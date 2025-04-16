Puzzi Bp ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Τέρμα τα καλώδια.
Πλήρης ισχύς – οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Οι μοναδικές στον κόσμο μηχανές ψεκασμού αναρρόφησης με μπαταρία για επαγγελματίες εντυπωσιάζουν με τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων και την ισχυρή απόδοση καθαρισμού για τον καθαρισμό υφασμάτων μέχρι το βάθος των ινών.
Ο ασύρματος σχεδιασμός των μηχανών ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 9/1 Bp και Puzzi 2/1 Bp με μπαταρία τις καθιστά αποτελεσματικές και ευέλικτες. Χάρη στην ισχυρή μπαταρία 36 volt, την απλή λειτουργία και την εξαιρετική ισχύ καθαρισμού, μπορείς να αφαιρέσεις ακόμη και την επίμονη βρωμιά από υφασμάτινες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στον ξενοδοχειακό και τον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και στις υπηρεσίες καθαρισμού οχημάτων και κτιρίων.
Περνώντας κατευθείαν στο θέμα: καταπολεμώντας τους λεκέδες με τη συμπαγή Puzzi 2/1 Bp
Μικρή αλλά ισχυρή: η ισχυρή μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 2/1 Bp με μπαταρία είναι συμπαγής, ελαφριά και ευέλικτη. Αφαιρεί αξιόπιστα φρέσκους και ξεραμένους λεκέδες από ταπετσαρίες, χαλιά και κουρτίνες. Τα έχει όλα: η ευέλικτη μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης με μπαταρία ξεχωρίζει από το πλήθος με τον εύκολο χειρισμό και την εξαιρετική απόδοση καθαρισμού και μπορείς να την εμπιστευτείς για να διατηρείς τα υφάσματά σου αστραφτερά και καθαρά. Τίποτα δεν είναι αδύνατο: η εύχρηστη Puzzi 2/1 Bp αφαιρεί κάθε λεκέ γρήγορα και αποτελεσματικά.
Από μικρά χαλιά μέχρι καναπέδες: η Puzzi 9/1 Bp με μπαταρία τα κάνει όλα
Τίποτα επιφανειακό: η μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 9/1 Bp με μπαταρία είναι ο ιδανικός βοηθός για επαγγελματικό καθαρισμό και υπερέχει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη στην ευελιξία της. Η συμπαγής μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης με μπαταρία προσφέρει σχολαστικό καθαρισμό μέχρι το βάθος των ινών σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες και υφάσματα: μικρές περιοχές χαλιών και ταπήτων, υφάσματα και ταπετσαρίες, όπως πολυθρόνες και καναπέδες. Δεν υπάρχει πρίζα; Κανένα πρόβλημα! Διαθέτοντας μια ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία αντί για καλώδιο ρεύματος, η εύχρηστη Puzzi 9/1 Bp παρέχει ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ελευθερία κινήσεων κατά τον καθαρισμό.
ΚΑΘΑΡΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΠΑΝΤΟΥ.
Οι μπαταριοκίνητες μηχανές πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών Puzzi Bp το κάνουν εφικτό.
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ. ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
Η μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power είναι η ισχυρή επιλογή για ασύρματο καθαρισμό χωρίς απώλειες στην απόδοση.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Η ισχυρή μπαταρία 36 V της Puzzi 9/1 Bp είναι συμβατή με όλα τα μηχανήματα καθαρισμού Kärcher στην πλατφόρμα μπαταρίας 36 V Kärcher Battery Power. Αυτό είναι που ονομάζουμε ευελιξία!
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
Ισχυρή μπαταρία 36 V Kärcher Battery Power+
Η ευελιξία συναντά την ισχυρή απόδοση: Η μπαταρία είναι συμβατή με όλα τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταρίας 36 V της Kärcher Battery Power+.
Πάντα καλά ενημερωμένη
Η "φωνή" από το στάδιο εκτός σκηνής: Η μπαταρία 36 V επικοινωνεί με τον χρήστη. Ανιχνεύει το μηχάνημα, αναφέρει το χρόνο λειτουργίας για ψεκασμό ή αναρρόφηση και είναι ακόμη και αδιάβροχη σε περίπτωση που το μηχάνημα έρθει σε επαφή με νερό.
Ανθεκτική, στιβαρή σχεδίαση
Ο συμπαγής και ανθεκτικός σχεδιασμός του μηχανήματος, η αντλία ψεκασμού που είναι ανθεκτική στα καθαριστικά μέσα καθώς και η ισχυρή τουρμπίνα των Puzzi Bp, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, εξασφαλίζοντας έτσι και υψηλή απόδοση.
Σχολαστικός καθαρισμός σε βάθος των ινών
Το μόνο που μένει είναι η αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας: Με τις Puzzi Bp καθαρίζεις τα υφάσματά σου εξαιρετικά σχολαστικά και υγιεινά μέχρι την πιο βαθιά ίνα.
Εξαιρετική δύναμη αναρρόφησης επιστροφής
Οι Puzzi Bp δεν καθαρίζουν μόνο αποτελεσματικά, αλλά εντυπωσιάζουν και με την ισχυρή ισχύ αναρρόφησης. Αυτό σημαίνει ότι τα υφάσματα είναι μόνο ελαφρώς υγρά και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν γρήγορα.
Απλή λειτουργία
Είτε πρόκειται για τα μεγάλα κουμπιά λειτουργίας, είτε για την πολύ μεγάλη θύρα πλήρωσης είτε για το πρακτικό σύστημα δοχείου 2 σε 1 - οι Puzzi Bp εντυπωσιάζουν με την απλή φιλοσοφία λειτουργίας της.
Ασφαλής και στεγνή μεταφορά
Ακόμη και όταν η δεξαμενή νερού είναι ανοιχτή, ένα ξεχωριστό προστατευτικό κάλυμμα διαρροής προστατεύει από τυχόν διαρροή φρέσκου νερού κατά τη μεταφορά.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Ένα μηχάνημα, δύο λειτουργίες: Ψεκασμός και αναρρόφηση με ένα μηχάνημα
Με τις Puzzi Bp ψεκάζεις το καθαριστικό απευθείας στην περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί και στη συνέχεια αναρροφάς τους ρύπους που έχουν μαλακώσει μαζί με το καθαριστικό. Ανάλογα με το επίπεδο της ρύπανσης, αυτό μπορεί να γίνει σε ένα βήμα, δηλαδή ταυτόχρονος ψεκασμός και αναρρόφηση, ή σε 2 βήματα - ψεκάζεις, αφήνεις να αντιδράσει και στη συνέχεια αναρροφάς.
Ισχυρή 36 V battery
Ασύρματη ελευθερία κίνησης για βαθύ καθαρισμό, οπουδήποτε τα υφάσματα απαιτούν βαθύ καθαρισμό.
Γρήγορα. Μέσα και έξω.
Το γέμισμα και το άδειασμα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο: Με τον έξυπνο κάδο νερού 2-σε-1 γεμίζεις φρέσκο νερό από τη βρύση, αναμειγνύεις το καθαριστικό και απλά ρίχνεις το μείγμα στη δεξαμενή. Μετά τον καθαρισμό το βρώμικο νερό μπορεί εύκολα να αδειάσει χωρίς μεγάλη προσπάθεια.
Μικρές υπενθυμίσεις
Πάντα έχεις καλό οπτικό πεδίο: Υπάρχει ένας οδηγός γρήγορης αναφοράς με τα βήματα συντήρησης στην αποσπώμενη δεξαμενή 2-σε-1.
Πολύ απλή λειτουργία
Η λειτουργία ψεκασμού και αναρρόφησης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με ένα μεγάλο κουμπί. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με το πόδι χωρίς να χρειάζεται να σκύψει κανείς.
Πάντα ξέρεις τι γίνεται
Χάρη στο διαφανές παράθυρο του Kärcher Puzzi μπορείς να παρακολουθείς τα σωματίδια ρύπων καθ' οδόν από το ακροφύσιο ταπετσαρίας και δαπέδου προς το καπάκι του μηχανήματος μέσω της λαβής.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ολοκληρωμένος εξοπλισμός, υψηλό επίπεδο ευελιξίας και απόδοση καθαρισμού ανεξαρτήτως τοποθεσίας χαρακτηρίζουν τις Puzzi Bp. Στην καθημερινή χρήση το πρώτο μηχάνημα καθαρισμού χαλιών χωρίς καλώδιο στον κόσμο επιτρέπει την πλήρη κινητικότητα και τον ευέλικτο καθαρισμό απευθείας στο χώρο χάρη στην έξυπνη τεχνολογία.
Ευκινησία
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Άνετη μεταφορά με ένα χέρι
- Βολικά καλά ισορροπημένο μηχάνημα
- Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης ενσωματωμένη στη λαβή μεταφοράς για ασφαλή και άνετη μεταφορά
Compact σχεδιασμός
- Ανθεκτικός, στιβαρός σχεδιασμός μηχανής
- Η μεγάλη διάρκεια ζωής εξασφαλίζει υψηλή απόδοση
- Στιβαρή και ανθεκτική αντλία διαφράγματος
- Δύο μεγάλα κουμπιά που λειτουργούν με το χέρι ή το πόδι για ευκολία
Άλλα πλενοκτήματα
- Εργονομικά σχεδιασμένο και εξαιρετικά κοντό ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Ιδανικό για χρήση σε στενούς χώρους (π.χ. στο εσωτερικό οχημάτων)
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Άνετη λαβή και καλή στην αφή
ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Η Puzzi 9/1 Bp;
Η Puzzi 9/1 Bp είναι κατάλληλη ειδικά για επαγγελματική χρήση όπου ένα ύφασμα (όπως ένα μαξιλάρι ή ένα χαλί) απαιτεί βαθύ καθαρισμό. Η ανεξαρτησία των υποδοχών επιτρέπει στους βιομηχανικούς χρήστες να καθαρίζουν επίσης γρήγορα και αποτελεσματικά υφάσματα σε ασυνήθιστα σημεία.
Εργολάβοι καθαρισμού κτιρίων
- Επαγγελματικός καθαρισμός όλων των υφασμάτων σε αντιπροσωπευτικούς χώρους όπως η υποδοχή, οι αίθουσες συνεδριάσεων και οι αίθουσες συσκέψεων
- Ευέλικτος και ασύρματος καθαρισμός ταπετσαριών και στη βεράντα
Ξενοδοχεία και φιλοξενία
- Επαγγελματικός ασύρματος καθαρισμός ταπετσαριών για όλους τους τύπους υφασμάτων, ανεξάρτητα από το αν είναι χαλί ή ταπετσαρία.
- Δυνατή αφαίρεση λεκέδων και σε ευαίσθητα υφάσματα
Αυτοκίνητο
- Επαγγελματικός καθαρισμός ταπετσαριών σε εσωτερικό καθαρισμό οχημάτων
- Αφαίρεση λεκέδων από καφέ και κέτσαπ
- Επαγγελματικός γρήγορος και ασύρματος καθαρισμός ταπετσαρίας, επίσης στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
Εστίαση και catering
- Επαγγελματικός καθαρισμός καρεκλών και κάθε είδους υφασμάτινων επίπλων
- Επαγγελματική αφαίρεση όλων των λεκέδων, είτε πρόκειται για καφέ και χυμό, κόκκινο κρασί ή μπύρα, κέτσαπ ή βούτυρο
Δημόσιες υπηρεσίες
- Καθαρισμός των χαλιών εισόδου της σκόνης και των χαλιών πόρτας
- Καθαρισμός των υφασμάτινων καρεκλών στις αίθουσες συνεδριάσεων και συσκέψεων
- Καθαρισμός καρεκλών σε γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων