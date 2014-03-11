Εξατομίκευση

Όσον αφορά τη γεύση του καλού πόσιμου νερού, είμαστε σίγουρα όλοι σύμφωνοι – αλλά όσον αφορά την εμφανιση του διανομέα νερού, θέλουμε να σου προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξατομίκευση. Αυτό σημαίνει ότι τα γυάλινα πάνελ στα WPD 45 και WPD 70 μπορούν να τυπωθούν ανάλογα με το γούστο σου – επιτρέποντάς σου να προσαρμόσεις τους διανομείς πόσιμου νερού ακριβώς όπως επιθυμείς.