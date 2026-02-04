Χλοοκοπτικές μηχανές ρομπότ
Έξυπνες. Ισχυρές. Αυτόνομες. Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές της σειράς RCX είναι έξυπνοι βοηθοί για ένα τέλεια περιποιημένο γκαζόν. Είναι γρήγορες και εύκολες στην εγκατάσταση χάρη στην κεραία RTK. Με την έξυπνη πλοήγηση, οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές κινούνται ανεξάρτητα στον κήπο σου, κόβουν με ακρίβεια και αντιμετωπίζουν εύκολα τις κλίσεις, προστατεύοντας παράλληλα το γκαζόν. Απόλαυσε τον ελεύθερο χρόνο σου, ενώ οι RCX φροντίζουν αυτόματα για ένα άψογο γκαζόν. Χάρη στον διαισθητικό χειρισμό και τον πρακτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής, έχεις πλήρη έλεγχο από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.
Highlights
Κούρεμα με σύστημα
Το Kärcher RCX δεν κουρεύει απλώς το γκαζόν σου, ακολουθεί ένα έξυπνο σύστημα. Κινείται στην περιοχή κομμάτι-κομμάτι, αφήνοντας πίσω του ένα ομοιόμορφο κόψιμο. Έχεις πλήρη έλεγχο: καθόρισε τον βαθμό επικάλυψης μεταξύ των περιοχών και έτσι βελτιστοποίησε την αποδοτικότητα της διαδικασίας κουρέματος. Ή επίλεξε εναλλακτικά μοτίβα κουρέματος, όπως σκακιέρα ή διαγώνια κομμάτια, για να αποφύγεις τα ορατά σημάδια. Με τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή Kärcher, πετυχαίνεις άψογα αποτελέσματα – εντελώς σύμφωνα με τις προσωπικές σου επιθυμίες.
Ακριβής πλοήγηση
Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή γνωρίζει τη θέση της στον κήπο με ακρίβεια εκατοστού χάρη στο GPS και την υψηλής απόδοσης κεραία RTK μεγάλης εμβέλειας. Η ακριβής πλοήγηση είναι εγγυημένη ακόμα και σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων ή με αντικείμενα ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να στέκεται εμπόδιο σε ένα τέλειο αποτέλεσμα κουρέματος.
Εξαιρετική πρόσφυση
Το RCX αντιμετωπίζει κλίσεις στο έδαφος έως και 70% χάρη στην ισχυρή τετρακίνηση. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή του γκαζόν σου είναι εύκολα προσβάσιμη και κουρεύεται με ακρίβεια ακόμα και σε δύσκολο έδαφος. Ταυτόχρονα, η τετρακίνηση προστατεύει το γκαζόν σου καθώς αποτρέπει τη ζημιά στο χλοοτάπητα κατά την στροφή. Απόλαυσε ένα εντυπωσιακά διατηρημένο γκαζόν – χωρίς συμβιβασμούς.
Έξυπνη κάμερα AI
Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX πλοηγείται στον κήπο σου με ασφάλεια και αξιοπιστία χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η κάμερα μπορεί να διακρίνει μεταξύ διαφόρων εμποδίων και τύπων εδάφους χάρη στην AI, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνει τη σωστή απόφαση ακόμα και σε περίπλοκα τοπία κήπων. Η AI σε βοηθά ακόμα και κατά την εγκατάσταση: απλώς τοποθέτησε το RCX στο γκαζόν και άφησε την κάμερα να ανιχνεύσει τα εξωτερικά όρια του τοπίου σου. Η εγκατάσταση ενός καλωδίου ορίου δεν είναι πλέον απαραίτητη. Δεν γίνεται πιο εύκολο από αυτό!
Αισθητήρας βροχής
Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα βροχής, το RCX ανιχνεύει αμέσως όταν βρέχει και επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης μέχρι να σταματήσειΑυτή η ρύθμιση μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ή να απενεργοποιηθεί.
Άμεσος τηλεχειρισμός
Με την εφαρμογή, έχεις άμεσο έλεγχο του RCX. Μπορείς να κουρέψεις μεμονωμένες περιοχές ή να χειριστείς το RCX σε άλλες περιοχές.
