Απομακρυνε τις σταχτες απο το τζακι ή το barbeque ευκολα και γρηγορα με τις σκουπες AD της Kärcher!
Όλοι απολαμβάνουμε την φωτιά στο τζάκι τους χειμερινούς μήνες, αλλά κανείς τις στάχτες που αφήνει μετά. Κι όμως... Υπάρχει κάποιος που χαίρεται να καθαρίζει το τζάκι σου ή το barbeque! Οι σκούπες AD της Kärcher απομακρύνουν την στάχτη ακόμα και από τις πιο δυσπρόσιτες γωνίες της καμινάδας χωρίς κόπο και εις βάθος χάρη στην μακράς διάρκειας αναρροφητική ισχύ τους.
Δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ
Οι σκούπες στάχτης από την Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Χάρη στον ενσωματωμένο καθαρισμό φίλτρου Kärcher ReBoost, η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να αυξηθεί ξανά αμέσως με το πάτημα ενός κουμπιού - πρακτικό, γρήγορο και χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια. Ο χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου ανήκειπλέον στο παρελθόν - και μπορείς να συνεχίσεις το σκούπισμα χωρίς διακοπές ή επαφή με τους ρύπους μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία.
Μπαταριοκίνητες σκούπες στάχτης και ξηρής αναρρόφησης. Χωρίς καλώδιο. Κανένα όριο.
Για όλους όσους θέλουν να γλιτώσουν από τα καλώδια για να καθαρίσουν το μπάρμπεκιου με ηλεκτρική σκούπα: Με τις σκούπες στάχτης που λειτουργούν με μπαταρία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher αντί για καλώδια. Εξοπλισμένα με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως, για παράδειγμα, η λειτουργία καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost, παρέχουν την ίδια ισχύ με επιπλέον μερίδιο ελευθερίας.
Δεν γίνεται πιο απλά ή πιο καθαρά από αυτό
Το σύστημα φίλτρου, συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού φίλτρου χονδροειδών ρύπων και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ανθεκτικού στη φλόγα, μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση χωρίς να πέσει η στάχτη και η σκόνη.
Ένα άλλο πρακτικό χαρακτηριστικό: η στάχτη μπορεί να αδειάσει με ασφάλεια και άνεση χάρη στη λαβή στο δοχείο. Τα χέρια και τα πατώματα παραμένουν όμορφα και καθαρά!
Υπέροχα καθαρό: το ενσωματωμένο φίλτρο εξόδου του AD 4 Premium δεν αφήνει κανένα ρύπο να βγει και φιλτράρει ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και βρωμιάς.
Ένα ακροφύσιο δαπέδου για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων καθώς και οι υψηλής ποιότητας επιχρωμιωμένοι σωλήνες αναρρόφησης κάνουν την AD 4 Premium μια ευέλικτη σκούπα ξηρής αναρρόφησης.
Απλό και γρήγορο άνοιγμα του κάδου απορριμμάτων.
Πάτησε 3 φορές – καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα ενός κουμπιού.
Πρακτική λαβή στο δοχείο.
Γρήγορη αφαίρεση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου.
Απλή αντικατάσταση φίλτρου.
Πρακτική θέση στάθμευσης − πάντα έτοιμη για χρήση.
Πρακτική θέση στάθμευσης.
ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!
Η μπαταρία που χρησιμοποιούν οι μπαταριοκίνητες σκούπες στάχτης της Kärcher είναι συμβατή με όλα τα μπαταριοκίνητα εργαλεία της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V. Μπορείς δηλαδή να τοποθετήσεις οποιαδήποτε μπαταρία 18 V σε οποιαδήποτε συσκευή V. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό Kärcher, ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών ή πλυστικό μηχανήμα. Οι μπαταρίες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και εύκολα και, ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία ανά πάσα στιγμή.