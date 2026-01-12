ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
Ανακάλυψε ξανά το συναρπαστικό στα δάπεδά σου!
Θα ήθελες να υπήρχε ένας πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να καθαρίσεις τα δάπεδα; Ή να μπορούσες να ολοκληρώνεις όλη τη διαδικασία καθαρισμού των δαπέδων με μία κίνηση, κατά προτίμηση χωρίς να χρειάζεται να σκουπίσεις εκ των προτέρων; Έχουμε μια ισχυρή λύση για κάθε εργασία – και η επιλογή είναι δική σου. Όσοι αναζητούν ένα ελαφρύ μηχάνημα με δυνατότητα ελιγμών θα τη βρουν στην FC 2-4 με ανταλλάξιμη μπαταρία. Ωστόσο, αν προτιμάς μια κορυφαία έκδοση με πολλές διαφορετικές λειτουργίες καθαρισμού, επίλεξε την FC 8 με την ελκυστική οθόνη LCD και τη σύνδεση με app.
Η FC 8 Smart Signature Line
Η FC 8 Smart Signature Line εξαφανίζει τον παλιό οικιακό κανόνα "Πρώτα σκουπίζεις, μετά σφουγγαρίζεις" με την ίδια ευκολία που εξαφανίζει όλους τους τύπους ξηρών και υγρών καθημερινών ρύπων. Τα δύο αντίθετα περιστρεφόμενα ζεύγη rollers της πιάνουν αμέσως δουλειά και δίνουν στο δάπεδο σου την παλιά του λάμψη στο μισό χρόνο.** Τώρα με ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση με εφαρμογή: μετέφερε μια επιλογή από δέκα λειτουργίες καθαρισμού, βελτιστοποιημένες για διαφορετικούς τύπους δαπέδων, στη συσκευή ή διαμόρφωσε προσαρμοσμένες λειτουργίες καθαρισμού για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Home & Garden
Μάθε πώς να πετυχαίνεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού με τη σειρά FC 8 Smart Signature Line. Μέσω Bluetooth, μπορείς εύκολα να συνδέσεις το μηχάνημα με το smartphone σου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Home & Garden. Επωφελήσου από τις συμβουλές των ειδικών μας και μια ποικιλία συνιστώμενων λειτουργιών καθαρισμού για διαφορετικούς τύπους δαπέδων ή δημιούργησε τις δικές σου προσαρμοσμένες λειτουργίες.
Δύο βασικές λειτουργίες καθαρισμού και λειτουργία boost
Η σωστή ρύθμιση για κάθε είδους ρύπο. Δύο βασικές λειτουργίες καθαρισμού με διαφορετικούς όγκους νερού και ταχύτητες roller, καθώς και μια λειτουργία boost για επίμονους ρύπους, είναι προρυθμισμένες στη συσκευή. Έτσι, κάθε δάπεδο καθαρίζεται απαλά και αποτελεσματικά.
10 λειτουργίες καθαρισμού για 10 τύπους δαπέδων μέσω της εφαρμογής
Προσάρμοσε τη διαδικασία καθαρισμού στις δικές σου ανάγκες. Με την εφαρμογή, μπορείς να μεταφέρεις μόνιμα στη συσκευή δέκα τρόπους καθαρισμού της επιλογής σου, ο καθένας με διαφορετική ποσότητα νερού και ταχύτητα των rollers για διαφορετικούς τύπους δαπέδων. Έτσι, επιτυγχάνεις πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού για κάθε δάπεδο.
25 πιθανές συνδυασμοί για προσαρμοσμένες λειτουργίες καθαρισμού
Διαμόρφωσε τις δικές σου λειτουργίες καθαρισμού ρυθμίζοντας την ποσότητα νερού και την ταχύτητα του roller σε πέντε στάδια και βρες τον βέλτιστο συνδυασμό για τα δάπεδά σου.
Οδηγίες βήμα προς βήμα και προειδοποιήσεις
Οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις τόσο στην εφαρμογή όσο και στην οθόνη σε καθοδηγούν τέλεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού και σου παρέχουν χρήσιμες συμβουλές.
Εξατομικευμένες ρυθμίσεις
Προσάρμοσε την εμπειρία στις δικές σου ανάγκες. Χρήσιμες ρυθμίσεις, όπως η ένδειξη της μπαταρίας και η επιλογή μεταξύ 36 γλωσσών, μπορούν να προσαρμοστούν μέσω της οθόνης της συσκευής. Μπορείς να ρυθμίσεις ένα προσωπικό χαιρετισμό, τα LED, τη διάρκεια της προ-υγρασίας, τη διάρκεια της ενίσχυσης και την εμφάνιση των ειδοποιήσεων μέσω της εφαρμογής.
