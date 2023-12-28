ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SIGNATURE LINE

Ανακάλυψε τα πιο καινοτόμα προϊόντα στις κατηγορίες εσωτερικού καθαρισμού που φέρουν την υπογραφή του Alfred Kärcher και αποτελούν μέρος της Signature Line*.

Επιλέγοντας ένα από τα προϊόντα της Signature Line και συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα δεις παρακάτω, μπορείς να επεκτείνεις την εγγύησή σου κατά έναν επιπλέον χρόνο!