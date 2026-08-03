Γεννήτριες και αντλία ακάθαρτου νερού

Ισχυρές μηχανές με μεγάλη δύναμη Δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος; Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ακάθαρτου νερού; Αποκτήστε τη δυνατότητα να γίνετε εντελώς αυτόνομοι. Με τις βενζινοκίνητες γεννήτριές μας και την αντλία λυμάτων, μπορείτε να λύσετε τα προβλήματά σας με επαγγελματικό τρόπο. Για ανεξάρτητη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και λειτουργία πλυστικών μηχανημάτων πίεσης κρύου και ζεστού νερού σε εργοτάξια, δήμους, στη γεωργία και τη δασοκομία, την κηπουρική και τη χειροτεχνία, οι βενζινοκίνητες γεννήτριές μας PGG 3/1, 6/1 και 8/3 αποτελούν την πρώτη επιλογή. Επίσης, η αντλία λυμάτων μας WWP 45 θα λύσει τα προβλήματά σας σε περίπτωση που υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερού σε τάφρους κατασκευαστικών έργων, κελάρια, υπόγεια γκαράζ ή φρεάτια καλωδίων.