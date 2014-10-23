Καθαρισμα και προϊοντα περιποιησης Home & Garden

Η τέλεια προσθήκη: τα χημικά προϊόντα καθαρισμού και παράγοντες περιποίησης Kärcher.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Kärcher δίνει τεράστια σημασία σε περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διατήρηση των πόρων όσον αφορά την ανάπτυξη και την παραγωγή χημικών προϊόντων καθαρισμού και παραγόντων περιποίησης και στις πρώτες ύλες που επιλέγει για αυτό το σκοπό. Τα χημικά προϊόντα καθαρισμού που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις συσκευές όχι μόνο εγγυώνται βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού αλλά εξοικονομούν χρήμα, χρόνο και ενέργεια. Η βιοδιασπασιμότητα είναι πάντα εγγυημένη τουλάχιστον ως ένα βαθμό. Κατά την κατασκευή του νέου γενικού καθαριστικού eco!ogic, η Kärcher κάνει ένα ακόμα βήμα χρησιμοποιώντας τασιενεργά από 100% ανανεώσιμες πρώτες ύλες και φιάλες από >96% πλαστικό με φυτική βάση - ένα ακόμα βήμα προς την προστασία του περιβάλλοντος.