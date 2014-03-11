Ο συνδυασμός της επιτυχίας: Χαμηλό κόστος καθαρισμού & Εντυπωσιακά ταχύτερο καθάρισμα!

Όποιος και αν είναι ο κλάδος της επιχείρησής σου, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της είναι η παραγωγικότητα. Μία μηχανή δαπέδου της Kärcher στηρίζεις ξεκάθαρα την παραγωγικότητα απαλλάσσοντας την επιχείρηση από τα έξοδα για απορρυπαντικά και αναλώσιμα, ενώ καθαρίζεις σε εντυπωσιακά λιγότερο χρόνο από μία σφουγγαρίστρα. Έτσι, εξοικονομείς χρόνο και κόστος. Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς τον κόπο που απαιτεί το σφουγγάρισμα, αντίθετα με την άνετη, εύκολη χρήση μιας μηχανής δαπέδου της Kärcher. Και αν σε όλα αυτά προσθέσεις και το ασύγκριτα καλύτερο αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις γιατί οι επαγγελματίες τις επιλέγουν χωρίς δεύτερη σκέψη!

