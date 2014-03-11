Καθαριότητα χωρίς γραμμές. Τρεις φορές πιο γρήγορα. Όχι μόνο για παράθυρα.

Εξοικονόμησε χρόνο και κόπο με τον τζαμοκαθαριστή της Kärcher. Η λειτουργία αναρρόφησης του τζαμοκαθαριστή εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό και αστραφτερά παράθυρα – χωρίς γραμμές και υπολείμματα. Επιπλέον, ο εύχρηστος τζαμοκαθαριστής της Kärcher καθιστά δυνατό τον πολύ υγιεινό καθαρισμό παραθύρων καθώς δεν υπάρχει άμεση επαφή με το βρώμικο νερό. Ο τζαμοκαθαριστής είναι κατάλληλος για όλες τις λείες επιφάνειες όπως καθρέφτες, εστίες, πόρτες, πλακάκια και τραπέζια.