ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ανακάλυψε μια τεράστια γκάμα μηχανών περιποίησης δαπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη καθαρισμού. Από τις compact ευκίνητες μηχανές πεζού χειριστή μέχρι και τις επικαθήμενες για μεγαλύτερες επιφάνειες της επιχείρησης.
Compact / μηχανήματα περιποίησης δαπέδου
Compact μηχανήματα περιποίησης δαπέδων:: σχεδιάστηκαν για γρήγορο και ευέλικτο καθαρισμό χώρων μικρού έως μεσαίου μεγέθους, όπως εστιατόρια, καταστήματα, κουζίνες, ξενοδοχεία και άλλοι πολυσύχναστοι χώροι που είναι σε μεγάλο βαθμό επιπλωμένοι.
Μηχανήματα περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή
Τα μηχανήματα περιποίησης δαπέδων πεζού χειριστή είναι ιδανικά για τον αποτελεσματικό καθαρισμό χώρων μεσαίου μεγέθους, όπως εμπορικά καταστήματα, πισίνες, αίθουσες, διάδρομοι και δάπεδα πολλών εγκαταστάσεων.
Μηχανήματα περιποίησης δαπέδου καθήμενου/όρθιου χειριστή
Η ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων που δεν είναι ιδιαίτερα επιπλωμένοι, όπως αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ή αεροδρόμια. Παρακάτω θα βρείτε επίσης τις συνδυαστικές εκδόσεις σαρώθρων/μηχανημάτων περιποίησης δαπέδων.
Αλλες λύσεις καθαρισμού
Άλλες λύσεις καθαρισμού: μηχανές μονού δίσκου και μηχανές γυαλίσματος για τη συντήρηση σκληρών επιφανειών ή λύσεις που αφορούν εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες καθαρισμού, όπως απλές ή κυλιόμενες σκάλες.
Τι είναι οι μηχανές περιποίησης δαπέδου;
Οι μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher απομακρύνουν σχολαστικά τους ρύπους, τη σκόνη και τα υπολείμματα από σκληρά δάπεδα με ένα πέρασμα, αφήνοντας τις επιφάνειες αμέσως στεγνές, καθαρές και ασφαλείς. Από τον καθαρισμό συντήρησης έως τον βαθύ καθαρισμό, το γυάλισμα ή και την αφαίρεση στρώσης, οι μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher παρέχουν κορυφαία απόδοση καθαρισμού κάθε φορά, βελτιώνοντας την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρησή σας, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η παραγωγικότητα καθαρισμού.
Ο ποιοτικός καθαρισμός φαίνεται από την πρώτη ματιά!
H πρώτη εντύπωση του πελάτη όταν εισέρχεται σε μία επιχείρηση είναι καθοριστική. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο ένα τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού, κάτι που μια σφουγγαρίστρα δεν μπορεί να προσφέρει. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το νερό είναι καθαρό μόνο στην αρχή του καθαρισμού. Αντίθετα, χάρη στην αξιοπιστία, την εργονομία και την τεχνολογία της, μια μηχανή δαπέδου της Kärcher σου προσφέρει τον άψογο, ποιοτικό καθαρισμό που χρειάζεσαι.
Η ασφάλεια και η υγιεινή είναι προτεραιότητα!
Σήμερα η ασφάλεια και η υγιεινή είναι προτεραιότητα, ιδιαίτερα στους κλάδους της υγείας, της άθλησης και των τροφίμων. Ένας απλός καθαρισμός δεν είναι αρκετός για να διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον. Με την απλή
προσθήκη πιστοποιημένου απολυμαντικού Kärcher, μια μηχανή δαπέδου της Kärcher προσφέρει πιστοποιημένο αποτέλεσμα γιατί όχι μόνο καθαρίζει, αλλά και απολυμαίνει κάνοντας έτσι τον απόλυτο καθαρισμό και
την απολύμανση μια εύκολη «2 σε 1» υπόθεση.
Όταν το γρήγορο στέγνωμα έχει σημασία!
Είναι σύνηθες κάποιος να γλιστρήσει σε ένα δάπεδο που μόλις έχει σφουγγαριστεί, γι’αυτό εξάλλου υπάρχει και τοποθετείται ειδική σήμανση: «Wet floor/Βρεγμένο δάπεδο». Με μία μηχανή δαπέδου της Kärcher αυτή η σήμανση δεν είναι απαραίτητη, γιατί το δάπεδο στεγνώνει αμέσως μετά τον καθαρισμό, εξοικονομώντας στην επιχείρηση χρόνο και κόπο, ενώ παράλληλα φροντίζεις την ασφάλεια των διερχομένων.
Ο συνδυασμός της επιτυχίας: Χαμηλό κόστος καθαρισμού & Εντυπωσιακά ταχύτερο καθάρισμα!
Όποιος και αν είναι ο κλάδος της επιχείρησής σου, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της είναι η παραγωγικότητα. Μία μηχανή δαπέδου της Kärcher στηρίζεις ξεκάθαρα την παραγωγικότητα απαλλάσσοντας την επιχείρηση από τα έξοδα για απορρυπαντικά και αναλώσιμα, ενώ καθαρίζεις σε εντυπωσιακά λιγότερο χρόνο από μία σφουγγαρίστρα. Έτσι, εξοικονομείς χρόνο και κόστος. Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς τον κόπο που απαιτεί το σφουγγάρισμα, αντίθετα με την άνετη, εύκολη χρήση μιας μηχανής δαπέδου της Kärcher. Και αν σε όλα αυτά προσθέσεις και το ασύγκριτα καλύτερο αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις γιατί οι επαγγελματίες τις επιλέγουν χωρίς δεύτερη σκέψη!
Μόνο η Kärcher μπορεί και προσφέρει τόσα πολλά στον επαγγελματία!
Εστίαση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες υγείας, supermarket… Όποιος και αν είναι ο κλάδος που δραστηριοποιείσαι μία βασική σου απαίτηση είναι να έχεις ευελιξία.
Η Kärcher σου προσφέρει, για ακόμη μία φορά, τη λύση:
Τώρα μπορείς να αποκτήσεις μια μηχανή δαπέδου της Kärcher πιο εύκολα από ποτέ!
Ποια μηχανή περιποίησης δαπέδου είναι η κατάλληλη για την επιχείρησή σου;
Μηχανές περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή
Εύκολος καθαρισμός σε στενούς, γεμάτους χώρους, διαδρόμους, χώρους εισόδων ή καταστήματα λιανικής πώλησης με την εξαιρετικά ευέλικτη, αθόρυβη και εύκολη στη συντήρηση μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή της Kärcher.
Μηχανές περιποίησης δαπέδου όρθιου χειριστή
Ο συνδυασμός των συμπαγών διαστάσεων του μηχανήματος με την παραγωγικότητα ενός εποχούμενου, οι μηχανές όρθιου χειριστή είναι εξαιρετικά ευέλικτες και παρέχουν εξαιρετική ορατότητα με πλήρες πεδίο θέασης για τον χειριστή.
Εποχούμενες μηχανές περιποίησης δαπέδου
Ιδανικές για μεγάλες επιφάνειες. Οι μηχανές περιποίησης δαπέδου είναι στιβαρές και ισχυρές με απλό χειρισμό και σας διευκολύνουν να ξεπερνάτε ακόμη και τις πιο δύσκολες προκλήσεις καθαρισμού, ενώ ταυτόχρονα αυξάνετε την παραγωγικότητα.
Εξασφάλισε εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού με τη χρήση καινοτόμου τεχνολογίας:
Προστασία από εσφαλμένη χρήση
Με το σύστημα έξυπνου κλειδιού (KIK) που δίνει τη δυνατότητα προρύθμισης της ταχύτητας του μηχανήματος, της πίεσης βουρτσών, της δοσολογίας νερού και απορρυπαντικού για κάθε χειριστή.
Εξοικονόμηση χρημάτων και μεγαλύτερος σεβασμός στο περιβάλλον
Το σύστημα Δοσολογίας μετρά αυτόματα και με ακρίβεια τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού από την ενσωματωμένη φιάλη στο καθαρό νερό.