Εύκολη λειτουργία
Με την σαφώς δομημένη οθόνη LCD, μπορείς επίσης να ελέγξεις το RCX απευθείας στη συσκευή. Μπορείς εύκολα να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις και τους χρόνους κουρέματος και επίσης να λάβεις όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά.
Σταθμός φόρτισης
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κουρέματος ή η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, το RCX επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης για να φορτίσει. Μόλις είναι έτοιμο για χρήση ξανά, συνεχίζει αυτόματα την εργασία από εκεί που την είχε σταματήσει.
Ρύθμιση ύψους κοπής
Με το Kärcher RCX 6 μπορείς να ρυθμίσεις και να προσαρμόσεις εύκολα το ύψος κοπής μεταξύ 2 και 10 εκατοστών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο έχεις αυτόματα το βέλτιστο ύψος κοπής για κάθε περιοχή.
Κάθισε αναπαυτικά, χαλάρωσε και απόλαυσε ένα τέλεια κουρεμένο γκαζόν!
Η έξυπνη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX 6 κάνει τη δουλειά για σένα – χωρίς καλώδιο ορίου. Εξοπλισμένη με GPS, κεραία RTK και κάμερα AI, πλοηγείται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, επίσης σε μεγάλες περιοχές έως και 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Απόλαυσε την ελευθερία να προσαρμόζεις το ύψος κοπής (2–10 cm) χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή. Το RCX 6 ανιχνεύει και αποφεύγει έξυπνα τα εμπόδια, προστατεύει τα κατοικίδια και αντιμετωπίζει κλίσεις έως και 70% χάρη στη τετρακίνηση. Καθόρισε μεμονωμένες ζώνες και περιοχές απαγόρευσης και ρύθμισε το πρόγραμμα, τη συμπεριφορά οδήγησης και πολλά άλλα σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου στην εφαρμογή. Βίωσε ένα νέο επίπεδο άνεσης με το RCX 6!
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ OUTDOOR ROBOTS
Μέσω WLAN και Bluetooth, μπορείς εύκολα να συνδέσεις το RCX σου με το smartphone σου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Outdoor Robots. Επωφελήσου από μια ποικιλία λειτουργιών, καθώς και από τις συμβουλές των ειδικών μας. Η εφαρμογή Kärcher Outdoor Robots είναι το κλειδί σου για την απλή και εύκολη ρύθμιση της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής RCX. Είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και σε καθοδηγεί στη διαδικασία βήμα προς βήμα. Κατέβασε την εφαρμογή, συνδέσου στο RCX σου και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις!
Δημιουργία χάρτη
Με το Kärcher RCX, δημιουργείς έναν χάρτη του κήπου σου σε μια στιγμή. Απλώς έλεγξε το RCX χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και σημείωσε τα εξωτερικά όρια ενώ το ρομπότ δημιουργεί τον χάρτη. Εναλλακτικά, το RCX ανιχνεύει το γκαζόν με την κάμερα και δημιουργεί τον χάρτη ανεξάρτητα.
Βέλτιστη συμπεριφορά κουρέματος για το γκαζόν σου
Προσάρμοσε τη συμπεριφορά κουρέματος ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου. Για παράδειγμα, όρισε πόσο θα επικαλύπτονται οι διαδρομές κοπής, καθόρισε το ύψος και την κατεύθυνση κοπής ή ενεργοποίησε τη λειτουργία κοπής άκρων. Η καθυστέρηση βροχής μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με ευκολία.
Ευελιξία για να ταιριάζει στο πρόγραμμά σου.
Καθόρισε τους χρόνους κουρέματος του Kärcher RCX σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Όρισε σταθερούς χρόνους κουρέματος ή προσάρμοσε τους χρόνους ξεχωριστά. Με έως και 2 χρονικά παράθυρα ανά ημέρα, το RCX κουρεύει το γκαζόν σου όταν σου ταιριάζει καλύτερα.
Κοινή χρήση συσκευής.
Στην εφαρμογή, μπορείς να μοιραστείς τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή με άλλα άτομα. Για παράδειγμα, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να χειριστεί το RCX και να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις.
Στοχευμένο κούρεμα μέσω τηλεχειρισμού
Μεταμόρφωσε το smartphone σου σε τηλεχειριστήριο για το γκαζόν σου! Με το Kärcher RCX, μπορείς να ελέγξεις χειροκίνητα τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή και να κουρέψεις συγκεκριμένες περιοχές.