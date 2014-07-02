Βιομηχανικες Λυσεις Αναρροφησης / Αποκονιωσης | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Είτε είναι ευέλικτα είτε μόνιμα εγκατεστημένα, για μικρές ή μεγάλες ποσότητες, υγρά ή στερεά, επικίνδυνα ή μη υπολείμματα αναρρόφησης – με τις μηχανές αναρρόφησης βιομηχανικού τύπου της Kärcher και τις λύσεις βιομηχανικής αποκονίωσης, μπορείτε να χειριστείτε ακόμη και τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού σε δευτερόλεπτα.

 

    Η εγγύηση για την ποιότητά μας: Κατασκευάζεται στη Γερμανία

    Μια υπόσχεση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε


    Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, ο υψηλός βαθμός προστιθέμενης αξίας και το επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό έχουν εξασφαλίσει ότι τα δοκιμασμένα προϊόντα μας προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και αντοχή για δεκαετίες.

    Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως συνεργάτες, δίπλα σας καθώς αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε πρόκληση βιομηχανικής αναρρόφησης. Οι εμπειρίες και τα σχόλιά σας είναι πολύ πολύτιμα για εμάς, καθώς οι στόχοι μας ευθυγραμμίζονται με τους δικούς σας – στοχεύουμε να αναπτύξουμε καινοτομίες και προϊόντα που σας βοηθούν να επιτύχετε τους στόχους σας πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

     

    Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι σκούπες μας είναι έτοιμες

    Κάθε τομέας έχει μοναδικές απαιτήσεις όσον αφορά την τέλεια λύση καθαρισμού: ενσωμάτωση διεργασιών, επεξεργασία μεγάλης κλίμακας, επικίνδυνες ουσίες, στενά χρονικά πλαίσια και πολλά άλλα. Αυτό απαιτεί τόσο καθολικά όσο και ειδικά μηχανήματα και συστήματα. Από την επεξεργασία μετάλλων μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία, από τα φαρμακευτικά προϊόντα στη βιομηχανία τροφίμων, η Kärcher είναι η κορυφαία επιλογή για βιομηχανικές σκούπες:

    • Ευέλικτα κινητά ή σταθερά εγκατεστημένα συστήματα αναρρόφησης
    • Ιδανικές για αναρρόφηση μεγάλων ή μικρών ποσοτήτων
    • Πλήρης απομάκρυνση στερεών και υγρών, καθώς και μεγάλων ποσοτήτων σκόνης
    • Ασφαλές σκούπισμα και απόρριψη επικίνδυνων απορριμμάτων αναρρόφησης
    • Μηχανήματα σχεδιασμένα για μακροχρόνια, βιομηχανική χρήση
    Βιομηχανικές λύσεις για υγρά ή/και στερεά

     
    Βιομηχανικές λύσεις για στερά ή/και σκόνη

     
    Βιομηχανικές αντιεκρηκτικού τύπου μηχανές αναρρόφησης EX

     
    Βιομηχανικές λύσεις αποκονίωσης

     

    Νέο όνομα – η ίδια αναγνωρισμένη ποιότητα. Ο Ringler γίνεται η Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

     

    Η Ringler GmbH υπόκειται σε ένα ολοκληρωμένο rebrand για βιομηχανικές σκούπες. Στο μέλλον, ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της θα εμφανίζεται με την επωνυμία Kärcher. Τα προϊόντα μας θα διατίθενται στάνταρ στο νέο εταιρικό χρώμα ανθρακί, εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά από τον πελάτη. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Kärcher ενισχύει την ομοιόμορφη εμφάνιση όλων των προϊόντων που προσφέρει ο εταιρικός όμιλος, καθώς και τη στρατηγική της ευθυγράμμιση, η οποία κρατά εσάς, τον πελάτη, στο επίκεντρο.

    Τα πλεονεκτήματα για εσάς: Από εδώ και στο εξής, θα επωφεληθείτε ακόμη περισσότερο από ένα εναρμονισμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων από μια καθιερωμένη διεθνή μάρκα – την Kärcher.

