ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Χωρίς να αφήνει γραμμές. Γρήγορο. Πολυλειτουργικό. Ο ασύρματος τζαμοκαθαριστής εξασφαλίζει καθαριότητα χωρίς γραμμές– και χωρίς να στάζει βρώμικο νερό. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά όχι μόνο τα παράθυρα, αλλά και όλες τις λείες επιφάνειες όπως εστίες, καθρέφτες, πόρτες και πλακάκια.

Kärcher Απλή ευχαρίστηση. Καθαρίζει απλά χωρίς στάξιμο.

Ανακάλυψε ξανά το συναρπαστικό. Σε όλες τις λείες επιφάνειες.

Καθαριότητα χωρίς γραμμές. Τρεις φορές πιο γρήγορα. Όχι μόνο για παράθυρα.

Εξοικονόμησε χρόνο και κόπο με τον τζαμοκαθαριστή της Kärcher. Η λειτουργία αναρρόφησης του τζαμοκαθαριστή εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό και αστραφτερά παράθυρα – χωρίς γραμμές και υπολείμματα. Επιπλέον, ο εύχρηστος τζαμοκαθαριστής της Kärcher καθιστά δυνατό τον πολύ υγιεινό καθαρισμό παραθύρων καθώς δεν υπάρχει άμεση επαφή με το βρώμικο νερό. Ο τζαμοκαθαριστής είναι κατάλληλος για όλες τις λείες επιφάνειες όπως καθρέφτες, εστίες, πόρτες, πλακάκια και τραπέζια.

Τρεις φορές πιο γρήγορα

Ο καθαρισμός των παραθύρων είναι τρεις φορές πιο γρήγορος με τον τζαμοκαθαριστή της Kärcher σε σύγκριση με το χέρι.

Χωρίς σημάδια

Καθαριότητα χωρίς γραμμές  χάρη στο μάκτρο υψηλής ποιότητας και την καινοτόμο λειτουργία αναρρόφησης.

Όχι σταγόνες

Οι τζαμοκαθαριστές αφαιρούν το νερό από το τζάμι γρήγορα και αξιόπιστα – χωρίς να στάζει βρώμικο νερό.

Το πρωτότυπο

Γνήσια ποιότητα Kärcher από τον εφευρέτη του ασύρματου καθαριστή τζαμιών.

Aσύρματος τζαμοκαθαριστής της Kärcher για όλες τις λείες επιφάνειες

Μια πολυλειτουργική συσκευή πολλαπλών χρήσεων: Εκτός από τα παράθυρα, ο ασύρματος τζαμοκαθαριστής της Kärcher καθαρίζει σχεδόν όλες τις λείες επιφάνειες όπως παρμπρίζ, καθρέφτες, καμπίνες ντους, εστίες, γυάλινα τραπέζια και πάγκους εργασίας.

Καθαρισμός παραθύρων

Ο καθαρισμός των παραθύρων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολος. Χρησιμοποίησε τον ασύρματο τζαμοκαθαριστή για αποτέλεσμα χωρίς γραμμές σε δευτερόλεπτα.

Καθαρισμός καμπίνας ντους

Καμπίνες ντους και τοίχοι με πλακάκια καθαρίζονται γρήγορα και χωρίς κόπο.

Αναρρόφηση υγρών

Χρησιμοποίησε τον τζαμοκαθαριστή Kärcher για να αφαιρέσεις μικρές ποσότητες χυμένων υγρών από τις επιφάνειες.

Απορροφώντας τη συμπύκνωση

Με τον τζαμοκαθαριστή της Kärcher απορροφάς γρήγορα την υπερβολική υγρασία από όλες τις λείες επιφάνειες.

Απλός προ-καθαρισμός

Η προετοιμασία είναι το κλειδί: Για βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού η επιφάνεια προς καθαρισμό πρέπει να είναι προ-καθαρισμένη και βρεγμένη. Μόνο τότε χρησιμοποιείται ο τζαμοκαθαριστής WV και το βρώμικο νερό μπορεί να αναρροφηθεί. Υπάρχουν 3 διαθέσιμες επιλογές για βέλτιστο προ-καθαρισμό: η στάνταρ φιάλη ψεκασμού, η φιάλη ψεκασμού Extra και ο δονούμενος ασύρματος υαλοκαθαριστήρας; KV 4.

Στάνταρ μπουκάλι ψεκασμού

Με πανί καθαρισμού μικροϊνών. Κάνει το σκούπισμα οποιασδήποτε λείας επιφάνειας ευκολότερο.
 

Έξτρα μπουκάλι ψεκασμού

Με πανί σκουπίσματος μικροϊνών και ρυθμιζόμενο υαλοκαθαριστήρα για να διαφοροποιείς την ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται – ιδανικό και για δικτυωτά παράθυρα.

Ο καθαρισμός χωρίς γραμμές σε 3 βήματα με μπουκάλι ψεκασμού και τζαμοκαθαριστή

1. Ψέκασέ το

Αρχικά, ψέκασε καθαριστικό στο τζάμι.

2. Καθάρισε

Στη συνέχεια σκούπισε το παράθυρο.

3. Αναρρόφηση

Αναρρόφησε το βρώμικο νερό. Ολοκληρώθηκε!

Μεγάλη ποικιλία: Οι τζαμοκαθαριστές από την Kärcher

WV 6 – Η κορυφαία απόδοση. Τζαμοκαθαριστής με μεγάλο χρόνο λειτουργίας μπαταρίας και βελτιωμένο μάκτρο.

Δες τον WV 6 Plus

 

WV 2 – Το πολυδιάστατο. Τζαμοκαθαριστής με ιδιαίτερα ελαφρύ σχεδιασμό και άνετη εφαρμογή.

Δες τον WV 2 Plus N

Συμβατά εξαρτήματα

Η γκάμα των εξαρτημάτων είναι το τέλειο πρόσθετο και εξασφαλίζει ακόμη πιο άνετο, εξατομικευμένο καθάρισμα παραθύρων χάρη στις εξελιγμένες ιδέες των προϊόντων.

Ανακαλυψε τα εξαρτηματα