ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Για απεριόριστη αναρρόφηση στάχτης με μεγάλης διάρκειας ισχύος αναρρόφησης χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost: Η μπαταριοκίνητη σκούπα στάχτης της Kärcher, με εναλλάξιμη μπαταρία 18 V. Για εύκολη αφαίρεση της κρύας στάχτης από το μπάρμπεκιου ή το τζάκι.

Man vacuuming the barbecue with the battery ash and dry vacuum cleaner

Εφαρμογές

 

Χωρίς καλώδιο, χωρίς όριο: AD 2 με μπαταρία της Kärcher


Για να βεβαιωθείς ότι δεν θα μείνει τίποτα παρά ευχάριστες αναμνήσεις από τη ρομαντική βραδιά γύρω από το τζάκι ή το μπάρμπεκιου με φίλους: Η ευέλικτη σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 Battery. Η δοκιμασμένη ποικιλία εφαρμογών για μπάρμπεκιου, σταχτοδοχεία και μπολάκια είναι πλέον διαθέσιμη σε φορητή μορφή. Η AD 2 Battery είναι μέρος της πλατφόρμας 18 V της Kärcher και διασφαλίζει την ασφαλή αφαίρεση της στάχτης, χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων και χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Και χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost, επαναφέρει την πλήρη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμη και με λεπτή στάχτη.

Man vacuums his barbecue with the Kärcher ash and dry vacuum cleaner

Για απλή αφαίρεση της κρύας στάχτης από το μπάρμπεκιου με κάρβουνο: χάρη στην εναλλάξιμη μπαταρία 18 V χωρίς καλώδιο επέκτασης.

Man is vacuuming his fireplace with the Kärcher ash and dry vacuum cleaner

Βολικό σκούπισμα του τζακιού με συνεχή ισχύ αναρρόφησης, χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost.

Removing dry dirt with the Kärcher ash and dry vacuum cleaner

Για ευέλικτη χρήση μέσα και γύρω από το σπίτι για την απομάκρυνση των ξηρών ρύπων.

Exchaning battery ofKärcher battery-powered ash and dry vacuum cleaners

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού χάρη στην ισχυρή ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V από την πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher.

Λειτουργίες

Χάρη σε έξυπνες λειτουργίες, όπως ο καθαρισμός του φίλτρου ReBoost και η χρήση ανθεκτικών στη φλόγα υλικών, η σκούπα στάχτης που λειτουργεί με μπαταρία δεν αφήνει τίποτα και αφαιρεί την κρύα στάχτη σε χρόνο μηδέν.

Ash vacuum
18 V Battery Power

Ανακάλυψε τη Πλατφόρμα Μπαταρίας της Kärcher!
