαντικά και μονάδες ψεκασμού για επαγγελματική χρήση
Οι απολυμαντικές μονάδες ψεκασμού της Kärcher είναι εργονομικά σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζουν άνετο χειρισμό και αποτελεσματική λειτουργία. Σε συνδυασμό με το απολυμαντικό μας RM 735, παρέχουν ένα εύχρηστο, εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα για την εξουδετέρωση των ιών, των βακτηρίων, των ζυμομυκήτων και των σπόρων.
Απολύμανση με μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης
Για μεγάλες επιφάνειες περίπου 500 m² ή μεγαλύτερες, συνιστούμε η χειρωνακτική απολύμανση με σκούπισμα να συμπληρώνεται με τη χρήση ενός ισχυρού μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης. Το Spray Sanitation Kit και η ενσωματωμένη κάνη ψεκασμού καθιστούν δυνατή την απολύμανση των αντικειμένων που καθαρίζουν δύσκολα, όπως οι κάδοι απορριμμάτων, οι πίνακες ανακοινώσεων, οι περιστρεφόμενες πόρτες, τα ρολά και άλλα.
Πώς λειτουργεί η απολύμανση με τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης και το Spray Sanitation Kit;
Σε τομείς με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής ή όπου απαιτείται κάποια μέθοδος στοχευμένης απολύμανσης παράλληλα με την απολύμανση ρουτίνας, η απολύμανση των δαπέδων είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος για τον περιορισμό της εξάπλωσης των μικροβίων. Η απολύμανση των δαπέδων με μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις συμβατικές μεθόδους απολύμανσης με σκούπισμα ή σφουγγάρισμα.
Κατά την απολύμανση του δαπέδου με μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης, η Kärcher συνιστά ανεπιφύλακτα η εν λόγω επιφάνεια να καθαρίζεται και να αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν απολυμανθεί. Η δεξαμενή καθαρού νερού του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης πρέπει επίσης να ξεπλυθεί πριν γεμίσει με έτοιμο προς χρήση και με ακρίβεια δοσολογημένο απολυμαντικό προϊόν. Όταν περνάς το μηχάνημα πάνω από το δάπεδο, πρέπει να προσέχεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η λειτουργία αναρρόφησης του μηχανήματος πλύσης-στέγνωσης είναι απενεργοποιημένη, ότι όλο το πάτωμα έχει βραχεί με απολυμαντικό προϊόν και ότι κανείς δεν θα πατήσει πάνω του μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
Το Spray Sanitation Kit με ενσωματωμένη κάνη ψεκασμού προσφέρει την επιλογή της στοχευμένης απολύμανσης αδιάβροχων τοίχων, επίπλων και σημείων επαφής ζωτικής σημασίας. Η ράβδος ψεκασμού διευκολύνει την εφαρμογή του απολυμαντικού προϊόντος και διασφαλίζει ότι το δάπεδο καλύπτεται πλήρως σε ολόκληρο το εμβαδό του. Το Spray Sanitation Kit διατίθεται για τις εποχούμενες μηχανές περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή B 150 R και B 200 R της Kärcher. Αρκεί μία κίνηση με το ένα χέρι για εναλλαγή μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος μέσω της ράβδου ψεκασμού ή του ακροφυσίου χειρός.
Οφέλη της απολύμανσης με μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης και το Spray Sanitation Kit
- Γρήγορη και εκτεταμένη απολύμανση επιφανειών ζωτικής σημασίας και δαπέδων (έως 16.700 m² ανάλογα με το επίπεδο πλήρωσης της δεξαμενής)
- Εφαρμογή χωρίς επαφή σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως εσοχές, αρμοί ή ρωγμές
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες και τις ανάγλυφες επιφάνειες, τις εγκοπές και τις εσοχές
- Πολύ αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Απλή και ξεκούραστη εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι αποτελεσματικά ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με Spray Sanitation Kit
Τα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με το Spray Sanitation Kit της Kärcher έχουν σχεδιαστεί για τη στοχευμένη απολύμανση μεγάλων επιφανειών, όπως χώροι εισόδου και αθλητικές αίθουσες, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις παραγωγής, κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, σταθμοί τρένων, νοσοκομεία ή σχολεία.
