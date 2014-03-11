Dispenser νερού
Διανομείς νερού – η βιώσιμη πηγή νερού Οι ψύκτες πόσιμου νερού της Kärcher είναι εξοπλισμένοι με πιστοποιημένο αυτόματο σύστημα υγιεινής και ένα καινοτόμο σύστημα φίλτρου. Η τέλεια, οικονομική και υγιεινή παροχή πόσιμου νερού για τους πελάτες και το προσωπικό σας.
Επωφελήσου από πολυπληθή πλεονεκτήματα: αγόρασε, νοίκιασε ή κάνε leasing τώρα.
Με τους διανομείς νερού δικτύου της Kärcher, μπορείς να προσφέρεις σε εργαζόμενους, πελάτες, επισκέπτες ή μαθητές νερό με φυσική γεύση, εξαιρετικής και φιλτραρισμένης ποιότητας, απευθείας από τη βρύση. Επωφελήσου από πολυπληθή πλεονεκτήματα.
- Τακτική αυτόματη θερμική απολύμανση και αυτόματη έκπλυση
- Νερό βρύσης
- Πλήρη πακέτα υποστήριξης
- Έως και 6 τύποι νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ζεστού νερού, π.χ. για τσάι
- Φρέσκο νερό ανά πάσα στιγμή για το προσωπικό, τους επισκέπτες και τους ασθενείς
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γραφείο
Ενίσχυσε την παραγωγικότητα στο γραφείο σου και αναβάθμισε την επαγγελματική σου εικόνα, παρέχοντας στο προσωπικό και τους επισκέπτες μια λύση πόσιμου νερού.
Βιομηχανία
Κατάλληλο για βιομηχανικές εταιρείες, χώρους παραγωγής ή κέντρα logistics. Απόλαυσε καθαρό, πόσιμο νερό ποιότητας τροφίμου και εξασφάλισε τη βέλτιστη παροχή πόσιμου νερού στον χώρο εργασίας για εργαζόμενους με υψηλή απόδοση.
Φιλοξενία
Αναβάθμισε τη διαμονή των επισκεπτών σου και πρόσφερέ τους καθαρό πόσιμο νερό απευθείας από τη βρύση – με έναν διανομέα νερού της Kärcher.
Εγκαταστάσεις υγείας και φροντίδας
Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα υγιεινής, οι διανομείς νερού WPD είναι ιδανικοί για χρήση σε νοσοκομεία, ιατρεία και μονάδες φροντίδας. Πρόσφερε στο προσωπικό, τους φροντιστές και τους ασθενείς σου φρέσκο, φιλτραρισμένο, νερό βρύσης ποιότητας τροφίμου. Το καινοτόμο σύστημα φίλτρου συγκρατεί με αξιοπιστία επιβλαβείς ουσίες και μικροοργανισμούς.
ΤΑ HIGHLIGHTS
Θέλεις να μάθεις τι κάνει τα WPD 45 και WPD 70 τόσο μοναδικά; Ανακάλυψε τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.
Θερμικός καθαρισμός χωρίς χημικά
Το αυτοματοποιημένο σύστημα θερμικής απολύμανσης Thermo!Secure εξασφαλίζει ότι το νερό βρύσης είναι ποιότητας πόσιμου νερού – όλο το 24ωρο. Μαζί με τα δύο φίλτρα, συμπληρώνει το σύστημα Hygiene!Care. Έτσι αποκτάς υγιεινό νερό με εξαιρετική γεύση – υγιεινό και ασφαλές!
Φιλτράρισμα δύο σταδίων
Τα φίλτρα Active-Pure και Hy-Protect εξασφαλίζουν ότι το πόσιμο νερό σου είναι πάντα ασφαλές και έχει εξαιρετική γεύση. Βελτιώνουν τη γεύση, ενώ τα μεταλλικά στοιχεία του νερού διατηρούνται. Βακτήρια, μικροοργανισμοί, χλώριο, βαρέα μέταλλα, υπολείμματα φαρμάκων, ορμόνες, μικροπλαστικά και PFAS αφαιρούνται με αξιοπιστία.
GermLock™ – προστασία από παλίνδρομη μόλυνση
Μια μηχανική προστασία που εμποδίζει την είσοδο μικροβίων από την έξοδο του νερού και προστατεύει από την επαναμόλυνση συμπληρώνει το κορυφαίο σύστημα υγιεινής των διανομέων νερού WPD.
Σχεδιασμός
Είτε ως επιτραπέζια είτε ως επιδαπέδια μονάδα: χάρη στον μοντέρνο και λιτό σχεδιασμό τους, οι συμπαγείς διανομείς πόσιμου νερού WPD 45 και WPD 70 ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε χώρο. Η οθόνη αφής 5 ιντσών εξασφαλίζει απλό και διαισθητικό χειρισμό. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του προσεγμένου σχεδιασμού είναι η ιδιαίτερα ψηλή περιοχή παροχής, που επιτρέπει το εύκολο γέμισμα μεγαλύτερων δοχείων.
Έως και 6 τύποι νερού
Οι διανομείς νερού της Kärcher προσφέρουν μια σειρά από επιλογές νερού, όπως θερμοκρασίας δωματίου, παγωμένο, ελαφρώς και έντονα ανθαρακούχο, καθώς και ζεστό και πολύ ζεστό (80–95 °C) – η τέλεια ποικιλία νερού για κάθε γούστο.
Εξατομίκευση
Όσον αφορά τη γεύση του καλού πόσιμου νερού, είμαστε σίγουρα όλοι σύμφωνοι – αλλά όσον αφορά την εμφανιση του διανομέα νερού, θέλουμε να σου προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξατομίκευση. Αυτό σημαίνει ότι τα γυάλινα πάνελ στα WPD 45 και WPD 70 μπορούν να τυπωθούν ανάλογα με το γούστο σου – επιτρέποντάς σου να προσαρμόσεις τους διανομείς πόσιμου νερού ακριβώς όπως επιθυμείς.
Επαγγελματικοί διανομείς νερού με σύστημα.
Φρέσκο πόσιμο νερό για γραφεία, νοσοκομεία, δημόσιους οργανισμούς και τη βιομηχανία. Οι διανομείς νερού WPD της Kärcher με καινοτόμα συστήματα φίλτρων, πατενταρισμένη θερμική απολύμανση και διαισθητικό χειρισμό εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επισκέπτες τροφοδοτούνται πάντα με ασφάλεια με φρέσκο πόσιμο νερό.