    Η Kärcher Industrial Vacuuming GmbH είναι επίσης δίπλα σας καθώς διανύουμε ακόμη την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

    Η υπηρεσία προϊόντων Kärcher Industrial Vacuuming με μια ματιά:

    • Τα τυπικά μηχανήματα είναι διαθέσιμα αμέσως "από το ράφι"
    • Οι λύσεις μεμονωμένων πελατών μπορούν να παραχθούν γρήγορα χάρη στα καλά εφοδιασμένα καταστήματά μας
    • Η χρονική κλίμακα των προσφορών έργων παραμένει αμετάβλητη χάρη στις πλήρως διαθέσιμες πωλήσεις και τον προγραμματισμό του έργου
    • Οι προμήθειες ανταλλακτικών είναι επίσης εγγυημένες λόγω των υψηλών αποθεμάτων

    Ανυπομονούμε να ακούσουμε νέα σας στο 210 2316153
    Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 έως τις 16:30

    Για να προστατεύσουμε τους πελάτες, τους προμηθευτές και το προσωπικό μας, έχουμε φυσικά προσαρμόσει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν στις εγκαταστάσεις μας. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθήσαμε προδιαγραφές από τον ΠΟΥ και ΕΟΔΥ.

    Με θερμούς χαιρετισμούς,
    Η ομάδα Kärcher

    Πάνω από 50 χρόνια τεχνογνωσίας

    Με τα συστήματα βιομηχανικής αναρρόφησης της Karcher, επωφελείστε πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας. Είμαστε σε στενή επαφή με τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο προκειμένου να αναλύσουμε υπάρχουσες και νέες εργασίες και να προσαρμόσουμε βέλτιστα τα προϊόντα μας σε αυτές τις εφαρμογές.

    Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΣ – ΟΙ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΑΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ KÄRCHER ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ.

    ΓΡΗΓΟΡΑ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

    Η βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων, η οποία περιλαμβάνει τη μεταλλουργία, το σχεδιασμό μηχανών και τη μηχανολογία αυτοκινήτων, είναι μια βασική βιομηχανία με απίστευτα υπερσύγχρονες διαδικασίες. Η επεξεργασία μετάλλων δημιουργεί τεράστιες ποσότητες από τραχιά ρινίσματα αναμεμειγμένα με ψυκτικά λιπαντικά. Ο καθαρισμός των επεξεργασμένων προϊόντων και των εργαλειομηχανών, συχνά κατά τη διάρκεια της συνεχούς λειτουργίας, είναι μια σημαντική εργασία που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα του κόστους. Οι λύσεις αναρρόφησής μας παρέχουν βέλτιστη αξιοπιστία διαδικασίας και διασφάλιση ποιότητας.

    Χρήση:

    • Αναρρόφηση γρεζιών και υγρών από όλες τις διαδικασίες μηχανικής κατεργασίας που δημιουργούν γρέζια, όπως φρεζάρισμα, τορνάρισμα, διάτρηση με δράπανο, λείανση, αφαίρεση γρεζιών και βούρτσισμα
    • Αναρρόφηση με σταθερό σύστημα των μηχανημάτων με συνεχή απομάκρυνση γρεζιών και σκόνης

    Πρόκληση:

    • Μόλυνση του εξοπλισμού λόγω (αιχμηρών) γρεζιών, σκόνης λείανσης, σκόνης βαφής, σκωρίας, εύφλεκτης σκόνης, ψυκτικού λιπαντικού και γαλακτωμάτων
    • Διαχωρισμός γρεζιών και γαλακτωμάτων

    Οφέλη:

    • Διατηρήστε τις διαδικασίες παραγωγής καθαρές και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας
    • Μειώστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού
    • Αύξηση της ακρίβειας παραγωγής
    • Αύξηση της αξιοπιστίας της εργασίας και των διαδικασιών
    • Ξεχωρίστε τα ρινίσματα και τα υγρά
    • Μακροχρόνιες, στιβαρές λύσεις
    • Συνεχής λειτουργία και γρήγοροι χρόνοι καθαρισμού χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
    ΕΡΓΑΣΟΥΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Οι καθαρές διαδικασίες παραγωγής, η εγγυημένη ποιότητα, η βέλτιστη υγιεινή και η πρόληψη της μόλυνσης είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας στην επεξεργασία των τροφίμων. Αυτή δημιουργεί μεγάλες ποσότητες λεπτής, εκρηκτικής σκόνης.

    Χρήση:

    • Αναρρόφηση σκόνης τροφίμων όπως σκόνη αλευριού, σκόνη βιταμινών, κ.λπ. είτε κινητά είτε σταθερά και ενσωματωμένα στη διαδικασία παραγωγής

    Πρόκληση:

    • Διαφορετικές εργασίες καθαρισμού με αναρρόφηση και τύποι βρωμιάς: Θραύσματα τροφίμων, τύποι σκόνης (δυνητικά εκρηκτική, ελεύθερα αιωρούμενη, κολλητική, υγρή), λίπη, λάδια και ασπράδια αυγών, υγρά
    • Κίνδυνος εκρήξεων σκόνης (διασταυρούμενη) μόλυνση, μικροβιακή μόλυνση, αλλοιωμένη γεύση, κίνδυνοι ολίσθησης


    Οφέλη:

    • Διατηρήστε τις διαδικασίες παραγωγής καθαρές και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας
    • Σκουπίστε δυνητικά εκρηκτικά είδη σκόνης με πιστοποίηση ATEX
    • Μακράς διάρκειας, αξιόπιστες, συμπαγείς λύσεις
    • Οικονομικά αποδοτικές λύσεις
    • Αποτελεσματικά φίλτρα και καθαρισμός φίλτρων
    Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑ.

    Χρήση:

    • Αναρρόφηση υπολειμμάτων από χάπια και από δραστικές ουσίες σε φάρμακα (βιταμίνες, οιστρογόνα)
    • Αναρρόφηση σκόνης σε παραγωγικές διαδικασίες


    Πρόκληση:

    • Λεπτή σκόνη που είναι επικίνδυνη για την υγεία
    • Δυνητικά εκρηκτική σκόνη

    Οφέλη:

    • Διατηρήστε τις διαδικασίες παραγωγής καθαρές και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ενσωματωμένη αναρρόφηση στην παραγωγική διαδικασία
    • Προστασία της υγείας και ασφάλεια στην εργασία
    • Χρησιμοποιήστε αναρρόφηση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές
    • Ασφαλής αναρρόφηση και απόρριψη επικίνδυνης και δυνητικά εκρηκτικής
      σκόνη, μεταξύ άλλων υλικών, χάρη στην πιστοποίηση της σκούπας
    ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ.

    Η παραγωγή και η επεξεργασία καουτσούκ και πλαστικών παράγουν λεπτά και χοντρά σωματίδια που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Αυτές οι ουσίες μπορεί να υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες κατά τις εργασίες μεταφοράς και συντήρησης.

    Χρήση:

    • Καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων εργασίας, ιδίως σκούπας και απορρόφησης κόκκων, πλαστικών στρωμάτων και σκόνης, (επιθετικά) χημικά μείγματα, λιπάσματα, σκόνη βαφής, νερό, απορρυπαντικό
    • Εκκένωση σκόνης από διαδικασίες παραγωγής (π.χ. σκόνη που δημιουργείται κατά τη δοσολογία κόκκων)

    Πρόκληση:

    • Σκόνες που είναι επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον
    • Μόλυνση προϊόντων

    Οφέλη:

    • Διατηρήστε τις διαδικασίες παραγωγής καθαρές και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας
    • Εγγύηση εργασιακής ασφάλειας και αποδοτικότητας εργασίας
    • Σκουπίστε δυνητικά εκρηκτικά είδη σκόνης με πιστοποίηση ATEX
    • Εκκένωση χωρίς μόλυνση
    ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

    Χρήση:

    • Αναρρόφηση ορυκτών κάθε είδους (σκόνη σκυροδέματος, σκόνη τσιμέντου), χονδροειδή διαβρωμένα σωματίδια, βότσαλα, άμμος
    • Μεταφορά της σκούπας σε εργοτάξια και ευέλικτη χρήση εκεί

    Πρόκληση:

    • Η σκόνη ως μακροπρόθεσμος κίνδυνος για την υγεία
    • Μεγάλα διαβρωμένα υλικά ως κίνδυνος για την ασφάλεια της εργασίας

    Οφέλη:

    • Αύξηση της ποιότητας της εργασίας
    • Προστασία της υγείας και ασφάλεια στην εργασία
    • Απευθείας αναρρόφηση καθώς το εργαλείο είναι σε χρήση χάρη στη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου απευθείας στην ηλεκτρική σκούπα
    • Ευέλικτα, κινητά μηχανήματα
    • Μηχανήματα μακράς διάρκειας, στιβαρά
    ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΩΣΗ

    Στη βιομηχανία ξύλου και επίπλων, το πριονίδι, η σκόνη και η σκόνη λείανσης αποτελούν συνεχή, σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Επιπλέον, αυτές οι ουσίες μπορούν εύκολα να αναφλεγούν ή ακόμα και να εκρηκτούν. Η χρήση των εξειδικευμένων συστημάτων αναρρόφησης σας δίνει τη δυνατότητα να αποτρέψετε με αξιοπιστία τη συλλογή σκόνης και ρινισμάτων και να αποτελέσουν κίνδυνο στο χώρο εργασίας.

    Χρήση:

    • Καθαρισμός συντήρησης και καθαρισμός μηχανημάτων
    • • Συνεχής αναρρόφηση και αφαίρεση ρινισμάτων και σκόνης σε φρέζες, μηχανές λείανσης, πριόνια, εργαλεία χειρός κ.λπ.

    Πρόκληση:

    • Εύκολα εύφλεκτο σε πολύ εκρηκτική σκόνη
    • Σκόνη που είναι επικίνδυνη για την υγεία
    • Συχνές μεγάλες ποσότητες σκόνης

    Οφέλη:

    • Προστασία της υγείας και ασφάλεια στην εργασία
    ΑΣΦΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ

    Κατά την επεξεργασία πέτρας και γυαλιού παράγονται εξαιρετικά λεπτά, τραχιά και αιχμηρά απόβλητα αναρρόφησης. Αυτή η πρόκληση δεν ταιριάζει με τις λύσεις αναρρόφησης μας.

    Χρήση:

    • Καθαρισμός μηχανήματος, μερικές φορές με μεγάλες ποσότητες υγρού
    • Σκούπισμα σκόνης τσιμέντου σε μεταφορικούς ιμάντες, χοάνες πλήρωσης, εξοπλισμός πλήρωσης κ.λπ.

    Πρόκληση:

    • Μεγάλες ποσότητες σκόνης
    • Αιχμηρά υλικά προς αναρρόφηση
    • Μεγάλες ποσότητες νερού ψύξης

    Οφέλη:

    • Εγγύηση ποιότητας και λειτουργικών διαδικασιών
    ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΝΟΥΔΙΑ

    Η απομάκρυνση των απορριμμάτων που παράγονται κατά την παραγωγή στην κλωστοϋφαντουργία περιλαμβάνει μοναδικές προκλήσεις. Οι ίνες και το χνούδι που απομακρύνονται με αναρρόφηση τείνουν να συσσωρεύονται μεταξύ τους και μπορούν να σταματήσουν την παραγωγή μπλοκάροντας φίλτρα, σωλήνες και αγωγούς. Οι εξατομικευμένες λύσεις μας διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες παραγωγής σας συνεχίζουν να εκτελούνται απρόσκοπτα.