Ενημερώσεις συστήματος
Εάν υπάρχουν διαθέσιμες νέες ενημερώσεις συστήματος για τη συσκευή σου, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην εφαρμογή και η ενημέρωση μπορεί να εκτελεστεί ακόμη και από την εφαρμογή.
Signature Line
Μόνο τα καλύτερα και πιο καινοτόμα προϊόντα από τις κατηγορίες Indoor φέρουν την υπογραφή του Alfred Kärcher και αποτελούν μέρος της Signature Line.
Λειτουργία της FC 8 Smart Signature Line
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ FC ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ!
Πατενταρισμένη από την Kärcher απόξεση: 500 περιστροφές του roller ανά λεπτό για ισχυρό καθαρισμό
Χάρη στην καινοτόμο, πατενταρισμένη τεχνολογία απόξεσης, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher δεν χρειάζονται καθόλου μονάδα αναρρόφησης. Τα rollers με λειτουργία αυτοκαθαρισμού διαβρέχονται συνεχώς με καθαρό νερό και καθαρίζουν αποτελεσματικά το δάπεδο με ταχύτητα έως 500 στροφές ανά λεπτό. Το βρώμικο νερό που παράγεται απομακρύνεται αποτελεσματικά και συλλέγεται σε ξεχωριστό δοχείο.
Καθαρισμός δαπέδων σε 50% λιγότερο χρόνο**
Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία απόξεσης, μπορείς να έχεις τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού με τις μηχανές καθαρισμού δαπέδων 2 σε 1. Σκουπίζουν και μαζεύουν κάθε είδους ξηρό και υγρό καθημερινό ρύπο με ένα μόνο πέρασμα, φτάνοντας χωρίς κόπο ακόμα και στις γωνίες και τις άκρες. Οι ενσωματωμένες χτένες τριχών μαζεύουν αξιόπιστα ακόμα και τις τρίχες.
Εύκολος καθαρισμός με τεχνολογία hover
Απόλαυσε την ευκολία καθαρισμού με την τεχνολογία hover των FC 7 και FC 8. Τέσσερις αντίστροφα περιστρεφόμενα rollers γλιστρούν απαλά πάνω στα δάπεδα, αφαιρώντας χωρίς κόπο λεκέδες και υπολείμματα. Το hover effect κάνει τις συσκευές να αιωρούνται κυριολεκτικά πάνω από το δάπεδο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ασκείς λιγότερη δύναμη.
Η ευέλικτη περιστρεφόμενη άρθρωση κάνει τον ελιγμό γύρω από έπιπλα και γωνίες παιχνιδάκι.
Μπορεί να χαμηλωθεί κατά 180° για να περάσει εύκολα κάτω από έπιπλα
Επιτέλους μια συσκευή που καθαρίζει παντού! Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher φτάνουν σε κάθε γωνιά χωρίς κόπο. Ο λεπτός σχεδιασμός τους επιτρέπει να περιστρέφονται κατά 180° και να γλιστρούν με ευκολία κάτω από τα έπιπλα, αφαιρώντας τη βρωμιά και τους λεκέδες ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Ο καθαρισμός μπορεί πραγματικά να είναι τόσο αθόρυβος
Τέρμα οι θορυβώδεις οικιακές εργασίες! Χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία απόξεσης, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher λειτουργούν χωρίς ανεμιστήρα αναρρόφησης και καθαρίζουν αποτελεσματικά και αθόρυβα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να καθαρίζεις ενώ τα παιδιά σου κοιμούνται ή παίζουν και τα κατοικίδια σου δεν ενοχλούνται από τον θόρυβο του καθαρισμού.
System!Clean Αυτόματος καθαρισμός
Καθαρά rollers – γρήγορα σαν αστραπή! Με την ενσωματωμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean των FC 8, FC 7 και FC 4-4, η κουραστική εργασία του να καθαρίζεις τα rollers ανήκει πλέον στο παρελθόν. Απλώς ενεργοποίησε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού και τα rollers περιστρέφονται με 400 στροφές ανά λεπτό, απομακρύνοντας αποτελεσματικά τη βρωμιά και τις τρίχες. Με το FC 8, αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω του μενού της οθόνης για μεγαλύτερη ευκολία. Για επιπλέον υγιεινή, τα rollers είναι πλενόμενα στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C. Εξοικονόμησε χρόνο και απόλαυσε την ευκολία του συστήματος αυτοκαθαρισμού.
Ρυθμιζόμενες λειτουργίες καθαρισμού για διαφορετικούς τύπους δαπέδων και ρύπων
Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων μας προσφέρουν διάφορες ρυθμίσεις για διαφορετικούς τύπους δαπέδων και ρύπων. Στην FC 8, η σύνδεση με την εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά μιας επιλογής από δέκα τρόπους καθαρισμού στη συσκευή. Αυτό το μοντέλο διαθέτει επίσης την επιλογή να διαμορφώσειςτους δικούς σου προσαρμοσμένους τρόπους καθαρισμού, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις σου.
Ανταλλάξιμο σύστημα μπαταρίας για οποιαδήποτε διάρκεια λειτουργίας
Μέγιστη ελευθερία κινήσεων και ευελιξία, καθώς και χρόνος λειτουργίας που μπορεί να παραταθεί κατά βούληση με τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 4 V Kärcher Battery Power για τα μοντέλα FC 4-4 και FC 2-4. Μεγάλη διάρκεια και υψηλή απόδοση χάρη στις κυψέλες ιόντων λιθίου. Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές 4 V Kärcher Battery Power.
Απομακρύνει έως και 99,9% των βακτηρίων
Χάρη στην τεχνολογία Hygienic!Spin, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher απομακρύνουν έως και 99,9% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από όλα τα κοινά σκληρά δάπεδα του σπιτιού.****
Εύκολος καθαρισμός δαπέδων
Τέρμα το τρίψιμο με το χέρι. Τέρμα το κουραστικό στύψιμο της σφουγγαρίστρας, καθώς η βρωμιά απομακρύνεται συνεχώς από τα rollers χάρη στη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Τέρμα το σύρσιμο του κουβά χάρη στον ξεχωριστά ενσωματωμένο και εύκολα αφαιρούμενο κάδο καθαρού νερού και κάδο βρώμικου νερού.
Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα
Η χαμηλή υπολειμματική υγρασία το καθιστά κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα (πέτρα, πλακάκια, παρκέ, laminate, βινύλιο). Τα δάπεδα είναι έτοιμα για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Τέλεια φροντίδα δαπέδων σε συνδυασμό με τα καθαριστικά και τα προϊόντα φροντίδας της Kärcher.
Τέλεια καθαριότητα των άκρων
Ο κεντρικός μηχανισμός κίνησης των rollers στα μοντέλα FC 8, FC 7 και FC 4-4 εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού στις γωνίες και κατά μήκος των άκρων.
Πλένεται Pure!Roll rollers
Οι υψηλής ποιότητας καθαριστικοί κύλινδροι Pure!Roll τοποθετούνται και αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα. Τα rollers μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.
Έως και 93% εξοικονόμηση νερού***
Σε σύγκριση με τον καθαρισμό με παραδοσιακή σφουγγαρίστρα και κουβά.***
Στέκονται μόνες τους
Ιδανικές για ένα διάλειμμα – οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων μας στέκονται όρθιες από μόνες τους.
