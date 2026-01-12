ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Ανακάλυψε ξανά το συναρπαστικό στα δάπεδά σου!

 

Θα ήθελες να υπήρχε ένας πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να καθαρίσεις τα δάπεδα; Ή να μπορούσες να ολοκληρώνεις όλη τη διαδικασία καθαρισμού των δαπέδων με μία κίνηση, κατά προτίμηση χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσεις εκ των προτέρων; Έχουμε μια ισχυρή λύση για κάθε εργασία – και η επιλογή είναι δική σου. Όσοι αναζητούν ένα ελαφρύ μηχάνημα με δυνατότητα ελιγμών θα τη βρουν στην FC 2-4 με ανταλλάξιμη μπαταρία. Ωστόσο, αν προτιμάς μια κορυφαία έκδοση με πολλές διαφορετικές λειτουργίες καθαρισμού, επίλεξε την FC 8 με την ελκυστική οθόνη LCD και τη σύνδεση με app.

Η FC 8 Smart Signature Line

Η FC 8 Smart Signature Line εξαφανίζει τον παλιό οικιακό κανόνα "Πρώτα σκουπίζεις, μετά σφουγγαρίζεις" με την ίδια ευκολία που εξαφανίζει όλους τους τύπους ξηρών και υγρών καθημερινών ρύπων. Τα δύο αντίθετα περιστρεφόμενα ζεύγη rollers της πιάνουν αμέσως δουλειά και δίνουν στο δάπεδο σου την παλιά του λάμψη στο μισό χρόνο.** Τώρα με ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση με εφαρμογή: μετέφερε μια επιλογή από δέκα λειτουργίες καθαρισμού, βελτιστοποιημένες για διαφορετικούς τύπους δαπέδων, στη συσκευή ή διαμόρφωσε προσαρμοσμένες λειτουργίες καθαρισμού για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Home & Garden

Μάθε πώς να πετυχαίνεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού με τη σειρά FC 8 Smart Signature Line. Μέσω Bluetooth, μπορείς εύκολα να συνδέσεις το μηχάνημα με το smartphone σου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Home & Garden. Επωφελήσου από τις συμβουλές των ειδικών μας και μια ποικιλία συνιστώμενων λειτουργιών καθαρισμού για διαφορετικούς τύπους δαπέδων ή δημιούργησε τις δικές σου προσαρμοσμένες λειτουργίες.

FC 8 Signature Line tiles

Δύο βασικές λειτουργίες καθαρισμού και λειτουργία boost

Η σωστή ρύθμιση για κάθε είδους ρύπο. Δύο βασικές λειτουργίες καθαρισμού με διαφορετικούς όγκους νερού και ταχύτητες roller, καθώς και μια λειτουργία boost για επίμονους ρύπους, είναι προρυθμισμένες στη συσκευή. Έτσι, κάθε δάπεδο καθαρίζεται απαλά και αποτελεσματικά.

FC 8 Signature Line cleaning mode

10 λειτουργίες καθαρισμού για 10 τύπους δαπέδων μέσω της εφαρμογής

Προσάρμοσε τη διαδικασία καθαρισμού στις δικές σου ανάγκες. Με την εφαρμογή, μπορείς να μεταφέρεις μόνιμα στη συσκευή δέκα τρόπους καθαρισμού της επιλογής σου, ο καθένας με διαφορετική ποσότητα νερού και ταχύτητα των rollers για διαφορετικούς τύπους δαπέδων. Έτσι, επιτυγχάνεις πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού για κάθε δάπεδο.

FC 8 Signature Line bathroom

25 πιθανές συνδυασμοί για προσαρμοσμένες λειτουργίες καθαρισμού

Διαμόρφωσε τις δικές σου λειτουργίες καθαρισμού ρυθμίζοντας την ποσότητα νερού και την ταχύτητα του roller σε πέντε στάδια και βρες τον βέλτιστο συνδυασμό για τα δάπεδά σου.

FC 8 Signature Line warnings

Οδηγίες βήμα προς βήμα και προειδοποιήσεις

Οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις τόσο στην εφαρμογή όσο και στην οθόνη σε καθοδηγούν τέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού και σου παρέχουν χρήσιμες συμβουλές.

FC 8 Signature Line settings

Εξατομικευμένες ρυθμίσεις

Προσάρμοσε την εμπειρία στις δικές σου ανάγκες. Χρήσιμες ρυθμίσεις, όπως η ένδειξη της μπαταρίας και η επιλογή μεταξύ 36 γλωσσών, μπορούν να προσαρμοστούν μέσω της οθόνης της συσκευής. Μπορείς να ρυθμίσεις ένα προσωπικό χαιρετισμό, τα LED, τη διάρκεια της προ-υγρασίας, τη διάρκεια της ενίσχυσης και την εμφάνιση των ειδοποιήσεων μέσω της εφαρμογής.

FC 8 Signature Line updates

Ενημερώσεις συστήματος

Εάν υπάρχουν διαθέσιμες νέες ενημερώσεις συστήματος για τη συσκευή σου, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην εφαρμογή και η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και από την εφαρμογή.