Μείωση της χρήσης νερού και απορρυπαντικού
Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού, ελαχιστοποιεί τη φθορά στο μηχάνημα και μειώνει τα επίπεδα θορύβου, όλα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Αύξηση παραγωγικότητας μέσω της καινοτομίας
Αυτόματη πλήρωση και απόπλυση της δεξαμενής που διασφαλίζει ότι το μηχάνημα καθαρίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά μετά τη χρήση, ενώ ο χειριστής δεν έρχεται σε επαφή με ακάθαρτο νερό.
Γρήγορη προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις καθαρισμού
Είτε πρόκειται για Fine Clean, Whisper Clean είτε Power Clean, η ταχύτητα της βούρτσας ελέγχεται εύκολα* και προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις σας χάρη στην τεχνολογία FACT. Η λειτουργία Fine Clean μειώνει τα επίπεδα θορύβου και κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.
Απλός και ασφαλής χειρισμός
Η επιλογή του σωστού προγράμματος καθαρισμού είναι απλή χάρη στον πίνακα EASY!Operation. Η σαφής, με μια ματιά προβολή μέσω εικονογραμμάτων διευκολύνει οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα, μειώνοντας την ανάγκη για εκπαίδευση και αφαιρώντας τυχόν γλωσσικούς φραγμούς.
Κεφαλές βούρτσας με δίσκο ή κυλίνδρους ανάλογα με την εφαρμογή καθαρισμού
Οι δίσκοι λειτουργούν καλύτερα σε λεία δάπεδα, ενώ οι κυλινδρικές βούρτσες ασκούν έως και 10 φορές μεγαλύτερη πίεση προς τα κάτω για βαθύτερο καθαρισμό.
Εξαρτήματα και χημικά καθαριστικά για τις μηχανές περιποίησης δαπέδου:
Ο σωστός τύπος βούρτσας για βελτιωμένη καθαριότητα
Το χρωματικό σύστημα των βουρτσών διευκολύνει στην επιλογή της σωστής λύσης. Από κυλινδρική και δισκοειδή βούρτσα, έως τσόχες διαμαντιού ή μικροΐνες, διαθέτουμε πλήρη γκάμα για τον καθαρισμό σχεδόν κάθε τύπου δαπέδου, διαμορφωμένου ή λείου, για να επιτύχουμε το απαιτούμενο φινίρισμα.
Μεγιστοποίηση της απόδοσης του μηχανήματός σας
Ειδικά σχεδιασμένα και άψογα προσαρμοσμένα στο μηχάνημά σας ώστε να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε λιγότερο χρόνο, τα απορρυπαντικά Kärcher μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και διαλύουν γρήγορα τους ρύπους και λιπαίνουν τα δάπεδά σας μεγιστοποιώντας την απόδοση του μηχανήματος περιποίησης δαπέδου της Kärcher.
Η νέα επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 R I της Kärcher. Σκληρό περίβλημα - ισχυρός πυρήνας.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε ένα μόνο βήμα. Με τη νέα επανασχεδιασμένη λειτουργία σάρωσης των κεφαλών των κυλινδρικών βουρτσών, η B 260 R I παρέχει σταθερά αξιόπιστη απόδοση σάρωσης στη μέγιστη επιφάνεια. Η μεγάλης διάρκειας κίνησης τη καθιστά απαραίτητο σύμμαχο για τον καθαρισμό βιομηχανικών δαπέδων. Η διπλή ισχύς του στροβίλου σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα κίνησης των 10 km/h εξασφαλίζουν την ισχυρότερη απόδοση και καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς, όταν πραγματικά έχει σημασία - σε έως και 14.000 m²/h.ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ!
Η νέα B 50 W μηχανή περιποίησης δαπέδου. Η ίδια υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με νέα τεχνολογία.
Καινοτόμο, στιβαρό και εύκολο στη χρήση. Η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή για άψογα καθαρά δάπεδα. Διατίθεται με επιλογή μπαταριών gel/AGM μηδενικής συντήρησης ή μπαταριών Li-Ion για χρήση σε γρήγορο και αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό ή καθαρισμό συντήρησης. Εύκολος χειρισμός και μεγαλύτερο εύρος λειτουργιών και πληροφοριών που διατίθενται μέσω εφαρμογής smartphone.ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ!