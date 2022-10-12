Εφαρμογές

Χωρίς καλώδιο, χωρίς όριο: AD 2 με μπαταρία της Kärcher



Για να βεβαιωθείς ότι δεν θα μείνει τίποτα παρά ευχάριστες αναμνήσεις από τη ρομαντική βραδιά γύρω από το τζάκι ή το μπάρμπεκιου με φίλους: Η ευέλικτη σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 Battery. Η δοκιμασμένη ποικιλία εφαρμογών για μπάρμπεκιου, σταχτοδοχεία και μπολάκια είναι πλέον διαθέσιμη σε φορητή μορφή. Η AD 2 Battery είναι μέρος της πλατφόρμας 18 V της Kärcher και διασφαλίζει την ασφαλή αφαίρεση της στάχτης, χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων και χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Και χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost, επαναφέρει την πλήρη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμη και με λεπτή στάχτη.