Signature Line floor cleaner

Signature Line

Μόνο τα καλύτερα και πιο καινοτόμα προϊόντα από τις κατηγορίες Indoor φέρουν την υπογραφή του Alfred Kärcher και αποτελούν μέρος της Signature Line.

Λειτουργία της FC 8 Smart Signature Line

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ FC ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!

Πατενταρισμένη από την Kärcher απόξεση: 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό για ισχυρό καθαρισμό

Χάρη στην καινοτόμο, πατενταρισμένη τεχνολογία απόξεσης, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher δεν χρειάζονται καθόλου μονάδα αναρρόφησης. Τα rollers με λειτουργία αυτοκαθαρισμού διαβρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό και καθαρίζουν αποτελεσματικά το δάπεδο με ταχύτητα έως 500 στροφές ανά λεπτό. Το βρώμικο νερό που παράγεται απομακρύνεται αποτελεσματικά και συλλέγεται σε ξεχωριστό δοχείο.

FC 8

Καθαρισμός δαπέδων σε 50% λιγότερο χρόνο**

Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία απόξεσης, μπορείς να έχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού με τις μηχανές καθαρισμού δαπέδων 2 σε 1. Σκουπίζουν και μαζεύουν κάθε είδους ξηρό και υγρό καθημερινό ρύπο με ένα μόνο πέρασμα, φτάνοντας χωρίς κόπο ακόμα και στις γωνίες και τις άκρες. Οι ενσωματωμένες χτένες τριχών μαζεύουν αξιόπιστα ακόμα και τις τρίχες.

Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

Εύκολος καθαρισμός με τεχνολογία hover

Απόλαυσε την ευκολία καθαρισμού με την τεχνολογία hover των FC 7 και FC 8. Τέσσερις αντίστροφα περιστρεφόμενα rollers γλιστρούν απαλά πάνω στα δάπεδα, αφαιρώντας χωρίς κόπο λεκέδες και υπολείμματα. Το hover effect κάνει τις συσκευές να αιωρούνται κυριολεκτικά πάνω από το δάπεδο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ασκείς λιγότερη δύναμη.

Η ευέλικτη περιστρεφόμενη άρθρωση κάνει τον ελιγμό γύρω από έπιπλα και γωνίες παιχνιδάκι.

Floor cleaner with hover technology

Μπορεί να χαμηλωθεί κατά 180° για να περάσει εύκολα κάτω από έπιπλα


Επιτέλους μια συσκευή που καθαρίζει παντού! Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher φτάνουν σε κάθε γωνιά χωρίς κόπο. Ο λεπτός σχεδιασμός τους επιτρέπει να περιστρέφονται κατά 180° και να γλιστρούν με ευκολία κάτω από τα έπιπλα, αφαιρώντας τη βρωμιά και τους λεκέδες ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Kärcher floor cleaners can be lowered 180°

Ο καθαρισμός μπορεί πραγματικά να είναι τόσο αθόρυβος

Τέρμα οι θορυβώδεις οικιακές εργασίες! Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία απόξεσης, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher λειτουργούν χωρίς ανεμιστήρα αναρρόφησης και καθαρίζουν αποτελεσματικά και αθόρυβα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να καθαρίζεις ενώ τα παιδιά σου κοιμούνται ή παίζουν και τα κατοικίδια σου δεν ενοχλούνται από τον θόρυβο του καθαρισμού.

Kärcher floor cleaners without suction fans are quiet as a mouse
Floor cleaner with integrated self-cleaning system

System!Clean Αυτόματος καθαρισμός

Καθαρά rollers – γρήγορα σαν αστραπή! Με την ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean των FC 8, FC 7 και FC 4-4, η κουραστική εργασία του να καθαρίζεις τα rollers ανήκει πλέον στο παρελθόν. Απλώς ενεργοποίησε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού και τα rollers περιστρέφονται με 400 στροφές ανά λεπτό, απομακρύνοντας αποτελεσματικά τη βρωμιά και τις τρίχες. Με το FC 8, αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω του μενού της οθόνης για μεγαλύτερη ευκολία. Για επιπλέον υγιεινή, τα rollers είναι πλενόμενα στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C. Εξοικονόμησε χρόνο και απόλαυσε την ευκολία του συστήματος αυτοκαθαρισμού.

Floor cleaners with adjustable cleaning modes for different types of floors and dirt

Ρυθμιζόμενες λειτουργίες καθαρισμού για διαφορετικούς τύπους δαπέδων και ρύπων

Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων μας προσφέρουν διάφορες ρυθμίσεις για διαφορετικούς τύπους δαπέδων και ρύπων. Στην FC 8, η σύνδεση με την εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά μιας επιλογής από δέκα τρόπους καθαρισμού στη συσκευή. Αυτό το μοντέλο διαθέτει επίσης την επιλογή να διαμορφώσειςτους δικούς σου προσαρμοσμένους τρόπους καθαρισμού, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις σου.

FC 4-4

Ανταλλάξιμο σύστημα μπαταρίας για οποιαδήποτε διάρκεια λειτουργίας

Μέγιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία, καθώς και χρόνος λειτουργίας που μπορεί να παραταθεί κατά βούληση με τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 4 V Kärcher Battery Power για τα μοντέλα FC 4-4 και FC 2-4. Μεγάλη διάρκεια και υψηλή απόδοση χάρη στις κυψέλες ιόντων λιθίου. Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές 4 V Kärcher Battery Power.

FC 2 4 Living room

Απομακρύνει έως και 99,9% των βακτηρίων

Χάρη στην τεχνολογία Hygienic!Spin, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher απομακρύνουν έως και 99,9% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από όλα τα κοινά σκληρά δάπεδα του σπιτιού.****

Floor cleaner with self-cleaning function

Εύκολος καθαρισμός δαπέδων

Τέρμα το τρίψιμο με το χέρι. Τέρμα το κουραστικό στύψιμο της σφουγγαρίστρας, καθώς η βρωμιά απομακρύνεται συνεχώς από τα rollers χάρη στη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Τέρμα το σύρσιμο του κουβά χάρη στον ξεχωριστά ενσωματωμένο και εύκολα αφαιρούμενο κάδο καθαρού νερού και κάδο βρώμικου νερού.

Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα

Η χαμηλή υπολειμματική υγρασία το καθιστά κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα (πέτρα, πλακάκια, παρκέ, laminate, βινύλιο). Τα δάπεδα είναι έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Τέλεια φροντίδα δαπέδων σε συνδυασμό με τα καθαριστικά και τα προϊόντα φροντίδας της Kärcher.

Floor cleaner for edge cleaning

Τέλεια καθαριότητα των άκρων

Ο κεντρικός μηχανισμός κίνησης των rollers στα μοντέλα FC 8, FC 7 και FC 4-4 εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού στις γωνίες και κατά μήκος των άκρων.

Floor cleaner with washable rollers

Πλένεται Pure!Roll rollers

Οι υψηλής ποιότητας καθαριστικοί κύλινδροι Pure!Roll τοποθετούνται και αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα. Τα rollers μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.

Floor cleaner with fresh water tank

Έως και 93% εξοικονόμηση νερού***

Σε σύγκριση με τον καθαρισμό με παραδοσιακή σφουγγαρίστρα και κουβά.***

Standalone floor cleaner

Στέκονται μόνες τους

Ιδανικές για ένα διάλειμμα – οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων μας στέκονται όρθιες από μόνες τους.

Kärcher floor cleaner technology

Πρωτοπόρος στον τομέα του καθαρισμού σκληρών δαπέδων

Με την πατενταρισμένη τεχνολογία καθαρισμού, η Kärcher έγινε μία από τις πρώτες μάρκες στον κόσμο που λάνσαρε μια συσκευή για καθαρισμό 2 σε 1 (απομάκρυνση χονδροειδούς βρωμιάς και σφουγγάρισμα σε ένα βήμα), ανοίγοντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων.

FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Απόδοση επιφάνειας περίπου 230 m² ανά φόρτιση μπαταρίας

  • Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
  • Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
  • Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 60 λεπτά
  • Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα + 2 λειτουργίες καθαρισμού + λειτουργία boost + απεριόριστος αριθμός πρόσθετων λειτουργιών καθαρισμού μέσω της εφαρμογής
  • Τέλειος καθαρισμός γωνιών και άκρων
  • Περιλαμβάνει 4 rollers + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων
  • Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στους αντίστροφους κυλίνδρους
  • Τεχνολογία κίνησης με 4 rollers
  • Κεφαλή δαπέδου με ενσωματωμένα LED
  • Ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση με εφαρμογή
  • Λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean με 400 περιστροφές των rollers ανά λεπτό
The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

FC 7 CORDLESS

 

Απόδοση επιφάνειας περίπου 175 m² ανά φόρτιση μπαταρίας

  • Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
  • Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
  • Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 45 λεπτά
  • Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα + 2 λειτουργίες καθαρισμού + λειτουργία boost
  • Τέλεια καθαριότητα γωνιών και άκρων
  • Περιλαμβάνει 4 rollers + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων
  • Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στους αντίστροφης περιστροφής rollers
  • Τεχνολογία κίνησης με 4 rollers
  • Λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean με 400 περιστροφές των rollers ανά λεπτό

 

FC 4-4 floor cleaner

FC 4-4 BATTERY SET

 

Απόδοση επιφάνειας περίπου 90 m² ανά φόρτιση μπαταρίας

  • Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
  • Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
  • Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 30 λεπτά και απεριόριστος χρόνος λειτουργίας με την αγορά επιπλέον ανταλλακτικών μπαταριών
  • Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα + 2 τρόποι καθαρισμού
  • Τέλεια καθαριότητα γωνιών και άκρων
  • Περιλαμβάνει 2 rollers + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων
  • + 2 × 4 V ανταλλακτικές μπαταρίες
  • Λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean με 400 περιστροφές του roller ανά λεπτό

 

FC 2-4 floor cleaner

FC 2-4 BATTERY SET

 

Απόδοση επιφάνειας περίπου 70 m² ανά φόρτιση μπαταρίας

  • Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
  • Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
  • Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 20 λεπτά και απεριόριστος χρόνος λειτουργίας με την αγορά επιπλέον ανταλλακτικών μπαταριών
  • Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα
  • Βελτιστοποιημένος καθαρισμός γωνιών και άκρων
  • Περιλαμβάνει 1 roller + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων + 4 V ανταλλακτική μπαταρία

Ανακάλυψε ξανά το συναρπαστικό στα δάπεδά σου!

Το δάπεδο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο καθαρισμός πρέπει να είναι σκληρός. Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων μας απλά καθαρίζουν τα πάντα. Έρχονται ως βολικές συσκευές «όλα σε ένα» ή ως ελαφριά μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρία.

Χημικά καθαριστικά και εξαρτήματα

Με τη γκάμα των εξαρτημάτων που διατίθενται για τα καθαριστικά δαπέδου Kärcher, ο καθαρισμός και η φροντίδα μπορούν να προσαρμοστούν τέλεια στο δάπεδό σου. Η μηχανή δαπέδου πολλαπλών χρήσεων, για παράδειγμα, είναι κατάλληλη για κάθε σκληρό δάπεδο, ενώ τα ειδικά καθαριστικά για ξύλο και πέτρα φροντίζουν και προστατεύουν επιπλέον αυτούς τους τύπους δαπέδων. Τα roller από πέτρα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για δάπεδα που υπόκεινται σε μεγάλη φθορά, όπως πέτρα και κεραμικά πλακίδια.

Συχνές ερωτήσεις για τις FC

Βρες το ιδανικό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων για κάθε πρόκληση.

FC 2-4 Battery Set:
Η συσκευή καθαρισμού δαπέδων FC 2-4 είναι εντυπωσιακά ελαφριά, μόλις 2,2 κιλά, και διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να το κάνεις αυτό, τράβηξε τη λαβή της προς τα πίσω για να ξεκινήσει και αφαίρεσε τους ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους άνετα με ένα μόνο βήμα.

FC 4-4 Battery Set:
Με τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 30 λεπτά ανά φόρτιση, μπορούν να καθαριστούν χωρίς κόπο περιοχές έως και 90 τετραγωνικά μέτρα. Ο όγκος νερού μπορεί να προσαρμοστεί στην επίστρωση του δαπέδου χρησιμοποιώντας τις δύο λειτουργίες καθαρισμού. Η FC 4-4 καθαρίζει επίσης αβίαστα μέχρι τις άκρες.

FC 7 Cordless:
Για μεγάλες επιφάνειες έως 175 τετραγωνικά μέτρα, συνιστούμε την FC 7 με χρόνο λειτουργίας μπαταρίας 45 λεπτών και τέσσερις κυλίνδρους για τον πιο αποτελεσματικό καθαρισμό. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία boost για την καταπολέμηση των επίμονων ρύπων.

FC 8 Smart Signature Line:
Διαθέτοντας μια ελκυστική οθόνη LCD, η FC 8 σου δίνει οδηγίες για να σε καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία καθαρισμού. Με τη σύνδεση με την εφαρμογή, μπορείς να μεταφέρεις μια ποικιλία προκαθορισμένων λειτουργιών καθαρισμού για διαφορετικούς τύπους δαπέδων και να δημιουργήσεις τις δικές σου προσαρμοσμένες λειτουργίες καθαρισμού. Το μοντέλο καθαρίζει έως και 230 τετραγωνικά μέτρα με χρόνο λειτουργίας 60 λεπτών.

Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 είναι διαθέσιμη ως εναλλακτική λύση για τις μηχανές καθαρισμού δαπέδου. Αυτό προσφέρει απόλυτη άνεση κατά το σφουγγάρισμα χωρίς να μαζεύει χονδροειδείς ρύπους.

 

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ακόλουθα καθαριστικά μαζί με την μηχανή καθαρισμού δαπέδων:

Καθαριστικό δαπέδου πολλαπλών χρήσεων RM 536, αριθμός παραγγελίας 6.295-944.0
Καθαριστικό για πέτρινα δάπεδα RM 537, αριθμός παραγγελίας 6.295-943.0
Φροντίδα δαπέδου για σφραγισμένο ξύλο RM 534, αριθμός παραγγελίας 6.295-941.0
Φροντίδα δαπέδου για λαδωμένο/κερωμένο ξύλο RM 535, αριθμός παραγγελίας 6.295-942.0
Φυσικό καθαριστικό δαπέδου RM 538N, αριθμός παραγγελίας 6.296-286.0

Χρησιμοποίησε μόνο καθαριστικό της Kärcher και για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθαρισμού, βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς τη σωστή δοσολογία.

Η χρήση άλλων καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας καθαριστικού μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη υπερβολικού αφρού και να προκαλέσει την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής πριν το δοχείο βρώμικου νερού φτάσει στη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.

Τα rollers μικροϊνών της μηχανής δαπέδου πλένονται στο πλυντήριο μέχρι 60 °C με υγρό απορρυπαντικό. Σημαντικό: μην χρησιμοποιείς μαλακτικό υφασμάτων.

Τα rollers πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 6 έως 12 μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων δεν διαθέτουν κινητήρα αναρρόφησης, οπότε είναι εξαιρετικά αθόρυβες.

Ένταση των μηχανημάτων:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

Η κίνηση των rollers δεν βρίσκεται στο πλάι της κεφαλής καθαρισμού, αλλά στη μέση μεταξύ των δύο rollers. Αυτό σημαίνει ότι η τροχιά καθαρισμού διακόπτεται από μια στενή λωρίδα, αλλά είναι δυνατός ο βέλτιστος καθαρισμός των γωνιών και των άκρων.

  1. Άδειασε και επανατοποθέτησε τη δεξαμενή βρώμικου νερού.
  2. Τοποθέτησε τη συσκευή στο σταθμό καθαρισμού.
  3. Γέμισε τη δεξαμενή καθαρού νερού (χωρίς απορρυπαντικό)
  • FC 8: πήγαινε στο στοιχείο μενού «Καθαρισμός συσκευής».
  • FC 7 και FC 4-4: πάτησε και κράτησε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης + για τη ρύθμιση του επιπέδου καθαρισμού.
  • FC 2-4: δεν υπάρχει διαθέσιμη λειτουργία αυτοκαθαρισμού.


Η διαδικασία αυτοκαθαρισμού διαρκεί περίπου 110 δευτερόλεπτα (FC 8 και FC 7) ή 90 δευτερόλεπτα (FC 4-4).

Ο σχολαστικός καθαρισμός με τις μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher απομακρύνει έως και 99,9% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από όλες τις κοινές σκληρές επιφάνειες των νοικοκυριών.

Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή

Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα σκληρά δάπεδα, είτε πρόκειται για ξύλο, πέτρα ή πλαστικό. Τα rollers δεν προκαλούν ζημιές, όπως γρατζουνιές στις επιφάνειες. Μην κρατάς τη συσκευή ακίνητη σε ένα σημείο, αντίθετα να την κρατάς πάντα σε κίνηση.

Το καθαριστικό RM 534 (αριθμός παραγγελίας 6.295-941.0) είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σφραγισμένων ξύλινων δαπέδων (π.χ. παρκέ, laminate).

Για τον καθαρισμό λαδωμένων/κερωμένων ξύλινων δαπέδων, καθαριστικό RM 535 (αριθμός παραγγελίας 6.295-942.0).

Για τον καθαρισμό πέτρινων δαπέδων, καθαριστικό RM 537 (αριθμός παραγγελίας 6.295-943.0).

Για να επιτύχεις καλά αποτελέσματα καθαρισμού, λάβε υπόψη σου τα ακόλουθα:

Πλύνε τα rollers σε πλυντήριο ρούχων στους 60 °C πριν από την πρώτη χρήση και όταν είναι βρώμικα.
Εάν τα rollers είναι πολύ στεγνά, μπορείς να τα βρέξεις ενεργοποιώντας τη λειτουργία boost (ισχύει μόνο για τα FC 2-4 και FC 4-4). Μετακίνησε τη συσκευή μπρος-πίσω μέχρι τα ρολά να υγρανθούν επαρκώς.
Καθάρισε το δάπεδο πολλές φορές με την μηχανή καθαρισμού δαπέδου χωρίς να χρησιμοποιήσεις απορρυπαντικό. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνονται τα υπολείμματα του παλιού καθαριστικού από το δάπεδο.
Χρησιμοποίησε μόνο καθαριστικό της Kärcher και βεβαιώσου ότι χρησιμοποιείς τη σωστή δοσολογία. Τήρησε τη συνιστώμενη δοσολογία που αναγράφεται στη φιάλη του καθαριστικού. Η χρήση υπερβολικού ή μη επαρκούς καθαριστικού μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα καθαρισμού.
Πραγματοποίησε αυτοκαθαρισμό της συσκευής (μόνο στις συσκευές FC 8, FC 7 και FC 4-4).
Καθάρισε τακτικά τις χτένες για τις τρίχες.

Οι ρύποι μαζεύονται πιο αποτελεσματικά όταν η λαβή βρίσκεται 80 εκατοστά πάνω από το δάπεδο. Η ανοχή κυμαίνεται μεταξύ 65 και 90 εκατοστών.

Κατά την κίνηση προς τα εμπρός, η βρωμιά στο δάπεδο υγραίνεται πρώτα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρωμιάς μαζεύεται κατά την κίνηση προς τα πίσω. Με τις αργές κινήσεις προς τα εμπρός και προς τα πίσω επιτυγχάνονται επίσης τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, καθώς έτσι δίνεται στη συσκευή ο χρόνος που χρειάζεται για να μαζέψει τη βρωμιά σε βάθος.

Ο φορτιστής 4 V Battery Power φορτίζει πλήρως μια μπαταρία 2,5 Ah σε περίπου 2,5 ώρες. Ο γρήγορος φορτιστής 4 V Duo Battery Power μπορεί να φορτίσει έως και δύο μπαταρίες 2,5 Ah σε μόλις 70 λεπτά.

Ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας αναφέρεται πάντα στην μπαταρία με τη μικρότερη υπολειπόμενη χωρητικότητα.

Ναι, μια συσκευή μπορεί να καταχωρηθεί πολλές φορές, ώστε να είναι διαθέσιμη σε πολλά άτομα.

Η εφαρμογή Kärcher Home & Garden παρέχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κύριες λειτουργίες:

  • Μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή οι λειτουργίες καθαρισμού που συνιστώνται από την Kärcher για διαφορετικά είδη δαπέδου.
  • Διαμόρφωση εξατομικευμένων τρόπων καθαρισμού
  • Βήμα προς βήμα οδηγίες για τη συναρμολόγηση, την αρχική εκκίνηση, την εφαρμογή και τον καθαρισμό της συσκευής
  • Συμβουλές και tips
  • Συχνές ερωτήσεις με λεπτομερή αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Ειδοποιήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις του συστήματος και τον τρόπο εκτέλεσής τους
  • Σύνδεση με το κέντρο εξυπηρέτησης της Kärcher
  • Στατιστικά στοιχεία χρήσης
  • Ρυθμίσεις συσκευής, π.χ. χρόνος boost
  • Υπενθύμιση για την αλλαγή των κυλίνδρων
  • Σύνδεση με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Kärcher, π.χ. για την αγορά ανταλλακτικών

Η συσκευή και η εφαρμογή πρέπει να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους μέσω Bluetooth για όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής που διαμορφώνονται μέσω της εφαρμογής, για παράδειγμα:

  • Μεταφορά των λειτουργιών καθαρισμού από την εφαρμογή στη συσκευή.
  • Διάρκεια της λειτουργίας boost ή της προ-ύγρανσης


Η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται όταν η συσκευή απενεργοποιείται. Μπορεί να αποκατασταθεί, εάν χρειαστεί, μέσω της εφαρμογής.

Συντήρηση

Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρείς άλατα από το μηχάνημα, καθώς τα άλατα καθιζάνουν μόνο σε θερμοκρασίες άνω των 70 °C. Το οξύ του παράγοντα αφαίρεσης αλάτων μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Εάν το μηχάνημα αναπτύσσει δυσάρεστες οσμές κατά τον καθαρισμό, μπορείς να κάνεις τα εξής:

  • Πλύνε τους κυλίνδρους στο πλυντήριο στους 60 °C (σημαντικό: μην χρησιμοποιήσεις μαλακτικό).
  • Χρησιμοποίησε πάντα καθαρό νερό και μην αφήνεις το νερό να μείνει στη δεξαμενή μετά το τέλος του καθαρισμού
  • Ξέπλυνε καλά το δοχείο βρώμικου νερού και το δοχείο καθαρού νερού μετά από κάθε χρήση
  • Καθάριζε τακτικά τις εισόδους και τα φίλτρα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης
  • Τα υπολείμματα παλαιών καθαριστικών που χαλαρώνουν από το δάπεδο κατά τον καθαρισμό μπορεί επίσης να δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το μηχάνημα κουδουνίζει δυνατά όταν ενεργοποιείται, είναι πιθανό τα rollers να είναι πολύ στεγνά ή να έχουν παραμορφωθεί.

Εάν τα rollers είναι πολύ στεγνά, ενεργοποίησε τη λειτουργία boost (μόνο στις συσκευές FC 8 και FC 7) και μετακίνησε τη συσκευή μπρος-πίσω έως ότου τα rollers να έχουν υγρανθούν επαρκώς. Εναλλακτικά, μπορείς να βρέξεις τα rollers κάτω από τη βρύση.

Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των rollers αποθήκευσε πάντα τη συσκευή στην παρεχόμενη βάση στάθμευσης και ποτέ μην την αποθηκεύεις απευθείας στο δάπεδο.

  • Φόρτισε την μπαταρία.
  • Αποσύνδεσε το καλώδιο φόρτισης, καθώς η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει με το καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο.

Η FC 7 μπορεί να υπερθερμανθεί σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όταν χρησιμοποιείται με στεγνά ρολά ή όταν χρησιμοποιείται σε χαλί. Άφησε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 2,5 ώρες. Η συσκευή μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία μόνο αφού κρυώσει. Είναι δυνατή η φόρτιση της συσκευής FC 7 κατά τη διάρκεια της ψύξης.

Εάν τα rollers δεν περιστρέφονται, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι έχουν μπλοκάρει, δεν είναι αρκετά υγροί ή στο ότι ο κινητήρας έχει μπλοκάρει, για παράδειγμα λόγω υπερβολικής πίεσης στους κυλίνδρους ή λόγω επαφής με τοίχο.

Εάν το μοτέρ είναι μπλοκαρισμένο, απενεργοποίησε και ενεργοποίησε ξανά το μηχάνημα.

