Στην εφαρμογή μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες ζώνες κοπής, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν και να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Για παράδειγμα, με το RCX 6 μπορείς να κουρέψεις το γκαζόν στα 2 cm στο μπροστινό μέρος του σπιτιού και στα 4 cm στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Εφόσον οι ζώνες κουρέματος συνδέονται μεταξύ τους με ένα μονοπάτι χωρίς εμπόδια, όπως επίπεδα πέτρινα πλακάκια, μπορείς να δημιουργήσεις στην εφαρμογή μια δίοδο για τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX, την οποία χρησιμοποιεί μόνο όταν αλλάζει μεταξύ των ζωνών.