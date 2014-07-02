Η εγγύηση για την ποιότητά μας: Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Μια υπόσχεση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε



Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, ο υψηλός βαθμός προστιθέμενης αξίας και το επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό έχουν εξασφαλίσει ότι τα δοκιμασμένα προϊόντα μας προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και αντοχή για δεκαετίες.

Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως συνεργάτες, δίπλα σας καθώς αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε πρόκληση βιομηχανικής αναρρόφησης. Οι εμπειρίες και τα σχόλιά σας είναι πολύ πολύτιμα για εμάς, καθώς οι στόχοι μας ευθυγραμμίζονται με τους δικούς σας – στοχεύουμε να αναπτύξουμε καινοτομίες και προϊόντα που σας βοηθούν να επιτύχετε τους στόχους σας πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι σκούπες μας είναι έτοιμες

Κάθε τομέας έχει μοναδικές απαιτήσεις όσον αφορά την τέλεια λύση καθαρισμού: ενσωμάτωση διεργασιών, επεξεργασία μεγάλης κλίμακας, επικίνδυνες ουσίες, στενά χρονικά πλαίσια και πολλά άλλα. Αυτό απαιτεί τόσο καθολικά όσο και ειδικά μηχανήματα και συστήματα. Από την επεξεργασία μετάλλων μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία, από τα φαρμακευτικά προϊόντα στη βιομηχανία τροφίμων, η Kärcher είναι η κορυφαία επιλογή για βιομηχανικές σκούπες: