ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ B 50 W
Ίδια υψηλή ποιότητα, νέα τεχνολογία.
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή B 50 W για αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό δαπέδων. Διατίθεται με μια επιλογή από μπαταρίες Li-Ion, δοσομέτρηση νερού που ανταποκρίνεται στην ταχύτητα, κεφαλή κυλίνδρου ή κεφαλή βούρτσας δίσκου. Η μηχανή περιποίησης δαπέδου για άψογα καθαρά δάπεδα έως 3.600 m². Συμβατικά παρέχεται με μπαταρίες μολύβδου-οξέος ή με μπαταρίες Li-Ion ως επιλογή για χρήση σε γρήγορο και αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό ή καθαρισμό συντήρησης. Εύκολος χειρισμός, εργονομικός σχεδιασμός και ευρύτερο εύρος λειτουργιών και πληροφοριών που διατίθενται μέσω της εφαρμογής smartphone. Στιβαρές κεφαλές βούρτσας και μάκτρα κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο.
Η νέα γενιά μηχανών δαπέδου
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή B 50 W είναι ο ιδανικός σύντροφος για γρήγορο και αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό δαπέδων. Αντικαθιστά την προκάτοχό του, τη B 40 W, και προσφέρει τεχνολογία καθαρισμού αιχμής στην αξιόπιστη ποιότητα της Kärcher. Η B 50 W θέτει νέα πρότυπα, με τον επανασχεδιασμένο σχεδιασμό του και τις νέες μονάδες ισχύος που εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα καθαρισμού σε μια έκταση έως και 3.600 τετραγωνικών μέτρων. Το μηχάνημα μπορεί να τροφοδοτηθεί με μια επιλογή από μπαταρίες gel/AGM μηδενικής συντήρησης ή μπαταρίες ιόντων λιθίου. Το αυξημένο πλάτος εργασίας έως και 60 εκατοστών στην κεφαλή βούρτσας D 60 σημαίνει ότι το μηχάνημα προσφέρει σταθερά καλά αποτελέσματα, ακόμη και σε γρήγορες ταχύτητες.
Καθαρισμός και ησυχία: η B 50 W είναι ο τέλειος σύντροφος για πραγματικούς επαγγελματίες. Τα δάπεδα καθαρίζονται σε μια στιγμή. Εύκολη στη λειτουργία. Αθόρυβη και αποτελεσματική.
Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, η μηχανή περιποίησης δαπέδου παρέχει υψηλή πίεση επαφής για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Το μάκτρο και οι τρεις κεφαλές βούρτσας που παρέχονται είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο – έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Το παραβολικό σχήμα του μάκτρου εγγυάται αξιόπιστη αναρρόφηση ακόμη και σε ανάγλυφες επιφάνειες ή καμπύλες, που εκτός από την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ολίσθησης μειώνει επίσης την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.
Το σφουγγάρισμα γίνεται εύκολο
Ο χειρισμός του μηχανήματοςείναι διαισθητικός και αυτονόητος. Χάρη στο κουμπί EASY Operation, η εκκίνηση και η λειτουργία της μηχανής περιποίησης δαπέδου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη – εξοικονομώντας χρόνο και ταλαιπωρία στη διαδικασία καθαρισμού. Ο κίνδυνος λάθους ελαχιστοποιείται μακροπρόθεσμα και δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρα εκπαίδευση.
Ο εργονομικός σχεδιασμός τη καθιστά κατάλληλη για χρήστες διαφορετικού ύψους – χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Είναι αβίαστη και άνετη στη χρήση, κάτι το οποίο μειώνει τη σωματική καταπόνηση του χειριστή.
Εδώ είναι μερικά από τα βασικά θετικά σημεία του μηχανήματος με μια ματιά
- Κατάλληλη για σκληρές και ελαστικές επενδύσεις δαπέδου
- Τρεις κεφαλές βούρτσας αλουμινίου για να διαλέξεις: D51, D60 και R55
- Παραβολικό μάκτρο αλουμινίου
- Απλό στη χρήση με το κουμπί EASY Operation
- Διαισθητικός και εργονομικός σχεδιασμός
- Διασύνδεση συνδεσιμότητας Bluetooth για επιπλέον λειτουργίες smartphone
- Διατίθεται με δυνατότητα επιλογής μπαταρίας ιόντων λιθίου (διατίθεται επίσης με γρήγορο φορτιστή) ή μπαταριών gel/AGM μηδενικής συντήρησης
- ΔΟΣΗ: αυτόματη δοσολογία χημικού καθαριστικού για διατήρηση των πόρων
- Δοσολογία νερού που ανταποκρίνεται στην ταχύτητα
- Auto-Fill: αυτόματη πλήρωση καθαρού νερού
- Auto-Rinse: αυτόματος καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού
- Υψηλή πίεση επαφής για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού
- Όγκος δεξαμενής 50 l
ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ - ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ
Η καθαριότητα επανασχεδιάστηκε
Η B 50 W μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή smartphone "Kärcher Machine Connect" μέσω Bluetooth ανά πάσα στιγμή. Το ευρύτερο πεδίο των ψηφιακών λειτουργιών περιλαμβάνει προσαρμογές KIK, διαχείριση παραμέτρων καθαρισμού, πρόσβαση σε δεδομένα του μηχανήματος όπως ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, κατάσταση μπαταρίας, μηνύματα σφάλματος, χρήσιμα βίντεο και άλλες πρακτικές λειτουργίες.
Βούρτσα ή ρόλλερ; Η επιλογή είναι δική σου.
Κάθε εργασία καθαρισμού έχει τις δικές της ειδικές εκτιμήσεις. Με τη B 50 W, είσαι πάντα καλά εξοπλισμένος και έτοιμος για δράση, όποια κι αν είναι η εργασία. Η μηχανή πειποίησης δαπέδου διατίθεται σε διάφορες διαμορφώσεις. Για να ανταποκρίνεται στις ατομικές απαιτήσεις, μπορεί να τοποθετηθεί με κυλινδρική βούρτσα ή δισκόβουρτσα (συγκεκριμένα σανίδα κίνησης και μαξιλαράκι) με δυνατότητα επιλογής τριών διαφορετικών παραλλαγών κεφαλής: D51, D60 και R55. Η αποδοτική τουρμπίνα του περικλείεται και διαθέτει μια ειδικά σχεδιασμένη ροή αέρα για να κάνει το μηχάνημα αθόρυβο, επομένως είναι κατάλληλο και για καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η σωστή μπαταρία – χωρίς συμβιβασμούς
Η B 50 W μπορεί να τροφοδοτηθεί με μπαταρίες gel/AGM μηδενικής συντήρησης ή μπορεί επίσης να λειτουργήσει με μπαταρίες ιόντων λιθίου 80 Ah προαιρετικά. Ως εύχρηστο πρόσθετο, μια λειτουργία γρήγορης φόρτισης είναι επίσης διαθέσιμη για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, με δυνατότητα πλήρους φόρτισης σε 2 ώρες.
Οικονομική δοσολογία – για οικονομικό καθαρισμό
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν το σύστημα ECO!Flow, το οποίο διανέμει το καθαριστικό ανάλογα με την ταχύτητα του μηχανήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι η ίδια ποσότητα διαλύματος εφαρμόζεται σε κάθε τετραγωνικό μέτρο για ομοιόμορφη κατανομή στο δάπεδο – για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθαρισμού. Επίσης, καθιστά αδύνατη την εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας διαλύματος, η οποία εξοικονομεί πόρους καθαρισμού και αποτρέπει τη σπατάλη νερού. Επιπλέον, η εύχρηστη εφαρμογή Machine Connect μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να παρακολουθείς το επίπεδο πλήρωσης καθαρού νερού σε πραγματικό χρόνο.
Στο σπίτι σε οποιαδήποτε επιφάνεια
Η μηχανή περιποίσης δαπέδου πεζού χειριστή αισθάνεται άνετα οπουδήποτε υπάρχει πάτωμα για καθάρισμα. Είτε πρόκειται για σκληρό είτε για ελαστικό δάπεδο, η εργατική B 50 W θα τρίψει οποιαδήποτε επιφάνεια μεσαίου μεγέθους. Ανάλογα με τον τύπο της κεφαλής βούρτσας που χρησιμοποιείται, είναι τέλειο τόσο για βαθύ καθαρισμό όσο και για καθαρισμό συντήρησης σε όλους τους ορόφους που χρειάζονται γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Ακόμη και σε δύσκολα εδάφη, όπως επιφάνειες με ανάγλυφη υφή ή σε στενές καμπύλες, προσφέρει καθαρισμό και σκούπισμα κορυφαίας απόδοσης.
Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Το μηχάνημα καθαρίζει σκληρά δάπεδα (π.χ. κεραμικά, πορσελάνη, σκυρόδεμα) και πέτρινα δάπεδα (π.χ. μάρμαρο, terrazzo, γρανίτης, ασβεστόλιθος) εξίσου αποτελεσματικά με τον καθαρισμό των ελαστικών δαπέδων (π.χ. βινύλιο, PVC, λινέλαιο, εποξειδική ρητίνη κ.λπ.).