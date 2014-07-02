Μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών

Οι μηχανές πλύσης-απόπλυσης της Kärcher είναι ιδανικές για το βασικό καθαρισμό κάθε είδους υφασμάτινων επιφανειών – από χαλιά έως τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων. Εντυπωσιάζουν με την ανθεκτική τεχνολογία, τη μέγιστη απόδοση, τις πολυάριθμες δυνατότητες χρήσης και τα εκτενή παρελκόμενά τους.

Kärcher
Puzzi Hotel Lobby

Aνακάλυψε την ελευθερία του ασύρματου καθαρισμού με τις μπαταριοκίνητες μηχανές μηχανές πλύσης-απόπλυσης Puzzi της Kärcher.

Αντιμετώπισε αβίαστα τους λεκέδες και τη βρωμιά με την Puzzi 2/1 Bp, ιδανική για επιτόπιο καθαρισμό και γρήγορο φρεσκάρισμα. Για μεγαλύτερες εργασίες καθαρισμού, η Puzzi 9/1 Bp προσφέρει ισχυρό και αποτελεσματικό καθαρισμό για καναπέδες, καναπέδες και μικρά χαλιά. Απόλαυσε την ευκολία της ασύρματης λειτουργίας και πέτυχε αστραφτερά αποτελέσματα με την πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκασμού αναρρόφησης της Kärcher.

