Χλοοκοπτικές μηχανές ρομπότ

Έξυπνες. Ισχυρές. Αυτόνομες. Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές της σειράς RCX είναι έξυπνοι βοηθοί για ένα τέλεια περιποιημένο γκαζόν. Είναι γρήγορες και εύκολες στην εγκατάσταση χάρη στην κεραία RTK. Με την έξυπνη πλοήγηση, οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές κινούνται ανεξάρτητα στον κήπο σου, κόβουν με ακρίβεια και αντιμετωπίζουν εύκολα τις κλίσεις, προστατεύοντας παράλληλα το γκαζόν. Απόλαυσε τον ελεύθερο χρόνο σου, ενώ οι RCX φροντίζουν αυτόματα για ένα άψογο γκαζόν. Χάρη στον διαισθητικό χειρισμό και τον πρακτικό έλεγχο μέσω της εφαρμογής, έχεις πλήρη έλεγχο από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

Kärcher Έξυπνες. Ισχυρές. Αυτόνομες.

Highlights

Κούρεμα με σύστημα

Το Kärcher RCX δεν κουρεύει απλώς το γκαζόν σου, ακολουθεί ένα έξυπνο σύστημα. Κινείται στην περιοχή κομμάτι-κομμάτι, αφήνοντας πίσω του ένα ομοιόμορφο κόψιμο. Έχεις πλήρη έλεγχο: καθόρισε τον βαθμό επικάλυψης μεταξύ των περιοχών και έτσι βελτιστοποίησε την αποδοτικότητα της διαδικασίας κουρέματος. Ή επίλεξε εναλλακτικά μοτίβα κουρέματος, όπως σκακιέρα ή διαγώνια κομμάτια, για να αποφύγεις τα ορατά σημάδια. Με τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή Kärcher, πετυχαίνεις άψογα αποτελέσματα – εντελώς σύμφωνα με τις προσωπικές σου επιθυμίες.

Kärcher robotic lawn mowers systematic mowing

Ακριβής πλοήγηση

Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή γνωρίζει τη θέση της στον κήπο με ακρίβεια εκατοστού χάρη στο GPS και την υψηλής απόδοσης κεραία RTK μεγάλης εμβέλειας. Η ακριβής πλοήγηση είναι εγγυημένη ακόμα και σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων ή με αντικείμενα ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να στέκεται εμπόδιο σε ένα τέλειο αποτέλεσμα κουρέματος.

Precise navigation for perfect mowing results

Εξαιρετική πρόσφυση

Το RCX αντιμετωπίζει κλίσεις στο έδαφος έως και 70% χάρη στην ισχυρή τετρακίνηση. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή του γκαζόν σου είναι εύκολα προσβάσιμη και κουρεύεται με ακρίβεια ακόμα και σε δύσκολο έδαφος. Ταυτόχρονα, η τετρακίνηση προστατεύει το γκαζόν σου καθώς αποτρέπει τη ζημιά στο χλοοτάπητα κατά την στροφή. Απόλαυσε ένα εντυπωσιακά διατηρημένο γκαζόν – χωρίς συμβιβασμούς.

Kärcher robotic lawn mowers tackle the incline

Έξυπνη κάμερα AI

Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX πλοηγείται στον κήπο σου με ασφάλεια και αξιοπιστία χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η κάμερα μπορεί να διακρίνει μεταξύ διαφόρων εμποδίων και τύπων εδάφους χάρη στην AI, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνει τη σωστή απόφαση ακόμα και σε περίπλοκα τοπία κήπων. Η AI σε βοηθά ακόμα και κατά την εγκατάσταση: απλώς τοποθέτησε το RCX στο γκαζόν και άφησε την κάμερα να ανιχνεύσει τα εξωτερικά όρια του τοπίου σου. Η εγκατάσταση ενός καλωδίου ορίου δεν είναι πλέον απαραίτητη. Δεν γίνεται πιο εύκολο από αυτό!

Kärcher robotic lawn mowers with intelligent camera
Kärcher robotic lawn mowers with rain sensor

Αισθητήρας βροχής

Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα βροχής, το RCX ανιχνεύει αμέσως όταν βρέχει και επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης μέχρι να  σταματήσειΑυτή η ρύθμιση μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ή να απενεργοποιηθεί.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Άμεσος τηλεχειρισμός

Με την εφαρμογή, έχεις άμεσο έλεγχο του RCX. Μπορείς να κουρέψεις μεμονωμένες περιοχές ή να χειριστείς το RCX σε άλλες περιοχές.

Kärcher robotic lawn mowers easy operation

Εύκολη λειτουργία

Με την σαφώς δομημένη οθόνη LCD, μπορείς επίσης να ελέγξεις το RCX απευθείας στη συσκευή. Μπορείς εύκολα να προσαρμόσεις τις ρυθμίσεις και τους χρόνους κουρέματος και επίσης να λάβεις όλες τις σημαντικές πληροφορίες με μια ματιά.

Kärcher robotic lawn mowers with charging station

Σταθμός φόρτισης

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κουρέματος ή η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, το RCX επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης για να φορτίσει. Μόλις είναι έτοιμο για χρήση ξανά, συνεχίζει αυτόματα την εργασία από εκεί που την είχε σταματήσει.

Kärcher robotic lawn mowers with cutting height adjustment

Ρύθμιση ύψους κοπής

Με το Kärcher RCX 6 μπορείς να ρυθμίσεις και να προσαρμόσεις εύκολα το ύψος κοπής μεταξύ 2 και 10 εκατοστών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο έχεις αυτόματα το βέλτιστο ύψος κοπής για κάθε περιοχή.

Κάθισε αναπαυτικά, χαλάρωσε και απόλαυσε ένα τέλεια κουρεμένο γκαζόν!

Η έξυπνη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX 6 κάνει τη δουλειά για σένα – χωρίς καλώδιο ορίου. Εξοπλισμένη με GPS, κεραία RTK και κάμερα AI, πλοηγείται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, επίσης σε μεγάλες περιοχές έως και 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Απόλαυσε την ελευθερία να προσαρμόζεις το ύψος κοπής (2–10 cm) χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή. Το RCX 6 ανιχνεύει και αποφεύγει έξυπνα τα εμπόδια, προστατεύει τα κατοικίδια και αντιμετωπίζει κλίσεις έως και 70% χάρη στη τετρακίνηση. Καθόρισε μεμονωμένες ζώνες και περιοχές απαγόρευσης και ρύθμισε το πρόγραμμα, τη συμπεριφορά οδήγησης και πολλά άλλα σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου στην εφαρμογή. Βίωσε ένα νέο επίπεδο άνεσης με το RCX 6!

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ OUTDOOR ROBOTS

Μέσω WLAN και Bluetooth, μπορείς εύκολα να συνδέσεις το RCX σου με το smartphone σου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Outdoor Robots. Επωφελήσου από μια ποικιλία λειτουργιών, καθώς και από τις συμβουλές των ειδικών μας. Η εφαρμογή Kärcher Outdoor Robots είναι το κλειδί σου για την απλή και εύκολη ρύθμιση της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής RCX. Είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και σε καθοδηγεί στη διαδικασία βήμα προς βήμα. Κατέβασε την εφαρμογή, συνδέσου στο RCX σου και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις!

Kärcher robotic lawn mowers creating a map

Δημιουργία χάρτη

Με το Kärcher RCX, δημιουργείς έναν χάρτη του κήπου σου σε μια στιγμή. Απλώς έλεγξε το RCX χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και σημείωσε τα εξωτερικά όρια ενώ το ρομπότ δημιουργεί τον χάρτη. Εναλλακτικά, το RCX ανιχνεύει το γκαζόν με την κάμερα και δημιουργεί τον χάρτη ανεξάρτητα.

Kärcher robotic lawn mowers for optimal mowing

Βέλτιστη συμπεριφορά κουρέματος για το γκαζόν σου

Προσάρμοσε τη συμπεριφορά κουρέματος ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες σου. Για παράδειγμα, όρισε πόσο θα επικαλύπτονται οι διαδρομές κοπής, καθόρισε το ύψος και την κατεύθυνση κοπής ή ενεργοποίησε τη λειτουργία κοπής άκρων. Η καθυστέρηση βροχής μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με ευκολία.

Kärcher robotic lawn mowers set mowing times

Ευελιξία για να ταιριάζει στο πρόγραμμά σου.

Καθόρισε τους χρόνους κουρέματος του Kärcher RCX σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Όρισε σταθερούς χρόνους κουρέματος ή προσάρμοσε τους χρόνους ξεχωριστά. Με έως και 2 χρονικά παράθυρα ανά ημέρα, το RCX κουρεύει το γκαζόν σου όταν σου ταιριάζει καλύτερα.

RCX common use

Κοινή χρήση συσκευής.

Στην εφαρμογή, μπορείς να μοιραστείς τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή με άλλα άτομα. Για παράδειγμα, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να χειριστεί το RCX και να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Στοχευμένο κούρεμα μέσω τηλεχειρισμού

Μεταμόρφωσε το smartphone σου σε τηλεχειριστήριο για το γκαζόν σου! Με το Kärcher RCX, μπορείς να ελέγξεις χειροκίνητα τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή και να κουρέψεις συγκεκριμένες περιοχές.

Συχνές ερωτήσεις για τις ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές

Εγκατάσταση

Μπορείς εύκολα να εγκαταστήσεις τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μόνος σου. Απλώς ακολούθησε τις οδηγίες στον επισυναπτόμενο οδηγό εγκατάστασης και στην εφαρμογή, όπου σε καθοδηγεί βήμα προς βήμα στη διαδικασία. Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του γκαζόν και την εμπειρία, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 1 έως 3 ώρες.

Στην εφαρμογή μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες ζώνες κοπής, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν και να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Για παράδειγμα, με το RCX 6 μπορείς να κουρέψεις το γκαζόν στα 2 cm στο μπροστινό μέρος του σπιτιού και στα 4 cm στο πίσω μέρος του σπιτιού.

Εφόσον οι ζώνες κουρέματος συνδέονται μεταξύ τους με ένα μονοπάτι χωρίς εμπόδια, όπως επίπεδα πέτρινα πλακάκια, μπορείς να δημιουργήσεις στην εφαρμογή μια δίοδο για τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX, την οποία χρησιμοποιεί μόνο όταν αλλάζει μεταξύ των ζωνών.

Ως πρότυπο για τις ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές, η μέγιστη έκταση ορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως το ύψος κοπής και ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (RCX 4 = 1500 m², RCX 6 = 3000 m²). Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές μας παρέχουν την ευελιξία της περιοχής +10%, την οποία μπορείς να χαρτογραφήσεις στην εφαρμογή.

Για χλοοτάπητες μεγαλύτεροι από 3.000 m², μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα ρομποτικά χλοοκοπτικά. Η διαχείρισή τους μπορεί να γίνει στην εφαρμογή μέσω του ίδιου λογαριασμού.

Χάρη στην τετρακίνηση, το RCX 6 αντιμετωπίζει κλίσεις έως και 70% (35°).

Ένα γκαράζ για τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή δεν είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά συνιστάται, καθώς προστατεύει το μηχάνημα από ακραίες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την μπαταρία του. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσεις το γκαράζ της ρομποτικής χλοοκοπτικής Kärcher (αρ. παραγγελίας 2.269-703.0).

Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX μπορεί να ανιχνεύει και να αποφεύγει εμπόδια χρησιμοποιώντας μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και έναν αισθητήρα πρόσκρουσης. Επιπλέον, ευαίσθητα αντικείμενα/εμπόδια, όπως ανοιχτά παρτέρια ή πισίνες, μπορούν να χαρτογραφηθούν στην εφαρμογή, ώστε να αποκλείονται από το κούρεμα, ή μπορεί να δημιουργηθεί μια ζώνη απαγόρευσης ή ένας εικονικός τοίχος, από τον οποίο το ρομπότ δεν περνάει.

Χάρη στο μέγεθός του, τους μεγάλους τροχούς και την τετρακίνηση, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX είναι ιδανική για ανώμαλες εκτάσεις γκαζόν. Προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν μόνο σε βαθιές τρύπες όπου η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να κολλήσει.

Ναι, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή περνάει επίσης μέσα από στενούς διαδρόμους πλάτους 80 cm.

Το πιο σημαντικό στοιχείο κατά την εγκατάσταση της κεραίας RTK είναι η ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Πρέπει να εξασφαλίζεται μια καθαρή θέα 100° από ψηλά για να δημιουργηθεί μια σταθερή σύνδεση με τους δορυφόρους GPS. Συνεπώς, η κεραία δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από στέγαστρα, ανάμεσα σε ψηλούς τοίχους ή κάτω από δέντρα. Για τη σύνδεση της κεραίας RTK και της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής συνιστάται, ωστόσο δεν είναι απαραίτητη, η οπτική επαφή- το σήμα αυτό μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω εμποδίων και κτιρίων.

Για να έχεις μεγαλύτερη ευελιξία κατά την τοποθέτηση της κεραίας RTK, μπορείς να παραγγείλεις τον επιτοίχιο βραχίονα Kärcher RCX (αρ. παραγγελίας 2.269-701.0), την τοποθέτηση με σφιγκτήρα (αρ. παραγγελίας 2.269-701.0) ή το καλώδιο επέκτασης (αρ. παραγγελίας 2.269-704.0).

