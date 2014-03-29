Καθαρισμός με ξηρό πάγο
Τα πάντα για μία καθαρή βιομηχανία Στον τομέα των βιομηχανικών συστημάτων καθαρισμού η Kärcher διαθέτει καινοτομικές και ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης, μηχανές αναρρόφησης βιομηχανικής χρήσης, συστήματα καθαρισμού δεξαμενών και πλυντηρίων εξαρτημάτων, καθώς και συσκευές εκτόξευσης ξηρού πάγου.
Αψεγάδιαστη καθαριότητα
Τα βρώμικα καλούπια, τα διάφορα μέρη ή τα μηχανήματα είναι συχνά δύσκολο να καθαριστούν. Το πρόβλημα: η αμμοβολή μπορεί να αφήσει παράγοντες ψεκασμού, όπως άμμο ή κόκκους γυαλιού. Αυτό συνήθως σημαίνει πως μετά τον πρώτο καθαρισμό απαιτείται και δεύτερος. Δεν είναι όμως πια απαραίτητο με τα μηχανήματα παγοβολής υψηλής απόδοσης της Kärcher. Μετά την εκτόξευση, τα σφαιρίδια ξηρού πάγου διαλύονται εντελώς σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη καθαριότητα.
Πλεονεκτήματα της ξηρής παγοβολής
- Δεν χρειάζεται προετοιμασία πριν τον καθαρισμό
Δεν χρειάζεται η αποσυναρμολόγηση των μηχανημάτων για τον καθαρισμό. Τα σφαιρίδια φτάνουν εύκολα ακόμη και στις μικρότερες γωνίες και εσοχές.
- Ελάχιστες διακοπές της λειτουργίας των μηχανημάτων
χάρη στο γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα ξηρού πάγου.
- Καθαρισμός φιλικός προς το περιβάλλον
χωρίς πρόσθετα προϊόντα καθαρισμού χημικά ή σε σπρέι.
- Οι επιφάνειες δεν χαλάνε
- Δεν αφήνει υπολείμματα
Ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται απολύτως σε CO2. Δεν αφήνει υπολείμματα όπως γρατζουνιές ή λύματα.
Καθαριότητα = κρύο x ταχύτητα
Το μηχάνημα ξηρής παγοβολής χρησιμοποιεί συμπιεσμένο αέρα για να προωθήσει τα σφαιρίδια ξηρού πάγου 3 χιλ. και να φτάσουν την υψηλή ταχύτητα των περίπου 150 μ./δευτερόλεπτο. Η θερμοκρασία των -79°C παγώνει τη βρωμιά και την κάνει να σπάσει. Τα σφαιρίδια ξηρού πάγου που έχουν εκτοξευθεί με μεγάλη ταχύτητα μπορούν τότε να αφαιρέσουν εύκολα τη βρωμιά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο ήπιας αφαίρεσης όλων σχεδόν των ειδών βρωμιάς.
Από το διοξείδιο του άνθρακα στον πάγο
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, υγρό διοξείδιο του άνθρακα ρέει στον κύλινδρο πίεσης του σφαιροποιητή και μετατρέπεται σε χιόνι ξηρού πάγου με την πτώση της πίεσης. Ένας υδραυλικός κύλινδρος συμπιέζει αυτό το χιόνι ξηρού πάγου, το οποίο στη συνέχεια πιέζεται με έναν εξωθητικό δίσκο. Έτσι σχηματίζονται ράβδοι ξηρού πάγου, οι οποίοι στη συνέχεια σπάνε σε σφαιρίδια.
Καθαριότητα παντού.
Τα μηχανήματα παγοβολής (Ice Blasters) της Kärcher δεν χρησιμοποιούν προϊόντα καθαρισμού ή χημικά. Είναι κατάλληλα για χρήση σε κάθε χώρο όπου ο καθαρισμός με νερό ή άμμο απαγορεύεται δια νόμου. Δεν παράγονται λύματα καθώς τα σφαιρίδια διαλύονται χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Τα σφαιρίδια ξηρού πάγου μπορούν εύκολα να παρασκευαστούν με τη βοήθεια του σφαιροποιητή της Kärcher.
