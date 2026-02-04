Βιομηχανικοί αποκονιωτές Ex

Για οτιδήποτε αιωρείται στον αέρα και έχει εκρηκτική ιδιότητα Η συνεχής εξαγωγή των αιωρούμενων, εκρηκτικών σωματιδίων απευθείας στο σημείο προέλευσης κατά τη διαδικασία θέτει εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις σχετικά με τους βιομηχανικούς αποκονιωτές. Οι αποκονιωτές και οι αποκονιωτές Ex για δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια όσον αφορά τη συνεχή και σταθερή χρήση σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, ιδιαίτερα στην επεξεργασία μετάλλου και ξύλου, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων, την παραγωγή χαρτιού, τη βιομηχανία επεξεργασίας καουτσούκ και πλαστικού, καθώς και τη ζώνη 22.