Πρωτοπόρος στον τομέα του καθαρισμού σκληρών δαπέδων
Με την πατενταρισμένη τεχνολογία καθαρισμού, η Kärcher έγινε μία από τις πρώτες μάρκες στον κόσμο που λάνσαρε μια συσκευή για καθαρισμό 2 σε 1 (απομάκρυνση χονδροειδούς βρωμιάς και σφουγγάρισμα σε ένα βήμα), ανοίγοντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Απόδοση επιφάνειας περίπου 230 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
- Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 60 λεπτά
- Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα + 2 λειτουργίες καθαρισμού + λειτουργία boost + απεριόριστος αριθμός πρόσθετων λειτουργιών καθαρισμού μέσω της εφαρμογής
- Τέλειος καθαρισμός γωνιών και άκρων
- Περιλαμβάνει 4 rollers + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στους αντίστροφους κυλίνδρους
- Τεχνολογία κίνησης με 4 rollers
- Κεφαλή δαπέδου με ενσωματωμένα LED
- Ελκυστική οθόνη LCD και σύνδεση με εφαρμογή
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean με 400 περιστροφές των rollers ανά λεπτό
FC 7 CORDLESS
Απόδοση επιφάνειας περίπου 175 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
- Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 45 λεπτά
- Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα + 2 λειτουργίες καθαρισμού + λειτουργία boost
- Τέλεια καθαριότητα γωνιών και άκρων
- Περιλαμβάνει 4 rollers + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων
- Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στους αντίστροφης περιστροφής rollers
- Τεχνολογία κίνησης με 4 rollers
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean με 400 περιστροφές των rollers ανά λεπτό
FC 4-4 BATTERY SET
Απόδοση επιφάνειας περίπου 90 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
- Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 30 λεπτά και απεριόριστος χρόνος λειτουργίας με την αγορά επιπλέον ανταλλακτικών μπαταριών
- Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα + 2 τρόποι καθαρισμού
- Τέλεια καθαριότητα γωνιών και άκρων
- Περιλαμβάνει 2 rollers + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων
- + 2 × 4 V ανταλλακτικές μπαταρίες
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού System!Clean με 400 περιστροφές του roller ανά λεπτό
FC 2-4 BATTERY SET
Απόδοση επιφάνειας περίπου 70 m² ανά φόρτιση μπαταρίας
- Απομακρύνει όλους τους τύπους καθημερινών ξηρών και υγρών ρύπων
- Σφουγγάρισμα + συλλογή σκόνης + συλλογή χονδροειδών ρύπων
- Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας έως 20 λεπτά και απεριόριστος χρόνος λειτουργίας με την αγορά επιπλέον ανταλλακτικών μπαταριών
- Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα
- Βελτιστοποιημένος καθαρισμός γωνιών και άκρων
- Περιλαμβάνει 1 roller + 1 πολυχρηστικό καθαριστικό δαπέδων + 4 V ανταλλακτική μπαταρία
Το δάπεδο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο καθαρισμός πρέπει να είναι σκληρός. Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων μας απλά καθαρίζουν τα πάντα. Έρχονται ως βολικές συσκευές «όλα σε ένα» ή ως ελαφριά μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρία.
Χημικά καθαριστικά και εξαρτήματα
Με τη γκάμα των εξαρτημάτων που διατίθενται για τα καθαριστικά δαπέδου Kärcher, ο καθαρισμός και η φροντίδα μπορούν να προσαρμοστούν τέλεια στο δάπεδό σου. Η μηχανή δαπέδου πολλαπλών χρήσεων, για παράδειγμα, είναι κατάλληλη για κάθε σκληρό δάπεδο, ενώ τα ειδικά καθαριστικά για ξύλο και πέτρα φροντίζουν και προστατεύουν επιπλέον αυτούς τους τύπους δαπέδων. Τα roller από πέτρα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για δάπεδα που υπόκεινται σε μεγάλη φθορά, όπως πέτρα και κεραμικά πλακίδια.
Συχνές ερωτήσεις για τις FC
Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή
Συντήρηση
Αντιμετώπιση προβλημάτων
* Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher επιτυγχάνουν έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής " Σφουγγάρισμα ". Αναφέρεται σε μέσα αποτελέσματα δοκιμών για την αποτελεσματικότητα καθαρισμού, τη συλλογή ρύπων και τον καθαρισμό των άκρων.
** Οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher μπορούν να μειώσουν στο μισό το χρόνο καθαρισμού σας, καθώς οι συνήθεις οικιακοί ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν από τα σκληρά δάπεδα σε ένα μόνο βήμα, καταργώντας την ανάγκη να σκουπίζεις με ηλεκτρική σκούπα πριν από το σφουγγάρισμα.
*** Κατά τον καθαρισμό μιας επιφάνειας δαπέδου 60 τετραγωνικών μέτρων, οι μηχανές καθαρισμού δαπέδων της Kärcher χρησιμοποιούν έως και 90% λιγότερο νερό σε σύγκριση με μια συμβατική σφουγγαρίστρα και έναν κουβά γεμάτο με 5 λίτρα.
**** Κατά τον καθαρισμό σε άμεση επαφή με την επιφάνεια που καθαρίζεται, εξοντώνονται έως και 99,9% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων που βρίσκονται σε λείες σκληρές επιφάνειες στο νοικοκυριό (μικρόβιο δοκιμής: Enterococcus hirae). Σύμφωνα με τη δοκιμή 4 πεδίων (με βάση το πρότυπο DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%