 

Χωρίς την εγκατάσταση κεραίας RTK, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή γκαζόν RCX δεν μπορεί να πλοηγηθεί με ακρίβεια. Είναι επομένως απαραίτητη για τη λειτουργία.

Ο σταθμός φόρτισης μπορεί να τοποθετηθεί στο γκαζόν, αλλά και δίπλα σε αυτό, εφόσον η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή έχει πρόσβαση στο γκαζόν. Η διαδρομή από το σταθμό φόρτισης προς το γκαζόν μπορεί να προγραμματιστεί μέσω της εφαρμογής. Το καλώδιο επέκτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ευέλικτη εγκατάσταση πιο μακριά από μια πηγή ρεύματος (αρ. παραγγελίας 2.269-704.0).

Δεδομένου ότι ο σταθμός φόρτισης χρησιμεύει επίσης ως σημείο αναφοράς της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής για το σήμα θέσης, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή στο σταθμό φόρτισης θα πρέπει επίσης να έχει καθαρή θέα στον ουρανό.

Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ του περιβλήματος και των λεπίδων εμποδίζει τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή να κουρέψει εντελώς μέχρι την άκρη. Ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου εργασίας και της εγκατάστασης, για το κλάδεμα των άκρων ενδέχεται να απαιτείται ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέτρες μπορντούρας πάνω στις οποίες μπορεί να κινηθεί η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή, ώστε η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή να μπορεί να κουρέψει μέχρι την άκρη του γκαζόν.

Για να μπορούν να συνδεθούν η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή και η κεραία RTK στο δρομολογητή WLAN, ο δρομολογητής WLAN πρέπει να υποστηρίζει τη ζώνη 2,4 GHz, ενώ δεν είναι δυνατή η σύνδεση στα 5 GHz.

Για τη σωστή λειτουργία, φρόντισε να χρησιμοποιείς ένα σύγχρονο ρούτερ και να πραγματοποιείς τις απαραίτητες ενημερώσεις.

Λειτουργία

Τα κομμένα χόρτα της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής παραμένουν στο γκαζόν, καθώς η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή δεν διαθέτει συλλέκτη χόρτων. Το ψιλοκομμένο χόρτο πέφτει μεταξύ των λεπίδων του γρασιδιού και χρησιμεύει ως φυσικό λίπασμα που προστατεύει το γκαζόν από την ξήρανση και το διατηρεί πλούσιο και πράσινο. Επομένως, τα κομμένα χόρτα δεν πρέπει να μαζεύονται με τσουγκράνα ή να απορρίπτονται.

Τα κλαδιά και οι πεσμένοι καρποί πρέπει να μαζεύονται τακτικά από το γκαζόν, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ταχύτερη φθορά των λεπίδων του ρομποτικού χλοοκοπτικού. Τα φύλλα δεν προκαλούν ζημιά στην ίδια τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία κουρέματος και να αμβλύνουν τις λεπίδες γρηγορότερα. Τα φύλλα δεν τεμαχίζονται από τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή και πρέπει ακόμα να μαζεύονται με τσουγκράνα.

Χάρη στην κάμερα τεχνητής νοημοσύνης, οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές RCX διαθέτουν λειτουργία αποφυγής αντικειμένων. Ανιχνεύει αντικείμενα στο γκαζόν και ενεργοποιεί τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή να στρίβει για να τα αποφύγει. Ωστόσο, συνιστάται να διατηρείς το γκαζόν ελεύθερο από αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο αντικείμενο και στις λεπίδες της συσκευής. Απομάκρυνε όλα τα μικροαντικείμενα από το γκαζόν πριν θέσεις σε λειτουργία τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή γκαζόν RCX.

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να κουρεύει το ρομποτικό χλοοκοπτικό εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι ιδιότητες του εδάφους και οι τύποι του γκαζόν. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το ρομποτικό χλοοκοπτικό στις ειδικές ανάγκες της χρήσης του γκαζόν του, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν και να ρυθμιστούν στην εφαρμογή ή στην οθόνη του ρομπότ.

Το γκαζόν πρέπει να κουρεύεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ωστόσο, συνιστάται να γίνεται συχνότερα, προκειμένου να διατηρούνται τα κοψίματα του χόρτου μικρά και να εξασφαλίζεται υγιής ανάπτυξη.

Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να κουρεύει τόσο σε παράλληλες λωρίδες όσο και σε εναλλασσόμενα μοτίβα. Η κατεύθυνση με την οποία σηματοδοτεί τις λωρίδες μπορεί να υπολογιστεί από το ίδιο το ρομπότ ή να οριστεί από τον χρήστη στην εφαρμογή.

Το ρομποτικό χλοοκοπτικό μπορεί να κουρέψει στη βροχή, αλλά δεν συνιστάται λόγω της ρύπανσης του ρομποτικού χλοοκοπτικού και της προστασίας του βρεγμένου γκαζόν. Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να αποθηκεύεται σε γκαράζ κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης και καταιγίδων.

Εάν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας βροχής, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή κάνει ένα διάλειμμα και ξεκινά ξανά μόνο όταν ο αισθητήρας βροχής είναι στεγνός και στη συνέχεια έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος διαστήματος.

Το κούρεμα τη νύχτα είναι δυνατό, αλλά δεν συνιστάται λόγω του κινδύνου νυχτερινών κατοικίδιων ζώων και της μειωμένης λειτουργίας της κάμερας στο σκοτάδι.

Παρόλο που η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή διαθέτει διατάξεις ασφαλείας, όπως αυτόματη απενεργοποίηση των λεπίδων κατά την ανύψωση ή την ανατροπή και απόσταση ασφαλείας μεταξύ του περιβλήματος και των λεπίδων, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κοψίματος. Ως εκ τούτου, συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή γκαζόν εάν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια ζώα στο γκαζόν.

Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες του χλοοτάπητα, όπως ο τύπος του χλοοτάπητα, η πυκνότητα του χλοοτάπητα ή οι κλίσεις. Οι μέσες προδιαγραφές μπορούν να βρεθούν στο φύλλο δεδομένων.
Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μεταβαίνει αυτόματα στο σταθμό φόρτισης όταν η μπαταρία αδειάσει. Όταν φορτιστεί, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή συνεχίζει το κούρεμα από το σημείο όπου είχε σταματήσει.

Το ύψος κοπής του ρομποτικού χλοοκοπτικού RCX 6 μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 2 και 10 cm μέσω της εφαρμογής ή της οθόνης. Με το μοντέλο RCX 4, το ύψος κοπής ρυθμίζεται χειροκίνητα στη συσκευή και κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 cm.

Οι λεπίδες κουρέματος πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 1 έως 2 μήνες, ανάλογα με παράγοντες όπως η έκταση του γκαζόν, οι ιδιότητες του εδάφους, ο τύπος του χόρτου και οι καιρικές συνθήκες. Εάν η κοπή δεν είναι πλέον καλή ή οι λεπίδες έχουν υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίστανται χωρίς καθυστέρηση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις λεπίδες μόνοι σας. Οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό χρήσης. Οι ανταλλακτικές λεπίδες διατίθενται ξεχωριστά (αρ. παραγγελίας 2.269-701.0).

Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά μας προστατεύονται από κλοπή μέσω διαφόρων μέτρων ασφαλείας. Κάθε ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή διαθέτει ένα PIN που απαιτείται για τη λειτουργία. Οι ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές συνδέονται επίσης με έναν λογαριασμό χρήστη και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο λογαριασμό χωρίς την έγκριση του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Μπορείς επίσης να αγοράσεις τη μονάδα Kärcher LTE/GPS (διαθέσιμη σύντομα), η οποία θα σου επιτρέπει να εντοπίζεις το ρομποτικό χλοοκοπτικό χρησιμοποιώντας το smartphone σου.

Το γρασίδι και η βρωμιά πρέπει να απομακρύνονται τακτικά από τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή χρησιμοποιώντας μια βούρτσα. Με το συχνό κούρεμα στη βροχή, το υγρό γρασίδι πρέπει επίσης να απομακρύνεται μετά το κούρεμα για να ελαχιστοποιηθεί η φθορά. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείται ένα λάστιχο νερού. Απαγορεύεται η χρήση σημειακού πίδακα και πλυντηρίου πίεσης. Οι τροχοί και οι δίσκοι των λεπίδων πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά για να αποφεύγονται τα μπλοκαρίσματα.

Ναι, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν δεν χρησιμοποιείται. Πριν από την αποθήκευση, πρέπει να φορτιστεί πλήρως, να καθαριστεί και να στεγνώσει. Ο σταθμός φόρτισης πρέπει επίσης να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εάν χρειαστείς υποστήριξη ή βοήθεια, επικοινώνησε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Kärcher για τη χειμερινή συντήρηση.

Επικοινώνησε με την Υποστήριξη Πελατών μας, η οποία θα σε βοηθήσει να επαναφέρεις τον κωδικό PIN του ρομποτικού χλοοκοπτικού.

Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

  • Τοποθετώντας το στον συνδεδεμένο σταθμό φόρτισης.
  • Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ON/OFF της συσκευής για 3 δευτερόλεπτα.
    Η συσκευή απενεργοποιείται και πάλι όταν το κουμπί ON/OFF πατηθεί και κρατηθεί ξανά πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX μπορεί να ελεγχθεί απευθείας με το ψηφιακό χειριστήριο της εφαρμογής. Αυτό καθιστά δυνατή τη χαρτογράφηση των περιοχών κοπής, αλλά το κούρεμα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με απευθείας έλεγχο.

Όπως κάθε συσκευή IoT, έτσι και η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή RCX απαιτεί τακτικές ενημερώσεις λογισμικού για να λαμβάνει νέες λειτουργίες και βελτιώσεις.

Οι ενημερώσεις διατίθενται δωρεάν μέσω της εφαρμογής και εγκαθίστανται μέσω WLAN. Ακολούθησε τις οδηγίες στην εφαρμογή ή ζητήστε την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές και κεραία RTK στο μενού Επιλογές.

Εφαρμογή

Η εφαρμογή Kärcher Outdoor Robots χρησιμοποιείται για τον χειρισμό της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής RCX. Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του RCX μέσω της εφαρμογής Kärcher Indoor Robots ή της εφαρμογής Kärcher Home & Garden.

Η εφαρμογή είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής. Συνιστάται, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητη για τη μετέπειτα χρήση, καθώς η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή λειτουργεί αυτόνομα και μπορεί να ελεγχθεί μέσω του πίνακα ελέγχου της συσκευής. Όλα τα μοντέλα ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής γκαζόν RCX μπορούν να ενσωματωθούν στην εφαρμογή Kärcher Outdoor Robots και σε έναν λογαριασμό μπορούν να προστεθούν πολλές ρομποτικές χλοοκοπτικές μηχανές γκαζόν.

Πολλά άτομα μπορούν να μοιράζονται έναν λογαριασμό εφαρμογής και να τον χρησιμοποιούν σε διαφορετικά smartphones.
Μια ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή μπορεί να μοιραστεί με έναν άλλο λογαριασμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Share» (Κοινή χρήση) στην εφαρμογή.

Σε έναν λογαριασμό μπορούν να συμπεριληφθούν πολλά ρομποτικά χλοοκοπτικά RCX.

Για να αλλάξεις τον κωδικό πρόσβασής σου στην εφαρμογή, πήγαινε στις Ρυθμίσεις χρήστη → Ρυθμίσεις εφαρμογής → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Πληκτρολόγησε τον παλιό και τον νέο κωδικό πρόσβασης και επιβεβαίωσε την αλλαγή.

 

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη διαγραφή/αφαίρεση συνδέσεων από ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX:

  • Διαγραφή μεμονωμένης σύνδεσης: στην εφαρμογή στην ενότητα «Περισσότερες ρυθμίσεις» μπορείς να διαγράψεις τη σύνδεση με το λογαριασμό σου ή στη "Λίστα χρηστών" μπορείς να διαγράψεις τη σύνδεση με έναν άλλο λογαριασμό χρήστη.
  • Διαγραφή όλων των συνδέσεων: Μέσω της οθόνης στη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή, στην επιλογή "Μενού" → "Ρυθμίσεις" → "Επαναφορά", μπορείς να επαναφέρεις το ρομπότ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και έτσι να διαγράψεις όλες τις συνδέσεις ή στην εφαρμογή στην επιλογή "Πρόσθετες ρυθμίσεις" μπορείς να επαναφέρεις το ρομπότ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


Συμβουλή: όλες οι υπάρχουσες συνδέσεις θα πρέπει να διαγράφονται κατά την πώληση ή την αγορά ενός μεταχειρισμένου ρομποτικού χλοοκοπτικού RCX.

Εάν ξέχασες τον κωδικό πρόσβασής σου για την εφαρμογή, κάνε κλικ στο "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης" στην περιοχή σύνδεσης και πληκτρολόγησε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό σου. Στη συνέχεια, θα λάβεις έναν σύνδεσμο για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας μέσω email.