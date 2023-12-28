ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SIGNATURE LINE
Ανακάλυψε τα πιο καινοτόμα προϊόντα στις κατηγορίες εσωτερικού καθαρισμού που φέρουν την υπογραφή του Alfred Kärcher και αποτελούν μέρος της Signature Line*.
Επιλέγοντας ένα από τα προϊόντα της Signature Line και συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα δεις παρακάτω, μπορείς να επεκτείνεις την εγγύησή σου κατά έναν επιπλέον χρόνο!
Με την υπογραφή του Alfred Kärcher!
Μακάρι το καλύτερο να ήταν πάντα τόσο εύκολο να βρεθεί! Μαζί μας, μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πιο ισχυρά, καινοτόμα και συλλεκτικά προϊόντα εσωτερικού καθαρισμού από τη συσκευασία υψηλής ποιότητας και, φυσικά, από την πρωτότυπη υπογραφή του Alfred Kärcher. Τα νέα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών της σειράς Signature Line διαθέτουν ακόμη πιο ολοκληρωμένο εξοπλισμό από τα υπόλοιπα προϊόντα μας και μερικές φορές περιλαμβάνουν αποκλειστικά αξεσουάρ!
Ο πρωτοπόρος Alfred Kärcher
Ο Alfred Kärcher, ο ιδρυτής της εταιρείας Kärcher, ήταν ένας παθιασμένος οραματιστής και πραγματικός πρωτοπόρος! Το όνομά του είναι συνώνυμο της καινοτομίας και των υψηλότερων προτύπων ποιότητας. Προς τιμήν του, δημιουργήσαμε μια νέα σειρά συλλεκτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών: την Signature Line. Η υπογραφή του υπογραμμίζει το πνεύμα καινοτομίας και ποιότητας που καθιστά τα προϊόντα της Signature Line τα καλύτερα προϊόντα της Kärcher στην κατηγορία τους.
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ SIGNATURE LINE!
Επέκτεινε την εγγύησή σου για τα Signature Line προϊόντα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα!
Σημείωση: Η εγγραφή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς για να είναι έγκυρη η επέκταση της εγγύησης.
* Τα νέα συλλεκτικά προϊόντα της σειράς Signature Line διατίθενται αποκλειστικά από το επίσημο online shop της Kärcher και από το το δίκτυο καταστημάτων Kärcher Centers & Kärcher Stores.