Η νέα γενιά μηχανών δαπέδου



Η μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή B 50 W είναι ο ιδανικός σύντροφος για γρήγορο και αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό δαπέδων. Αντικαθιστά την προκάτοχό του, τη B 40 W, και προσφέρει τεχνολογία καθαρισμού αιχμής στην αξιόπιστη ποιότητα της Kärcher. Η B 50 W θέτει νέα πρότυπα, με τον επανασχεδιασμένο σχεδιασμό του και τις νέες μονάδες ισχύος που εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα καθαρισμού σε μια έκταση έως και 3.600 τετραγωνικών μέτρων. Το μηχάνημα μπορεί να τροφοδοτηθεί με μια επιλογή από μπαταρίες gel/AGM μηδενικής συντήρησης ή μπαταρίες ιόντων λιθίου. Το αυξημένο πλάτος εργασίας έως και 60 εκατοστών στην κεφαλή βούρτσας D 60 σημαίνει ότι το μηχάνημα προσφέρει σταθερά καλά αποτελέσματα, ακόμη και σε γρήγορες ταχύτητες.

Καθαρισμός και ησυχία: η B 50 W είναι ο τέλειος σύντροφος για πραγματικούς επαγγελματίες. Τα δάπεδα καθαρίζονται σε μια στιγμή. Εύκολη στη λειτουργία. Αθόρυβη και αποτελεσματική.

Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, η μηχανή περιποίησης δαπέδου παρέχει υψηλή πίεση επαφής για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Το μάκτρο και οι τρεις κεφαλές βούρτσας που παρέχονται είναι κατασκευασμένα από χυτό αλουμίνιο – έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Το παραβολικό σχήμα του μάκτρου εγγυάται αξιόπιστη αναρρόφηση ακόμη και σε ανάγλυφες επιφάνειες ή καμπύλες, που εκτός από την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ολίσθησης μειώνει επίσης την ανάγκη για χρονοβόρα επανεπεξεργασία.

Το σφουγγάρισμα γίνεται εύκολο



Ο χειρισμός του μηχανήματοςείναι διαισθητικός και αυτονόητος. Χάρη στο κουμπί EASY Operation, η εκκίνηση και η λειτουργία της μηχανής περιποίησης δαπέδου δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη – εξοικονομώντας χρόνο και ταλαιπωρία στη διαδικασία καθαρισμού. Ο κίνδυνος λάθους ελαχιστοποιείται μακροπρόθεσμα και δεν υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρα εκπαίδευση.

Ο εργονομικός σχεδιασμός τη καθιστά κατάλληλη για χρήστες διαφορετικού ύψους – χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Είναι αβίαστη και άνετη στη χρήση, κάτι το οποίο μειώνει τη σωματική καταπόνηση του χειριστή.