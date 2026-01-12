Βρες το ιδανικό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων για κάθε πρόκληση.

FC 2-4 Battery Set:

Η συσκευή καθαρισμού δαπέδων FC 2-4 είναι εντυπωσιακά ελαφριά, μόλις 2,2 κιλά, και διαθέτει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να το κάνεις αυτό, τράβηξε τη λαβή της προς τα πίσω για να ξεκινήσει και αφαίρεσε τους ξηρούς και υγρούς καθημερινούς ρύπους άνετα με ένα μόνο βήμα.

FC 4-4 Battery Set:

Με τη μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας που φτάνει τα 30 λεπτά ανά φόρτιση, μπορούν να καθαριστούν χωρίς κόπο περιοχές έως και 90 τετραγωνικά μέτρα. Ο όγκος νερού μπορεί να προσαρμοστεί στην επίστρωση του δαπέδου χρησιμοποιώντας τις δύο λειτουργίες καθαρισμού. Η FC 4-4 καθαρίζει επίσης αβίαστα μέχρι τις άκρες.

FC 7 Cordless:

Για μεγάλες επιφάνειες έως 175 τετραγωνικά μέτρα, συνιστούμε την FC 7 με χρόνο λειτουργίας μπαταρίας 45 λεπτών και τέσσερις κυλίνδρους για τον πιο αποτελεσματικό καθαρισμό. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία boost για την καταπολέμηση των επίμονων ρύπων.

FC 8 Smart Signature Line:

Διαθέτοντας μια ελκυστική οθόνη LCD, η FC 8 σου δίνει οδηγίες για να σε καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία καθαρισμού. Με τη σύνδεση με την εφαρμογή, μπορείς να μεταφέρεις μια ποικιλία προκαθορισμένων λειτουργιών καθαρισμού για διαφορετικούς τύπους δαπέδων και να δημιουργήσεις τις δικές σου προσαρμοσμένες λειτουργίες καθαρισμού. Το μοντέλο καθαρίζει έως και 230 τετραγωνικά μέτρα με χρόνο λειτουργίας 60 λεπτών.

Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα EWM 2 είναι διαθέσιμη ως εναλλακτική λύση για τις μηχανές καθαρισμού δαπέδου. Αυτό προσφέρει απόλυτη άνεση κατά το σφουγγάρισμα χωρίς να μαζεύει χονδροειδείς ρύπους.