ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΣ KÄRCHER!
Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα!
Η νέα πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher έχει έρθει για να αλλάξει όλα όσα ήξερες για τις μπαταρίες! Με απίστευτη ισχύ, χωρίς ρύπους και χαρίζοντας μοναδική ευελιξία κινήσεων, δίνει δύναμη σε μια απίστευτη γκάμα κορυφαίων μηχανημάτων επαγγελματικής χρήσης.
Εσύ απλά διάλεξε την μπαταρία που σου ταιριάζει και… καλώς όρισες σε ένα νέο κόσμο! Στον κόσμο της μπαταρίας της Kärcher!
4ΠΛΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Οι μπατρίες Li-Ion της Kärcher διαρκούν 4 φορές παραπάνω από τις απλές μπαταρίες και δεν εφανίζουν φαινόμενα μνήμης μεταξύ των ενδιάμεσων φορτίσεων.
100% ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
- Μπορούν να εκφορτιστούν στο 100%.
- Λόγω του μικρού βάρους τους, το σετ μηχάνημα-μπαταρία είναι ελαφρύτερο.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΙNEIΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KÄRCHER
Αποκτώντας µια µπαταρία ιόντων λιθίου της Karcher, ταυτόχρονα µπαίνεις σε έναν κόσµο µε άπειρες δυνατότητες κι επιλογές!
Γιατί µε µια µπαταρία µπορείς να δίνεις ενέργεια όχι σε ένα, αλλά σε πάνω από 40 µηχανήµατα! Είναι επαναστατικό!
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΚΗΠΟΥ, ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!
Είτε έχεις πλυστικό, είτε σκούπα, είτε μηχάνημα ψεκασμού-αναρρόφησης, είτε μηχανή πλύσης-στέγνωσης, είτε μηχανήμα κήπου, θέλεις μία μόνο μπαταρία! 6 κατηγορίες προϊόντων μοιράζονται μία μόνο μπαταρία!
ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ
Η νέα µηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Li-Ion ήρθε και αλλάζει τα δεδοµένα στην περιποίηση δαπέδου, γιατί διαθέτει τη νέα πρωτοποριακή µπαταρία Li-Ion. Η µπαταρία Li-Ion έχει 4πλάσια διάρκεια ζωής από τις κανονικές ενώ µε ταχυφόρτιση 2 ωρών ανά πάσα στιγµή, το µηχάνηµά σου είναι πάντα ετοιµοπόλεµο.
Δες όλες τις μπαταριοκίνητες λύσεις που προσφέρει η Kärcher σε κάθε επαγγελματία!
Επαγγελματικά μπαταριοκίνητα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου νερού
Επαγγελματικές σκούπες αναρρόφησης μπαταρίας
Επαγγελματικές σκούπες ξηρής - υγρής αναρρόφησης
Επαγγελματικές σκούπες χειρός μπαταρίας
Επαγγελματικές μηχανές πλύσης υφασμάτινων επιφανειών μπαταρίας
Επαγγελματικοί νεφελοποιητές μπαταρίας
Επαγγελματικές μηχανές περιποίησης δαπέδων μπαταρίας
Επαγγελματικά μηχανήματα κήπου μπαταρίας
Επαγγελματικές μπαταρίες και φορτιστές
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ!
Λύσεις υγιεινής και ασφάλειας
Η υγιεινή και η δημιουργία του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική! Ισχυρός σύμμαχος, ώστε να εξασφαλίσεις το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής στο χώρο της επιχείρησής σου είναι η Kärcher!
Από χημικά καθαριστικά μέχρι συσκευές θερμικής απολύμανσης, όπως ατμοκαθαριστές ή μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού και συστήματα καθαρισμού αέρα με φιλτράρισμα κατάλληλα για τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων υγιεινής και απολύμανσης που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μηχανές για την περιποίηση του δαπέδου σου!
Έχεις σχολείο, φροντιστήριο, κατάστημα ρούχων, supermarket, φούρνο, καφέ, εστιατόριο, γυμναστήριο, ιατρικό κέντρο ή έκθεση αυτοκινήτου; Δραστηριοποιήσε στο χώρο της βιομηχανίας; Ως επαγγελματίας, γνωρίζεις καλύτερα από όλους ότι σήμερα, οι ανάγκες είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά: Υγιεινή / Ασφάλεια / Παραγωγικότητα / Καλή πρώτη εντύπωση / Ευελιξία απόκτησης.
Γνώρισε τις μηχανές περιποίησης δαπέδου της Kärcher και βρες εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
The Classics: η σειρά επαγγελματικών μηχανημάτων που αποπνέει αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα!
Στιβαρά, κατασκευασμένα για βαριά χρήση, σε μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά και με την υπογραφή και την αξιοπιστία της Kärcher, τα μηχανήματα της κατηγορίας "Classic", είναι ιδανικά για κάθε επαγγελματία.
Πλυστικά μηχανήματα, σκούπες, ατμοκαθαριστές και πολλές άλλες προϊοντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη κάθε επαγγελματίας.
Ανακάλυψε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης!
Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία & το μέλλον...
Ανέκαθεν η Kärcher χαρακτηριζόταν από ευρηματικότητα και καινοτομία. Ως ηγέτης στο χώρο του καθαρισμού και της απολύμανσης, επενδύουμε συνεχώς στην καινοτομία, θέτουμε πρότυπα στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες και το σχεδιασμό και απασχολούμε περισσότερους από 1.000 μηχανικοούς στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D).
Σου παρουσιάζουμε τις πρόσφατες καινοτομίες της Kärcher στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού!