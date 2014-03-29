Καθαρισμός με ξηρό πάγο

Πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του ξηρού πάγου;

Η πείρα μας έχει διδάξει πως το καθάρισμα είναι πιο γρήγορο και αποτελεσματικό με σφαιρίδια ξηρού πάγου πρόσφατης παραγωγής. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν πιο φρέσκος ξηρός πάγος για τον καθαρισμό με ξηρό πάγο.

Ο ξηρός πάγος μερικών ημερών χάνει την πυκνότητά του και η καθαριστική απόδοση μειώνεται. Έτσι, χρειάζεται περισσότερος πάγος για τον καθαρισμό μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ακόμη, ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται συνεχώς, το οποίο συνεπάγεται ότι μια ποσότητα σφαιριδίων ξηρού πάγου που αρχικά ζύγιζε 100 κιλά, μετά από μία ημέρα θα έχει φτάσει στα 92 κιλά.