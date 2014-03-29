Δεν γίνεται πιο απλά ή πιο καθαρά από αυτό

Το σύστημα φίλτρου, συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού φίλτρου χονδροειδών ρύπων και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ανθεκτικού στη φλόγα, μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση χωρίς να πέσει η στάχτη και η σκόνη.

Ένα άλλο πρακτικό χαρακτηριστικό: η στάχτη μπορεί να αδειάσει με ασφάλεια και άνεση χάρη στη λαβή στο δοχείο. Τα χέρια και τα πατώματα παραμένουν όμορφα και καθαρά!

Υπέροχα καθαρό: το ενσωματωμένο φίλτρο εξόδου του AD 4 Premium δεν αφήνει κανένα ρύπο να βγει και φιλτράρει ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και βρωμιάς.