Εάν οι κύλινδροι είναι μπλοκαρισμένοι:

  • Αφαίρεσε τους κυλίνδρους και έλεγξε αν έχει μπλοκάρει κάτι στους κυλίνδρους.
  • Έλεγξε αν οι κύλινδροι είναι βιδωμένοι στη βάση κυλίνδρων όσο το δυνατόν πιο σφιχτά.
  • Έλεγξε αν έχει συγκεντρωθεί βρωμιά στα φίλτρα τρίχας στην κεφαλή δαπέδου και, αν ναι, αφαίρεσέ την.
  • Έλεγξε αν τα φίλτρα τρίχας είναι σωστά τοποθετημένα. Για να το κάνεις αυτό, αφαίρεσε τα φίλτρα μαλλιών και στη συνέχεια τοποθέτησέ τα ξανά.


Εάν τα ρολά δεν είναι αρκετά υγρά:

  • Απενεργοποίησε τη συσκευή, αφαίρεσε τα φίλτρα μαλλιών και ενεργοποίησε ξανά τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα μαλλιών τοποθετημένα. Πάτα το κουμπί boost και μετακίνησε τη συσκευή μπρος-πίσω μέχρι τα ρολά να υγρανθούν επαρκώς. Στη συνέχεια, μπορείς να τοποθετήσεις ξανά τα φίλτρα μαλλιών.
  • Εναλλακτικά, αφαίρεσε τα ρολά και βρέξε τα κάτω από τη βρύση.
Graphic FC Error

Μόλις η δεξαμενή βρώμικου νερού στην FC 7 υπερβεί τον όγκο των 200 χιλιοστόλιτρων, ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής.

Η χρήση καθαριστικών άλλων κατασκευαστών ή η χρήση υπερβολικής ποσότητας καθαριστικού μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη υπερβολικού αφρού και προκαλεί την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής πριν συμπληρωθούν τα 200 χιλιοστόλιτρα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να χρησιμοποιείς μόνο καθαριστικά της Kärcher και να δίνεις ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή δοσολογία.

Illu FC
Floor cleaner floor nozzle

Εάν η οθόνη δείχνει ότι η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι γεμάτη, παρόλο που η δεξαμενή είναι άδεια, είναι πιθανό οι επαφές που ανιχνεύουν τη στάθμη πλήρωσης να είναι βρώμικες. Καθάρισε τις επαφές με ένα υγρό πανί.

Εάν η βλάβη επιμένει, επικοινώνησε με έναν από τους συνεργάτες μας στο service ή στείλε μας τη συσκευή σου για επισκευή.

 

FC FAQs

Εάν το μήνυμα σφάλματος "Δεξαμενή καθαρού νερού άδεια" εμφανίζεται παρόλο που η δεξαμενή καθαρού νερού έχει γεμίσει, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι επικαθίσεις καθαριστικού καλύπτουν τις επιφάνειες επαφής του αισθητήρα. Εάν συμβεί αυτό, αφαίρεσε τη δεξαμενή καθαρού νερού και το φίλτρο αφρού που βρίσκεται κάτω από αυτή και χρησιμοποίησε μια μπατονέτα για να καθαρίσεις την επιφάνεια επαφής του αισθητήρα καθαρού νερού. Η επιφάνεια επαφής βρίσκεται στην οπή εισαγωγής νερού.

Illu FC

Αν το μηχάνημα δεν μαζεύει τη βρωμιά, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

  • Γέμισε το δοχείο καθαρού νερού και τοποθέτησέ το στη συσκευή, εξασφαλίζοντας ότι είναι καλά τοποθετημένο στη θέση του.
  • Τοποθέτησε το δοχείο βρώμικου νερού σωστά, έτσι ώστε να κάνει ηχητικό κλικ στη θέση του.
  • Έλεγξε επίσης αν το κάλυμμα του δοχείου βρώμικου νερού είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του (η προεξοχή ασφάλισης πρέπει να μπαίνει στην αντίστοιχη εσοχή).
  • Τοποθέτησε τα φίλτρα και τα ρολά τριχών σωστά στη συσκευή. Τα rollers πρέπει να βιδωθούν όσο το δυνατόν πιο σφιχτά στη θήκη των ρολών. Καθάρισε τα rollers όταν είναι βρώμικα και αντικατέστησέ τα όταν έχουν φθαρεί.
  • Βρέξε τα rollers ενεργοποιώντας τη λειτουργία boost (FC 7, FC 8) ή κάτω από τη βρύση.
  • Μετακίνησε τη συσκευή μπρος-πίσω μέχρι τα ρολά να υγρανθούν επαρκώς.
  • Καθάρισε το φίλτρο καθαρού νερού. Για να το κάνεις αυτό, αφαίρεσε τη δεξαμενή καθαρού νερού και το φίλτρο καθαρού νερού και καθάρισε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.

