Πώς λειτουργεί η απολύμανση με ατμό;

Η αποτελεσματικότητα της θερμικής απολύμανσης με ατμό βασίζεται σε μια απλή αρχή. Παρότι οι ιοί, τα βακτήρια, οι ζυμομύκητες και οι άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί επιβιώνουν χωρίς δυσκολία για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω σε επιφάνειες από μέταλλο, πέτρα, ξύλο, κεραμικό, πλαστικό ή χαρτί και μπορούν να παραμείνουν μολυσματικά, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην αντίδραση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ατμοκαθαριστές και οι ατμοκαθαριστές με αναρρόφηση της Kärcher παράγουν ατμό, ο οποίος εξέρχεται από το ακροφύσιο σε θερμοκρασία 100 °C και μεγαλύτερη υπό υψηλή πίεση. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και οι εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι επαφής αρκούν για να εξουδετερώσουν αποτελεσματικά ή να αδρανοποιήσουν τα βακτήρια και τους ιούς. Ένα ανεξάρτητο εργαστήριο κατάφερε να αποδείξει ότι, με αργή ταχύτητα διέλευσης 30 cm ανά δευτερόλεπτο, τα βακτήρια και οι ιοί απολυμαίνονται, και συγκεκριμένα, τα βακτήρια κατά 99,999%* ενώ οι ιοί κατά 99,99%**.

Συνεπώς, η θερμική απολύμανση με ατμό αποδεικνύεται μια αξιόπιστη και εύκολα εφαρμόσιμη μέθοδο αδρανοποίησης ή εξουδετέρωσης των μικροοργανισμών χωρίς τη βοήθεια χημικών απολυμαντικών. Επίσης, ο ζεστός ατμός μπορεί να διεισδύσει εύκολα σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, όπως οι εσοχές ή οι αρμοί, και να τα καθαρίσει σχολαστικά. Μόνο οι στερεοί ρύποι θα πρέπει να απομακρύνονται προηγουμένως, καθώς τα μικρόβια μπορεί να κρύβονται κάτω από αυτούς.