    Χρήση:

    • Σκούπισμα χνουδιών και ινών κάθε μεγέθους και οποιασδήποτε ποσότητας

    Πρόκληση:

    • Οι υφαντικές ίνες προσκολλώνται και μπλοκάρουν το φίλτρο
    • Οι υφαντικές ίνες σχηματίζουν μπάλες σε σωλήνες και αγωγούς, εμποδίζοντάς τους

    Οφέλη:

    • Διατηρήστε τις διαδικασίες παραγωγής καθαρές και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής λειτουργίας
    • Συνεχώς υψηλή ισχύς αναρρόφησης
    • Λύσεις μακράς διαρκείας, αξιόπιστες, συμπαγείς, οικονομικά αποδοτικές
    100% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ.

    Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και οπτικών, οι διαδικασίες παραγωγής δημιουργούν εξαιρετικά λεπτή σκόνη που είναι ικανή να καταστρέψει τα εξαρτήματα και πρέπει να αφαιρεθεί με αναρρόφηση απευθείας καθώς εκτελείται η διαδικασία. Τα συστήματα αναρρόφησης που διαθέτουμε σάς βοηθούν να επιτύχετε αυτούς τους στόχους και προστατεύουν ταυτόχρονα τα εξελιγμένα συστήματα παραγωγής σας.

    Χρήση:

    • Κατεργασία ηλεκτρικών εξαρτημάτων
    • Γυάλισμα οπτικών στοιχείων

    Πρόκληση:

    • Ιδιαίτερα λειαντική σκόνη
    • Σκόνη ικανή να καταστρέψει εξαρτήματα

    Οφέλη:

    • Εγγύηση ποιότητας και λειτουργικών διαδικασιών
    ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

    Η παραγωγή έντυπων μέσων περιλαμβάνει τη χρήση και τη δημιουργία σκόνης χαρτιού, σκόνης βαφής, υγρών χρωστικών και τόνερ. Αυτές οι ουσίες, από τις οποίες μερικές είναι εξαιρετικά τοξικές, απαιτούν λύσεις αναρρόφησης υψηλής απόδοσης – τις οποίες αναπτύσσουμε για τη βιομηχανία εκτύπωσης εδώ και δεκαετίες.

    Χρήση:

    • Σκούπισμα ινών κυτταρίνης κατά τον καθαρισμό μηχανών στη βιομηχανία χαρτιού
    • Αναρρόφηση λεπτών έως χοντροκομμένων αποκομμάτων χαρτιού από μηχανήματα κοπής
    • Καθαρισμός εκτυπωτικών μηχανημάτων
    • Αναρρόφηση βαφής

    Πρόκληση:

    • Εξαιρετικά λεπτή, εκρηκτική σκόνη
    • • Μεγάλα αποκόμματα χαρτιού

    Οφέλη:

    • Εγγύηση ποιότητας και λειτουργικών διαδικασιών
    • Μέτρο υγιεινής και ασφάλειας
    ΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ. Η KÄRCHER ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

    Η σωστή λύση για κάθε πρόβλημα

    Τα μηχανήματα βιομηχανικής αναρρόφησης και αποκονίωσης της Kärcher σας προσφέρουν λύσεις για κάθε εργασία αναρρόφησης. Είτε είναι ευέλικτα και κινητά είτε είναι σταθερά, για αναρρόφηση από χοντρούς ρύπους μέχρι και τα μικρότερα αιωρούμενα σωματίδια, για μικρές ή μεγάλες ποσότητες, για υγρά ή στερεά, για βλαβερό ή μη υλικό.

     

    Βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης

    Οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης έχουν σχεδιαστεί για την αναρρόφηση στερεών και υγρών υπολειμμάτων κοπής, χονδρόκοκκης σκόνης και παρόμοιων αιωρούμενων σωματιδίων. Οι βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης λειτουργούν υπό συνθήκες υψηλού κενού με σχετικά χαμηλή ροή αέρα.

