ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Για απεριόριστη αναρρόφηση στάχτης με μεγάλης διάρκειας ισχύος αναρρόφησης χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost: Η μπαταριοκίνητη σκούπα στάχτης της Kärcher, με εναλλάξιμη μπαταρία 18 V. Για εύκολη αφαίρεση της κρύας στάχτης από το μπάρμπεκιου ή το τζάκι.
Εφαρμογές
Χωρίς καλώδιο, χωρίς όριο: AD 2 με μπαταρία της Kärcher
Για να βεβαιωθείς ότι δεν θα μείνει τίποτα παρά ευχάριστες αναμνήσεις από τη ρομαντική βραδιά γύρω από το τζάκι ή το μπάρμπεκιου με φίλους: Η ευέλικτη σκούπα στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 2 Battery. Η δοκιμασμένη ποικιλία εφαρμογών για μπάρμπεκιου, σταχτοδοχεία και μπολάκια είναι πλέον διαθέσιμη σε φορητή μορφή. Η AD 2 Battery είναι μέρος της πλατφόρμας 18 V της Kärcher και διασφαλίζει την ασφαλή αφαίρεση της στάχτης, χωρίς την ακαταστασία των καλωδίων και χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους. Και χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost, επαναφέρει την πλήρη ισχύ αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμη και με λεπτή στάχτη.
Για απλή αφαίρεση της κρύας στάχτης από το μπάρμπεκιου με κάρβουνο: χάρη στην εναλλάξιμη μπαταρία 18 V χωρίς καλώδιο επέκτασης.
Βολικό σκούπισμα του τζακιού με συνεχή ισχύ αναρρόφησης, χάρη στο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Kärcher ReBoost.
Για ευέλικτη χρήση μέσα και γύρω από το σπίτι για την απομάκρυνση των ξηρών ρύπων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού χάρη στην ισχυρή ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V από την πλατφόρμα μπαταρίας της Kärcher.
Λειτουργίες
Χάρη σε έξυπνες λειτουργίες, όπως ο καθαρισμός του φίλτρου ReBoost και η χρήση ανθεκτικών στη φλόγα υλικών, η σκούπα στάχτης που λειτουργεί με μπαταρία δεν αφήνει τίποτα και αφαιρεί την κρύα στάχτη σε χρόνο μηδέν.