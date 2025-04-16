Puzzi Bp ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τέρμα τα καλώδια.

Πλήρης ισχύς – οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Οι μοναδικές στον κόσμο μηχανές ψεκασμού αναρρόφησης με μπαταρία για επαγγελματίες εντυπωσιάζουν με τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων και την ισχυρή απόδοση καθαρισμού για τον καθαρισμό υφασμάτων μέχρι το βάθος των ινών.

Ο ασύρματος σχεδιασμός των μηχανών ψεκασμού αναρρόφησης Puzzi 9/1 Bp και Puzzi 2/1 Bp με μπαταρία τις καθιστά αποτελεσματικές και ευέλικτες. Χάρη στην ισχυρή μπαταρία 36 volt, την απλή λειτουργία και την εξαιρετική ισχύ καθαρισμού, μπορείς να αφαιρέσεις ακόμη και την επίμονη βρωμιά από υφασμάτινες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στον ξενοδοχειακό και τον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και στις υπηρεσίες καθαρισμού οχημάτων και κτιρίων.