    Βιομηχανικοί αποκονιωτές

    Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές είναι σταθερές μηχανές που απομακρύνουν αιωρούμενα σωματίδια όπως σκόνη και λεπτόκοκκα υπολείμματα κοπής από τον αέρα. Οι βιομηχανικοί αποκονιωτές λειτουργούν υπό συνθήκες χαμηλού κενού με σχετικά υψηλή ροή αέρα.

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ/ΣΤΕΡΕΑ

     

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

    Σκούπες που αντέχουν αβίαστα αρκετές ώρες καθημερινά ή σκούπες με συνεχή λειτουργία 24/7 χρειάζονται στη βιομηχανία. Το φάσμα των υλικών κυμαίνεται από μικρές έως πολύ μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων κοπής και χονδροειδών σωματιδίων έως απορριφθέντα στοιχεία μέσω υγρών όπως λάδι, ψυκτικό γαλάκτωμα και νερό.

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ/ΣΚΟΝΗ

    ΟΙ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ


    Διάφορες ουσίες και μέσα πρέπει να καθαρίζονται με αναρρόφηση στις διάφορες βιομηχανίες. Τα απορριφθέντα μέσα, η επικίνδυνη σκόνη, ο λεπτά και χοντρά υπολείμματα, η άμμος, οι στοιχεία ψεκασμού, όλοι οι τύποι ινών, υπολείμματα τροφών, οργανικές ουσίες, πολύ ελαφριά έως πολύ βαριά υλικά θέτουν αυστηρές απαιτήσεις για τη σχεδίαση του φίλτρου που χρησιμοποιείται. Στα βιομηχανικά συστήματα Kärcher, θα βρείτε το βέλτιστο φίλτρο για κάθε εργασία, ανεξάρτητα από το αν είναι καθημερινή, σε ωριαία διαστήματα ή σε συνεχή λειτουργία 24/7.

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ EX

    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ

    Η αναρρόφηση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες θέτει τις υψηλότερες απαιτήσεις στην ποιότητα του μηχανήματος. Οι βιομηχανικές σκούπες Ex της Kärcher πληρούν αυτά τα πρότυπα και ορισμένες είναι πιστοποιημένες από την TÜV Süd και την IBExU.

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ

    ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

     Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να διαφέρουν πολύ: Λεπτή σκόνη, επικίνδυνη σκόνη, λεπτά ρινίσματα και όλα τα είδη τριβής. Σε πολλές βιομηχανίες η συνεχής αναρρόφηση της σκόνης διεργασίας από μέταλλα, γυαλί, πέτρες, υφαντικές ίνες, γεωργικά προϊόντα ή χημικές ουσίες απευθείας στη διαδικασία παραγωγής είναι απαραίτητη. Βιομηχανική αποκονιωτές μας συλλαμβάνουν αξιόπιστα τα αιωρούμενα σωματίδια, ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες, σε συνεχή λειτουργία 24/7 απευθείας σε συνδεδεμένα κέντρα μηχανικής κατεργασίας ή εγκαταστάσεις πλήρωσης.

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ EX

    ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

     Η συνεχής αναρρόφηση αιωρούμενων, εκρηκτικών σωματιδίων απευθείας στο σημείο προέλευσης της διαδικασίας επιβάλλει εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις στους βιομηχανικούς αποκονιωτές. Οι αποκονιωτές μας και οι Ex αποκονιωτές μας αποδεικνύονται εδώ και πολλά χρόνια σε συνεχή σταθερή λειτουργία 24/7 σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην επεξεργασία μετάλλων και ξύλου, στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, τη βιομηχανία τροφίμων, τη χαρτοβιομηχανία, τη βιομηχανία επεξεργασίας ελαστικών και πλαστικών, καθώς και στη ζώνη 22.

    Πελατοκεντρικές λύσεις για συγκεκριμένες εργασίες

    Εξατομικευμένες λύσεις

    Οι απαιτήσεις των συστημάτων αναρρόφησης στη βιομηχανία μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένες. Σχεδιάζουμε κάθε σύστημα ξεχωριστά στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες μας κυμαίνονται από τις απλές κινητές λύσεις έως εξαιρετικά περίπλοκες, ειδικά προσαρμοσμένες και εφαρμοστές λύσεις δικτύων αναρρόφησης. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση βιομηχανικών συστημάτων αναρρόφησης, είμαστε ο άξιος συνεργάτης σας. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνετε αποτελεσματικές ολοκληρωμένες λύσεις από μία μόνο πηγή.

    Σωληνώσεις – τέλεια συνδεδεμένη απόδοση.

    Οι σταθερές βιομηχανικές σκούπες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστήματα ενός ή πολλαπλών χρηστών με σημεία αναρρόφησης ή να ενσωματωθούν απευθείας στη διαδικασία. Για να το επιτρέψουμε αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, από τα σημεία αναρρόφησης και τα εξαρτήματα έως τις εξατομικευμένες σωληνώσεις.

    ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

    Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Η ολοκληρωμένη υπηρεσία μας δεν σταματά μόλις αποδεχτείτε το σύστημά σας. Μάθετε περισσότερα για το τι μπορούμε να προσφέρουμε και επικοινωνήστε μαζί μας.

     

    ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

    Ένα ιστορικό για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι: Τα συστήματά μας χρησιμοποιούνται από μια σειρά από γνωστές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Είτε "από το ράφι" είτε εξατομικευμένο, προσφέρουμε σε κάθε πελάτη μας την τέλεια επί τόπου λύση.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
    Το DNA μας

     

    Ποιοι είμαστε: Ο ειδικός στις βιομηχανικές λύσεις αναρρόφησης.

    Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είστε σε χέρια ειδικών μαζί μας. Η επαγγελματική μας ομάδα θα συνεργαστεί μαζί σας για να σχεδιάσει τις τέλειες λύσεις για να καλύψει τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας την εκτεταμένη γκάμα προϊόντων μας, καθώς και να σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές ειδικών. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν καθαρά, ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές λύσεις καθαρισμού.

    Τι προσφέρουμε: Λύσεις υψηλής ποιότητας που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

    Με τις λύσεις μας, που αποτελούνται από υψηλής ποιότητας βιομηχανικές σκούπες με μια σειρά από ευέλικτα αξεσουάρ για μια σειρά εφαρμογών, διευκολύνουμε σημαντικά την καθημερινή σας παραγωγή. Οι λύσεις μας συμπληρώνονται από ιδέες υπηρεσιών που διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αναρρόφησής μας είναι πάντα έτοιμα για χρήση. Είμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή για να παρέχουμε βοήθεια και συμβουλές. Αυτή είναι μια υπόσχεση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

    Τι μας διαμορφώνει: Όπως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αντιπροσωπεύουμε την εμπειρία δεκαετιών που έχει συγκεντρώσει η Ringler GmbH και η μετονομασία της σε Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, η ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, ο υψηλός βαθμός προστιθέμενης αξίας και το εξειδικευμένο προσωπικό έχουν εξασφαλίσει ότι οι δοκιμασμένες λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και αντοχή για δεκαετίες. Με τη συνδυασμένη εμπειρία μας στην ανάπτυξη, την παραγωγή, τις πωλήσεις, τις υπηρεσίες και τη μηχανική εφαρμογών, σας βοηθάμε να δημιουργήσετε μια καθαρότερη, ασφαλέστερη, πιο φιλική προς το περιβάλλον μονάδα παραγωγής.

    ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

    Ο υψηλός βαθμός προστιθέμενης αξίας μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδρούμε με ευελιξία στις ανάγκες σας.

    ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

    Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρέχουμε τα συστήματα αναρρόφησής μας σύμφωνα με τις χρωματικές σας προδιαγραφές.

    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    Κατασκευάζονται στη Γερμανία – οι βέλτιστα δομημένες διαδικασίες εργασίας διασφαλίζουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