Απολύμανση με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher μπορούν να εφαρμόσουν τα απολυμαντικά με τη μορφή αφρού για στοχευμένη και αξιόπιστη απολύμανση όλων των επιφανειών, ακόμη και των κατακόρυφων, σε τουαλέτες, πισίνες, επαγγελματικές κουζίνες, ψυκτικές αποθήκες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων.
Πώς λειτουργεί η χημική απολύμανση με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης;
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως μια κάνη με φιάλη αφρού, παρέχουν απολυμαντικά και απολυμαντικά καθαριστικά με τη μορφή αφρού. Ο αφρός εγγυάται μεγάλους χρόνους επαφής λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων προσκόλλησης που έχει, με αποτέλεσμα να αποτελεί την ιδανική μέθοδο εφαρμογής απολυμαντικού σε κατακόρυφες επιφάνειες και μεμονωμένα αντικείμενα. Επιπλέον, ο αφρός επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει τον βαθμό της διαβροχής της επιφάνειας που απολυμαίνεται απλώς με οπτικό έλεγχο. Το με ακρίβεια δοσολογημένο απολυμαντικό προϊόν (που έχει αναμειχθεί με κρύο νερό) εφαρμόζεται πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή πίεση.
Καθώς ο απολυμαντικός αφρός εφαρμόζεται εκτεταμένα από μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, συνιστάται η επιφάνεια να ξεπλένεται μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος επαφής. Σε σημεία που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, απαιτείται ξέπλυμα με πόσιμο νερό σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η συμβουλή μας: το ξέπλυμα με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού της Kärcher εξασφαλίζει ταχύτερο χρόνο στεγνώματος.
Για την απολύμανση ρουτίνας σε λιγότερο ζωτικής σημασίας ή ελαφρώς λερωμένες περιοχές, συνιστάται η χρήση του απολυμαντικού καθαριστικού της Kärcher RM 732. Με αυτόν τον τρόπο, η επιφάνεια δεν χρειάζεται να καθαριστεί προηγουμένως και εξοικονομείται χρόνος χάρη στον καθαρισμό και την απολύμανση σε ένα μόνο βήμα. Ωστόσο, για στοχευμένη απολύμανση με καθαριστικό απολυμαντικό, όπως το RM 735 της Kärcher, είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν προηγουμένως όλοι οι ορατοί ρύποι. Ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής και το πόσο λερωμένη είναι, αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ουδέτερων, όξινων ή αλκαλικών καθαριστικών της Kärcher, τα οποία εφαρμόζονται με το σετ αφρού Inno ή την κάνη με φιάλη αφρού. Στη συνέχεια, η επιφάνεια πρέπει να ξεπλυθεί σχολαστικά και να στεγνώσει εντελώς πριν απολυμανθεί.
Οφέλη της χημικής απολύμανσης με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Γρήγορη και αξιόπιστη απολύμανση σε όλους τους χώρους με δυνατότητα αποστράγγισης του νερού
- Σκοτώνει αξιόπιστα όλα τα μικρόβια σε όλες τις αδιάβροχες επιφάνειες
- Εξαιρετικά αποτελεσματική κατά το στέγνωμα
- Εκτεταμένη εφαρμογή σε ελάχιστο χρόνο
- Τα απολυμαντικά και τα απολυμαντικά καθαριστικά της Kärcher είναι αποτελεσματικά ενάντια σε πολλά βακτήρια, ιούς και ζυμομύκητες και έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με πολλά πρότυπα, όπως τα EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624 και EN 14476
Πεδία εφαρμογής της χημικής απολύμανσης με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
Η χημική απολύμανση με μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ενδείκνυται για μεγάλες επιφάνειες με δυνατότητα αποστράγγισης του νερού. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τουαλέτες και χώρους ευεξίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια ή ξενοδοχεία, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, όπως κρεοπωλεία ή σφαγεία, τις ψυκτικές τους αποθήκες, ράφια, δοχεία μεταφοράς, ιμάντες μεταφοράς, καθώς και σε αγροτικές εγκαταστάσεις με στόχο τον περιορισμό νόσων όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων ή η γρίπη των πτηνών.