Χάλυβας, μέταλλα και κατασκευή μηχανών
Ο καθαρισμός σε βάθος και ο καθαρισμός συντήρησης στην παραγωγή μηχανών, τη συγκόλληση ρομπότ, στους ιμάντες μεταφοράς και τα χρωματοπωλεία γίνεται πανεύκολος με τα μηχανήματα καθαρισμού πάγου της Kärcher.
Μονάδες εκτύπωσης
Μετά τον καθαρισμό με ξηρή παγοβολή, όλα τα μηχανήματα εκτύπωσης και οι κύλινδροι, τα εργαλεία κλπ. μοιάζουν σαν καινούργια.
Ξυλεία και βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών
Ο καθαρισμός με ξηρή παγοβολή είναι επίσης κατάλληλος για τον καθαρισμό μηχανών ξυλείας, γεννητριών, τουρμπίνων, θαλάμων ελέγχου, κλπ..
Βιομηχανία πλαστικών και συσκευασιών
Το μηχάνημα καθαρισμού με ξηρή παγοβολή αφαιρεί τη σιλικόνη και το ελαστικό καθώς επίσης και τις χρωστικές ουσίες, τα χρώματα και άλλη βρωμιά από τα καλούπια χύτευσης και τις γραμμές παραγωγής.
Αυτοκινητοβιομηχανία, χυτήρια και μονάδες καλουπιών χύτευσης πλαστικού
Οι καθαριστές ξηρής παγοβολής αφαιρούν τους συνδετικούς και τους διαχωριστικούς παράγοντες από όλα τα είδη εξαρτημάτων και εργοτεμαχίων. Υπολείμματα, όπως σιλικόνη, ελαστικό, χρωστικές ουσίες, χρώματα, διαχωριστικοί παράγοντες κλπ. μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από τα καλούπια χύτευσης, τα εργαλεία και ολόκληρες τις γραμμές παραγωγής. Καθαρίζει άψογα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
Βιομηχανία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανία και βιομηχανία καλλυντικών
Ένα μηχάνημα καθαρισμού παγοβολής είναι ιδανικό για την αφαίρεση οπτάνθρακα, υπολείμματα καμένου υλικού, κρούστας, λιπών και αμύλου από μονάδες πλήρωσης και μείξης, γραμμές παραγωγής, συστήματα διαχείρισης, καθώς και δεξαμενές και φούρνους.
Βιομηχανία χαρτιού
Στη βιομηχανία χαρτιού, τα συστήματα έχουν υπολείμματα κόλλας, αλάτων, σκόνης και κυτταρικά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι η διακοπή λειτουργίας των μηχανών και η έλλειψη ποιότητας. Τα συστήματα καθαρίζονται γρηγορότερα με τον ξηρό πάγο και είναι σύντομα έτοιμα για χρήση.
Τοπικές αρχές και Δήμοι
Γκράφιτι και τσίχλες: ένα πρόβλημα για πολλές πόλεις και δήμους. Εδώ χρειάζεται μια μέθοδος καθαρισμού τοίχων και επιφανειών σε βάθος αλλά με ήπιο τρόπο - όπως τα μηχανήματα καθαρισμού με πάγο της Kärcher. Αφαιρούν τη βρωμιά χωρίς να καταστρέφουν τις επιφάνειες.
Πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του ξηρού πάγου;
Η πείρα μας έχει διδάξει πως το καθάρισμα είναι πιο γρήγορο και αποτελεσματικό με σφαιρίδια ξηρού πάγου πρόσφατης παραγωγής. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν πιο φρέσκος ξηρός πάγος για τον καθαρισμό με ξηρό πάγο.
