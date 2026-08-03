Δυστυχώς, η παροχή καθαρού και πόσιμου νερού δεν εξασφαλίζεται σε πολλές περιοχές. Τα συμπαγή συστήματά μας επεξεργασίας νερού WPC 120 UF, WPC 100 RO και WPC 80 RO αποτελούν μια λύση για το πρόβλημα αυτό, εφαρμόζοντας την αρχή της αντίστροφης ώσμωσης η οποία παρέχει καθαρό πόσιμο νερό οπουδήποτε αυτό χρειάζεται. Με τον τρόπο αυτόν, παράγονται περίπου 70% λιγότερα λύματα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.