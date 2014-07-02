Μηχανή καθαρισμού χαλιών
Οι μηχανές καθαρισμού χαλιών της Kärcher είναι ισχυρές και ευέλικτες για τον αποτελεσματικό βαθύ καθαρισμό και τον ενδιάμεσο καθαρισμό χαλιών και για την αφαίρεση λεκέδων από υφάσματα. Με τα κατάλληλα αξεσουάρ οι μηχανές καθαρισμού χαλιών μπορούν να καθαρίσουν ταπετσαρίες και καθίσματα αυτοκινήτων σε βάθος
Μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών
Οι μηχανές πλύσης-απόπλυσης της Kärcher είναι ιδανικές για το βασικό καθαρισμό κάθε είδους υφασμάτινων επιφανειών – από χαλιά έως τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων. Εντυπωσιάζουν με την ανθεκτική τεχνολογία, τη μέγιστη απόδοση, τις πολυάριθμες δυνατότητες χρήσης και τα εκτενή παρελκόμενά τους.
Μηχανές καθαρισμού χαλιών
Τα μηχανήματα καθαρισμού χαλιών της Kärcher καθιστούν δυνατό τον οικονομικό εις βάθος καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χαλιών. Είναι κατάλληλα τόσο για τη συνήθη μέθοδο ψεκασμού- αναρρόφησης όσο και για μία νέα μέθοδο ενδιάμεσου καθαρισμού.
Φυσητήρας
Πιο γρήγορο στέγνωμα των χαλιών: Ο φυσητήρας αέρα της Kärcher περιορίζει το χρόνο στεγνώματος των χώρων σας σε ποσοστό έως 40%.