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης για επαγγελματική χρήση
Η Kärcher προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού, τα οποία διατίθενται σε διάφορες κατηγορίες απόδοσης και σχέδια. Σε συνδυασμό με τα κατάλληλα εξαρτήματα, όπως το σετ αφρού Inno ή την κάνη με φιάλη αφρού και το Απολυμαντικό RM 735 και το Απολυμαντικό Καθαριστικό RM 732, προσφέρουμε πολυμορφικά συστήματα για αξιόπιστη απολύμανση.
Αποτροπή λοιμώξεων και μείωση των μικροβίων με συστήματα καθαρισμού αέρα
Στοχευμένη εξάλειψη των μικροβίων από τον αέρα σε εσωτερικούς χώρους: το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 με τα σετ φίλτρων High-Protect-13-Solution ή HEPA-14-Solution μειώνει τον όγκο των αερίων και στερεών σωματιδίων, όπως τα αερολύματα στον αέρα ενός δωματίου, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων σε εσωτερικούς χώρους.
Πώς λειτουργεί ένα φίλτρο αέρα;
Η αρχή λειτουργίας ενός φίλτρου αέρα είναι απλή: το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher διατηρεί σε κίνηση τον αέρα σε έναν χώρο, τον απορροφά, αφαιρεί τα σωματίδια, τα αερολύματα και τους παθογόνους οργανισμούς μέσω του πολύπλοκου συστήματος φίλτρων και απελευθερώνει τον καθαρό αέρα ξανά στον χώρο. Αυτή η διαδικασία μειώνει τη συγκέντρωση δυνητικά μολυσματικών αερολυμάτων, ιών, βακτηρίων, σπόρων, ζυμομυκήτων και άλλων παθογόνων οργανισμών στους εσωτερικούς χώρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα παγιδεύει τα αέρια σωματίδια, ενώ τα φίλτρα HEPA υψηλής απόδοσης συλλέγουν τα στερεά σωματίδια όπως τα αερολύματα.
Το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με εξαιρετικά αποτελεσματικά φίλτρα H-13 ή HEPA-14 (η έκδοση HEPA έχει επαληθευτεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822) και να καθαρίσει έως 550 m³ αέρα την ώρα. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για χώρους εμβαδού έως 35 m².*
Εξασφαλίζοντας ποσοστό διαχωρισμού της τάξης του 99,995% για σωματίδια διαμέτρου τουλάχιστον 0,1 µm, το φίλτρο HEPA-14-Solution προσφέρει αποτελεσματική προστασία ενάντια σε όλους τους τύπους παθογόνων οργανισμών, όπως ιούς δεσμευμένους σε σωματίδια, βακτήρια, σπόρους ή ζυμομύκητες, συμβάλλοντας συνεπώς στην αποτροπή των λοιμώξεων.
* Με βάση ύψος οροφής 2,5 m και αλλαγή αέρα έξι φορές την ώρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μηχανήματα ανάλογα με τις ανάγκες για το συνολικό μέγεθος του δωματίου.