Ο ξηρός πάγος μερικών ημερών χάνει την πυκνότητά του και η καθαριστική απόδοση μειώνεται. Έτσι, χρειάζεται περισσότερος πάγος για τον καθαρισμό μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ακόμη, ο ξηρός πάγος εξαχνώνεται συνεχώς, το οποίο συνεπάγεται ότι μια ποσότητα σφαιριδίων ξηρού πάγου που αρχικά ζύγιζε 100 κιλά, μετά από μία ημέρα θα έχει φτάσει στα 92 κιλά.
Ο καθαρισμός με ξηρό πάγο είναι συμβατός με το περιβάλλον.
Δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες
Στον καθαρισμό με ξηρό πάγο δεν χρησιμοποιούνται τοξικά ή επιβλαβή για το περιβάλλον χημικά ή διαλύματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν απελευθερώνονται τοξικά ή επιβλαβή αέρια, και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών επιβλαβών για την υγεία.
Εύκολη απόρριψη
Δεν αφήνει παράγοντες ψεκασμού. Η αφαιρούμενη βρωμιά πέφτει στο έδαφος και μπορεί να σκουπιστεί. Μόνο η βρωμιά που παράγεται από τη διαδικασία καθαρισμού πρέπει να απορρίπτεται. Αντιθέτως, τα χημικά και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό δημιουργούν επικίνδυνα απορρίμματα που δεν μπορούν να απορριφθούν εύκολα.
Δεν αφήνει δευτερογενή απόβλητα
Στον καθαρισμό με άμμο, με σόδα και με νερό, η ουσία που χρησιμοποιείται παράγει από μόνη της επικίνδυνα απόβλητα κατά τη χρήση της για την απομάκρυνση επικίνδυνης βρωμιάς. Παράγεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη ποσότητα δευτερογενών αποβλήτων, τα οποία, σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να απορρίπτονται με μεγάλη προσοχή επιφέροντας σημαντικό κόστος.
Παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα
Το CO2 είναι ένα υποπροϊόν των διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται, για παράδειγμα, από το τρίψιμο CO2 σε συνθέσεις με αμμωνία και μεθανόλη. Μεγάλο μέρος του χρησιμοποιούμενου CO2 παράγεται από μη επεξεργασμένο διοξείδιο του άνθρακα ως καυσαέριο στη χημική διεργασία αργού πετρελαίου και αερίου. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται επίσης από διεργασίες καύσης σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και σε διαδικασίες ζύμωσης.
Για το λόγο αυτό, το CO2 δεν χρειάζεται πια ειδική παραγωγή στις βιομηχανοποιημένες χώρες, και η παραγωγή CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Εξοπλισμός ασφαλείας.
Ο παρακάτω προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για τον καθαρισμό με ξηρό πάγο.
Προστασία της ακοής
Από τη στιγμή που το επίπεδο θορύβου που παράγεται από τον καθαρισμό με ξηρό πάγο υπερβαίνει κάποιες φορές τα 85 dB(A), τα προστατευτικά ακοής είναι απαραίτητα.
Γάντια
Τα γάντια συστήνονται για την προστασία από τα κρυοπαγήματα που μπορεί να προκληθούν από τα σφαιρίδια ξηρού πάγου.
Προστατευτικά γυαλιά
Τα προστατευτικά γυαλιά συστήνονται για την προστασία από τα σωματίδια που πετάγονται παντού. Συστήνουμε επίσης ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας αποτελούμενο από κράνος, προσωπίδα και προστατευτικά ακοής.
Αναπνευστική συσκευή
Ανάλογα με την ποσότητα σκόνης που παράγεται ή τη συγκέντρωση CO2, μπορεί να χρειαστεί αναπνευστική συσκευή ελαφριάς ή βαριάς χρήσης.
Ανιχνευτής διοξειδίου του άνθρακα
Το προσωπικό που εμπλέκεται σε διαδικασίες έκρηξης θα πρέπει να έχει έναν ανιχνευτή CO2 για να ανιχνεύει τη συγκέντρωση CO2 στον αέρα του περιβάλλοντα χώρου. Ο ανιχνευτής θα ειδοποιήσει το χρήστη μόλις η συγκέντρωση φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο.
Ενημερωτικό υλικό.
