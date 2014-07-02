Μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών

Οι μηχανές πλύσης-απόπλυσης της Kärcher είναι ιδανικές για το βασικό καθαρισμό κάθε είδους υφασμάτινων επιφανειών – από χαλιά έως τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων. Εντυπωσιάζουν με την ανθεκτική τεχνολογία, τη μέγιστη απόδοση, τις πολυάριθμες δυνατότητες χρήσης και τα εκτενή παρελκόμενά τους.