Οφέλη του καθαρισμού με σύστημα καθαρισμού αέρα
- Το πυκνό πλέγμα ινών του φίλτρου HEPA-14 παγιδεύει αποτελεσματικά ακόμη και τα πιο μικρά σωματίδια
- Φιλτράρει συνεχώς τον μολυσμένο αέρα στον χώρο
- Εξαλείφει τα βακτήρια, τα αλλεργιογόνα, τις οσμές
- Φιλτράρει όλους τους παθογόνους οργανισμούς, όπως ιούς, βακτήρια, σπόρους μούχλας, αναπνεύσιμα σωματίδια και είδη σκόνης
- Μειώνει τον κίνδυνο λοίμωξης από μικρόβια και αερολύματα
- Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα
Πεδία εφαρμογής των συστημάτων καθαρισμού αέρα
Τόσο στις σχολικές τάξεις, τα εστιατόρια, τα χειρουργεία, τις αίθουσες αναμονής, τα γραφεία, τα διοικητικά κτίρια ή τα καταστήματα όσο και τους κλειστούς χώρους όπου ο αερισμός δεν είναι επαρκής, για παράδειγμα, λόγω κατασκευαστικών περιορισμών ή εξωτερικών χαμηλών θερμοκρασιών, η χρήση ενός συστήματος καθαρισμού αέρα της Kärcher μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Όπου είναι δυνατόν, όπως στην περίπτωση των αιθουσών αναμονής στα ιατρεία, τα συστήματα καθαρισμού αέρα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στους ανθρώπους που περιμένουν, έτσι ώστε ο εκπνεόμενος αέρας να στοχεύεται, να παγιδεύεται και να φιλτράρεται.
Σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 για επαγγελματική χρήση
Πρόληψη των λοιμώξεων με τη χρήση ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης με φίλτρα HEPA-14
Οι σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher, όπως η T 11/1 HEPA 14 ή η T 10/1 Adv HEPA, διαθέτουν ένα αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14, το οποίο φιλτράρει αξιόπιστα το 99,995% των ιών που έχουν δεσμευτεί στα σωματίδια (έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1822/2019 και DIN EN 60335-2-69) παγιδεύοντας τα παθογόνα από τον εξαγόμενο αέρα. Είναι επίσης αθόρυβες και, κατά συνέπεια, κατάλληλες για χώρους όπου ο θόρυβος πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο, όπως νοσοκομεία, δημόσιες εγκαταστάσεις ή ξενοδοχεία.
Πώς λειτουργεί ο καθαρισμός αέρα με ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης;
Η αρχή λειτουργίας μιας ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης HEPA της Kärcher βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες: πρώτον, την ασυναγώνιστη ισχύ αναρρόφησης και δεύτερον, το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-14 που είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης. Το πυκνό πλέγμα ινών του παγιδεύει ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, όπως τα σωματίδια του ιού SARS-CoV-2.
Για παράδειγμα, όταν ένας ιός εκπέμπεται κατά το βήξιμο, κινείται στην ατμόσφαιρα στον χώρο με τη μορφή μεγάλων σταγονιδίων (τα αερολύματα αποτελούνται από 50.000–500.000 μεμονωμένα σταγονίδια), στη συνέχεια, κολλάει στα σωματίδια της σκόνης που αιωρούνται και πέφτει στο δάπεδο. Κατά το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης που διαθέτει υψηλής απόδοσης φίλτρο HEPA-14, όπως η T 11/1 HEPA 14 της Kärcher, τα περισσότερα από αυτά τα σωματίδια που είναι μολυσμένα με μικροοργανισμούς (π.χ. ιούς) μπορούν να συλλεχθούν και να παγιδευτούν αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης της Kärcher με ενσωματωμένα φίλτρα HEPA-14 συμβάλλουν τα μέγιστα στην αποτροπή των λοιμώξεων.
Η αλλαγή του φίλτρου HEPA-14 δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλή, καθώς δεν χρειάζονται εργαλεία. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα του φίλτρου, η σακούλα του φίλτρου θα πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά. Όταν γίνεται βαριά χρήση, συνιστάται η σακούλα του φίλτρου να αντικαθίσταται κάθε δύο εβδομάδες και το φίλτρο HEPA-14 κάθε τέσσερις εβδομάδες. Κατά την αντικατάσταση των σακουλών φίλτρου ή των φίλτρων HEPA-14 που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με παθογόνους οργανισμούς, όπως φίλτρα, βακτήρια, ζυμομύκητες ή σπόρους, είναι απαραίτητη η χρήση του κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας και η τήρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών υγιεινής και/ή απολύμανσης.
Οφέλη των ηλεκτρικών σκουπών αναρρόφησης με φίλτρο HEPA-14
- Φιλτράρει το 99,995% των δεσμευμένων σε σωματίδια ιών, των βακτηρίων, των σπόρων μούχλας, των αναπνεύσιμων σωματιδίων και της σκόνης (έχει επαληθευτεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1822/2019 και DIN EN 60335-2-69)
- Μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τα μικρόβια που κυκλοφορούν
Πεδία εφαρμογής για ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρα HEPA-14
Ιδανικές για χώρους όπου η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας, όπως τα νοσοκομεία, οι οίκοι ευγηρίας ή τα γηροκομεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αξίζει να προστεθούν στα συμβατικά μέτρα υγιεινής στα γραφεία, τα κυλικεία ή τα καταστήματα.
Νέες βιομηχανικές σκούπες Foodline από την Kärcher!
Η νέα σειρά Kärcher Food-Line πείθει με τα απόλυτα ανταγωνιστικά της μηχανήματα. Αυτό δεν έχει νά κάνει μόνο με τις ανταγωνιστικές τιμές αλλά και με τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά. Σχεδιασμός απο ανοξείδωτο ατσάλι ή (PTFE), M-Class κύριο φίλτρο, είναι μόνο δύο απο τα οφέλη που προσφερονται στους πελάτες ως στανταρ. Η νέα σειρά πληροί τις προυποθέσεις της βιομηχανίας τροφίμων. Υψηλή αξιοπιστία συνδυασμένη με στιβαρότητα και ανθεκτικότητα είναι μόνο τρία από τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν αυτες τις βιομηχανικές σκούπες. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται από την άριστη φίλτρανση και την εύκολη και άνετη απομάκρυσνη των ρύπων.
Μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών
Οι μηχανές πλύσης-απόπλυσης της Kärcher είναι ιδανικές για το βασικό καθαρισμό κάθε είδους υφασμάτινων επιφανειών – από χαλιά έως τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων. Εντυπωσιάζουν με την ανθεκτική τεχνολογία, τη μέγιστη απόδοση, τις πολυάριθμες δυνατότητες χρήσης και τα εκτενή παρελκόμενά τους.
Φίλτρο HEPA 14: η απόλυτη λύση υγιεινής για καθαρό αέρα εσωτερικών χώρων
Φίλτρο HEPA 14: η απόλυτη λύση υγιεινής για καθαρό αέρα εσωτερικών χώρων
Ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα με ιούς, βακτήρια, λεπτή σκόνη και αλλεργιογόνα που κυκλοφορούν στον αέρα εσωτερικών χώρων σε γραφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, χειρουργεία, σχολεία και, φυσικά, στα σπίτια και στα διαμερίσματά μας. Μακροπρόθεσμα, η πιο συχνή συνέπεια είναι οι αναπνευστικές παθήσεις.
Το φίλτρο Kärcher HEPA- 14 παρέχει διαρκή βοήθεια για το φιλτράρισμα αερολυμάτων από τον αέρα σε κλειστούς χώρους και την απομάκρυνση των επιβλαβών σωματιδίων. Είναι ενσωματωμένα σε συσκευές φιλτραρίσματος αέρα Kärcher και ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης, και καθαρίζουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα τον αέρα εσωτερικών χώρων.
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Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία & το μέλλον...
Ανέκαθεν η Kärcher χαρακτηριζόταν από ευρηματικότητα και καινοτομία. Ως ηγέτης στο χώρο του καθαρισμού και της απολύμανσης, επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, θέτουμε πρότυπα στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και το σχεδιασμό και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 μηχανικούς στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με στόχο...
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