Τα μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων της Kärcher έχουν σχεδιαστεί για να σκουπίζουν τα δάπεδα (χωρίς κινητήρα αναρρόφησης) και είναι ιδανικά για δάπεδα με μέγιστη υψομετρική διαφορά 1 χιλιοστού. Τα μικρά ποδαράκια του 1 χιλιοστού στη δεξαμενή βρώμικου νερού εξασφαλίζουν τη σωστή απόσταση μεταξύ της κινητής στεφάνης σάρωσης και του δαπέδου. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων παρέχει μια τέλεια λειτουργία σφουγγαρίσματος, ενώ ταυτόχρονα μαζεύει χονδροειδείς ρύπους (2 σε 1). Σε πολύ ανώμαλα δάπεδα με πλακάκια με κενά άνω του 1 χιλιοστού, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, καθώς το κινητό χείλος σάρωσης μπορεί να πιαστεί και κατά συνέπεια να υποστεί ζημιά.

Είναι επίσης πιθανό να έχουν υποστεί ζημιά ή να έχουν φθαρεί τα καρφιά στην κάτω πλευρά της δεξαμενής βρώμικου νερού. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινώνησε με την εξουσιοδοτημένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

  • Τοποθέτησε τα φίλτρα τριχών σωστά στη συσκευή.
  • Αντικατέστησε τα rollers εάν έχουν φθαρεί.
  • Άδειασε τη γεμάτη δεξαμενή βρώμικου νερού.
  • Σπρώξε το δοχείο βρώμικου νερού στη συσκευή, ώστε να κάνει ηχητικό κλικ στη θέση του. Το δοχείο βρώμικου νερού πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένο στη συσκευή.
  • Έλεγξε αν τα φίλτρα τριχών έχουν τοποθετηθεί σωστά.
  • Εάν το δοχείο βρώμικου νερού έχει υποστεί ζημιά, επικοινώνησε με την εξουσιοδοτημένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή βρώμικου νερού μετά τον καθαρισμό, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε μια λειτουργία καθαρισμού που χρησιμοποιεί πολύ λίγο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται τόσο λίγο νερό από τη δεξαμενή καθαρού νερού που παραμένει όλο στο δάπεδο, αφήνοντας ελάχιστο νερό για να το σκουπίσουν τα ρολά.

Το βύσμα φόρτισης ή το βύσμα δικτύου δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.
Σύνδεσε σωστά το βύσμα φόρτισης ή το βύσμα δικτύου.

Έλεγξε αν η συσκευή και η εφαρμογή είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους μέσω Bluetooth. Μπορείς να δημιουργήσεις τη σύνδεση μέσω της κάρτας συσκευής FC 8 στην εφαρμογή. Για να γίνει αυτό, το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο τόσο στη συσκευή όσο και στην εφαρμογή.

Όταν ολοκληρώνεις την καταχώριση χειροκίνητα, έλεγξε αν έχεις πληκτρολογήσει σωστά τον κωδικό προϊόντος και τον σεριακό αριθμό. Μπορείς να βρεις τους αριθμούς στην κάτω πλευρά της κεφαλής δαπέδου.
Είναι επίσης πιθανό η υπηρεσία καταχώρισης στο cloud να μην είναι επί του παρόντος διαθέσιμη. Σε αυτή την περίπτωση, προσπάθησε ξανά αργότερα.
Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ο σειριακός αριθμός δεν μπόρεσε να επαληθευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινώνησε με την εξουσιοδοτημένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

  • Και οι δύο συσκευές πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth.
  • Η συσκευή και το smartphone δεν πρέπει να βρίσκονται πολύ μακριά η μία από την άλλη.
  • Κατά τη σύζευξη της εφαρμογής και της συσκευής για πρώτη φορά, η διαδικασία σύζευξης πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από τη συσκευή και στη συνέχεια από την εφαρμογή.
  • Μπορείς να βρεις το μενού αντιστοίχισης στις ρυθμίσεις της συσκευής σου.

* Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher επιτυγχάνουν έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής " Σφουγγάρισμα ". Αναφέρεται σε μέσα αποτελέσματα δοκιμών για την αποτελεσματικότητα καθαρισμού, τη συλλογή ρύπων και τον καθαρισμό των άκρων.

** Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher μπορούν να μειώσουν στο μισό το χρόνο καθαρισμού σας, καθώς οι συνήθεις οικιακοί ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν από τα σκληρά δάπεδα σε ένα μόνο βήμα, καταργώντας την ανάγκη να σκουπίζεις με ηλεκτρική σκούπα πριν από το σφουγγάρισμα.

*** Κατά τον καθαρισμό μιας επιφάνειας δαπέδου 60 τετραγωνικών μέτρων, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher χρησιμοποιούν έως και 90% λιγότερο νερό σε σύγκριση με μια συμβατική σφουγγαρίστρα και έναν κουβά γεμάτο με 5 λίτρα.

**** Κατά τον καθαρισμό σε άμεση επαφή με την επιφάνεια που καθαρίζεται, εξοντώνονται έως και 99,9% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων που βρίσκονται σε λείες σκληρές επιφάνειες στο νοικοκυριό (μικρόβιο δοκιμής: Enterococcus hirae). Σύμφωνα με τη δοκιμή 4 πεδίων (με βάση το πρότυπο DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%